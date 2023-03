Le meilleur iPad aide à effectuer des montages vidéo et des conceptions graphiques. Il existe cependant d’autres modèles plus modestes. Ces derniers s’utilisent notamment pour ceux qui souhaitent une utilisation plutôt personnelle, diffusion de contenus, par exemple.

De nombreuses marques fournissent une large gamme de tablettes. Parmi les plus plébiscitées se trouvent les iPads. Apple opte toujours pour une politique restrictive en ce qui concerne ses produits. De plus, le géant de la Silicon Valley offre ses produits à des prix plus ou moins élevés. Mais cela en vaut la peine quand on y plonge un peu plus profond. Ainsi, certains iPads qui s’avèrent plus difficiles à acquérir en termes de budget offrent plus de fonctionnalités. A côté de cela, il y a toujours les modèles plus anciens, à des prix plus abordables pour le grand public. On a alors dressé une liste où vous pouvez trouver le meilleur iPad qui entre dans votre budget et répond à vos attentes.

CLASSEMENT DES 3 MEILLEURS MODÈLES iPad Pro 12.9 (2022) Note : 9,7/10 Découvrir iPad 10.9 (2022) Note : 9,4/10 Découvrir iPad Pro 11 (2022) Note : 9/10 Découvrir

iPad Pro 12.9 (2022) : le meilleur iPad dernier cri

Caractéristiques techniques Dimensions : 28,06 x 21,49 x 0,64 cm

Poids : 682 g (Wi-Fi) / 684 g (Wi-Fi + Cellulaire)

Taille de l’écran : 12,9 pouces

Système d’exploitation : iPadOS 16

Processeur : Apple M2

Résolution : 2732 x 2048 pixels

Mémoire de stockage : 128 Go / 256 Go/ 512 Go / 1 To / 2 To

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Caméra frontale : 12 MP

Caméra arrière : 12MP + 10 MP + LiDAR

Avec un écran de 12,9 pouces, l’iPad Pro 12.9 est, de loin, le meilleur iPad qu’Apple n’a jamais conçu. Une technologie plus avancée, la mini-LED, accompagne ce grand écran Apple XDR. Par ailleurs, il inclut une puce Apple M2, le rendant encore plus robuste. En effet, la puce M2 permet d’obtenir des graphiques impressionnants et facilite l’accès aux applications les plus avancées.

Bien que l’iPad Pro 12.9 offre tout cela, il est plus mince. En plus, vous pouvez utiliser son Face ID pour accroître le niveau de sécurité. C’est sans doute pour cette performance inégalée jusqu’ici qu’il est livré à un prix incroyablement cher. Raison pour laquelle on ne l’a pas attribué la note de 10/10.

Plus mince

Ecran mini-LED plus large

Cher

L’autonomie pourrait être améliorée

iPad 10.9 (2022) : le meilleur iPad polyvalent

Caractéristiques techniques Dimensions : 24,86 x 17,95 x 0,7 cm

Poids : 477 g (Wi-Fi) / 481 g (Wi-Fi + Cellulaire)

Taille de l’écran : 10,9 pouces

Système d’exploitation : iPadOS 16

Processeur : Apple A14

Résolution : 2360 x 1640 pixels

Mémoire de stockage : 64 Go / 256 Go

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Caméra frontale : 12 MP Ultra Wide

Caméra arrière : 12MP

Apple a également entrepris une mise à jour en concevant l’iPad 10.9 de base. Celui-ci peut être le meilleur iPad qui répond à vos besoins mais à un prix moins élevé. Il résulte d’une fusion en termes de design et de performance. Ce qui fait de l’iPad 10.9 2022 le meilleur iPad polyvalent.

De la diffusion de contenus aux jeux vidéo, cet iPad peut très bien remplacer l’iPad Pro précédemment cité. Encore mieux si vous n’êtes pas disposé de dépenser une énorme somme pour une tablette. Un handicap toutefois, l’Apple Pencil est vendu séparément pour ce modèle. En outre, il ne dispose que 2 options pour le stockage alors que sa mémoire est inextensible.

Prix plus abordable

Performant

Stylet vendu séparément

Stockage réduit et inextensible

iPad Pro 11 (2022) : une bonne alternative pour les professionnels

Caractéristiques techniques Dimensions : 24,76 x 17,85 x 0,59 cm

Poids : 466 g (Wi-Fi) / 468 g (Wi-Fi + Cellulaire)

Taille de l’écran : 11 pouces

Système d’exploitation : iPadOS 16

Processeur : Apple M2

Résolution : 2388 x 1668 pixels

Mémoire de stockage : 128 Go / 256 Go/ 512 Go / 1 To / 2 To

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Caméra frontale : 12 MP

Caméra arrière : 12MP + 10 MP

Il s’agit également d’un iPad Pro comme le 12.9 bien que l’iPad Pro 11 soit moins performant. Outre la taille de son écran, ce dernier, n’incluant pas la technologie mini-LED, est aussi moins lumineux que celui du 12.9 (2022). Cependant, le processeur Apple M2 lui offre une performance égalant celle d’un ordinateur.

Si l’iPad Pro 11 (2022) est compatible avec l’Apple Pencil 2ème génération, celui-ci n’est pas inclus à la livraison. Cependant, vous pouvez faciliter son utilisation avec un clavier externe. Celui-ci est compatible avec le Magic Keyboard, le Smart Keyboard Folio et le clavier Bluetooth. Apple a également investi dans la sécurité en y intégrant la technologie Face ID.

Offre la même performance qu’un PC

Technologie Face ID

Apple Pencil vendu séparément

Absence de technologie mini-LED dans l’écran

iPad Pro 11 (2021) : le meilleur rapport qualité/prix

Caractéristiques techniques Dimensions : 24,76 x 17,85 x 0,59 cm

Poids : 466g (Wi-Fi) / 468 g (Wi-Fi + Cellulaire)

Taille de l’écran : 11 pouces

Système d’exploitation : à confirmer

Processeur : M1

Résolution : 4K

Mémoire de stockage : 128 Go / 256 Go/ 512 Go / 1 To / 2 To

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Caméra frontale : 12 MP True Depth / éclairage de portait et HDR intelligent

Caméra arrière : 12MP + 10 MP + LiDAR

Si on le compare avec les autres modèles de notre liste, l’iPad Pro 11 (2021) n’est pas le meilleur iPad à acheter. Néanmoins, il présente quelques améliorations notoires par rapport aux générations précédentes. On peut, par exemple, mentionner la caméra frontale de 12MP True Depth et l’écran liquide Retina avec ProMotion.

Mais ce qui nous a poussés à l’inclure dans la liste est que ce modèle est qu’il offre le meilleur rapport qualité/prix. Cela ne signifie pourtant pas que c’est le modèle idéal pour les dessinateurs professionnels. La concurrence, à l’instar de Samsung, offre de nombreux modèles de Galaxy Tab pour ceux qui veulent obtenir des croquis parfaits.

Caméra frontale plus performante

Bon rapport qualité/prix

Nouveaux accessoires non pris en charge

Un design pas très attrayant

iPad Mini (2021) : le meilleur iPad au design épuré

Caractéristiques techniques Dimensions : 19,54 x 13,48 x 0,63 cm

Poids : 293 g

Taille de l’écran : 8,3 pouces

Système d’exploitation : iPadOS 15

Processeur : A15 Bionic

Résolution : 2266 x 1488 pixels

Mémoire de stockage : 64 Go / 256 Go

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Caméra frontale : 12 MP

Caméra arrière : 12MP

Etant donné sa taille réduite, l’iPad mini reste le meilleur iPad à glisser facilement dans votre sac, voire dans votre poche. Son design assez séduisant enveloppe une performance à apprécier si vous ne le réservez pas à une utilisation purement professionnelle. En plus, il embarque une caméra selfie plus performante de 12 MP. Ce qui permet de profiter des appels vidéo à tout moment.

Pourtant, si l’iPad mini prend en charge l’Apple Pencil 2ème génération, vous ne pouvez le coupler qu’avec un clavier Bluetooth. Ce qui est un peu décevant chez une tablette qui permet un enregistrement vidéo 4K. Le choix est aussi réduit car il n’y a pas de meilleur choix de stockage pour cet iPad (64 Go et 256 Go).

Design compact

Enregistrement vidéo 4K

Ne prend pas en charge la plupart des accessoires

Connexion 5G limitée

iPad Air (2022) : un design plus mince qui cache une grande performance

Caractéristiques techniques Dimensions : 24,76 x 17,85 x 0,61 cm

Poids : 458 g (Wi-Fi) / 460 g (Wi-Fi + Cellulaire)

Taille de l’écran : 10,9 pouces

Système d’exploitation : iPadOS 14

Processeur : A14 Bionic

Résolution : 4K jusqu’à 60fps

Mémoire de stockage : 64 Go / 256 Go

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Caméra frontale : 7 MP, Face Time HD

Caméra arrière : 12MP

Sachant qu’il embarque un processeur A14 Bionic, l’iPad Air offre de la sorte la même performance plus élevée. Il prend aussi en charge de nombreux accessoires tels que l’Apple Pencil 2ème Génération et le Smart Keyboard Folio. Si vous pouvez vous passer des bling-bling de l’iPad Pro 12.9, vous pouvez opter pour un iPad Air.

Il existe toutefois des points à souligner comme son écran moins large et son stockage réduit. En effet, vous ne pouvez passer au-delà de 256 Go et vous ne pouvez pas non plus insérer une carte mémoire pour obtenir plus de stockage. Mais si vous n’envisagez pas d’utiliser ce meilleur iPad pour conserver une myriade de données, son prix en vaut la peine.

Modèle performant

Prix réduit

Limité en stockage

Ecran fragile

iPad Pro 12.9 (2020) : un modèle plus ancien qui a fait ses preuves

Caractéristiques techniques Dimensions : 28,06 x 21,49 x 0,59 cm

Poids : 641 g (Wi-Fi) / 643 (Wi-Fi + Cellulaire)

Taille de l’écran : 12,9 pouces

Système d’exploitation : iPadOS 12

Processeur : A12Z Bionic

Mémoire de stockage : 128 Go / 256 Go/ 512 Go / 1 To

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Caméra frontale : TrueDepth 7 MP

Caméra arrière : 12MP + 10 MP + LiDAR

Pour clore notre liste, voici l’ancien iPad Pro 12.9 (2020). Plus ancien à l’intérieur, il présente quand-même un design très proche de l’iPad 12.9 dernier cri. Le processeur n’est pas au top par rapport au meilleur iPad de la liste ; le système d’exploitation non plus. Mais cela n’exclut en rien sa performance si vous l’utilisez pour des tâches moins exigeantes.

Offrant jusqu’à 1 To de mémoire de stockage, l’iPad Pro 12.9 de 2020 peut servir pour enregistrer des vidéos 4K. Il dispose aussi de la technologie Face ID pour sécuriser vos données personnelles. C’est, de ce fait, le modèle à choisir pour obtenir une haute performance avec un budget restreint.

Apple Pay

Face ID

Système d’exploitation plus ancienne

Processeur moins performant

FAQ sur l’iPad

Qu’est-ce qu’un iPad ?

Depuis des années, les fabricants ont conçu de nouveaux écrans intelligents complètement pratiques pour diverses tâches : les tablettes. On peut ainsi dire qu’une tablette n’est autre qu’un écran tactile doté d’un système d’exploitation comme un smartphone ou un ordinateur.

L’iPad n’est autre que la tablette d’Apple. Sa taille est comprise entre celle d’un iPhone et celle d’un macbook. Le meilleur iPad ne requiert pas forcément l’utilisation d’un clavier externe, son écran peut tout faire. Si vous voulez vous connecter, vous pouvez connecter votre iPad à l’aide d’un réseau Wi-Fi. Vous pouvez également vous en servir pour jouer à vos jeux favoris ou pour visionner vos films préférés.

En termes de connectivité, l’iPad peut se connecter à Internet via le réseau Wi-Fi. Il peut se connecter avec d’autres appareils à l’aide d’une connexion Bluetooth. Vous pouvez aussi le coupler avec un clavier externe si vous n’êtes pas habitué à utiliser le clavier tactile.

A quoi sert l’iPad ?

Avec une taille moins imposante qu’un ordinateur portable et un écran plus large qu’un smartphone, l’iPad permet d’exécuter de nombreuses applications de manière plus pratique. Jusqu’à l’heure, Apple a développé 11 générations d’iPad. Chaque nouvelle génération affiche des améliorations par rapport à la génération précédente.

L’iPad permet d’avoir une autre approche pour organiser le travail. C’est également un outil de divertissement pratique et efficace puisqu’il peut tenir des heures pour les jeux et le streaming. L’iPad, comme la tablette en général, se résume à un écran plus large que celui d’un smartphone, des applications et outils divers. Certaines applications sont destinées aux travaux bureautiques tandis que d’autres servent pour se divertir.

L’iPad peut également servir pour conserver des données importantes. Certes, les fournisseurs de services cloud offrent des tarifs intéressants pour le stockage de données. Mais vous pouvez toujours garder une copie sur vous, via votre iPad. La capacité varie de 64 Go à 2 To.

Le meilleur moyen de comprendre le fonctionnement d’un iPad reste son utilisation. Néanmoins, il y a quelques points à retenir. En effet, les différentes fonctions d’un iPad nous amènent à observer que cet appareil intelligent fonctionne avec le NUI ou Natural User Interface. Le système d’exploitation étant le dérivé de l’iOS d’Apple : l’iPadOS.

Le processeur d’un iPad diffère selon le modèle et la génération. Les dernières générations sont fournies avec une puce M1 ou M2. Ce qui les rend plus performants et plus puissants. C’est ce qui permet à l’iPad d’exécuter de nombreuses applications intéressantes pour diverses tâches comme les échanges de courriels, la lecture des contenus, etc.

Quels sont les avantages du meilleur iPad ?

L’iPad est surtout avantageux du fait qu’il soit plus pratique et que son utilisation est d’une grande simplicité. Certains modèles tels que l’iPad mini peuvent facilement se glisser dans votre poche. Ce qui vous offre un réel gain de temps pour l’utilisation.

Il faut également souligner son autonomie. Certains modèles, notamment les dernières générations, peuvent tenir jusqu’à 10 heures avant que la batterie soit à plat. Vous pouvez ainsi l’utiliser n’importe quand et n’importe où. Toutefois, cette autonomie dépend de la façon dont vous l’utilisez.

Par ailleurs, le meilleur iPad est généralement livré à un prix moins cher que celui d’un ordinateur portable. De la sorte, vous pouvez économiser en achetant un iPad au lieu d’un PC. Si vous optez pour un modèle équipé d’un processeur puissant, vous pouvez exécuter un grand nombre d’applications.

Où puis-je acheter mon prochain iPad ?

Aujourd’hui, tout se fait via Internet. Les divers achats auprès des sites marchands permettent de gagner du temps. Il suffit de vous focaliser sur les modèles qui répondent à vos besoins. N’oubliez cependant pas de consulter les commentaires clients et les sites de forum pour pouvoir évaluer le produit. Veillez également à ce que le site soit authentique.

Si vous avez plus de temps, vous pouvez visiter les magasins spécialisés dans votre ville. C’est aussi le meilleur choix à faire si vous avez peur de tomber sur un iPad défectueux. Parfois, le site du vendeur ne propose pas d’échanger le produit en cas de non-conformité. En plus, les sites de vente en ligne sont beaucoup trop nombreux qu’il est difficile de discerner le vrai du faux.

