One Piece : Guide complet sur la franchise à succès – manga, anime, etc.

One Piece, cette série de mangas japonais écrite et illustrée par Eiichiro Oda, retrace les aventures de Monkey D. Luffy.

Ce garçon au corps élastique parcourt les mers pour devenir le roi des pirates en dénichant l’One Piece, le trésor ultime. Cette franchise cartonne depuis son lancement en 1998. Il a, à plusieurs reprises, raflé le titre du manga le plus vendu de l’année. Voici tout ce qu’il vous faut savoir sur cet opus retraçant les péripéties des pirates du chapeau de paille.

Genèse et succès de One Piece

One Piece est un manga japonais né sous la plume d’Eiichiro Oda. Il a fait sa première apparition dans le magazine hebdomadaire Shonen Jump le 22 juillet 1997.

En 1998, le producteur IG l’a adapté en une animation vidéo originale (OVA). Toei Animation l’a aussi diffusé sous la forme d’une série animée en 1999. Toei a continué sur sa lancée en développant 13 longs métrages d’animation, un OVA et 11 émissions spéciales télévisées sur ce manga.

De nombreuses entreprises ont aussi profité de la célébrité du manga pour développer un jeu de cartes à collectionner, des jeux vidéos… Viz Media a ensuite transcrit la série de mangas en anglais pour l’émettre sur le territoire de l’Amérique du Nord et du Royaume-Uni en 2004. Madman Entertainment l’a émise sur le territoire australien.

Ce manga se démarque par son humour et son histoire peu commune et a battu sur plusieurs années consécutives les records de vente. Plusieurs de ses volumes ont également battu le record d’édition. En mai 2018, il s’est vendu à plus de 440 millions d’exemplaires dans le monde. Il devient ainsi la série de mangas la plus vendue de l’histoire, titre qu’il a conservé jusqu’en 2018.

L’histoire One Piece

La série retrace les aventures de Monkey D. Luffy. Le corps de ce jeune homme a acquis d’étranges capacités élastiques suite à la consommation par mégarde du gum-gum, le fruit du diable.

Inspiré par le fameux pirate Red Haired, son idole d’enfance, il s’en va parcourir les mers. Il cherche à mettre la main sur One Piece, le célèbre trésor. Son périple commence de l’East Blue Sea. Il forme alors un équipage appelé les Pirates du Chapeau de Paille et acquiert un navire appelé le Thousand Sunny.

L’histoire se déroule dans un monde couvert par deux vastes océans séparés par la Ligne rouge. Cette chaîne de montagnes forme le seul continent connu. La Grand Line est une mer perpendiculaire à la ligne rouge. Elle la divise en quatre parties : le Bleu Nord, le Bleu Est, le Bleu ouest et le Bleu Sud.

Deux régions appelées Calm Belts et habitées par les rois des mers entourent la Grand Line. Ces gigantesques créatures marines empêchent les navires d’entrer dans la Grande Ligne. Seuls les membres de l’organisation intergouvernementale peuvent y entrer et sortir librement en utilisant la pierre de prisme de mer. Cette pierre cache leur présence aux créatures de mer.

Les autres navires doivent quant à eux emprunter la Reverse Mountain, une autre route plus dangereuse. Les conditions météorologiques et les courants imprévisibles, le champ magnétique de cette mer compliquent la traversée. L’équipage doit utiliser une boussole spéciale appelée Log Pose pour se repérer.

Personnages marquants dans One Piece

L’histoire tourne principalement autour de Monkey D. Luffy et ses compères formant les Pirates du Chapeau de Paille. Pour partir à la conquête des mers, Luffy doit former son équipage. Il sauve alors Roronoa Zoro et se lie d’amitié avec cet épéiste.

Nami, un navigateur et voleur. les rejoints au cours de leurs péripéties. Usopp, un tireur d’élite et un menteur invétéré les rejoints également. Sani, un chef coureur de jupons étoffe ensuite l’équipe. Ensemble, ils acquièrent le navire Vogue Merryett qu’ils gagnent en combattant des pirates notoires de la mer East Blue.

L’équipage gagne d’autres membres dans la suite de la série. Tony Tony Chopper est à la fois un médecin et un renne anthropomorphe. Nico Robin est un archéologue et un ancien assassin. Franky est un constructeur naval cyborg. Brook, un musicien à l’allure décharnée vient aussi s’ajouter à l’équipage. Quant à Jimlbei, c’est un timonier pêcheur. C’est ensemble qu’ils acquièrent un autre navire appelé le Thousand Sunny.

Des humains et de nombreuses autres races comme les hommes-poissons, les animaux humanoïdes, les géants… peuplent le monde de One Piece. Il contient également des tas d’anachronismes, dont les escargots transpondeurs, les cadrans…

Médias existants

Étant un succès mondial, One Piece a été proposé en différents formats. Ce manga japonais a été ensuite adapté en série animée puis en une animation vidéo originale, en long métrage d’animations. Il a par la suite aussi été proposé en jeux vidéos et en jeu de cartes à collectionner.

Manga

Cette série de mangas a été publiée hebdomadairement sur Shōnen Jump depuis le 22 juillet 1997. Elle comprend 914 chapitres et 89 tomes.

Sa traduction anglaise a été publiée par Viz Media entre novembre 2002 et 30 janvier 2012. Au Royaume-Uni, le manga est publié à partir de mars 2006. En Australie et en Nouvelle-Zélande, c’est Madman Entertainment qui en publie la version anglaise à partir du 10 novembre 2008.

La publication de ce manga est respectivement assurée par Japonica Polonica Fantastica, Glénat, Panini Comics en Pologne, France et Mexique. LARP Editores puis Ivrea le diffuse aussi sur le territoire argentin si Planeta de Libros s’en charge en Espagne. Edizioni Star Comics la publie en Italie.

Animé

Le premier animé One Piece: Defeat Him! The Pirate Ganzack ! est produit par le producteur IG en 1998. Luffy, Nami et Zoro sont attaqués par une créature de mers qui réussit à détruire leur navire et à les séparer. Luffy se retrouve tout seul sur une île où il sauve une petite fille appelée Medaka de deux pirates. Les villageois dont le père de Medaka ont été soumis à l’esclavage par Ganzack. Les pirates au chapeau de paille sont forcés de se battre contre Ganzack pour les empêcher de détruire l’île.

Toei Animation a aussi produit une série animée télévisée basée sur le manga One Piece à partir du 20 octobre 1999. Faisant plus de 800 épisodes, cette série est exportée dans plusieurs pays dans le monde.

Le 8 juin 2004, 4 Kids Entertainment a obtenu la licence de distribution de One Piece en Amérique du Nord. Il la réduit alors à 104 épisodes. La diffusion est ensuite arrêtée parce qu’elle ne correspond pas au public cible de 4 Kids.

Funimation produit ensuite la version anglaise de One Piece à partir du 13 avril 2007. Cette version est diffusée sur Cartoon Network entre le 29 septembre 2007 et le 22 mars 2008. Funimation, Toei Animation, Shueisha et Fuji Television l’ont ensuite diffusé gratuitement à partir du 29 août 2009.

Entre le 18 mai 2013 et le 18 mars 2017, Toonami diffuse la série non censurée. Manga Entertainment l’a sorti ensuite en format de coffret DVD au Royaume-Uni depuis le 12 février 2013. Chrunchyroll a assuré sa diffusion dans d’autres pays dont les États-Unis, l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Amérique latine.

Films One Piece

Treize films basés sur la série One Piece sont sortis au Japon. Les films paraissent généralement en mars durant les vacances de printemps des écoles japonaises.

Ces films de qualité supérieure racontent des histoires indépendantes et des intrigues originales. Ils présentaient des contradictions dans la chronologie. Leur conception les rendait incompatibles à une continuité.

Les trois premiers produits sont de longs métrages doubles associés à d’autres films d’animation. Ils duraient en moyenne une heure tout au plus.

Funimation a autorisé la diffusion du 8è, 10è et 12è films en Amérique du Nord. La société a doublé elle-même en interne ces films.

Série Netflix

L’adaptation en prises de vue réelle par Netflix des aventures de Luffy sort le 31 août 2023. La série One Piece de Netflix promet d’être le plus fidèle possible au manga. Dans la peau du héros, l’on découvre l’acteur Iñaki Godoy.

Jeux vidéos

Plus de 40 jeux vidéos développés par Bandai Namco Entertainment sont des adaptations de la franchise One Piece.

Accessibles sur des consoles portables et d’autres appareils mobiles, ces jeux se déclinent dans tous les registres. Tantôt jeu de rôle, tantôt jeu de combat, les jeux vidéos basés sur la franchise, ont fait fureur.

Divers jeux de Shonen Jump ont même repris les caractéristiques de ce manga. C’est notamment le cas dans Stadium DON, Jump Super Stars, Jump Ultimate Stars et J-Stars Victoire VS.

Romans

Ce manga a inspiré une série de romans. Tatsuya Hamasaki est le père de toutes ces œuvres d’art d’Oda.

Son premier roman s’intitule One Piece : Vaincre le pirate Ganzack est sorti le 3 juin 1999. One Piece : Logue Town Chapter a suivi le 17 juillet 2000. Le 19 mars 2001, Tatsuya Hamasaki lance son œuvre tiré de Clockwork Island Adventure. Celle tirée de One Piece : Thousand-year Dragon Legend clôt l’année en beauté. Elle est sortie le 25 décembre 2001.

Un autre roman basé sur Chopper’s Kingdom on the Island of Strange Animals est ensuite sorti le 22 mars 2002. Le roman inspiré de Dead End Adventure voit le jour le 10 mars 2003. La Malédiction de l’épée sacrée a suivi le 22 mars 2004, talonné par le baron Omatsuri et l’île secrète paru le 14 mars 2005. The Giant Mechanical Soldier of Karakuri Castles se retrouve sur les comptoirs le 6 mars 2006. The Desert Princess and the Pirates : Adventures in Alabasta ne le voit que le 7 mars 2007.

Miracle Cherry Blossom est le dernier roman basé sur ce manga. Paru le 25 février 2008, il s’inspire de l’épisode Chopper Plus : Bloom in the Winter.

Livres d’art et guide

La série One Piece a aussi inspiré 5 livres d’art et guides :

Color Walk 1 sorti en juin 2001

Red – Grand Characters lancé le 2 mars 2002

Blue – Grand Data File publié le 2 août 2002

Color Walk 2 sorti le 4 novembre 2003

Color Walk 3 – Lion paru le 5 janvier 2006

Yellow – Grand Elements sorti le 4 avril 2007

Rainbow paru le 1er mai 2007

Eagle sorti le 4 mars 2010

One Piece : Green – Secret Piece publié le 4 novembre 2010

One Piece : Shark sorti le 3 décembre 2010

Autres médias

Une pièce de kabuki inspirée de ce manga s’est aussi tenue au Shinbashi Enbujö de Tokyo en octobre et en novembre 2015. One Piece est la toute première série de mangas à organiser un « Dome Tour ». Les événements se sont déroulés du 25 au 27 mars au Kyocera Dome d’Osaka et du 27 avril au 1er mai au Tokyo Dome.

En 2014, la première exposition One Piece en Corée s’est tenue au Mémorial de la guerre de Corée. La deuxième s’est tenue au Hongik Daehango Art Center. En 2015, une exposition en trompe-l’œil One Piece s’est tenue au Hong Kong 3 D Museum.

Popularité de One Piece à l’échelle mondiale

One Piece est l’une des séries de mangas les mieux vendus au monde. Il séduit le public par son côté original, humoristique et travaillé. Ce manga est d’ailleurs le seul à réussir à conserver le palmarès de la meilleure vente sur dix années consécutives de 2008 à 2018. Cette franchise détient aussi le titre du record du monde d’édition Guiness pour « le plus grand nombre d’exemplaires publiés pour la même série de bandes dessinées par un seul auteur ».

Ce manga a aussi fait partie des finalistes du prix culturel Tezuka Osamu de 2000 à 2002. La version allemande de son 44è épisode a remporté le prix du public Sondermann. One Piece a obtenu également d’autres titres tout aussi prestigieux.

Surfant sur la popularité de ce manga, un restaurant du même nom a ouvert ses portes en juin 2013.Tokyo One Piece Tower est un parc à thème couvert. Il a aussi vu le jour en plein Tokyo, au siège de Fuji Television, le 13 mars 2015.