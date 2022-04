Salto : les nouveautés qu’il faut regarder en mai 2022

Pour ce mois de mai 2022, la plateforme de streaming française, Salto, continue de proposer des nouveautés tant au niveau des films que des séries. À cette occasion, la plateforme met en avant l’intégralité de « Vampire Diaries » ainsi que la saga « Very Bad Trip ».

Depuis sa création, Salto dévoile chaque mois son lot de nouveautés. Pour mai 2022, cette plateforme de divertissement française a enrichi son bouquet avec des titres ayant marqué le Festival de Cannes. En particulier La Pianiste et Le Grand Bleu. Retrouvez ci-dessous l’intégrale. Grâce à son calendrier De Mai, la plateforme a permis à ses abonnés de s’évader de leur routine, de rêver, mais aussi de frissonner avec ses nouveautés. Découvrez ci-dessous les catalogues alléchants composés de documentaires, de séries, de téléfilms ou d’avant-premières.

Salto : le meilleur service de vidéo à la demande français

Salto fait partie des tops plateformes de streaming offrant aux téléspectateurs un riche catalogue composé de séries, de films et de documentaires. Elle permet également d’accéder à des séries françaises en avant-première. La chaîne française diffuse, en plus des émissions phares, des exclusivités françaises et étrangères ainsi que de nombreuses productions originales. Ce service revendique la diffusion de plus de 10 000 heures de programmes.

Cette plateforme de streaming est disponible par abonnement à partir de 6,90 euros mensuels pour 1 utilisateur. Pour 2 usagers simultanés, le service coûte 9,99 euros mensuels tandis que la formule sans engagement pour 4 usagers simultanés vaut 12,99 euros mensuels. Il faut savoir que Salto permet aussi de suivre en direct les émissions de M6 et de TF1.

Salto : les nouveautés à ne pas rater en mai

Le Grand Bleu

À partir du 6 mai, Salto diffusera le film culte du cinéaste Luc Besson, Le Grand Bleu. Ce dernier met en scène le conflit entre Jacques Mayol et Enzo Molinari. Bien qu’ils soient adultes, les deux hommes ne cessent de s’affronter et plongent de plus en plus profondément. Un jour, Jacques a rencontré Johnana et ce fut un véritable coup de foudre. Cependant, cette histoire d’amour ne retient pas pour autant le jeune homme de faire face à son ennemi de toujours dans une compétition dangereuse.

Vampire Diaries

Cette série raconte la vie d’une adolescente âgée de 17 ans, Elena Gilbert. Elle a grandi à Mystic Falls, une ville mystérieuse de Virginie. Avec son petit frère Jeremy, ils habitent chez Jenna Sommers, leur tante, suite à la mort tragique de leurs parents. Au début de l’année scolaire, Elena fait la connaissance de Stefan Salvatore, un jeune homme mystérieux dont elle tombe immédiatement amoureuse. Mais ce fut avant de croiser Damon Salvatore, le grand frère charismatique et maléfique de Stefan. Ces rencontres vont chambouler non seulement sa vie mais également celle de ses amis.

Very Bad Trip

Les fans de Bradley Cooper, Zach Galifinianakis et Ed Helms peuvent se réjouir. En fait, la saga The Very Bad Trip fait partie des nouveautés disponibles sur Salto à partir du 20 mai. Ce film raconte l’histoire de Doug (Justin Bartha), un jeune homme qui est sur le point de se marier. Ses copains Alan, Stu et Phil l’emmènent à Las Vegas pour organiser un enterrement de vie de garçon. Sachant qu’ils ont menti sur leur destination. En arrivant dans la ville du péché, ils passent toute une nuit à boire. Au réveil, les trois compères ont une sacrée gueule de bois et oublient tout ce qui s’est passé la veille. Ils se rendent rapidement compte que leur ami Doug a disparu. Ils essayent alors de se remémorer les événements de la nuit précédente.

Theodosia

La série à succès Theodosia arrive sur salto. La saison 1 compte 13 épisodes de 26 minutes. Cette série présente des images de l’Égypte ancienne en 1906.

Theodosia Throckmorton a 14 ans. Elle est la fille de 2 égyptologues qui effectuent des fouilles archéologiques dans la Vallée des Rois. Audacieuse et curieuse, Theodosia se passionne pour la civilisation égyptienne. Avec son frère Henry, ils découvrent une sépulture cachée qui contient l’« Oeil d’Horus », un artefact mystérieux. Theodosia se rend compte qu’il a un pouvoir magique ! Un nouveau monde aussi dangereux que mystérieux va s’ouvrir à eux. À leur retour à Londres, elle doit faire face à des forces ancestrales utilisant la magie noire, dans la maison de ses parents, au sein du célèbre Musée des légendes et des antiquités. Théo, Henry ainsi que leurs amis vont devoir faire preuve de courage pour éviter que le monde ne sombre dans le chaos ! »

Charmed

Charmed saison 2, le reboot, est de retour sur salto. Cette seconde partie du reboot de Charmed débute par une lourde mission que les trois sœurs doivent accomplir. En fait, elles doivent jouer pleinement leur rôle en tant que nouvelles aînées. Cette toute nouvelle vie se révèle riche en rebondissements avec notamment la responsabilité de secourir les sorcières aux abois.

Quant à Mel, Maggie et Macy, elles ont leurs propres ennemis à affronter. Parmi eux, il y a celui qui leur cause de grands problèmes dans cette nouvelle saison. Un assassin mystérieux portant une capuche qui se révèle être la doublure de Harry. Or, l’Être de lumière ne dévoile pas aux Ensorcelés l’identité de celui-ci immédiatement. Du coup, Macy se fait piéger.

Salto : liste complète des nouveautés

Accéder aux nouveautés de Salto : utiliser un VPN

Salto étant réservé aux utilisateurs français, la plateforme ne peut être accessible que depuis la France incluant les régions d’outre-mer. La plateforme fait appel à un dispositif de géoblocage pour empêcher l’accès à ses services aux étrangers. Par conséquent, les visiteurs résidant au-delà des frontières françaises seront redirigés automatiquement vers une page qui indique que « Salto n’est pas disponible dans le pays ».

Toutefois, il est tout à fait possible de contourner cette limitation pour accéder aux contenus diffusés en streaming en utilisant un service VPN. Cet outil permet de profiter des téléchargements de torrents.

Les VPN permettent aux utilisateurs de cacher leurs informations de réseau et de naviguer en toute sécurité sur le web, quel que soit leur emplacement. Cet usage est souvent le moyen le plus abordable et le plus sûr de se protéger en ligne.