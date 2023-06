Existant depuis 1977, Polar est une entreprise qui développe des montres connectées de sport et de très bons cardiofréquencemètres. C’est donc un challenger qui concurrence Garmin et Coros. Mais pour savoir quelle est la meilleure montre Polar pour homme, il est nécessaire de connaître quels sont leurs produits phares.

Voici donc quelques-unes des meilleures montres connectées faites pour les hommes, créées par Polar. Ce sont d’excellents outils dont certains sont véritablement adaptés aux multisports. Tandis que ce classement comporte également des versions polyvalentes intéressantes.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Polar Vantage M2 Note : 9,7/10 Découvrir Polar Vantage V2 Note : 9,5/10 Découvrir Polar Ignite 2 Note : 9,2/10 Découvrir

La Polar Vantage M2, la parfaite montre Multisport

Caractéristiques techniques Poids: 45g (1.6oz)

Modèles: Disponible en 4 couleurs

Connectivité: Bluetooth et ANT+

Autonomie: 120 heures en utilisation régulière et 30 heures en mode d’entraînement complet

Si vous souhaitez posséder la meilleure montre connectée pour homme de la marque Polar, la Vantage M2 se classe en tête de toutes les autres. Cette smartwatch combine parfaitement fonctionnalité et beau design. Elle est dotée de nombreuses options vous permettant de faire du sport en extérieur ou en salle en ayant un bon allié au poignet.

Son écran de 1,2 pouces doté d’une résolution de 240×240 pixels est facile à manipuler. Et les 5 boutons se trouvant sur les côtés de la Polar Vantage M2 sont certes assez déconcertants à manier au départ. Mais ils constituent le vrai plus de cette tocante digitale finlandaise. Son boîtier en polymère renforcé de fibres et différents autres éléments de l’appareil sont faits en acier inoxydable. Ce qui en fait une montre connectée très solide. Et sans pour autant arborer une allure sportive, la Polar Vintage M2 est assez stylée pour pouvoir être portée lors de n’importe quelle circonstance.

Grâce à ses commandes, vous pouvez rapidement passer en revue les différentes fonctions de course ainsi que le suivi automatisé du sommeil et de la récupération. Sans compter qu’elle est pourvue de commandes musicales, qui n’étaient pas disponibles sur la version M originale.

Robuste

Enregistre de nombreuses informations sur les performances

Boutons de commandes peuvent être peu pratiques pour les novices en matière de montres Polar

Certaines options devraient être encore améliorées

La Vantage V2, la meilleure montre Polar pour l’entraînement et la récupération

Caractéristiques techniques Poids: 52g (1.8oz)

Disponible en 3 couleurs

Connectivité: Bluetooth et ANT+

Autonomie: 40 heures en mode intensif, 100h en mode normal

Fonctions standard d’une smartwatch (contrôle de la musique, prévisions météorologiques)

Étanchéité: 10 ATM

La Vantage V2 est également l’une des montres phare de Polar, car il s’agit d’une smartwatch conçue pour offrir le plus grand nombre de fonctionnalités aux hommes qui aiment s’entraîner. Elle remplace la Vantage V et comporte des améliorations que les triathlètes, les coureurs et les cyclistes n’ont pas eues sur le modèle précédent. Aussi dotée d’un écran tactile couleur de 1,2 pouces. Elle ne pèse pas lourd, juste 52 g. Son design est plutôt épuré pour une montre connectée de sport.

Et l’un de ses principaux atouts, c’est sa grande précision de la fréquence cardiaque. A ce niveau, elle surpasse même des montres connectées Garmin ou Coros. Mais son seul défaut est sans doute l’absence de notifications pendant les activités. Sinon, la Polar Vintage V2 est un très bon accessoire. En plus des options pour le sport, son GPS est excellent. Et si vous désirez surveiller vos constantes durant votre sommeil, cette smartwatch est capable de mesurer vos données avec précision.

Design épuré et agréable à porter

GPS et fonctionnalités précises

Absence de notifications lors des activités

Prix relativement élevé

Polar Ignite 2, la montre connectée idéale au quotidien

Caractéristiques techniques Boitier: 43 mm

Épaisseur: 8.5 mm

Poids total: 35 g

Résolution d’affichage: 240 × 240

Vitesse du microprocesseur: 120 MHz

L’Ignite 2 de Polar est classée en 3ème position, car cette montre connectée pour homme possède un rapport qualité/prix très intéressant. Également pourvu d’un beau design, les courbes de cette smartwatch sont plus discrètes. Elle peut donc être portée lors de toutes les occasions y compris lors de soirées semi-chics. Le thème de son cadran peut être facilement changé. Mais ses fonctions ne sont pas en reste. C’est une montre connectée très pratique si vous aimez faire du sport lors de vos weekends.

Toutefois, il faut savoir qu’en activant son GPS ainsi que la mesure de la fréquence cardiaque, vous pourrez personnaliser votre programme d’entraînement mais elle est énergivore. En mode normal, la batterie de la Polar Ignite 2 peut durer 5 jours. Mais lors d’une utilisation intensive, elle ne dure que 20 heures.

Sans compter que la Polar Ignite n’est pas pourvue de la fonction paiement sans contact. Et il est impossible d’y stocker de la musique. Mais qu’à cela ne tienne, les options de base de cette belle montre connectée sont toutes fonctionnelles. Et sur le marché, son prix est abordable.

Très beau design

Bon rapport qualité/prix

Pas d’option paiement sans contact

Impossibilité de stocker une playlist musicale

Polar Grit X Pro, la meilleure des smartwatch outdoor

Caractéristiques techniques Boîtier: 47 mm

Épaisseur: 13 mm

Poids total: 79 g

Étanchéité: WR100

Tests de conformité aux normes militaires: Oui

Température de fonctionnement min et max: -20 °C et 50°C

Ensuite, la meilleure montre connectée pour homme qui soit faite pour les activités de plein air n’est autre que la Polar Grit X Pro. Spécialement conçue dans le but d’être durable, il est possible de l’emmener en dehors des sentiers battus. C’est une smartwatch en acier inoxydable construite selon des normes militaires. Résistante à la poussière et aux chocs, elle peut également être mise lors de vos séances de plongée. La montre fonctionne encore très bien à 100 mètres de profondeur.

De plus, elle est assez légère pour une montre connectée de ce calibre car elle ne pèse que 64g. Et les programmes dont elle est munie sont également précis. La fonction « Hill Splitter » vous permet de vous orienter en temps réel en mode connecté. Et elle détecte les grands changements d’altitude en montagne. Lors d’une randonnée ou d’un trail, c’est donc l’outil parfait à emporter avec soi. Son application « Fuel Wise » est un véritable guide de nutrition qui vous aidera à vous maintenir en forme.

Par contre, munissez-vous tout de même d’un power bank au cas où votre séjour dure plus d’une semaine, car en utilisation intensive, sa batterie ne dure que 40 heures.

Lentille en saphir

Excellentes fonctions de navigation

Ne détecte pas les changements d’altitude mineurs

Niveau de batterie assez décevant en mode intensif

Polar Pacer Pro, la montre des rois de la course à pied

Caractéristiques techniques Boîtier: 45 mm

Épaisseur: 11.5 mm

Poids total: 41 g

Mémoire: 5 Mo

Précision Prime™: Oui

Accéléromètre: Oui

Pour suivre, Polar a créé la montre pour homme Pacer Pro pour tous les mordus du running. Elle est ultra légère (41 g) et son boîtier de 45 mm dispose d’un bon niveau d’affichage.

En la portant lors de vos entraînements, vous obtiendrez des rapports directs avec d’excellentes fonctions de course comme VO2 Max, Running Performance Test, Running Index, Race Time Predictor et Running Power. Ce qui atteste qu’elle a justement été conçue pour les coureurs sérieux qui ne veulent pas de superflu sur leur montre de sport.

D’autant plus que la Polar Pacer Pro est une smartwatch relevant très bien les données de santé de son utilisateur. D’une manière générale, la précision de son nouveau capteur permet d’avoir des données claires, rapidement. Et elle est capable de recevoir des notifications pendant une activité sportive. C’est donc une montre connectée réactive. Et en appuyant sur les boutons situés sur les côtes, il est possible de la manier encore plus rapidement.

Dotée d’un nouveau capteur fréquence cardiaque

Bracelets interchangeables

Capacité batterie similaire à celle des autres montres standard de Polar

Prix élevé

Polar M430, le meilleur compromis entre prix et qualité

Caractéristiques techniques Boîtier: 43 mm

Épaisseur: 12 mm

Poids total: 51 g

Type d’affichage: LCD en 128 x 128

Écran tactile: Non

Vitesse du microprocesseur: 168 MHz

Pour suivre, quand la Polar M430 a été lancée en 2017, cette montre connectée pour homme était l’une des plus populaires de l’époque. Même si aujourd’hui, les nouveaux modèles la surpassent dans de nombreux domaines la M430 de Polar est toujours une référence. Elle est très fonctionnelle en étant portée pour faire de la course à pied.

Sauf que la Polar M430 n’est pas pourvue d’un écran tactile. Il est nécessaire de savoir manipuler les 5 boutons qui entourent son cadran afin de faire défiler les données qu’elle affiche. Cette montre atypique est capable de mesurer vos calories, vos performances lors de séances de fitness et votre qualité de sommeil.

Pour un dispositif ayant déjà 5 ans d’ancienneté, c’est encore un très bon investissement de se procurer cette smartwatch. Elle possède une très bonne autonomie. Elle dure 336 heures, soit 14 jours. Sans compter le fait que c’est l’une des montres connectées les plus abordables de ce classement.

Bonnes fonctionnalités de base

Accessible à bon prix

Design ancien et assez massif

Affichage un peu flou

La Montre GPS Polar M200, une petite référence

Caractéristiques techniques Batterie: rechargeable Li-Pol 180 mAh

Autonomie: jusqu’à 6 jours

Temps de chargement: jusqu’à deux heures

Plage de mesures de la fréquence cardiaque : de 30 à 240 bpm

Étanchéité : convient pour la natation

Caractéristiques : 39g (1.4oz), Disponible en 4 couleurs, Bluetooth et ANT+, 6 heures d’autonomie avec GPS, 336 heures (14 jours) sans GPS

Enfin, la Polar M200 est une relique d’une époque révolue, mais c’est une montre connectée pour homme qui a encore beaucoup de valeur. Même si le design de ce modèle est peut avenant, cette smartwatch a connu un succès massif auprès des coureurs. En effet, comme la Polar M430, la batterie de cette montre dure longtemps (6 jours). Et cette tocante électronique est également pourvue d’un petit GPS.

Et pour ceux qui aiment créer eux-mêmes leur programme de course, elle est dotée d’une fonction Running Program. L’utilisateur peut alors choisir entre le fait de s’exercer à la course à pied de manière normale ou à la manière des plus grands athlètes.

Puis, la montre GPS Polar M200 propose également des guides généraux de remise en forme qui mentionnent quels sont les actions à exécuter tout au long de la journée. Et elle est aussi en mesure de prodiguer divers conseils sur la manière de mener un meilleur style de vie.

Programme de course personnalisé

Offre de bonnes fonctions de base

Fonctions minimales par rapport aux modèles plus récents

Esthétique désuète

FAQ

Comment choisir une montre connectée Polar pour homme ?

Pour trouver la montre pour homme Polar idéale, il est bon de tenir compte du fait que l’achat que vous allez faire est un investissement. Par conséquent, sachez d’abord quel usage vous allez faire de votre smartwatch. Ensuite, il est toujours idéal de prendre le modèle qui vous plaît le plus en apparence.

Et le prix que vous êtes prêt à payer pour l’acquérir est aussi un critère de choix important. Une fois que toutes questions ont leurs réponses, Polar est une marque qui possède une large gamme de montres connectées de qualité. Et les meilleures d’entre elles sont présentées dans cette liste.

Les montres Polar sont-elles étanches ?

Toutes les montres de la marque finlandaise Polar ne sont pas complètement étanches. Mais certains modèles comme la Polar Grit X ou Grit Pro possèdent un bon niveau d’étanchéité. Vous pouvez nager jusqu’à 100 mètres de profondeur en la portant au poignet, elle fonctionnera toujours à votre sortie de l’eau.

Toutefois, si on considère les modèles comme la Polar Ignite 2, il est préférable de ne pas prendre de risque en l’emmenant ne serait-ce qu’à la piscine. Cette montre ne résiste qu’aux gouttelettes d’eau. Elle peut donc être portée sous la pluie, mais pas lors d’une immersion totale.

Les montres de la marque Polar sont-elles réellement précises en comptant les calories ?

Selon de nombreux témoignages d’internautes, Polar a toujours été réputé pour ses systèmes de suivi extrêmement précis. C’est donc une marque fiable à ce niveau. Mais les performances des montres connectées qu’elle commercialise sont différentes. Donc, en tenant compte de cette information, il est bon de tester vous-même les fonctions qui vous intéressent sur ces montres. Vous saurez alors si ce qu’arrive votre montre connectée Polar dit vrai comparé à ce qu’affiche votre balance.

