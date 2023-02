One Piece : tout ce que l’on sait sur la série Netflix

Otaku qui se respecte, passionné de manga incontesté, découvrez ce que Netflix vous réserve dans l’adaptation en série de One Piece. Cette nouvelle série est très attendue pour 2023, de quoi faire le bonheur des fandoms.

One Piece est sur le point de suivre les traces de Cowboy Bebop. Il sera le nouveau manga adapté en prise de vue réelle pour 2023 sur Netflix. Si les premiers aperçus de la série ont été partagé par Netflix le 30 janvier dernier, il faut croire que l’adaptation de One Piece par Netflix apportera son lot de surprises.

Une adaptation fidèle à l’originale ou presque !

One Piece sur Netflix est basé sur le manga d’Eiichiro Oda. D’après ce que nous avons pu voir, la série relatera les mêmes aventures et mésaventures comme dans le manga. Iñaki Godoy sera dans la peau de Luffy, le personnage principal de la série. Il portera son emblématique chapeau de paille, tout comme dans le manga original. La série Netflix sortira cette année et fera le bonheur des fans du manga.

La série One Piece diffusée très prochainement sur Netflix retracera l’épopée de Luffy. Les aventures de ce pirate au chapeau de paille et ses compagnons nous réserveront pleines de surprises ! Certaines rumeurs laissent entendre que la série pourra faire la lumière sur les débuts de notre pirate au pouvoir magique. Mais aucun détail ne laisse présager cela !

Il faut noter que le manga One Piece compte plus de 1 000 épisodes, 20 saisons et 15 longs métrages depuis sa sortie en 1997 jusqu’à nos jours. Oda, le créateur du manga avait révélé en 2020 que la série pourrait se terminer dans les trois prochaines années. Cela tombe bien avec la sortie de la série One Piece sur Netflix !

Qui seront les acteurs qui joueront dans cette série ?

On ne sait pas encore ce que la série nous réservera, ce qui laisse libre-cours à notre imagination. A noter que Matt Owens et Steve Maeda seront les showrunners avec Oda à la production. Pour ce qui est des personnages, vous trouverez dans la série One Piece diffusée sur Netflix Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) et Taz Skylar (Sanji).

Le casting de One Piece sur Netflix comprend également McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala et Steven Ward. Et comme Netflix vient de nous l’annoncer, d’autres personnages feront également partie de l’aventure !