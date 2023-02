Avec la meilleure barre de son, vous allez sublimer votre téléviseur et profiter d’un son de qualité exceptionnelle. Les fonctionnalités supplémentaires transformeront votre séjour en un endroit bien plus détendu. Ainsi, vos séances de streaming vous plongeront dans un univers cinématographique ou mélodieux entièrement immersif.

La technologie s’incruste davantage dans le quotidien de la société moderne. Les cordons bleus, par exemple, sont à fond dans l’achat des meilleurs appareils culinaires. De leur côté, les cinéphiles et les mélomanes investissent plutôt dans les barres de son qui feront l’objet de notre présent article. En effet, ce sont d’excellents supports intelligents permettant d’obtenir un son immersif.

En même temps, le marché offre des modèles qui vont au-delà d’une simple qualité sonore. Entre les unités équipées de support sans fil et celles qui répondent à la commande vocale, franchement, il y en a pour tous les goûts.

Sony HT-A7000 : meilleure barre de son à unité unique

Caractéristiques techniques Poids : 8,7 kg

Dimensions : 8 x 130 x 14 cm

Format sonore : Dolby Atmos / Dolby AudioTM / DTS : X / DTS-HD / PCM

Streaming : WiFi, Bluetooth 5, Chromecast, Apple Airplay 2, Spotify Connect

Connectivité : WiFi, Ethernet, eARC, 2*HDMI 2.1, USB

Commande vocale : Alexa, Google Assistant

Prix au lancement : 920 €

La Sony HT-A7000 est une barre de son robuste. Si vous envisagez d’opter pour l’unité unique, celle-ci est sans doute la meilleure barre de son pour vous. Ses deux haut-parleurs intégrés, conjugués de deux tweeters à faisceau prennent en charge le surround Dolby Atmos. Vous aurez ainsi un son parfait pour une expérience immersive.

L’appareil prend en charge bon nombre de formats audio à l’instar du Dolby Atmos et du Sony 360 Reality Audio. Par ailleurs, l’appareil intègre Spotify Connect, Google Chromecast et Apple Airplay 2, idéal pour vos séances de streaming. Il peut également gérer Dolby Vision HDR et des images 8K et 4K via son port HDMI 2.1 et bien d’autres fonctions à apprécier.

Les performances Atmos au rendez-vous

De nombreuses fonctionnalités intéressantes

Prix élevé

Design un peu ordinaire

Bose Soundbar 900 : le dernier modèle de la marque

Caractéristiques techniques Poids : 6 kg

Format sonore : Son surround 5.1

Streaming : Wi-Fi, Bluetooth

Connectivité : WiFi, Bluetooth

Commande vocale : Alexa, Google Assistant

Prix au lancement : 799,99 €

La Soundbar 900 est la toute dernière, et sans doute la meilleure barre de son de la marque Bose. L’appareil embarque une paire d’enceintes dipolaires munies de la technologie Bose. Leur orientation (vers le haut) permet de profiter d’une meilleure expérience immersive.

En plus de la commande manuelle, celle-ci peut également recevoir vos commandes verbalement via Google Assistant et Amazon Alexa. Cette fonctionnalité est aussi active pour commander votre téléviseur et votre récepteur. Ses microphones à réduction de bruit peuvent cependant interférer à votre vie privée. Pour éviter toute indiscrétion, il suffit de les désactiver.

Design élégant

Commande vocale

Chromecast non pris en charge

Nécessité de désactiver les microphones pour préserver la vie privée

Sennheiser Ambeo : la meilleure barre de son haut de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 14 x 127 x 17 cm

Format sonore : Dolby Atmos / DTS : X

Streaming : WiFi, Bluetooth, Chromecast, Apple Airplay 2

Connectivité : 4*HDMI, optique numérique, RCA

Prix au lancement : 699 €

Sennheiser arrive peut-être un peu tard dans la course aux accessoires de son. Pourtant, cela en vaut la peine car elle offre aujourd’hui la meilleure barre de son haut de gamme : Ambeo. Avec une qualité de son surround, vous n’avez plus besoin d’un subwoofer pour obtenir un son net et de qualité. La prise en charge de Chomecast est un autre atout irréprochable.

Cependant, vous devez l’accrocher au mur ou la placer sur un endroit assez haut pour qu’Ambeo délivre un son Dolby Atmos. En plus, l’appareil est livré avec un prix assez élevé. Cela en vaut cependant la peine étant donné qu’il s’agit d’un accessoire de luxe.

Un son dynamique et détaillé

Le lux assuré

Prix coûteux

Emplacement fastidieux

Sonos Arc : la meilleure barre de son à haut-parleurs verticales

Caractéristiques techniques Dimensions : 8,7 x 114 x 12 cm

Format sonore : Dolby Atmos, Surround Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby THD

Streaming : Application Sonos 2, Spotify Connect, Apple Airplay 2

Connectivité : Wi-Fi, Ethernet, optique numérique, HDMI eARC

Commande vocale : Alexa, Google Assistant

Prix au lancement : 920,19 €

Pour les téléviseurs mesurant 55 pouces et plus, Sonos Arc est la meilleure barre de son à adopter pour obtenir un mariage parfait. En effet, celle-ci dispose de 11 haut-parleurs en tout. Cela lui permet de créer un champ sonore complètement immersif pour vos streaming vidéo et audio.

En outre, vous pouvez également la commander par la voix si vous disposez d’un assistant vocal. A cela s’ajoute une piste de commande tactile sur la barre qui vous offre le moyen d’ajuster le volume, de jouer et suspendre la lecture. Cela-dit, le prix est assez coûteux, notamment si vous envisagez de vous procurer de ses fixations murales en option vendues séparément.

Son dynamique et détaillé

Emplacement au choix (mural ou non)

Fixations murales vendues séparément

Bluetooth et DTS:X non pris en charge

Sony HT-X8500 : une bonne barre de son

Caractéristiques techniques Poids : 3 kg

Dimensions : 89 x 9,6 x 6,4 cm

Format sonore : Dolby Atmos, DTS:X

Streaming : Wi-Fi, Bluetooth

Connectivité : Bluetooth, optique numérique, HDMI ARC, HDMI

Prix au lancement : 256 €

Parfois, l’espace nécessaire constitue un obstacle quand on veut s’offrir un son surround à la maison. La majorité des barres de qui apportent un tel dynamisme requiert un espace plus vaste. Pour y remédier, Sony a conçu le modèle TH-X8500. Ce modèle au design réduit décrit tout ce que la meilleure barre de son compacte peut offrir.

A elle seule, la HT-X8500 procure un son de qualité Dolby Atmos qui rebondit de tous les côtés de la pièce. Cerise sur le gâteau, son prix est aussi réduit que son design car il ne faut pas plus de 300 € pour l’acheter.

Modèle parfait pour les petites pièces

Bon rapport qualité/prix

Des fonctionnalités réduites

Contrôle vocal non inclus

LG SP8YA : la meilleure barre de son intelligente

Caractéristiques techniques Format sonore : Dolby Atmos, DTS:X

Streaming : Bluetooth

Connectivité : HDMI, optique numérique, Bluetooth

Type de commande : manuel (bouton et télécommande)

Prix au lancement : 549 €

Tout comme Sony, Bose et Sennheiser, LG propose également sa gamme de barre de son dont le modèle SP8YA. On pense qu’il s’agit de la meilleure barre de son intelligente. La fonction AI ROM Calibration détecte la moindre distorsion en fonction de la pièce où on utilise la barre en l’espace de 15 secondes. Ainsi, vous obtenez rapidement la configuration optimale quelle que soit la taille de votre pièce.

La qualité audio est aussi assurée avec une haute résolution et une haute précision sonore. Par ailleurs, la connectivité sans fil de la SP8YA offre l’avantage d’améliorer le système audio jusqu’à 5.1.2.

S’adapte à la taille de la pièce

Amélioration du système audio

Option de streaming limitée

Absence de contrôle vocale

Samsung HW-Q800B : pionnière du Dolby Atmos sans fil

Caractéristiques techniques Poids : 6 kg

Format sonore : Surround Dolby Atmos 5.0, 5.1.2

Streaming : Bluetooth

Connectivité : Bluetooth

Commande vocale : Alexa, Google Assistant

Prix au lancement : 529 €

Mis sur le marché depuis le 1er juin 2022, la barre de son HW-Q800B de Samsung est le premier modèle présentant un son surround Dolby Atmos sans fil. Au total, on distingue un caisson de basse et 11 haut-parleurs dont 2 supérieurs. Le tout offre une qualité sonore Dolby Atmos à l’aide de 5 canaux.

La technologie sonore Q-Symphony Gen II fait d’elle la meilleure barre de son sans fil. C’est une technologie exclusive de Samsung qui permet à tous les haut-parleurs de s’activer en même temps pour procurer un son entièrement immersif. En plus, la technologie SpaceFit permet de corriger le son selon l’espace dans lequel elle est utilisée.

Un son intelligent et dynamique

Un modèle de dernier cri

Fonctionnalités limitées

Prix assez élevé

FAQ sur les barres de son

Qu’est-ce qu’une barre de son ?

Parfois, le poste téléviseur ne fournit pas assez de qualité de son pour en profiter de façon optimale. Les fabricants se sont concentrés davantage sur la qualité visuelle au détriment de l’audio. Cela handicape l’expérience, notamment quand on veut se détendre devant son film ou son émission préférée.

En général, les modèles de télévision récents sont livrés avec des haut-parleurs disposés sous l’écran ou à l’arrière de l’appareil. Cet emplacement, sans mentionner la qualité sonore qui en découle, n’est tout simplement pas satisfaisant. Le son est nettement plus clair s’il est émis de façon optimale.

Pour que cela soit possible, il faut opter pour une barre de son. C’est, en fait, une sorte de haut-parleurs au design plus mince, généralement rectangulaire que l’on associe au téléviseur. Une barre de son peut être unique ou assortie de satellites. L’emplacement dépend du modèle choisi. Certains ont la possibilité de s’associer au téléviseur tandis que d’autres s’accrochent au mur via des dispositifs dédiés.

Pourquoi opter pour la meilleure barre de son ?

En plus d’une qualité sonore optimale, la barre de son offre de nombreux avantages. Tout d’abord, certains modèles fournissent des fonctionnalités supplémentaires comme la connexion sans fil (Wi-Fi ou Bluetooth). Grâce à cette connectivité, on peut suivre les différents programmes en streaming sur Disney Plus ou Netflix.

Si vous avez un assistant vocal chez vous, vous pouvez acheter un modèle à contrôle vocal. En outre, la meilleure barre de son peut aussi disposer d’une technologie de correction audio. Celle-ci offre une belle expérience sonore à la maison.

Certains modèles intègrent également Chromecast. Il s’agit d’une technologie Google qui a pour fonction de diffuser les médias via Wi-Fi. Avec un tel dispositif, vous pouvez élargir la portée du son de votre radio ou de votre playlist préférée. Toutefois, ces diverses options et améliorations ont un coût. Au fur et à mesure que les options se multiplient, le prix devient plus élevé pour une barre de son. Néanmoins, vous pouvez toujours choisir celle qui convient à votre budget et à votre poste.

Quels critères pour choisir la meilleure barre de son ?

Comme tous les produits, vous devez imposer vos propres critères avant de passer à l’achat de la meilleure barre de son. En premier lieu, il faut voir les dimensions. Bien que l’objectif soit de rechercher une bonne qualité sonore, il faut bien que les deux soient en parfaite harmonie pour ne pas altérer le décor. Ainsi, observez d’abord la taille de votre poste de manière à choisir la taille de la barre de son qui va avec.

En second lieu, tournez-vous vers les fonctionnalités et la connectivité. Si votre télé est d’un modèle moins récent, choisissez les entrées optiques. Par contre, les ports HDMI compatibles ARC et eARC font d’excellentes options pour les postes TV les plus récents.

En outre, vous pouvez également choisir le type de commande pour contrôler votre appareil. Les barres de son récemment conçus peuvent recevoir les commandes via votre smartphone, sans parler de la commande vocale. Le marché offre des barres de son permettant d’obtenir une qualité audio exceptionnelle avec un surround Dolby Atmos. Ces modèles sont faits pour vous si vous visez la performance sonore.

A vrai dire, chaque modèle est livré avec un manuel d’utilisation dans lequel l’emplacement est défini. Il existe des barres de son uniques qu’on place généralement devant la télévision. En revanche, il y a celles qu’on doit accrocher sur le mur de manière à faire sortir la qualité sonore optimale. Certaines marques offrent toutefois des barres de son à emplacement mixte, c’est-à-dire accrochées au mur ou disposées près du poste téléviseur.

Vous pouvez librement choisir la meilleure barre de son suivant votre choix d’emplacement. Ce qui dépend également de la taille de la pièce dans laquelle celle-ci va entrer ainsi que la taille de votre poste TV.

Si vous décidez d’acheter un modèle à placer devant votre télé, vous devez d’abord veiller à ce que ses dimensions ne surplombent pas. Il n’est pas non plus conseillé d’accrocher une barre de son sur le mur pour les pièces moins larges, cela risque d’encombrer l’espace. De même pour les modèles à subwoofer qui peuvent faire trembler le sol.

