Top des sites pour regarder des anime en streaming

Aujourd’hui, les animes jouissent d’une grande notoriété dans le monde entier. Ces derniers séduisent non seulement les jeunes, mais aussi les adultes de tous les continents. Leur diffusion se fait via des chaînes télévisées, au cinéma, mais aussi sur les sites SVOD. Découvrez dans ce dossier le top des meilleures plateformes pour regarder un anime en streaming.

Actuellement, les plateformes web représentent l’une des solutions les plus prisées pour visionner du contenu multimédia, et particulièrement des animes. Toutefois, certaines de ces dernières restent inaccessibles en raison des FAI.

Comment débloquer un site de streaming d’anime ? Il est possible de regarder un anime en streaming sur un site bloqué par votre fournisseur d’accès à internet. Voici comment procéder : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez librement au site. Essayer NordVPN gratuitement 30j

Crunchyroll : les dernières nouveautés d’animes

Très populaire auprès des otakus, Crunchyroll se démarque de ses concurrents en proposant à ses utilisateurs les animes asiatiques récemment sortis. Boku no Hero saison 6, Chainsaw Man ou encore One piece Red, la plateforme met en avant toutes les nouveautés dans l’univers mangas afin de satisfaire son audience. Par ailleurs, cette dernière met un point d’honneur à mettre constamment à jour son contenu pour rester le fournisseur numéro 1 d’animes tout nouveau, tout beau.

Ce n’est pas tout ! Crunchyroll présente l’énorme avantage de proposer exclusivement des animes en VOSTFR et VF. Notons néanmoins que les contenus multimédias en version française ne sont pas forcément des nouveautés. De fait, il faudra patienter quelques jours, voire plusieurs semaines, avant de pouvoir obtenir la VF d’un anime en streaming sorti dernièrement.

Bien sûr, si le site présente de nombreux avantages, il n’est pas non plus exempt d’inconvénients. Entre autres, il faut savoir que Crunchyroll réduit volontairement la qualité vidéo à 480 à 720 p en raison de la nouveauté de l’anime, mais aussi à cause de sa gratuité. Pour pouvoir profiter de la haute définition et du visionnage illimité, il faudra ainsi souscrire à un abonnement de 7,99 $ par mois.

Toutefois, la plateforme propose une période d’essai de 14 jours.

Funimation : une qualité vidéo maximale

A contrario de Crunchyroll qui ne proposent qu’une résolution maximale de 720 p aux utilisateurs qui n’ont pas souscrit à une offre, Funimation met à disposition de tous les internautes (abonnés ou non abonnés) une qualité vidéo de 1080p, voire plus. De manière générale, la plateforme offre à ce jour la plus haute qualité vidéo sur la toile.

Notons que Funimation se concentre sur les animes incontournables, qu’ils soient exclusifs ou classiques tels que Bleach, Dragon Ball, Code Geass, One piece ou encore Jujutsu Kaizen. Par ailleurs, multi dispositif, la plateforme est disponible sur plusieurs iOS et OS afin que vous puissiez profiter de son service sur tous vos supports : smartphone, PC, tablette, ordinateur.

En plus de mettre en avant une qualité vidéo optimale à tous ses utilisateurs sans aucune exception, la plateforme propose également une interface simple et intuitive afin que vous puissiez profiter de la meilleure expérience de navigation possible.

ADN : le plus grand fournisseur d’animes en streaming



Aujourd’hui, Animation Digital Network (ADN) figure parmi les plateformes les plus alimentées en animes. En effet, celle-ci compte plus de 12 000 épisodes de manga, 70 longs-métrages ainsi que 360 séries d’animation japonaise.

A noter que le site s’adresse uniquement aux fans d’animes japonais. Ainsi, lorsqu’il s’agit de variété d’animes, ADN est le site incontournable pour les otakus et les adeptes de manga. Shojo, shonen, seinen, josei, isekai, romance, humour… ADN vous offre un contenu d’animes en streaming vastes et diversifiés. La plateforme propose à la fois du classique et des contenus exclusifs.

Cerise sur le gâteau : Animation Digital Network permet à ses utilisateurs de paramétrer les animes visionnés. Ainsi, vous avez la possibilité d’augmenter la résolution de la vidéo ou de sélectionner la langue (VF ou VOSTFR) que vous souhaitée.

Hulu : des animes en streaming et plus encore

Hulu, disponible uniquement aux États-Unis, se classe parmi les meilleurs sites web pour visionner des animes en streaming. En effet, si vous ne trouvez pas les animations japonaises sur les plateformes précédemment mentionnées, Hulu sera en mesure de vous le fournir. Ce dernier possède une collection de plus de 75 000 vidéos dont des animes, des films, des OAV et des séries.

De plus, grâce à la variété de son contenu, la plateforme convient à tous les internautes. D’autant plus qu’elle ne propose pas uniquement des contenus japonais. Ainsi, que vous soyez amateurs d’animes japonais, chinois ou coréens, de dramas ou de one shot, Hulu saura vous satisfaire sur tous les plans. Et ce n’est pas tout ! Cette plateforme vous permet également de visionner des programmes en direct.

En effet, avec ce site de streaming vous pourrez suivre des programmes en live sur une cinquantaine de chaînes nationales américaines, qu’elles soient gratuites ou payantes. Vous y retrouverez notamment Fox, NBC, ABC, Disney Channel, CNN, HBO et bien plus encore. A noter toutefois que les animes en direct ne sont pas disponibles en raison de leur sortie à H+1, et parfois même à J+1.

Enfin, sur Hulu, les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner la langue et le sous-titrage des vidéos. Ainsi, vous pouvez choisir entre la VO ou la VOSTEN. Néanmoins, cela n’est pas faisable sur toute la collection.

Voireanime : une alternative populaire, mais attention

Ne nécessitant pas de compte et totalement gratuit, Voiranime a rapidement conquis le coeur des fans d’anime. De plus, le contenu proposé est disponible en VF et/ou VOSTFR.

Si le catalogue est fourni, il est moins large que celui de sites concurrents. La raison est que le site a opté pour une politique de sélection. Malgré tout, vous ne devriez pas avoir de mal à y voir les anime les plus populaires.

Attention cependant à vérifier que le site a le droit de diffuser l’anime que vous souhaitez regarder. En effet, il semble que Voiranime met en ligne des séries sans tenir compte des droits de diffusion. À cause de cela, votre fournisseur pourrait bloquer l’accès au site.

RetroCrush : l’incontournable des animes vintages

Si vous faites partie des spectateurs d’animes depuis votre jeune âge, alors RetroCrush va à coup sûr réveiller votre nostalgie du passé. En effet, avec cette plateforme, vous retrouverez sur une seule et même interface tous les animes de votre enfance. City Hunter, Ken le survivant, Gundam ou Capitain Flam, vous serez agréablement surpris de revoir tous ces animes classiques.

Par ailleurs, afin de faciliter votre recherche, RetroCrush propose plusieurs rubriques : MECHA, COMEDY, DRAMA, PSYCHOLOGICAL, ROMANCE, FANTASY, etc.

Notons toutefois que si vous êtes à la recherche d’anime en streaming exclusif et récent, RetroCruch n’est pas fait pour vous.

Wakanim : la destination exclusive pour les animes les plus populaires au monde

Shingeki no Kyojin (SNK), Sword Art Online (SAO) ou encore Tokyo Ghoul, Wakanim met à votre disposition les animes en streaming à succès. Sur cette plateforme, vous pourrez accéder à plus de 1500 épisodes. Pour les nouveaux venus dans le monde des animations japonaises, c’est l’alternative idéale pour vos débuts.

Toutefois, la résolution d’image que propose ce site est souvent limitée à 480p, même si certaines vidéos peuvent atteindre une qualité de 720p à 1080p. Ceci s’explique par la provenance de l’anime. Autrement dit, vous profitez de la même résolution que la source.

En outre, Wakanim présente un inconvénient majeur : les publicités incessantes qui viendront perturber votre visionnage. D’ailleurs, même l’utilisation d’un adblock ne viendra pas à bout de ses perturbations intempestives. Si vous souhaitez regarder un anime en streaming sans pubs, il faudra souscrire à un abonnement 5 € par mois.

ADKami : le plus grand annuaire d’animes en streaming au monde

Le plus grand point fort d’ADKami se trouve dans la capacité du site à vous fournir tous les animes que vous souhaitez visionner.

En effet, qu’il s’agisse d’une animation populaire, récente, classique ou vintage, vous pouvez être sûr du contenu que vous recherchez ce site de streaming. Cette efficacité de recherche de la plateforme provient du fait qu’elle héberge l’adresse d’autres sites publics et populaires comme Crunchyroll, Dailymotion ou encore ADN.

Toonanime : le site le plus simple à utiliser pour regarder un anime en streaming



Tout comme les autres plateformes d’animes, Toonanime met en avant une vaste collection d’animations. Cependant, son avantage réside principalement dans sa facilité d’utilisation. En effet, le site est tellement bien organisé et simple à prendre en main que votre navigation ne pourra être que rapide et efficace.

De plus, Toonanime propose des animes en VF et en VOSTFR parmi un catalogue riche de 1782 animations et 113 OAV. Par ailleurs, sur cette plateforme, vous n’aurez plus besoin d’effectuer de longues recherches pour retrouver les épisodes de votre série en version française puisqu’elle classe les vidéos en 3 rubriques dont :

Mises à jour VOSTFR ;

MISES à JOUR VF ;

NOUVEAUTÉS.

OtakuFR : la plateforme totalement gratuite

Pour les internautes qui ne souhaitent débourser aucun centime pour regarder leur anime streaming préféré, OtakuFR se présente comme une solution de choix. Ce site est non seulement gratuit, mais ne nécessite aucune inscription préalable.

En outre, OtakuFR propose un panel de catégories qui vous permettent de mieux suivre l’évolution d’un anime. Vous y trouverez notamment des animations japonaises dans les rubriques telles que :

en cours pour les animes en pleine production ;

populaires pour les plus visionnées par la communauté ;

terminé pour les mangas complets ;

films pour visionner les OAV ;

vf pour accéder aux animations en version française.

Mavanime : le meilleur site pour les utilisateurs Adblock

Si vous faites partie des individus qui ont horreur des publicités, alors Mavanime est le site de streaming qu’il vous faut. Toutefois, il faut nécessairement que vous installiez Adblock sur votre appareil.

Une fois le bloqueur de pub installé, il vous suffit de visionner votre anime en streaming favori sans avoir à craindre les pop-ups.

En ce qui concerne les animations, le site n’a rien à envier à ses concurrents puisqu’il dispose d’un catalogue riche et varié. Ainsi, vous profitez d’une large collection d’anime en streaming en VF et en VOSTFR.

En vertu des lois en vigueur, l’utilisation des plateformes de streaming illicites est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 ans ainsi que d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 euros et la suspension de votre accès à Internet durant 1 an.

Netflix : le géant du streaming se met à l’anime

Si Netflix reste avant tout connu pour ses séries et films en live-action, les anime japonais prennent de plus en plus de place sur la plateforme. Ainsi, Berserk fait partie des nouveautés Netflix de décembre 2022. Néanmoins, malgré les efforts, l’offre reste restreinte pour la France.

Si vous avez déjà Netflix et que vous souhaitez regarder des anime en streaming, la meilleure solution est de passer par un VPN.

Vous pourrez ainsi accéder au catalogue disponible à Hong Kong et à Taiwan, les deux pays les mieux fournis en animation japonaise. Attention cependant, certains titres pourraient ne pas disposer de sous-titres autre que le mandarin. Mais vous pouvez aussi opter pour le catalogue américain qui reste plus large que celui des Français.