Meilleur smartphone : lequel choisir ? Janvier 2023

Le meilleur smartphone vous offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin au quotidien.

Actuellement, les smartphones font partie de notre quotidien. De ce fait, il est tout à fait naturel d’ acheter le meilleur. Toutefois, il existe de larges gammes de smartphones disponibles sur le marché, et il y en a pour tous les goûts. En effet, certains sont plus basiques, et d’autres disposent de nombreuses fonctionnalités. Alors, comment choisir le smartphone le plus adapté pour vous ?

Pour vous aiguiller dans votre choix, voici les comparatifs des meilleurs smartphones

Classements des meilleurs smartphones :

Samsung Galaxy A53

Oppo Find X5 Pro

OnePlus 10 Pro

Apple iPhone 14 Pro et Pro Max

Google Pixel 7

Le meilleur smartphone : découvrez le Samsung Galaxy A53

Commençons par un modèle peu cher, mais avec une performance fiable. En effet, le Samsung Galaxy A53 mise sa réputation sur son écran de 6,5 pouces. Avec un OLED 120 Hz, et une résolution de 2400 x 1080, vous aurez une qualité d’image optimale.

La caméra a aussi été revisitée par Samsung pour concurrencer les meilleures marques. Les utilisateurs pourront profiter de 4 capteurs. Le capteur principal affiche 64 Mpx, l’ultragrand angle a 12 Mpx. Pour la macro, vous aurez 5 Mpx, et 5 Mpx pour le mode portrait. Les images sont nettes, et possèdent un ton naturel. C’est parfait pour les amoureux de la photographie. Vous pourrez aussi immortaliser vos moments uniques avec un appareil frontal de 32 Mpx. Quant à la vidéo, cette dernière sera en 4K.

Terminons par la batterie. Vous tirerez profit de 5000 mA h. C’est assez pour tenir 2 jours entiers avec un mode d’usage normal. Le temps de recharge est un inconvénient, malheureusement. Il faut 74 minutes pour remplir la batterie à 100 %.

Promo -8% Samsung Galaxy A53 6.5IN 5G A536 128GB Blue SM-A536BLBNEUB 379.00 € 350.00 € Voir l'offre

Caractéristiques techniques :

Écran : OLED 120 Hz de 6,5 pouces

Résolution : 2400 x 1080

Caméra arrière : 64 Mpx/12 Mpx/5 Mpx/5 Mpx

Caméra frontale : 32 Mpx

Batterie : 5000 mAh

Temps de recharge : 74 minutes

Couleurs : Blanc, Noir, Beige, ou Bleu

Prix : à partir de 379 euros

Les points positifs :

Écran fluide et agréable à voir

Design élégant

Selfies nets

Mode portrait avec un ton naturel

Mises à jour fréquent pour améliorer votre expérience

Prix attractif

Les points négatifs :

La vitesse de recharge de 74 minutes

Oppo Find X5 Pro: une vitesse de recharge hors du commun

Faites place au plus grand atout de ce modèle. Oppo laisse toujours ses traces sur la vitesse de charge. En effet, vous pourrez charger votre smartphone à 50 % en moins de 12 minutes. Pour une batterie complète, comptez 40 minutes. Cependant, la durée va augmenter à 47 minutes si vous utilisez un chargeur classique.

La qualité audio est aussi très intéressante. Vous disposerez de 2 haut-parleurs. Ils délivrent un son net, parfait pour les mélomanes.

Par ailleurs, l’appareil photo du modèle Oppo Find X5 pro n’a pas déçu durant les tests. En effet, il est très facile à exploiter, et donne toute sa qualité même en mode standard. Pour vous mettre un petit aperçu, voici la configuration des capteurs :

Grand angle : 50 Mpx

Ultra grand-angle : 50 Mpx

Téléphoto X2 : 13 Mpx

Selfie: 32 Mpx

Vidéo : 4K

Vous aurez alors des images nettes, avec une balance des couleurs raisonnables. De plus, l’application photo suggère des retouches pour améliorer le rendu. Cependant, cet appareil photo a un inconvénient. Le mode HDR a quelques difficultés à ajuster la luminosité et la diversité des couleurs.

Concentrons-nous ensuite sur le design. L’Oppo Find X5 pro possède une partie surélevée dans son dos. Cette tendance facilite la prise en main. Le produit a aussi des bordures arrondies, qui apportent une touche élégante. Toutefois, le smartphone pose quelques problèmes en position horizontale. Les boutons de contrôle se placent directement sur l’auriculaire.

Et pour couronner le tout, ce smartphone dispose d’une solidité absolue. Son dos est protégé par une couche céramique. De plus, le produit est livré avec la certification IP68. C’est la norme de sécurité waterproof. L’Oppo Find X5 pro peut être immergé à 1 mètre sous l’eau.

Promo -31% OPPO Find X5 Pro – Smartphone 5G, 12 Go RAM + 256 Go, Écran 6,7'' AMOLED WQHD+ 120Hz, 1 Milliard de Couleurs, 2 Capteurs Sony 50 MP, Stablisation Opti ... [PHOTO] 2 x 50 MP Sony IMX766 ...

[ÉCRAN] 6.7'' AMOLED WQHD+, 12...

[BATTERIE] 5000 mAh, 80W Super...

[PERFORMANT] Processeur Qualco... 1 299.90 € 899.00 € Voir l'offre

Caractéristiques techniques :

Écran : 6,7 pouces, AMOLED

Résolution : 3216 x 1440

Batterie : 5000 mAh

Couleurs : Blanc, Noir

RAM : 12 Go

Mémoire : 256 Go

Processeur : Snapdragon 8 Gén 1

Prix : à partir de 899 euros

Les points positifs :

Vitesse de recharge

Qualité de l’appareil photo

Résistance sous l’eau

Protection en céramique

Les points négatifs :

Disposition des boutons de contrôle

Peu de coloris disponibles

Meilleur smartphone 2023 : OnePlus 10 Pro et sa polyvalence absolue

La qualité du modèle s’apprécie sur tous les plans. Écran, performance, stockage, ou autres. C’est un des smartphones les plus complets dans notre classement.

Vous vous trouverez avec un écran AMOLED, de 6,7 pouces dans vos mains. Il affiche une qualité d’image catégorisée QHD+. Le taux de rafraîchissement s’ajuste aussi en fonction des situations, avec un summum de 120 Hz.

Le processeur n’est pas très surprenant, car le smartphone dispode d’un Snapdragon 6 Gén 1 comme tous les modèles haut de gamme.

L’exception s’illustre alors sur l’appareil photo. L’Oppo One Plus 10 Pro possède 3 capteurs dans son dos :

48 Mpx pour le capteur grand-angle.

50 Mpx pour l’ultragrand ange

8 Mpx pour le téléobjectif, avec son zoom X3

Pour les selfies, vous pourrez compter sur 32 Mpx.

Terminons avec la batterie. Le modèle respecte les exigences de 2023. Vous bénéficierez alors de 5000 mA h. Le temps de pour atteindre les 100% sera de 32 minutes. Mais vous aurez la possibilité d’utiliser les chargeurs sans fil. C’est très pratique, mais le durée de chargement sera de 47 minutes.

OnePlus 10 Pro 5G 12 Go de RAM 256 Go de Stockage, smartphone sans carte SIM avec Appareil photo Hasselblad de 2e génération pour mobile - Garanti 2 a ... Dimensions du produit (L x l x...

OnePlus 10 Pro 5G DS 12GB RAM ...

256 Go

Volcanic Black 1 115.00 € Voir l'offre

Caractéristiques techniques:

Écran : AMOLED DE 6,7 pouces

Taux de rafraîchissement : dynamique, allant de 1 à 120 Hz

Caméra arrière : 3 capteurs de 48, 50, et 8 Mpx avec un zoom 3X

Caméra frontale : 32 Mpx

Batterie : 5000 mAh

Temps de recharge : 32 minutes

Les points positifs :

Qualité de l’écran

Temps de recharge

Appareil photo

Les points négatifs :

Surchauffe en cas d’usage drastique

Autonomie peu intéressante

iPhone 14 Pro et Pro Max : la fierté d’Apple

Les adeptes d’Ios trouveront leur bonheur avec ces iPhone 14 Pro et Pro Max. Bien sûr, ce sont des modèles différents. Toutefois, ces smartphones possèdent des performances assez similaires.

Vous aurez à votre disposition le SoC A16 d’Apple. Aussi, vous tirerez profit d’une mémoire vive de 6 Go. C’est assez pour assurer une fluidité exceptionnelle durant l’utilisation.

Comme les autres modèles haut de gamme, ces deux modèles respectent les règles. L’écran est alors un AMOLED, avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz.

Concentrons-nous ensuite sur la différence majeure entre ces deux merveilles. La version pro Max est plus imposante, avec un écran de 6,7 pouces, et une résolution de de 2796 x 1290. Quant au modèle pro, vous aurez un smartphone de 6,1 pouces et 2556 x 1179.

Mais comme toujours, les inconvénients reposent sur la batterie. En effet, vous ne tirerez avantage que de 4323 mA h (iPhone 14 Pro Max) et 3200 mA h (iPhone 14 Pro). Le temps de recharge est identique, d’environ 1 heure 30 minutes.

Et pour couronner le tout, l’appareil photo principal affiche 48 Mpx, et le téléobjectif 12 Mpx.

Apple iPhone 14 Pro Max (128 Go) - Argent Écran Super Retina XDR de 6,7 ...

Dynamic Island, une manière in...

Appareil photo principal 48 Mp...

Mode Cinématique, désormais en... 1 479.00 € Voir l'offre

Caractéristiques techniques :

Écran : AMOLED de 6,1 à 6,7 pouces

Résolution : 2556 x 1179 à 2796 x 1290

Taux de rafraîchissement : dynamique, jusqu’à 120 Hz

Appareil photo : 48 Mpx/12 Mpx

Prix : à partir de 1299 euros

Les points positifs :

Fluidité de l’écran

Performance toujours au rendez-vous

Qualité des photos

Les points négatifs :

L’autonomie de la batterie

La vitesse de recharge

Google Pixel 7 : toujours le leader des belles photos

Ce chouchou de Google a la capacité de concurrencer les modèles les plus performants du marché. Mais commençons par les bases. Comme les smartphones haut de gamme, ce produit possède un écran OLED de 6,7 pouces. Le taux de rafraîchissement varie en fonction des situations, de 1 à 120 Hz. La résolution affiche une qualité QHD +, avec 3120 x 1440.

Le processeur est un peu particulier, avec le Tensor G2 et son intelligence artificielle atypique. Ce dernier est capable de traiter les photos pour donner un rendu de qualité.

Concentrons-nous ensuite sur le vrai atout du produit. Sans surprise, c’est l’appareil photo. Le smartphone Google Pixel 7 est doté de 3 capteurs :

Le principal affiche 50 Mpx

L’ultragrand angle donne 12 Mpx

Et un téléphoto de 48 Mpx. C’est le plus performant sur le marché.

Par ailleurs, la batterie possède une capacité de 4355 mA h. Toutefois, elle a une autonomie de deux jours, avec un usage modéré. L’inconvénient du modèle repose alors sur la vitesse de recharge. Avec un chargeur classique, le produit n’atteint pas les 50 % en 30 minutes. Mais pas de panique, car vous pourrez vous orienter vers le mode de charge sans fil.

Promo -8% Google Pixel 7 – Smartphone Android 5G débloqué avec Objectif Grand Angle et 24 Heures d'autonomie – 128GB – Noir Volcanique Google Tensor G2 rend le Pixel...

La batterie adaptative peut du...

L'appareil photo Pixel 7 prend...

Grâce à Google Tensor G2 et à ... 649.00 € 599.00 € Voir l'offre

Caractéristiques techniques :

Écran : OLED de 6,3 pouces

Résolution : 2400 x 1080 pixels

Processeur : Tensor G2, le meilleur en traitement de photo

RAM : 8 Go

Appareil photo dorsal : 50 Mpx/12 Mpx/48 Mpx

Selfie: 10,8 Mpx

Vidéo : 4K

Prix : à partir de 599 euros

Les points positifs :

Meilleure photo

Interface facile à utiliser

Fluidité de l’écran

Prix compétitif

Les points négatifs :

Vitesse de recharge