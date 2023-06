Le meilleur téléphone Xiaomi n’est peut-être pas le plus abordable. Il est surtout puissant et agréable à utiliser. Voyons ce que le marché offre actuellement en dépit de la disparité des modèles.

Avec l’arrivée des Xiaomi 13 et 13 Pro sur le marché international des smartphones, la firme chinoise marque un nouveau point de plus. Il en est de même lorsque la série Note 12 de Redmi, sa filiale, rejoint la concurrence. La marque prend notamment le dessus lorsqu’il s’agit du prix. En effet, elle dispose d’une large gamme de smartphones abordables pour toutes les catégories d’utilisateurs. Mais cela met en même temps les consommateurs dans un embarras du choix. Du coup, on a établi le présent comparatif pour vous servir de guide si vous êtes à la recherche du meilleur téléphone Xiaomi.

Xiaomi 13 : le meilleur téléphone Xiaomi dans l’ensemble

Caractéristiques techniques Dimensions : 15,28 x 7,15 x 0,8 cm

Poids : 185g / 189g

Taille de l’écran : 6,36 pouces

Système d’exploitation : Android 13 avec MIUI 14

CPU : Snapdragon 8 Gen 2

RAM : 8 Go / 12 Go

Stockage : 256 Go

Résolution : 1080 x 2400

Caméras : 50MP large, 10MP téléobjectif, 12MP ultra-large, 32MP frontale

Doté d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2, le Xiaomi 13 a obtenu le trophée du téléphone Xiaomi avec la meilleure performance globale. Ce CPU équivaut à celui qui anime la série de smartphone S23 de Samsung. En ce moment, le marché présente deux variantes de ce type avec 8 Go et 12 Go de mémoire vive et dont le stockage s’élève à 256 Go.

Le Xiaomi 13 se distingue aussi essentiellement de son prédécesseur, le Xiaomi 12, en termes de luminosité et de netteté des couleurs. De plus, ce modèle s’apparente à l’iPhone à première vue. Ce qui le rend aussi élégant que ses concurrents actuels.

Design raffiné

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Stockage unique

Prix élevé

Xiaomi 12 Pro : le meilleur modèle polyvalent

Caractéristiques techniques Dimensions : 16,36 x 7,46 x 0,82 cm

Poids : 205g

Taille de l’écran : 6,73 pouces

Système d’exploitation : Android 12

CPU : Snapdragon 8 Gen 1

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go

Résolution : 1440 x 3200

Caméras : 50MP ultra large, 50MP ultra grand angle, 50MP téléobjectif, 32 MP frontale

Que vous l’utilisez pour vos appels ou pour servir d’appareil photo, le Xiaomi 12 Pro peut toujours satisfaire vos besoins. A sa finition élégante se combine un trio de caméras arrière de 50MP. Quant à sa superbe caméra frontale, celle-ci offre une résolution de 32MP. Le zoom optique étant limité à 2x.

Certes, vous ne pouvez pas l’utiliser pour vos shooting dans la piscine. Ce modèle ne résiste ni à l’eau ni à la poussière. Cependant, c’est l’un des modèles idéaux pour jouer à vos jeux vidéo préférés sur votre smartphone. Vous pouvez également le coupler avec un casque compatible pour profiter de la bonne musique tout au long de la journée.

Charge ultra-rapide

Design élégant

Ne résiste pas à l’eau

Zoom optique restreint

Redmi Note 12 Pro + : le milieu de gamme pour les grands joueurs

Caractéristiques techniques Dimensions : 19 x 9,2 x 0,64 cm

Poids : 210g

Taille de l’écran : 6,67 pouces

Système d’exploitation : MIUI 14

Taux de rafraîchissement de l’écran : 120 Hz

Xiaomi offre un modèle de milieu de gamme à ses consommateurs. Il s’agit du Redmi Note 12 Pro + qui arrive avec bon nombre de qualités. Ce meilleur téléphone de Xiaomi présente de nombreuses particularités à l’instar de la grande autonomie de la batterie et du taux de rafraîchissement plus élevé pour l’écran.

La plupart des appareils mobiles présentent une fréquence de balayage de 90 Hz en général. En revanche, celui-ci dispose d’un taux élevé. De plus, il dispose d’une fonction de charge rapide de 120 W. Ce qui fait de lui le modèle parfait pour les gamers. Hormis la qualité des caméras, ce modèle peut très bien supplanter les derniers modèles de smartphones de Samsung.

Charge rapide de 120 W

Prise en charge de Dolby Vision

Caméras moins performantes

D’autres modèles sont livrés à un prix plus attractif

POCO X5 Pro : le meilleur modèle économique

Dimensions : 16,29 x 7,6 x 0,79 cm

Poids : 181g

Taille de l’écran : 6,67 pouces

Système d’exploitation : Android 12 avec MIUI 14

CPU : Snapdragon 778G

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go / 256 Go

Résolution : 1080 x 2400

Caméras : 108MP grand-angle, 8MP ultra-large grand-angle, 2MP macro, 16MP frontale

Si vous souhaitez miser sur le rapport qualité/prix, vous pouvez essayer le POCO X5 Pro. Il est aussi doué en design qu’en fonctionnalités. Son bel écran OLED de 6,67 pouces est épaulé par un taux de rafraîchissement de 120Hz. Ce qui accroît la fluidité des images par rapport à la majorité des modèles similaires.

Le POCO X5 Pro offre également des merveilles en termes de photos avec son capteur principal grand-angle de 108MP et sa caméra frontale de 16MP. Bien sûr, son chipset Snapdragon 778G ne peut pas rivaliser avec celui du Xiaomi 13, mais c’est suffisant pour obtenir des performances décentes.

Ecran OLED avec un taux de rafraîchissement élevé

Caméra principale de 108MP

Coque en plastique

Photo de nuit médiocre

Xiaomi 13 Lite : un design ultra léger

Caractéristiques techniques Dimensions : 15,92 x 7,27 x 0,72 cm

Poids : 171g

Taille de l’écran : 6,55 pouces

Système d’exploitation : Android 12 avec MIUI

CPU : Snapdragon 7 Gen 1

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go

Résolution : 1080 x 2400

Caméras : 50MP grand-angle, 8MP ultra grand-angle, 2MP macro, 32MP frontale grand-angle, 8MP capteur de profondeur

L’autre variante de Xiaomi 13 s’est rajoutée à notre liste. Il s’agit du Xiaomi 13 Lite qui témoigne du succès de la marque chinoise. Conçue avec un design ultra léger, ce téléphone offre également une autonomie suffisante pour une utilisation pendant toute la journée. En plus, il intègre la charge rapide.

Ce modèle est propulsé par un Snapdragon 7 Gen 1, donc aucun souci sur sa performance. Le seul hic qu’on déplore reste ses caméras. Celles-ci sont plutôt décevantes par rapport à celles de son prédécesseur, le Xiaomi 12 Lite. Toutefois, sa fréquence de balayage élevée démontre qu’il peut toujours rivaliser avec les autres marques disponibles sur le même palier de prix.

Charge rapide

IP53

Stockage non extensible

Caméras moins performantes

Xiaomi 12 : optez pour un modèle compact

Caractéristiques techniques Dimensions : 15,27 x 6,99 x 0,8 cm

Poids : 180g

Taille de l’écran : 6,28 pouces

Système d’exploitation : Android 12

CPU : Snapdragon 8 Gen 1

RAM : 8 Go / 12 Go

Stockage : 128 Go / 256 Go

Résolution : 1080 x 2400

Caméras : 50MP large, 5MP télémacro, 13MP ultra-large, 32MP frontale

Pas plus tard qu’en 2022, le Xiaomi 12 était le produit phare de la marque. Il demeure aussi prisé même si plusieurs modèles l’ont évincé depuis. Son design épuré le rend facile à prendre en main. A cela s’ajoute sa finition svelte qui le rend aussi agréable à manipuler.

Son CPU Snapdragon 8 Gen 2 est le même que celui du Xiaomi 12 Pro. En termes de performances, le Xiaomi 12 dispose aussi d’une charge rapide et sa batterie offre une autonomie époustouflante. En plus, vous pouvez le charger avec un chargeur sans fil.

Agréable à manipuler

Design compact

Absence de caméra zoom

Pas de classement IP

Xiaomi Black Shark 5 Pro 5G : le meilleur téléphone Xiaomi pour les jeux

Caractéristiques techniques Dimensions : 16,39 x 7,65 x 0,95 cm

Poids : 220g

Taille de l’écran : 6,67 pouces

Système d’exploitation : Android 12 avec JoyUI

CPU : Snapdragon 8 Gen 1

RAM : 8 Go / 12 Go / 16 Go

Stockage : 128 Go / 256 Go

Résolution : 1080 x 2400

Caméras : 108MP large, 5MP télémacro, 13MP ultra-large, 32MP frontale

Xiaomi ne cesse d’étonner les technophiles avec sa large gamme de téléphones. Avec le Black Shark 5 Pro, la marque offre son meilleur téléphone gaming. Son chipset Snapdragon 8 Gen 1 intègre un CPU et un GPU mis à niveau afin de libérer sa puissance totale.

En outre, il embarque une plaquette VC sur chaque côté ainsi qu’un alliage de cuivre destiné à couvrir les composants centraux. Ce qui accède à un refroidissement liquide. Le seul reproche avec ce téléphone est la durée de vie de la batterie. A part cela, il peut servir de manette de jeu tout-en-un pour les joueurs pendant leurs déplacements.

Processeur robuste

Système de refroidissement liquide

La durée de vie de la batterie pourrait être améliorée

Pas de classement IP

FAQ sur le téléphone Xiaomi

Quelle marque offre le meilleur téléphone : Xiaomi ou Samsung ?

Vous avez sans doute remarqué que les téléphones Xiaomi et Samsung se ressemblent de plus en plus en termes de design. Face à cette similarité, il peut être difficile de choisir la marque à adopter. Eh oui ! Les deux s’efforcent d’offrir à leur clientèle les meilleures performances qui existent suivant l’innovation technologique.

Seulement, Xiaomi, autant que Samsung, se distingue en quelques points essentiels. En effet, les téléphones Xiaomi sont livrés avec une charge rapide. Par contre, Samsung mise davantage sur le réseau des caméras.

En outre, les séries Redmi offrent de meilleures photos et les Poco, plus costauds. Par contre, les téléphones Samsung Galaxy A sont plus performants côté écran. Par conséquent, il est difficile de dire qui est le meilleur, la question qui doit se poser est plutôt : qu’est-ce que vous recherchez ?

Pourquoi acheter un téléphone Xiaomi ?

Comme tous les autres fabricants de smartphones, Xiaomi a connu des hauts et des bas. C’est-à-dire qu’il n’a pas toujours réussi en termes de production car on dénombre quelques modèles moins intéressants. La puissance, la batterie ou même le prix ont déjà souffert de quelques points négatifs. Sans parler des téléphones bas de gamme qui ont été proposés à un prix plus cher et d’autres avec des fonctionnalités malconçues.

Toutefois, la marque offre une gamme de téléphones à un meilleur rapport qualité/prix. De surcroît, il offre des modèles très disparates pour répondre à n’importe quel besoin. Si vous recherchez, par exemple, le meilleur téléphone avec un appareil photo performant, vous pouvez choisir le Xiaomi 12 Pro. Sinon, le Black Shark 5 Pro est là pour assouvir votre soif de jeux vidéo n’importe où et n’importe quand.

Les applications Google sont-elles compatibles avec les téléphones Xiaomi ?

La réponse est : Oui ! Xiaomi conçoit tous ses téléphones, y compris ceux de la filiale, avec le service mobile de Google. Par conséquent, ils peuvent prendre en charge Google Play Store, Google Map, Google Pay et les autres applications mobiles de Google. En même temps, tous les utilisateurs de téléphones Xiaomi peuvent également télécharger les applications Android à partir du Play Store.

En passant, notons qu’à part Apple, Huawei est la seule firme qui propose des téléphones incompatibles avec Play Store. Évidemment, son magasin d’applications reste l’App Store.

Par ailleurs, les téléphones Android en vente en Chine n’intègrent pas non plus le service mobile de Google. De ce fait, tous les modèles importés en direct de Chine ne prennent pas en charge Google Mobile Services. Heureusement, tous les modèles disponibles en France sont compatibles avec les services de Google

Les téléphones Xiaomi sont-ils les seuls mobiles produits par la marque ?

Outre les téléphones de la marque Xiaomi, la firme propose aussi d’autres gammes de marques dont principalement Redmi, Poco et Black Shark. Ceux qui revêtaient autrefois le surnom de « Mi » sont désormais livrés avec le nom de la société : Xiaomi. La plupart des produits phares portent ce nom, suivi de la série comme Xiaomi 13 ou Xiaomi 12 Pro. Notons que la marque offre également des modèles pliables, même s’ils ne figurent pas dans la liste des meilleurs téléphones pliables du moment.

Ensuite, Xiaomi met en vente une gamme de marque destinée aux budgets réduits. Ce sont les Redmi, une sous-marque qui se focalise notamment sur les lignes de téléphones à un prix compétitif. Les téléphones Poco sont aussi issus d’une sous-marque de Xiaomi qui s’est développée indépendamment de la société mère. A part leur prix abordable, les Poco sont réputés pour leur puissance et leur performance.

Enfin, il y a les Black Shark, des téléphones Xiaomi conçus essentiellement pour les jeux vidéo. Ils embarquent notamment des chipsets plus performants et des fonctionnalités évoluées telles que le refroidissement liquide et les commandes en sus.

Quel logiciel exploitent les téléphones Xiaomi ?

Toutes les gammes de marque de Xiaomi sont conçues avec le système Android. Seulement, ils développent leur propre skin Android appelé MIUI que la société installe en dessus du système de base. Le Xiaomi 13 est, par exemple, livré avec le système Android 13 avec un skin MIUI 14.

Le système MIUI offre plus de fluidité et de fiabilité quant à son utilisation. De plus, il dispose de plusieurs options intéressantes pour personnaliser les fonctionnalités.

