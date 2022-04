Starzplay : les nouveautés qu’il faut regarder en mai 2022

Avec Starzplay, le mois de mai s’annonce riche en nouveautés. Cette plateforme de streaming propose de nombreux programmes où tous les goûts et les genres sont représentés.

Durant ce mois, comme les précédents, 2022, Starzplay a prévu de nombreuses séries et de nouveaux films. Entre P-Valley, Gaslit, Power Book IV : Force, The Spanish Princess, cette plateforme a prévu un mois de mai riche en nouveautés. Mais avant de dévoiler les programmes à ne pas manquer sur ce site de streaming, découvrez d’abord ce qu’est Starzplay.

StarzPlay : la plateforme de streaming créée par Starz Entertainment

Outre les plateformes de streaming les plus connues comme Disney +, Netflix ou Prime video, de nombreux autres existent sur le marché. Starzplay fait partie des chaînes américaines aux abonnements payants, au même titre que ses concurrentes. Cette plateforme a débuté aux États-Unis en 2018 puis en France en 2019, avant de se déployer dans plus de 30 pays à ce jour.

Starzplay a conclu un accord de diffusion avec Rakuten TV, Orange ainsi qu’avec Apple TV, même si sa popularité peine à montrer le bout de son nez. Au début de 2020, cette plateforme regroupe environ 11 millions d’abonnés à travers le monde.

Les contenus proposés

Starzplay ne propose pas un panel de films et de séries aussi complet que les géants du secteur. Cependant, ces programmes vont ravir un large public. Son interface permet de trouver facilement des films populaires et des séries exclusives, mais aussi les grands classiques américains. Comparé aux tarifs appliqués par ses concurrents, Starzplay constitue certainement une alternative moins onéreuse. Il faut compter 4,99 euros mensuels pour s’abonner. En outre, une période d’essai gratuite de 14 jours est incluse.

Comment accéder à Starzplay ?

Le service est accessible depuis les navigateurs web, les smartphones, les tablettes, mais aussi sur la majorité des TV sous Android. Au début, il a été disponible uniquement sur Amazon Prime. Cet abonnement offre la possibilité de découvrir divers séries et films retenus en fonction des critères de chacun et de ses chaînes préférées.

Starzplay a su faire preuve d’émancipation pour se hisser au rang des applications incontournables en France. Par ailleurs, ceux qui ont souscrit à la formule Canal Ciné Séries + peuvent profiter de l’intégralité du catalogue Starzplay gratuitement. À noter que cette offre comprend un abonnement de 34,99 €/mois avec ou sans engagement. En outre, ce service fait partie des forfaits Intégrale et Intégrale +.

Les nouveautés à ne pas manquer sur Starzplay en Mai 2022

The Spanish Princess parties 1 & 2

Inspiré des deux romans de Philippa Gregory, « The Spanish Princess » est une histoire captivante. Elle relate des faits peu connus de la vie des personnes aux origines ethniques diverses au 16e siècle à Londres. Ce récit est raconté selon la vision des femmes. La princesse d’Espagne, Catherine d’Aragon, a été promise au trône d’Angleterre.

À son arrivée dans ce pays étranger, elle doit réussir à se faire une place et heureusement, elle a pu compter sur ses deux courtisanes notamment Rosa et Lina. À la mort subite de son mari, elle perd son titre jusqu’au moment où elle s’intéresse de près au roi Henry VIII, l’héritier du trône

Les Fils de l’Homme

Le film se déroule en 2027, alors que diverses catastrophes naturelles, guerres et actes terroristes ont rendu la plupart du monde inhabitable et anarchique. Cela fait 18 ans que la Terre n’a pas enregistré une naissance chez les humains.

C’est pourquoi tout le monde s’émeut du décès d’un jeune homme de 18 ans. Or, en même temps, une femme est tombée enceinte. Cet événement inédit depuis vingt ans en fait d’elle la femme la plus convoitée sur Terre. De fait, elle confie sa protection à un homme.

P-Valley Saison 1

P-Valley est une série créée par Katori Hall, adaptée de la pièce Pussy Valley. Constituée de huit épisodes, elle fait partie des nouveautés proposées par Starzplay et se révèle riche en rebondissements et en émotions. Elle se déroule dans les profondeurs du delta du Mississippi et suit quatre femmes travaillant dans un club de strip-tease.

P-Valley présente des qualités de film noir. Il s’agit de dialogues tendus, d’une femme au passé mystérieux, de multiples femmes fatales, d’anti-héros, d’effets de lumière brutaux et de flashbacks. Le film mettra en vedette Brandee Evans dans le rôle de Mercedes et Nicco Annan dans celui de l’oncle Clifford, un homme transgenre qui fait partie de la vie du club.

Biggie and Tupac

Ce documentaire reprend le fil des enquêtes concernant les assassinats des stars du rap Biggie Smalls et Tupac Shakur. À l’origine ils étaient amis et sont devenus des ennemis jurés en raison de leur notoriété respective. On raconte que la thèse de leurs meurtres serait la guerre du rap. À travers cette histoire, Nick Broomfield entend la version des proches et des témoins non entendus par la police. Le fond de ces enquêtes mal ficelées dévoile la corruption au sein des autorités, la puissance du producteur Suge. Les rumeurs qui courent laissent entendre que Notorious Big a ordonné le meurtre de Tupac.

Mise à l’épreuve 2

Mise à l’épreuve 2 reprend environ un an après la dernière aventure de nos héros. Les plans d’un voyage rapide à Miami tournent mal. À l’approche du mariage, James emmène Ben avec lui à Miami, à contrecœur, pour suivre une piste liée à une affaire de réseau de drogue qu’il tente de résoudre. À Miami, ils rencontrent Maya, une détective sans expérience qui leur fait comprendre que Miami est son territoire. Ils rencontrent également AJ, un pirate informatique louche et arrogant qui révèle des preuves impliquant un homme d’affaires local très respecté, le riche Antonio Pope.

Pope a un caractère vicieux et dirige le trafic de drogue en Floride du Sud. Si Ben et James parviennent à convaincre les autorités que Pope est un patron du crime brutal, ils pourront mettre fin à ses agissements. S’ils échouent, il se pourrait bien qu’il n’y ait pas de mariage après tout.

Liste complète des nouveautés sur Starzplay

P-valley

Gaslit power

Power book IV : force

The spanish princess

Survivor’s remorse

Les fils de l’homme

Get on up

Mise à l’épreuve 2

Biggie and tupac

VPN : débloquer Starzplay et le regarder depuis n’importe quel pays

Les abonnés Starzplay se trouvant à l’étranger doivent savoir que pour continuer à regarder leurs séries préférées, ils doivent utiliser un VPN. Celui-ci peut être gratuit et payant. Ce réseau privé permet de dissimuler ou de modifier son emplacement géographique afin de surfer sur le Net comme en France.

Les problèmes de mise en mémoire tampon lors du streaming peuvent être ennuyeux, surtout s’ils se produisent fréquemment. Heureusement, un bon VPN pour Starzplay peut aider à résoudre ce problème.

La diffusion en continu consomme beaucoup de bande passante. Le fournisseur d’accès à Internet (FAI) peut être enclin à limiter la vitesse de votre connexion s’il estime qu’elle prend trop d’espace sur le réseau. Ce phénomène, appelé « étranglement de la bande passante », peut entraîner des problèmes de mise en mémoire tampon lors de la diffusion en continu.

L’utilisation d’un VPN pendant le streaming signifie que l’activité Internet sera effectivement cachée aux FAI. Par conséquent, l’utilisateur sera beaucoup moins susceptible de subir des limitations de bande passante et pourra profiter de Starzplay sans interruption.

Alors, profitez des dernières nouveautés sur Starzplay n’importe où avec un VPN.