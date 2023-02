Samsung Galaxy S23 S23+ et S23 Ultra : quelles différences ?

Vous êtes-vous aussi demandés lesquels de la gamme Samsung Galaxy S23 est le meilleur ? Voici leurs principales différences.

Samsung a dévoilé la série Galaxy S23, sa gamme phare de smartphones le 1er février. La firme a alors annoncé le Samsung S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Il est fort probable que vous ne sachiez pas lequel de ces trois smartphones choisir vu leurs caractéristiques assez proches. Pour vous aider à faire votre choix, nous vous avons dressé un comparatif indiquant les principales différences entre eux.

Le prix, un des critères de choix du Samsung Galaxy S23 qui vous convient

Le budget que vous pouvez allouer à l’achat de votre smartphone, impacte considérablement le modèle de Samsung S23 qui vous est adapté. Sachez ainsi que le Samsung Galaxy S23 est le moins cher en étant accessible à partir de 849 euros pour le modèle à 128 Go. Le prix du Galaxy S23+ débute à 1049 euros pour la version de 256 Go. Sans surprise, le Galaxy S23 Ultra est le plus cher. Il est proposé à partir de 1249 euros pour le modèle de 256 Go avec 8 Go de RAM.

La conception et le design global

Les Samsung Galaxy S23 et le S23+ sont, au premier coup d’œil, très similaires. Leur design plus arrondi et plus doux est identique, mais le Galaxy S23+ est légèrement plus imposant. Quant au Galaxy S23 Ultra, il diffère déjà des deux autres membres de sa série par le design. Il est aussi nettement plus grand. Si vous avez une préférence de couleur, sachez que les trois appareils sont tous disponibles en noir, crème vert et lavande, et même en une gamme de couleurs d’édition spéciale pour les précommandes.

Ces trois smartphones ont tous des objectifs de caméra individuels dorsaux. Le S23 Ultra a quant à lui, des capteurs supplémentaires. Ce modèle-ci débarque également avec un stylet S Pen tout en arborant un cadre et des bords plus carrés.

Galaxy Samsung S23 Ultra

Les trois S23 sont tous attestés IP68. Cela signifie qu’ils résistent bien à l’eau et à la poussière. Ils arborent également tous les trois, des caméras perforées centralisées à l’avant juste au-dessus de leur écran.

L’affichage, une différence minime, mais lourde de répercussions entre les Samsung S23

Le S23, le S23+ et le S23 Ultra ont respectivement un écran de 6,1 pouces, 6,6 pouces et 6,8 pouces. Tous les modèles de la série Galaxy S23 prennent en charge HDR10+ et bénéficient de la protection Gorilla Glass Victus 2.

Vous préférez un affichage Full D+ ? Optez pour le S23 et le S23+ qui offrent respectivement une densité de pixels de 425 ppi et de 398 ppi.

Pour les fans de résolution Quad HD+, le S23 Ultra est le meilleur choix. D’autant plus qu’il offre une densité de pixels de 500 ppi pour un affichage plus net sur un écran incurvé.

Les différences sous le capot des smartphones Samsung S23

Ces appareils sont tous propulsés par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le S23 débarque cependant avec 8 Go de RAM avec un stockage au choix de 128 Go et de 256 Go. Avec le même nombre de RAM, le S23+ se décline en option de stockage de 256 Go et de 512 Go. Si vous choisissez le S23 Ultra, vous avez le choix entre le modèle de 8 Go et celui de 12 Go de RAM. Les deux modèles se déclinent en plusieurs versions de 256 Go, de 512 Go et de 1 To.

Notez qu’aucun de ces S23 ne prend en charge une carte SD pour une éventuelle extension de stockage. Étudiez donc bien l’espace de stockage dont vous avez besoin avant de jeter votre dévolu sur un modèle donné.

Tous les S23 prennent en charge Dolby Atmos, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Le S23+ et le S23 Ultra quant à eux prennent également en charge l’Ultra Wide Band. Ils ont également tous les trois un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et sont tous compatibles eSIM.

Le S23 Ultra est le champion de l’autonomie avec sa batterie de 5000 mAh. Vient ensuite le S23+ qui a une batterie de 4700 mAh. Le S23 standard n’a quant à lui que 3900 mAh. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce modèle a aussi la plus petite taille d’écran à alimenter.

La qualité des appareils photo

Les Samsung Galaxy S23

Le Samsung Galaxy S23 Ultra reste le meilleur sur ce plan. Viennent ensuite le S23 et le S23+ qui affichent les mêmes performances photographiques.

Verdict

Les Samsung Galaxy S23 et S23+ ont quasiment le même design sauf que le deuxième est bien plus imposant par la taille, l’écran et l’autonomie. Le S3 Ultra quant à lui, se démarque déjà de ses deux compagnons par le design. Il performe aussi avec de meilleures capacités photographiques et de batterie, plus de stockage et de RAM ainsi que par l’intégration du S Pen.

Reste à savoir comment ces trois smartphones se comportent en usage. Pour l’instant, il est incontestable que le Samsung Galaxy S23 Ultra reste le meilleur choix pour un utilisateur recherchant un appareil photo performant. Le S23+ s’impose quant à lui en matière de fonctionnalités et de prix.