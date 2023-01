Crunchyroll : tarif, catalogue… tout sur le champion du streaming d’anime

Si vous êtes un fan d’animés et de mangas, vous avez probablement déjà entendu parler de Crunchyroll. À l’instar de Netflix ou encore de Disney Plus, ce service de streaming propose des milliers de contenus en haute qualité ainsi que des contenus exclusifs. Nous vous proposons une petite synthèse sur cette plateforme originale.

Très populaire dans les pays asiatiques, mais aussi aux États-Unis et bien sûr dans l’hexagone, Crunchyroll se présente comme le paradis des otakus. En effet, depuis que cette plateforme de streaming a débarqué en France, les adeptes d’animés ont la possibilité de profiter de regarder leurs contenus préférés. De fait, il s’agit de l’une des meilleures plateformes de streaming pour regarder des anime.

Notons que Crunchyroll est connue pour sa vaste bibliothèque d’animés, de mangas et d’autres contenus originaux mettant en vedette des titres populaires comme «Lupin le troisième», «Attack on Titan» et «The God of High School». Elle est également très populaire pour sa grande sélection de titres d’animés qui ne sont pas disponibles sur d’autres services de streaming.

En outre, Crunchyroll propose des sous-titres en plusieurs langues, ce qui la rend accessible à un large public. Découvrez dans ce guide complet tout ce que vous devez savoir sur ce service révolutionnaire.

Crunchyroll : présentation générale

Crunchyroll est une plateforme de streaming vidéo en ligne spécialisée dans les contenus audiovisuels asiatiques. Le service propose notamment des contenus provenant des principaux producteurs japonais. Lancée en 2006, cette plateforme compte aujourd’hui plus de 75 millions d’utilisateurs dans le monde. Aujourd’hui, elle est disponible en français, anglais, espagnol, allemand, portugais, italien et russe.

Outre cela, Crunchyroll propose une large sélection d’animé pour tous les goûts. Action, aventure, comédie, drame, fantasy, horreur, mecha, mystery, romance, science-fiction… Vous trouverez forcément votre bonheur ! D’ailleurs, les épisodes sont généralement mis en ligne quelques heures après leur diffusion au Japon.

En outre, multidispositif, l’application mobile Crunchyroll est disponible aussi bien sur Android qu’iOS. Il s’agit ainsi d’un excellent moyen de regarder des animés lorsque vous êtes en déplacement. De plus, elle permet de télécharger les épisodes pour les regarder en offline.

Retour sur l’histoire de Crunchyroll

Lancée en 2006 par quatre étudiants de Berkeley, Crunchyroll a été créée pour répondre à la demande croissante de contenu d’animation. Disponible aujourd’hui dans plus de 200 pays, Crunchyroll s’est imposé au fil des années comme l’un des principaux fournisseurs de contenu d’animation pour les fans du monde entier.

Pour l’histoire, Crunchyroll était à ses débuts un site d’hébergement de logiciel sous licence et de contenus asiatiques en téléchargement illégal. À la suite d’une injection de liquidités de 4,05 millions de dollars par la société de capital risque Venrock en 2008, elle a commencé à se tourner vers la distribution légale, pénétrant ainsi le marché très juteux du manga numérique.

Plus d’une décennie plus tard, Crunchyroll se positionne comme l’un des plus grands diffuseurs d’anime au monde. Notamment en offrant aux amateurs d’animes des milliers de titres, mais aussi des émissions, des films, des jeux, des dramas en direct et même des bandes dessinées japonaises. Fort de son succès, Crunchyroll est racheté AT&T qui l’intègre à sa filiale WarnerMedia (ex Time Warner). En 2020, la plateforme est de nouveau rachetée par Sony, la société mère de Funimation pour le montant colossal de 1,5 milliard de dollars.

Avec à son actif plus de 1000 titres et 30 000 épisodes disponibles, il s’agit à l’heure actuelle de la source numéro un pour les fans d’anime. Notons que l’entreprise propose également des événements en personne, comme le Crunchyroll Expo et le Crunchyroll Anime Awards.

Crunchyroll : quels sont les prix de ses abonnements ?

Disponible en version gratuite et payante, Crunchyroll offre différents abonnements avec des tarifs variés pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Avec l’abonnement gratuit, vous aurez la possibilité de regarder des épisodes avec des publicités ou en basse résolution. Pour profiter pleinement de tous les avantages de la plateforme, il vaut mieux ainsi opter pour un abonnement. Dans les détails, la version Premium offre une lecture sans publicité, des vidéos en haute définition, des fonctionnalités supplémentaires et la possibilité de regarder des épisodes en avance.

Voici les trois niveaux d’abonnement payant auxquels vous pouvez souscrire :

Le forfait Premium : 6,99 €/mois

Le forfait Premium+ : 9,99 €/mois

Le forfait Premium+ Elite : 11,99 €/mois

Crunchyroll : quels sont les appareils compatibles ?

Crunchyroll est compatible avec la plupart des appareils afin de vous permettre de profiter de vos émissions préférées et animés en streaming où que vous soyez et depuis n’importe quel écran connecté. Entre autres, vous pouvez accéder à Crunchyroll depuis votre ordinateur à partir de votre navigateur favori ou en passant par la version desktop. Crunchyroll est également disponible sur MacOS via l’application dédiée ou en installant l’extension Crunchyroll pour Safari.

Bien évidemment, les utilisateurs d’Android peuvent également installer l’application depuis Google Play Store. Les utilisateurs d’iOS pourront quant à eux télécharger l’appli sur App Store. Notons également qu’ils pourront passer par la version mobile du site web.

Et cerise sur le gâteau : Crunchyroll est disponible sur Xbox One et PlayStation 4. Vous pouvez aussi profiter de vos émissions préférées sur Nintendo Switch en installant l’application Crunchyroll via le mode TV dans votre bibliothèque d’applications Nintendo eShop.

Crunchyroll : comment ça fonctionne ?

Pour pouvoir accéder aux contenus disponibles sur Crunchyroll, il faudra dans un premier temps créer un compte. Pour ce faire, rendez-vous sur le site Web officiel du service et cliquez sur « S’inscrire ». Une fois sur la page dédiée, vous devrez fournir votre adresse e-mail, choisir un mot de passe et sélectionner votre pays avant de confirmer votre inscription. Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation avec un lien cliquable pour approuver la création de votre compte et commencer à utiliser le service. À partir de là, vous pouvez soit continuer à utiliser la plateforme gratuitement ou souscrire à l’un des trois abonnements proposés.

Dans tous les cas, vous pouvez trouver sur la page d’accueil tous les nouveaux épisodes et les nouvelles séries disponibles sur le site. Vous avez également la possibilité de parcourir le catalogue en utilisant les différentes catégories au niveau du menu principal ou utiliser la barre de recherche en haut de la page pour trouver le contenu que vous souhaitez visionner.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur une série ou un anime, il suffit de cliquer sur sa couverture. Vous serez alors redirigé sur une page de description avec un court récit de l’histoire, le genre, la durée, l’année de production et le nombre d’épisodes actuellement disponibles sur le site.

Le catalogue Crunchyroll

Grâce à sa bibliothèque de plus de 1000 titres, Crunchyroll offre un large éventail de contenus pour tous les publics et pour tous les goûts. Elle est d’ailleurs considérée comme la plateforme de contenus asiatiques la plus complète au monde. Ainsi, que vous aimez les shonen plein d’action, les contenus réconfortants sur la vie quotidienne ou les animations remplies de magies et de fantaisies, vous pouvez être sûr de trouver le manga qu’il vous faut sur cette plateforme.

Par ailleurs, le catalogue de Crunchyroll se compose de plusieurs sections, chacune divisée en sous-catégories. La première branche intitulée « Animé » contient des animés japonais classés par ordre alphabétique. Vous y trouverez les contenus plus en vogue au Japon, tels que Naruto Shippuden, Attack on Titan ou encore One Piece en Full HD et parfois 4K Ultra HD.

La seconde, intitulée « Drama » concerne les dramas japonais et coréens. On y retrouve les séries populaires comme Hana Yori Dango, Boys Over Flowers ou encore Descendants of the Sun. Les contenus sont généralement disponibles en haute définition 1080p ou en résolution 720p. Le reste du catalogue est consacré aux : JMusic, Manga, News et Simulcast.

Bien sûr, à l’instar des autres plateformes SVOD, les contenus de Crunchyroll varient énormément. À un tel point qu’il est presque impossible de prévoir à l’avance quels programmes vous pourrez regarder.

Comment profiter de Crunchyroll sans restrictions ? À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Crunchyroll en France reste limité par rapport à l’étranger. Heureusement, il est aujourd’hui possible de profiter pleinement de l’ensemble des contenus de la plateforme de streaming sans aucune restriction où que vous soyez et n’importe où dans le monde. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Crunchyroll du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Le service de streaming est disponible dans l’Hexagone depuis 2017. Elle se présente aujourd’hui comme une adresse incontournable pour les amateurs de cultures japonaises.

