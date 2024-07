Test de la Boox Go Color 7 : Est-ce la liseuse qu’il vous faut ?

La Boox Go Color 7 est la toute nouvelle liseuse d'Onyx, sortie en juin 2024. Avec son écran de sept pouces utilisant la technologie Kaleido 3, elle peut afficher plus de 4 000 couleurs. Elle promet une lecture éclatante pour les bandes dessinées, les magazines et les webtoons. Sa taille compacte la rend aussi agréable à manipuler qu'un livre de poche.

Contrairement à d'autres modèles de la gamme Boox, la Go Color 7 se concentre exclusivement sur la lecture et ne propose pas de fonction de prise de notes. Elle fonctionne sous Android 12 et est compatible avec Google Play, permettant d'accéder facilement à une multitude d'applications et de livres. De plus, ses boutons physiques pour tourner les pages en font un appareil facile à utiliser. Côté design, la Boox Go Color 7 séduit par sa finesse et sa légèreté. Elle se décline en deux versions élégantes : une avec écran affleurant en noir et une avec écran encastré en blanc. Cette liseuse nouvelle génération promet de répondre aux attentes des passionnés de lecture numérique. Elle propose une expérience riche et confortable, mais qu'en est-il réellement ?

Caractéristiques techniques

Écran : E Ink Kaleido 3 de 7 pouces

E Ink Kaleido 3 de 7 pouces Résolution : 1680 x 1264 pixels (300 ppp en noir et blanc, 150 ppp en couleur)

: 1680 x 1264 pixels (300 ppp en noir et blanc, 150 ppp en couleur) Dimensions : 156 x 137 x 6,4 mm

: 156 x 137 x 6,4 mm Poids : 195 grammes

: 195 grammes RAM : 4 Go

: 4 Go Capacité de stockage : 64 Go

: 64 Go Système d'exploitation : Android 12 avec Google Play

Android 12 avec Google Play Processeur : Octa-core 2,4 GHz

Octa-core 2,4 GHz Connectivité : WiFi (2.4GHz + 5GHz) et Bluetooth 5.0

: WiFi (2.4GHz + 5GHz) et Bluetooth 5.0 Batterie : 2,300 mAh Li-ion Polymer

2,300 mAh Li-ion Polymer Audio : Haut-parleur et microphone intégrés

: Haut-parleur et microphone intégrés Formats de document pris en charge : PDF, DOC, TXT, DOCX, HTML, CHM, ZIP, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, FB2, RTF, PRC, PPT, PPTX

Les éléments matériels de la Boox Go Color 7

La Boox Go Color 7 est une liseuse compacte et élégante équipée d'un écran en verre à encre électronique Kaleido 3 Carta 1200 de 7 pouces. Elle est capable d'afficher jusqu'à 4 096 couleurs avec une résolution nette de 1680 x 1264. De plus, elle offre une lecture agréable avec 300 pixels par pouce en noir et blanc, etbde 150 ppi en couleur. Pesant seulement 195 grammes, elle est légère et facile à manipuler, avec une coque noire texturée pour une prise en main confortable.

Sous son design fin, la Boox Go Color 7 cache un processeur octa-core à 2,4 GHz. Elle possède également 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSD. Sa connectivité est assurée par le Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz) et le Bluetooth 5.0. Elle permet de relier facilement des périphériques sans fil comme des écouteurs ou des claviers.

En outre, la Boox Go Color 7 est alimentée par une batterie de 2 300 mAh. Elle offre plusieurs jours d'autonomie et se recharge via un port USB-C, pratique et universel. Les boutons physiques pour tourner les pages, situés sur le côté droit, ajoutent une touche d'ergonomie. Ils rendent la lecture encore plus confortable. Cette nouvelle liseuse d'Onyx est ainsi parfaite pour les passionnés de lecture numérique, bien qu'elle ne permette pas la prise de notes.

L'aspect logiciel de la Boox Go Color 7

La Go Color 7 est animée par Android 12, mais avec une interface personnalisée nommée Boox OS. Ce système est caractérisé par des icônes colorées et un design convivial, facilitant la navigation via l'écran tactile. Contrairement à d'autres liseuses comme le Kindle d'Amazon ou le Kobo de Rakuten, cet appareil signé Onyx intègre Google Play. Il offre ainsi une vaste gamme d'applications à télécharger pour une personnalisation optimale.

L'interface principale, située en bas de l'écran, propose des raccourcis vers la boutique de livres, les applications, le stockage et les paramètres. Elle donne également accès à la bibliothèque qui contient uniquement les ouvrages ajoutés via l'application Neoreader. La boutique, elle, propose des contenus libres de droits. Quant à la section applications, elle comprend des outils préinstallés comme Boox Cloud et Google Drive. Elle inclut aussi tout ce qui est téléchargé depuis Google Play.

En outre, le Centre de contrôle est une fonctionnalité essentielle qui permet de :

gérer les connexions Bluetooth et Wi-Fi ;

ajuster les paramètres d'éclairage ;

personnaliser l'affichage grâce au E Ink Centre.

Par ailleurs, des modes de lecture spécifiques optimisent l'expérience utilisateur en fonction de vos besoins. Le mode HD, par exemple, est parfait pour une lecture intense, tandis que le mode Ultrafast est idéal pour une navigation rapide. Ainsi, que vous lisiez intensivement ou que vous surfiez sur le web, la Boox Go Color 7 s'adapte pour vous offrir une utilisation fluide et agréable.

Les dimensions de la Boox Go Color 7 et leur pertinence

La Boox Go Color 7 se distingue par ses dimensions compactes et pratiques, ce qui en fait une liseuse idéale pour la lecture en déplacement. Avec une hauteur de 15,6 cm, une largeur de 13,7 cm et une épaisseur de seulement 6,4 mm, elle se glisse facilement dans un sac à main, une sacoche ou un sac à dos. De plus, son écran de 7 pouces, bien que petit, offre une expérience de lecture immersive, rappelant celle d'un livre de poche. Ces dimensions permettent de profiter pleinement de l'écran couleur Kaleido 3.

Grâce à sa taille réduite, la Boox Go Color 7 est parfaite pour lire des bandes dessinées, des magazines et des mangas. En termes de poids, elle est incroyablement légère avec ses 195 grammes, ce qui renforce son aspect portable sans compromettre la qualité de lecture. Elle est facile à manipuler sans fatiguer les bras. Par ailleurs, les boutons physiques pour tourner les pages ajoutent un confort supplémentaire à l'utilisation.

En plus de ses dimensions pratiques, la Boox Go Color 7 offre une qualité d'affichage exceptionnelle avec une résolution de 1680 x 1264 pixels. Vous pouvez ainsi profiter de textes clairs et d'images colorées, tout en ayant une liseuse facile à transporter au quotidien.

La performance de la Boox Go Color 7

La Go Color 7 offre une performance fiable, fidèle à la qualité des appareils Boox. Son installation est simple, bien que la saisie de mots de passe complexes puisse demander un peu de patience. Conçue avant tout pour la lecture, elle n'est pas faite pour les jeux, mais elle excelle dans son rôle principal. Bien qu'elle ne soit pas aussi rapide qu'un iPad ou un iPhone, la Boox Go Color 7 est loin d'être lente. Elle offre une navigation fluide et une lecture agréable, avec un écran à encre électronique qui ajuste la température de couleur pour un confort optimal, même dans des conditions de faible luminosité.

Sa légèreté et sa petite taille en font une liseuse extrêmement portable, parfaite pour être glissée dans un sac à main ou un sac à dos. Que ce soit sur la table de nuit ou au parc pour une lecture en plein air, elle est toujours prête à l'emploi. Toutefois, il vaut mieux éviter de l'exposer à la poussière ou à l'eau, car elle n'a pas de protection spécifique contre ces éléments.

Un des atouts de cette liseuse est sa bordure élargie d'un côté, qui offre une prise en main confortable. De plus, le bouton long sur cette bordure peut être programmé pour tourner les pages, permettant une lecture facile à une main sans avoir à toucher l'écran. Ces petits détails rendent l'expérience de lecture encore plus agréable et intuitive.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.