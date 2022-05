MyCanal : les nouveautés qu’il faut regarder en Mai 2022

MyCanal est une application qui rivalise avec les plateformes de streaming en proposant un grand nombre de nouveautés chaque mois. À cela s’ajoute le fait que le groupe Canal peut diffuser 6 mois après sa sortie un titre grâce à la chronologie des médias.

Mai 2022 étant un mois lié au cinéma en raison du Festival de Cannes, les nouveautés proposées sur Mychanal seront très intéressantes. En plus de la sortie de Dune, l’application diffusera The Responder, Titane la dernière Palme d’Or. Petit tour d’horizon des documentaires, séries et films à découvrir en mai 2022.

MyCanal : la plateforme SVOD de Canal+

Parmi les tops des plateformes de streaming, MyCanal se présente à la fois comme un site et une application permettant de découvrir l’ensemble des programmes diffusés par Canal+. Ce dernier offre également la possibilité de visionner les programmes diffusés par la TNT que ce soit en différé ou en direct.

Plus précisément, en souscrivant un abonnement chez Canal+, l’abonnée dispose d’un accès privilégié à plusieurs émissions télévisées ou de vidéos à la demande. Cela dépend cependant du type d’abonnement choisi. Grâce à MyCanal, cela devient facile puisque tous ces services sont disponibles en un seul et même endroit. Ce service est entièrement gratuit.

Par ailleurs, MyCanal permet à tout le monde de consulter ses nouveautés. Autrement dit, pas besoin d’avoir un abonnement chez Canal+ pour pouvoir ouvrir un compte sur cette plateforme de streaming. Toutefois, ceux qui ne bénéficient pas de cet accès ne peuvent accéder qu’aux programmes de la TNT et à ceux du bouquet Canal+.

Les nouveautés à ne pas manquer sur MyCanal en mai 2022

Le Sens de la famille

Le sens de la famille offre au public l’occasion de voir Franck Dubosc et Alexandra Lamy dans la même réalisation. Cette comédie dégage un air de déjà vu et met les différentes situations à l’épreuve. Néanmoins, elle comporte des gags percutants avec des acteurs épatants.

Un beau matin, la famille Morel fait face à un sérieux problème. En fait, ils ont découvert que chacun d’entre eux est emprisonné dans le corps de quelqu’un d’autre de leur famille ! La petite Chacha, âgée de six ans, se trouve dans le corps de son père, celui-ci dans celui de son jeune fils. Tandis que l’esprit de cet adolescent est dans celui de sa sœur aînée, celle-ci dans celui de sa mère, et la mère dans celui de Chacha. Mais cette situation n’est qu’un début.

Kassos, saison 6

La saison 6 de Kassos est l’une des nouveautés proposées sur myCANAL dans son intégralité le 9 mai. Cette série est considérée comme « celle qui va détruire votre enfance ».

Elle montre une sombre réalité derrière les superhéros de notre jeunesse. On y découvre que leur vie quotidienne est bien pire et de là à affirmer que ces derniers sont tous des cas sociaux. Dans cette saison, le dernier boomer Denver, Ratatouille et Blanche-Neige vont se succéder dans le cabinet de l’assistante sociale. Comme toujours, cette dernière va recevoir leurs plaintes et les orienter.

Dune

Dans un futur lointain, l’Empereur a confié au Duc Leto Atreides le fief de Arrakis, une planète désertique et dangereuse. Surnommée « Dune », elle est la seule source de l’élément le plus noble de tout l’univers : « l’épice ». Grâce à cette mystérieuse ressource, les voyages interstellaires sont possibles, la vie est prolongée et les facultés intellectuelles dépassent les capacités humaines.

Accompagnée de sa famille, Leto débarque sur Arrakis dans le but de prendre en charge l’exploitation des ressources en épices. Mais entre les indigènes Fremen, les géants vers de sable ainsi que la jalousie des Harkonnen, la famille rencontre de nombreux dangers.

Le Flambeau

Le flambeau fait son retour aux côtés des nouveautés de mycanal pour ce mois de mai. Il s’agit cette fois d’une parodie de Koh Lanta. Ce jeu de survie comme les autres réserve des surprises, des trahisons, des moments épiques, de la stratégie, mais aussi et surtout de la bêtise

Pour rappel, Jonathan Cohen interprète toujours Marc. Cette série comprend des inédits, dont l’arrivée du comédien Gérard Darmon et la participation de Jérôme Commandeur au casting dans le rôle de l’animateur. Les acteurs sont prêts à tout pour remporter le pactole de 450 euros.

The Responder

Cette série décrit la vie quotidienne de Chris Carson, un policier de Liverpool. Il s’agit d’un personnage hors du commun, en pleine période de crise existentielle. Au premier plan, il est un dur à cuire avec des méthodes efficaces. Au second plan, il est un flic vulnérable avec un vécu douloureux. Mais à ses côtés, il y a Rachel, sa coéquipière. Cette dernière vient de rejoindre l’équipe et se trouve confrontée à des problèmes de solidarité et d’éthique. Seront-ils capables de s’entraider ou vont-ils se détruire ?

Liste complète des nouveautés sur Mycanal en mai 2022

Andy Irons – Kissed By God (documentaire) -1er mai

La nouvelle mode (saison 7) – 2 mai

Bull, thriller – 2 mai

L’homme de la cave, thriller français – 3 mai

Malignant, film d’horreur de James Wan – 4 mai

My Zoé, drame de Julie Delpy – 5 mai

Le sens de la famille, comédie française – 6 mai

Girls5Eva, saison 2 – à partir du 6 mai

Opération Portugal, comédie française – 8 mai

La loi de Téhéran, thriller iranien – 9 mai

The Responder — 9 mai

Breeders, saison 3 – à partir du 10 mai

Nightwatcher, thriller brésilien – 10 mai

Clean, drame avec Adrien Brody – 11 mai

Une histoire d’amour et de désir, drame français – 12 mai

Jungle Cruise, film d’aventures avec The Rock – 13 mai

Threesome, série suédoise – à partir du 13 mai

Titane, dernière Palme d’Or, par Julia Ducourneau (âmes sensibles s’abstenir) – 16 mai

Tout s’est bien passé, comédie dramatique de François Ozon – 17 mai

Flag Day, thriller de et avec Sean Penn – 18 mai

Laissez bronzer les cadavres, thriller franco-belge – 19 mai

Revenge, thriller français – 20 mai

La Fracture — 24 mai

Compartiment n° 6 — 24 mai

Fast & Furious 9 — 25 mai

Julie (en 12 chapitres) — 26 mai

Aline — 27 mai

MyCanal : pourquoi utiliser un VPN pour regarder les actualités ?

Les grands voyageurs sont bien placés pour savoir que lorsqu’ils essaient de visionner Canal+ via MyCanal pendant leur séjour à l’étranger, la séquence choisie se voit bloquée. Le message « Ce contenu n’est pas accessible dans votre pays » s’affiche. Cette limitation peut se révéler gênante en particulier dans le cas d’un abonnement payant.

Cependant, Canal+ maintient sa décision de ne donner accès aux programmes de MyCanal que pour ceux qui résident en France. Pour contourner cette limitation, un VPN est une solution efficace. Cette dernière permet de télécharger des torrents ou de visualiser le contenu de MyCanal où que ce soit.

Grâce à un VPN, il est possible de définir une autre adresse IP que celle utilisée pour se connecter, et de sélectionner dans quel pays la connexion doit avoir lieu.

Ainsi, lorsqu’il se révèle impossible pour un internaute de consulter les nouveautés de MyCanal depuis son lieu géographique, il lui suffit d’opter pour un VPN dont son adresse IP se trouve en France.