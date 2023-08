Netflix : les meilleurs films à regarder en septembre 2023

Si vous êtes à la recherche d’un bon film à regarder sur Netflix, ne cherchez plus ! Nous vous proposons une sélection des meilleurs films disponibles sur Netflix en septembre 2023. Des comédies, des drames, des thrillers et des films romantiques, il y en a pour tous les goûts. Alors, préparez vous à des heures de divertissement.

Netflix a récemment dévoilé la liste complète de ses nouveaux films originaux pour septembre 2023. Un programme riche et varié vous attend sur le numéro un des plateformes de streamings. En effet, après un mois de janvier marqué par la diffusion de The Pale Blue Eye et d’AlKhallat+, le service SVOD attaque fort en proposant de nombreuses séries qui débutent leur première saison ce smois.

Les temps sont aux vacances et aux farnientes, cela ne nous empêche pas de visionner des film inédits sur Netflix ! Au programme, des super-héros, par procuration ou par obligation, mais aussi de la romance, de missions impossibles et quelques brins de comédies !

Alors, si vous êtes à la recherche d‘œuvre unique en son genre, vous pouvez être sûre de trouver votre bonheur. D’autant plus que la plateforme dispose d’une large sélection de films pour tous les goûts et tous les âges. Que vous recherchiez des films fantastiques, des thrillers, des fictions historiques ou des adaptations d’histoires vraies, Netflix a de quoi vous divertir et vous tenir en haleine tout au long du mois.

Netflix : le leader mondial en matière de streaming

Avec des milliers de films, séries, documentaires et émissions de télévision disponibles à la demande, Netflix est incontestablement une référence dans l’univers du streaming. S’y ajoutent sa variété de contenu et ses fonctionnalités innovantes qui en font l’un des services de préférés des fans de divertissement du monde entier.

Par ailleurs, avec des centaines de titres disponibles à la demande, Netflix offre aux utilisateurs une expérience de visionnage complète et personnalisée. De plus, la plateforme propose également des contenus originaux.

Enfin, multidispositif, Netflix est disponible sur un large éventail d’appareils tels que les téléviseurs, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Ainsi, les abonnés peuvent regarder les contenus qu’ils souhaitent à tout moment et depuis n’importe quel appareil connecté.

Cerise sur le gâteau : afin de permettre à ses utilisateurs de profiter pleinement de tout ce que Netflix a à présenter, le service propose une offre inédite qui vous donne la possibilité d’accéder à toutes ses fonctionnalités et ses avantages pendant 30 jours sans payer le moindre centime.

Film Netflix : les meilleurs titres à ne pas manquer

Jurassic World : Le Monde d’après

Après la destruction d’Isla Nobar, les dinosaures sont maintenant éparpillés un peu partout dans le monde. Sauf que l’équilibre entre le passé et le présent est plus que fragile, et la cohabitation ne se trouve pas dans les dictionnaires de chaque espèce. Il faudra donc décider quelle espèce devra continuer à vivre et laquelle doit s’éteindre.

Happy Ending

Après un an de relation amoureuse, Luna souhaite pimenter sa vie de couple avec Mink. Elle lui propose un plan à trois, un plan qui semble anodin et sans risque au premier abord. Sauf que cela va chambouler leur vie de coupe et les effets restent irréversibles à tout jamais. Happy Ending, un film romantique qui apporte une ode à l’amour à bien des égards !

Paddington 1 et 2

Paddington est un ours brun originaire du Pérou qui vit avec sa tante Lucy. Cette dernière lui transmet son amour pour l’Angleterre jusqu’à l’envoyer au pays de sa Majesté. Arrivé à Londres, il ne s’attendait pas à ce que la vie en ville soit aussi mouvementé jusqu’à ce qu’il soit adopté par la famille Brown. Il va vivre de multiples et périlleuses aventures en passant par une séduisante empailleuse jusqu’à la prison. Un film à voir en famille !

Spy Kids : Armageddon

De manière involontaire, les enfants de supers espions au monde ont contribué à libérer un virus informatique, qui permet à son créateur de prendre le contrôle de toutes les technologies, ils seront contraints de devenir des agents secrets à leur tour pour secourir leurs parents et sauver le monde en même temps. Un autre volet de la saga Spy Kids qui ne vous décevra pas !

Nouveautés films sur Netflix en septembre 2023 : liste complète

Happy Ending – Comédie romantique – 1 er septembre

septembre Mes frères et moi – 1 er septembre

septembre Paddington – 1 er septembre

septembre Paddington 2 – 1 er septembre

septembre Friday Night Plan – 1 er septembre

septembre Un jour et demi (A Day and a Half) – 1 er septembre

septembre Edmond – 1 er septembre

septembre La Cage dorée – 1 er septembre

septembre Firestarter – 1 er septembre

septembre Monsieur & Madame Adelman – 6 septembre

Jurassic World : Le Monde d’après – 8 septembre

Il était une fois…un crime – 13 septembre

Freestyle – 13 septembre

Ehrengarde ou l’Art de la Séduction – 14 septembre

La probabilité statistique de l’amour au premier regard – 15 septembre

Le Comte – 15 septembre

Barbie : Skipper – La grande aventure de baby-sitting – 15 septembre

Spy Kids : Armageddon – 22 septembre

Banlieusards 2 – 27 septembre

Carga Màxima – 27 septembre

Vous avez fini toutes les nouveautés film du mois sur Netflix ?

