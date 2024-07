Withings Steel HR Sport : une montre de fitness fiable dans un boîtier attractif

La Steel HR Sport a un design similaire à celui de la Nokia Steel. Elle possède un cadran élégant et discret avec des aiguilles analogiques pour les heures et les minutes. Un deuxième cadran analogique indique la progression vers votre objectif quotidien de nombre de pas. Quant au petit écran circulaire OLED monochrome, il affiche des informations plus détaillées, comme les notifications.

Connectée à un smartphone, la Steel HR Sport peut notifier les nouveaux e-mails, les messages Slack et les notifications Twitter. De plus, vous pouvez choisir les applications à bloquer et celles à autoriser.

Pour aider à optimiser l'entraînement, la Steel HR Sport évalue également votre niveau de forme pendant la course à pied en se basant sur l'estimation de la VO2 Max.

Caractéristique techniques

Type d'écran : OLED

Poids de l'article : 56 g

Caractéristiques : suivi continu de la fréquence cardiaque, suivi des activités quotidiennes, suivi automatique du sommeil, notification sur le smartphone

Compatibilité : iOS 10 et Android 6.0

Autonomie de la batterie : 25 jours

Étanchéité : jusqu'à 50 m