Les montres connectées sont devenues des incontournables pour les personnes qui cherchent à suivre leurs activités physiques, leur santé et leur bien-être. Face à une offre pléthorique de marques et de modèles sur le marché, il n’est pas toujours facile de choisir la meilleure montre connectée pas chère qui répond à ses besoins.

C’est pourquoi nous avons élaboré un comparatif des meilleures montres connectées pas chères, en examinant de près leurs caractéristiques, leur qualité et leur prix. Ainsi, nous vous proposons une sélection des montres connectées les plus intéressantes pour vous aider à faire le bon choix, en fonction de votre budget et de vos besoins. Découvrez dans cet article notre sélection de montres connectées pas chères et trouvez celle qui correspond le mieux à vos attentes.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Fitbit Versa 3 Note : 9,8/10 Découvrir Amazfit Bip U Pro Note : 9,5/10 Découvrir Apple Watch SE 2 Note : 9,4/10 Découvrir

Fitbit Versa 3 : la meilleure montre connectée pas chère du moment

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 336 x 336 pixels

Taille d’écran : 1.58 pouce

Type d’écran : AMOLED

Dimensions : 40.4 x 40.4 x 12.4 mm

Format d’écran : Carré

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 6 jours

La Fitbit Versa 3 est la meilleure montre connectée pas chère pour une expérience complète. Sa mise à niveau la plus remarquable est le GPS intégré, qui suit votre position même sans votre téléphone lors de l’exercice en extérieur. De plus, son grand écran incurvé est excellent.

La Versa 3 dispose également d’Active Zone Minutes, une fonctionnalité d’entraînement motivante qui surveille le temps que vous passez dans les zones de combustion des graisses, cardio ou de fréquence cardiaque maximale pendant l’exercice.

Votre objectif est de gagner les 150 minutes d’activité en zone recommandées par l’AHA et l’OMS chaque semaine. Vous pouvez utiliser votre Fitbit Versa 3 pour passer des appels téléphoniques et parler aux assistants vocaux, mais vous ne pouvez activer qu’un seul assistant vocal à la fois. Compatible avec les appareils iOS et Android, c’est un énorme avantage.

Une grande autonomie

Différents programmes d’entraînement personnalisables

Pas de possibilité d’utiliser différents systèmes vocales en simultanées

Les statistiques santés sont limitées par rapport aux Fitbit Sense

Promo -35% Fitbit Versa 3 Health & Fitness Smartwatch with 6-months Premium Membership Included, Built-in GPS, Daily Readiness Score and up to 6+ Days Battery, B Plus de 6 jours d’autonomie de...

Compatibilité iOS et Android

Suivez allure et distance en t...

Utilisez le suivi continu de l... 229.95 € 149.00 € Voir l'offre

Amazfit Bip U Pro : un GPS intégré pour une montre connectée pas cher

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 302 x 320 pixels

Taille d’écran : 1.43 pouce

Type d’écran : LCD

Dimensions : 40.4 x 40.4 x 12.4 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 9 jours

L’Amazfit Bip U Pro est la meilleure montre connectée pas chère avec un budget inférieur à 100 €. La marque est connue pour ses montres connectées fiables et abordables. Cette version améliorée de la très populaire Bip U offre plusieurs excellentes fonctionnalités telles qu’un GPS intégré pour le suivi en extérieur et un assistant vocal Amazon Alexa.

Elle est également dotée de nombreuses fonctionnalités de fitness et de santé, telles que le suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO2, du sommeil et de la respiration, ainsi que plus de 60 séances d’entraînement et d’activités. De plus, elle possède un déclencheur d’appareil photo. Elle est l’une des rares montres abordables dotées d’un GPS précis, ce qui en fait un excellent choix pour un suivi en extérieur.

La présence du GPS intégré

Un prix accessible au vu de ses fonctionnalités

Une finition en plastique

Pas de connectivité LTE

Promo -39% Amazfit Bip U Pro Montre Connectée Femme GPS, 5 ATM Etanche Montre Sport pour Homme, SpO2/Suivi de Rythme Cardiaque/Sommeil/Stress, 60+ Modes Sportifs [60+ Modes Sportifs et 5 ATM E...

[PAI Suivi de Votre Santé Coml...

[Écran Tactile Couleur de 1,43...

[50 Cadrans Personnalisés Disp... 69.90 € 42.98 € Voir l'offre

Apple Watch SE 2 : la meilleure montre connectée pas cher Apple

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 448 x 368 pixels

Taille d’écran : 1.78 pouce

Type d’écran : OLED

Dimensions : 40 x 34 x 10.7 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 18 heures

L’Apple Watch SE 2 est la meilleure option pour les utilisateurs d’iPhone cherchant une montre de fitness abordable. Bien qu’elle soit plus chère que la plupart des entrées bon marché de cette liste, elle est environ 13 % plus légère que la version précédente et 18 % plus légère que la série 8 de 41 mm, grâce à sa fabrication en nylon.

Elle dispose de fonctionnalités de fitness clés pour les coureurs, telles que la puissance de course et l’oscillation verticale. D’autres fonctionnalités incluent le comptage des coups pour les nageurs et la possibilité de fermer vos anneaux avec le mouvement. Vous bénéficiez également d’avantages de fonctionnalités santé supplémentaires, tels que la détection de choc. Disponible en deux tailles avec GPS ou GPS+Cellular.

Une finition premium et stylée

Une autonomie remarquable

Pas d’applications tierces accessibles

La présence de certains bugs

Apple Watch SE (2ᵉ génération) (GPS, 40mm) Montre connectée - Boîtier en Aluminium lumière stellaire, Bracelet Sport lumière stellaire - Regular. Suiv Prenez des appels et répondez ...

Jusqu’à 20 % plus rapide que l...

Des fonctionnalités de sécurit...

Suivez votre activité physique... 299.00 € Voir l'offre

Fitbit Versa 2 : une montre connectée pas chère à destination des sportifs

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 300 x 300 pixels

Taille d’écran : 1.34 pouce

Type d’écran : OLED

Dimensions : 40 x 40 x 12 mm

Format d’écran : Rectangulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 5 jours

La Fitbit Versa 2 est l’une des meilleures montres connectées pas chère, malgré son âge. Elle offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour les amateurs de fitness soucieux de leur budget. Nous avons constaté que c’était un traqueur de fitness presque parfait, avec une interface conviviale qui enregistre automatiquement toute activité de 20 minutes ou plus en tant qu’exercice.

Bien qu’elle dispose d’Alexa, la fonctionnalité était inconsistante lors des tests, et il n’y a pas de GPS, ce qui nécessite d’avoir votre téléphone avec vous pour enregistrer avec précision les informations de localisation et de distance. Cependant, ce n’est pas vraiment un inconvénient, car la plupart des gens ont déjà leur téléphone sur eux pendant l’exercice.

Une excellente autonomie

Un suivi du sommeil pertinent

L’absence d’un GPS intégré

Alexa ne fonctionne pas correctement

Promo -27% Fitbit Versa 2 Health & Fitness Smartwatch with Voice Control, Sleep Score & Music, One Size, Black - Carbon Utilisez amazon alexa intégré ...

Compatibilité iOS et Android

Découvrez la qualité de chaque...

Utilisez le suivi continu de l... 199.95 € 146.69 € Voir l'offre

Garmin Forerunner 55 : la meilleure montre connectée pas chère pour les coureurs

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 208 x 208 pixels

Taille d’écran : 1.04 pouce

Type d’écran : memory-in-pixel (MIP) transflectif

Dimensions : 42 x 42 x 11.6 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 14 jours

La GarminForerunner 55 est une smartwatch spécialement conçue pour la course à pied, moins chère que l’Apple Watch SE 2 et équipée de fonctionnalités similaires. Elle est idéale pour les débutants grâce à son design convivial et ses outils d’entraînement.

Les suggestions d’entraînement sont particulièrement utiles et le temps de repos recommandé à la fin de l’entraînement est fantastique. La montre dispose d’un GPS intégré performant, qui s’est avéré très précis lors de nos tests sur un parcours de cinq kilomètres. En somme, la GarminForerunner 55 est une excellente option abordable pour les coureurs souhaitant améliorer leurs performances.

Une autonomie exceptionnelle de deux semaines

Entièrement étanche

L’absence de microphone et de haut-parleur

L’absence de Garmin Pay

Forerunner 55 - Montre GPS multi-activités running avec fonctions d’entrainement Garmin Coach et cardio au poignet – Noire 17 profils d’activité intégrés...

Suggestion d’entrainements quo...

Plans d’entrainement gratuits ...

GPS/Glonass/Galileo : permet d... 197.91 € Voir l'offre

Samsung Galaxy Watch 4 : la meilleure montre pas chère de Samsung

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 396 x 396 pixels

Taille d’écran : 1.19 pouce

Type d’écran : Super AMOLED

Dimensions : 40.4 x 39.3 x 9.8 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android

Autonomie : variable selon utilisation

La quatrième génération de la Galaxy Watch de Samsung est la meilleure montre connectée pas chère pour les utilisateurs Android ou les personnes possédant un téléphone Samsung. Non seulement elle ressemble à la nouvelle Galaxy Watch 5, mais elle est désormais disponible à des remises importantes.

La Galaxy Watch 4 a été la première montre connectée à fonctionner sur la dernière plate-forme Wear OS et offre une gamme complète de fonctionnalités de suivi de la santé. Elle dispose même d’une fonctionnalité d’analyse de la composition corporelle.

Il n’y a pas beaucoup de différences entre la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 4, ce qui en fait un excellent choix, surtout à un prix réduit. Bien qu’elle soit techniquement discontinuée, on peut encore en trouver de nouvelles dans de nombreux magasins.

Une finition époustouflante

Un écran super AMOLED d’une très grande qualité

Une autonomie trop juste

Les mesures de l’ECG et de la pression sanguine ne font pas l’unanimité

Promo -9% Samsung Galaxy Watch4 Bluetooth, 40 mm, or rose - Montre connectée intelligente, surveillance de la santé, bien-être, sport, IMC, ECG, batterie longue Défiez vos amis ou votre famil...

Suivi sportif - Suivez vos act...

Tension artérielle et ECG - Le...

Suivi du sommeil - Détecte et ... 229.99 € 209.00 € Voir l'offre

Garmin Lily Sport : la meilleure montre connectée pas chère stylée

Caractéristiques techniques Résolution de l’écran : 240 x 201 pixels

Taille d’écran : 0.84 pouce

Type d’écran : LCD TFT

Dimensions : 34,50 x 34,50 x 10,15 mm

Format d’écran : Circulaire

Compatibilité : Android & iOS

Autonomie : 5 jours

La Garmin Lily sport est une montre connectée petite et élégante qui vous fera oublier les dispositifs GPS encombrants pour lesquels la marque est surtout connue. Conçue pour les utilisatrices novices de montres connectées, cette offre à la mode est un pari pour la société Garmin, qui a porté ses fruits.

Outre sa petite taille et sa discrétion, l’affichage est mis en valeur par une lentille à motif qui ne gêne étrangement pas la visualisation des informations importantes en un coup d’œil. Parmi toutes les meilleures montres Garmin, même par rapport aux modèles précédents axés sur le mode de vie, celle-ci ressemble le plus à un véritable bijou.

Une touche stylée et très agréable à regarder

Une application du suivi de la grossesse intégré

Pas de GPS intégré

Pas de stockage pour la musique

Garmin Lily, édition sport – Montre connectée pour femmes avec suivi forme et santé, autonomie longue durée – Rose Gold avec bracelet beige - Cadran 3 Autonomie : allant jusqu’à 5 j...

Suivi santé : fréquence cardia...

Suivi d’activité : nombre de p...

Multisports : connexion au GPS... 228.95 € Voir l'offre

FAQ

Pour choisir une montre connectée pas chère qui vous conviendra, il est important de prendre en compte plusieurs éléments. Tout d’abord, vous devriez déterminer l’usage principal que vous souhaitez en faire. Par exemple, si vous voulez une montre connectée pour suivre votre activité physique quotidienne ou pour recevoir des notifications de votre smartphone.

Ensuite, vous devez vérifier la compatibilité de la montre connectée avec votre smartphone, qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un mobile Android. Le prix et la qualité sont également des critères à considérer.

Il existe de nombreux modèles de montres connectées avec des fonctionnalités et des designs différents. Vous pouvez consulter des guides d’achat et des comparatifs pour vous aider à faire votre choix.

Quelle est la différence entre une montre connectée et un bracelet connecté ?

Les montres et bracelets connectés sont populaires pour suivre la santé et les activités physiques. Les montres, plus grandes, offrent des fonctionnalités supplémentaires comme la navigation et les appels. Les bracelets sont plus petits et suivent la fréquence cardiaque, la qualité du sommeil et le nombre de pas. Les deux offrent des avantages similaires, mais les montres sont mieux pour les notifications et les applications, tandis que les bracelets sont mieux pour l’activité physique et la santé.

Combien investir pour l’achat d’une montre connectée pas chère ?

Le prix d’une montre connectée pas chère varie selon la marque et les fonctionnalités. En général, on peut trouver des modèles à 50-150 euros. Cependant, les modèles moins chers peuvent manquer de certaines fonctionnalités.

Avant d’acheter, considérez vos besoins et votre budget. Les montres plus chères ont plus de fonctionnalités avancées, tandis que les moins chères conviennent à un suivi basique. Recherchez et lisez les commentaires pour acheter un produit de qualité.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Fitbit Versa 3 Note : 9,8/10 Découvrir Amazfit Bip U Pro Note : 9,5/10 Découvrir Apple Watch SE 2 Note : 9,4/10 Découvrir