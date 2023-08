Avec les Galaxy Z Flip 5 et Fold 5, Samsung veut plier le game

Avec les nouveaux Galaxy Z Flip 5 et Fold 5, les dernières Samsung galaxy pliable se place en tête de la course technologique. Ces appareils révolutionnaires offrent une expérience pliable unique et des performances puissantes. Du Flex Window à la productivité améliorée, ces smartphones pliants promettent de plier le game de la téléphonie mobile.

Samsung Galaxy Z Flip 5 : un smartphone pliable d’une grande élégance

Le Samsung Galaxy Z Flip5 offre une expérience pliable élégante et unique dans un appareil de poche conçu pour s’exprimer. La nouvelle fenêtre flexible, 3,78 fois plus grande que la génération précédente, propose des horloges informatives.

Ces horloges sont graphiques et assorties au Galaxy Watch 6. L’étui Flipsuit7 du Galaxy Z Flip5 protège l’appareil et permet une personnalisation supplémentaire avec une carte NFC interchangeable.

Utilisation pratique en mode fermé grâce aux Widgets

Accédez rapidement à des informations utiles depuis la fenêtre flexible, grâce aux Widgets. Vous pourrez contrôler un ensemble de paramètre facilement et rapidement. Par exemple, contrôlez la musique, vérifiez la météo ou consultez le marché boursier avec le widget Google Finance.

Par ailleurs, la réponse rapide vous permet de gérer vos appels et messages sans ouvrir l’appareil. Utilisez Samsung Wallet9 pour les paiements mobiles et les cartes d’embarquement.

Polyvalence de l’appareil photo avec FlexCam

Le Galaxy Z Flip5 offre une expérience d’appareil photo polyvalente avec des selfies de haute qualité. Cela est rendu possible grâce à la fenêtre flexible et à FlexCam pour des angles créatifs. L’édition améliorée des images en basse lumière avec Nightography et le zoom numérique 10X13 garantissent des photos nettes même de loin.

Samsung Galaxy Z Fold5 : La puissance de la productivité sur un grand écran pliable

Le Samsung Galaxy Z Fold5 offre un grand écran immersif même en étant pliable. Aussi, il dispose d’une batterie durable de 14h et des performances puissantes.

Le S Pen Fold Edition 19 affiné facilite l’écriture sur le grand écran. La Taskbar améliorée permet de basculer rapidement entre les applications, tandis que le glisser-déposer à deux mains améliore la productivité. La fenêtre contextuelle masquée permet de regarder des vidéos tout en discutant.

S Pen Fold Edition 22 compact pour l’annotation en temps réel

Le nouveau S Pen Fold Edition 22 compact facilite l’annotation en temps réel. L’écran principal de 7,6 pouces offre une vue ininterrompue pour les films. De plus, la luminosité maximale de 1750 nits assure une visualisation optimale en extérieur.

Performances exceptionnelles avec Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

La plateforme Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy offre une expérience de jeu immersive et des performances sans décalage. Le système de refroidissement avancé assure un fonctionnement optimal tout au long de vos sessions.

Disponibilité

Le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 sont disponibles en précommande depuis le 26 juillet. Tout comme le Samsung Galaxy Tab S9, elles seront disponibles à partir du 11 août. Leurs prix respectifs débutent distinctement à 1 199 € et 1899 €.