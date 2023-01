Vous souhaitez investir dans le meilleur vélo électrique, mais vous peinez à trouver un modèle pas cher ? Alors, découvrez dans ce top les 10 vélos électriques proposés à moins de 1 000 euros.

1500 euros, c’est une dépense importante pour la plupart d’entre nous. Néanmoins, les vélos électriques très performants, dotés de composants fiables, sont proposés à partir de ce montant. Notons qu’il existe encore des vélos électriques moins chers (moins de 1 000 euros), mais il est parfois difficile de tomber sur celui qui vous convient. Pour cette raison, nous avons préparé pour vous une sélection des meilleurs vélos électriques pas chers.

Vous manquez de temps ? Découvrez notre top 3 Moma Bikes Semi Rigide 26.2 : le meilleur vélo électrique pas cher TILT 500 E : un vélo électrique pliable premium économique ELOPS 120 E : le meilleur vélo électrique urbain à moins de 1000 euros.

Moma Bikes Semi Rigide 26.2 : le meilleur vélo électrique pas cher

Prix : 999,99€

L’un des vélos électriques les plus abordables du moment est le Moma Bikes Semi Rigide 26.2. Il arbore un design citadin et « tendance », pensé spécifiquement pour les déplacements en ville. Fabriqué en aluminium 7005, son cadre offre à la fois confort et performance. Pour 999,99 €, vous obtenez un vélo électrique à 7 vitesses qui se déplace à 25 km/h. Le moteur sans balais de 250W fournit un couple de 50 Nm.

Ce vélo électrique dispose d’une batterie amovible de 576Wh. Il peut parcourir jusqu’à 80 km. Son faible poids (18kg) le rend facile à soulever et à transporter sans transpirer. Côté confort, ce vélo électrique pas cher est équipé d’une selle réglable et d’un guidon à hauteur variable, de poignets « ergonomique pour une meilleure saisie. Sans oublier la présence d’une sonnette, d’un garde-boue, d’une béquille, d’une protège chaine et enfin d’un support de bagage à l’arrière intégré au cadre.

TILT 500 E : un vélo électrique pliable premium économique

Prix : 800€

L’ingénierie supplémentaire requise pour fabriquer un vélo électrique pliable se traduit généralement par un prix beaucoup plus élevé. Cependant, B’TWIN a réussi à produire un modèle compact et convivial, solide à conduire, qui se plie en quelques secondes et coûte moins cher que la plupart des vélos non-pliants. Le TILT 500 E offre un réel plaisir de conduite. Il s’agit en fait d’un vélo électrique à 6 vitesses avec 3 niveaux d’assistance au pédalage, plus un accélérateur qui peut vous donner un coup de pouce sans pédaler. Son cadre vertical permet aux cyclistes de 1,45 m et 1,85 m de s’asseoir confortablement dans une position détendue.

Côté technique, ce vélo électrique est équipé d’une batterie de 187 Wh permettant de parcourir une distance de 35 km. Son moteur coupleux permet sans problème de rouler sur une montée en faux plat, à une légère ascension d’environ 3% . Non seulement, vous pouvez vous rendre au bureau sans transpirer, mais une fois sur place, votre vélo peut être rangé soigneusement sous votre bureau. Bien qu’il ait les petites roues que vous attendez d’un vélo compact, le moteur signifie que les collines sont toujours un jeu d’enfant et que vous n’aurez pas à sacrifier la vitesse pour la commodité.

Ce vélo électrique pliant n’est pas le moins cher de ce tour d’horizon, mais si vous recherchez le meilleurs modèles économique, vous ne trouverez rien de mieux à ce prix.

ELOPS 120 E : le meilleur vélo électrique urbain pas cher à moins de 1000 euros

Prix : 899€

Lorsque vous cherchez un vélo électrique à moins de 1000 euros, vous devrez faire face à un grand nombre de vélos pliants de petite taille. L’ELOPS 120 E est une rare exception à la règle, car il vous permet de bénéficier des avantages d’un vélo traditionnel à un prix incroyablement bas.

Ce vélo électrique s’équipe d’un moteur moyeu de 250 W développant un couple maximum de 35 Nm. Sa batterie 313Wh a une autonomie d’environ 50km en optant pour le mode Eco.

Son design traditionnel sans fioritures est également plus beau que presque tous les vélos électriques que vous trouverez dans sa gamme de prix. Il offre une expérience de conduite étonnamment agréable sans se ruiner.

Le talon d’Achille de l’Elops est la console de commande à LED. Positionnée à côté du poignet gauche, elle offre la possibilité de sélectionner parmi les 3 modes d’assistance proposés. Pour connaître l’autonomie restante, il suffit d’utiliser le curseur LED situé sur cette même console.

RIVERSIDE 100 E : un VTC électrique pas cher

Prix : 1 199€

Les vélos électriques conçus pour le tout chemin sont généralement plus chers que leurs homologues de route. Mais le RIVERSIDE 100 E ne coûte que 1 199 €.

RIVERSIDE n’est pas un inconnu dans le domaine de la mobilité électrique. Ce fabricant de vélos bien établi jouit d’une solide réputation – et le 100 E en témoigne. Il offre une sensation de robustesse rassurante lorsqu’on s’attaque à des terrains accidentés. Sa fourche à suspension avant absorbe bien les bosses et n’ajoute que très peu au poids total du vélo. Avec ses 22 kg, il se situe dans la moyenne pour un vélo électrique et se révèle beaucoup plus léger que de nombreux VTC électriques.

Ce qu’il faut garder à l’esprit, en revanche, c’est son moteur sans balai à la roue arrière a une puissance de 250 Watts. Il fournit un couple de 42 Nm, signifiant plus de puissance pour gravir des pentes raides, une conduite réactive et un accélérateur instantanément réactif.

Quant à son autonomie, sa batterie 378Wh permet de rouler jusqu’à 70 km en mode Eco contre 40km en mode boost. Ce vélo est disponible dans les tailles de monture S/M et M/L

E-ST100 : le VTT électrique pas cher pour les femmes

Prix : 1 099€

La plupart du temps, le prix des VTT électriques avoisine les 2 000 € et non les 1 000 €. De ce fait, peu de cyclistes, notamment les femmes, en achètent. Heureusement, Rockrider propose une alternative efficace à 1099 €.

Son modèle E-ST100 respire un air futuriste. Son style plus féminin surprend également par sa solidité pour un VTT électrique féminin pas cher. Outre sa conception élégante, ce vélo fait la part belle au confort. Il comprend une selle ergonomique, fourche réglable, position droite, freins rapprochés. Les amortisseurs de la fourche offrent une expérience de conduite douce et efficace.

En outre, sa transmission à huit vitesses permet de progresser en douceur, tandis que les freins à disque mécaniques assurent une conduite souple. Partez à l’aventure et affrontez les collines grâce à son moteur de 250W. Du côté de la batterie, d’une capacité de 380Wh, vous pouvez profiter de 2 heures en moyenne de vélo.

Vivi 26 : VTT électrique solide mais pas cher

Vivi Velo Electrique, 26"/27.5" VTT Électrique, 250W Vélo électrique pour Adultes avec Batterie Lithium-ION Amovible De 10,4 Ah, Shimano 21 Vitesses ( ... 【BATTERIE AMOVIBLE DE GRANDE C...

【MOTEUR 250W PLUS FORT】: Vélo ...

【CONFIGURATION PREMIUM】: VTT e...

【3 MODES DE FONCTIONNEMENT】: v... 749.99 € Voir l'offre

Prix : 749,99€

La plupart des vélos électriques pliants semblent quelque peu bancals, en raison de leurs charnières emblématiques. Vivi a réussi à concevoir un modèle pliable minimisant ce problème avec son VTT électrique de 26 pouces, et ce, sans avoir à dépenser une fortune.

Son puissant moteur de 250 W vous permettra d’atteindre une vitesse de 25 km/h en utilisant l’accélérateur ou l’assistance au pédalage. Son autonomie 65 à 80 km est plus que suffisant pour les navetteurs locaux pour effectuer leur trajet quotidien sur une seule charge. De plus, sa transmission Shimano à 21 vitesses permet de franchir les collines sans effort.

À noter la batterie, le moteur et le contrôleur bénéficient d’un système d’économie d’énergie. Ce dernier augmente considérablement la portée du vélo et prolonge le cycle de vie de la batterie.

Après chaque utilisation, il se plie facilement pour être rangé, et se rassemble pour rouler. Plus important encore, le vélo se révèle solide malgré les points mobiles du cadre et offre une expérience de conduite confortable.

Ce vélo électrique, bien qu’il coûte moins cher que les autres modèles pliants de ce top, est bien équipé. En effet, il comprend un phare intégré qui peut être allumé par la commande au guidon, qui permet également de basculer entre le mode normal, l’assistance au pédalage et la puissance pure.

Eleglide M1 : un vélo électrique pas cher pour les routes accidentées

Eleglide M1 Vélo Électrique, Vélo de Montagne électrique 27.5", 250W VTT Électrique Batterie 7,5Ah Amovible, écran LED, Shimano Dérailleurs 21 Vitesse ... 【Vélo électrique de montagne c...

【3 modes de conduite et 5 mode...

【Vélo électrique puissant】 Équ...

【Amortissement des chocs, anti... 749.99 € Voir l'offre

Prix : 749,99€

On pense souvent qu’un vélo électrique en dessous de la barre des 1000€ manque d’efficacité. Pourtant, à 749,99€, l’Eleglide M1 constitue un vélo électrique pas cher mais de meilleure qualité. Il peut vous accompagner au quotidien. En fait, ce modèle intègre une batterie amovible de 7,5Ah qui offre une autonomie maximale de 65km sous réserve d’une utilisation dans de bonnes conditions. Notamment un cycliste pesant 75kg et roulant à une vitesse de 15km/h sur des routes plates et sans vent fort. Propulsé par un puissant moteur brushless de 250W, il peut également atteindre une vitesse de 25km/h.

Parmi les vélos électriques soumis à notre test de maniabilité, l’Eleglide M1 était le plus équilibré et le plus stable sur le trottoir comme sur le terrain. Les pneus CST de 27,5 pouces permettent de gérer une grande variété de surfaces routières.

De plus, il dispose d’une transmission Shimano, à 3 vitesses avant et 7 vitesses arrière. Le changement de vitesse est rapide et fiable.

HITWAY BK 5″ : une alternative encore plus économique au TILT 500

HITWAY vélo électrique Pliable 16" Ville E-Bike Adulte,Moteur 250W,Batterie 36V/8,4Ah,3 Vitesses Max 25km/h,Pédalage Assisté,Autonomie 35-70km,Femme H ... ► Moteur puissant, très longue...

► Qualité supérieure et concep...

► 3 modes de travail et hauteu...

► Protection de conduite sûre ... 659.99 € Voir l'offre

Prix : 659,99€

Les vélos pliants sont parfaits pour ceux qui ont besoin d’un engin pouvant être transporté dans un train ou un bus, ou qui n’ont pas de place dans leur appartement pour un modèle de taille normale. Cependant, les meilleurs vélos électriques pliants coûtent généralement plus de 800 euros, ce qui les rend prohibitifs pour beaucoup.

Le vélo électrique pliable HITWAY 16 BK 5 constitue une alternative pas chère pour ces cyclistes. Pour seulement 659,99€, ce modèle pliable offre tous les avantages d’un vélo pliable. Il comporte un moteur de 250 W, une batterie au lithium de 8,4 Ah et un double frein à disque. De plus, ce vélo pliant bénéficie d’une qualité de fabrication supérieure. Son cadre est fait d’acier de construction en carbone Q195 très résistant. Côté sécurité, il intègre une lumière LED à l’avant et un klaxon de sécurité pour une meilleure visibilité.

Le plus gros inconvénient est que le BK5 pèse 24 kg, ce qui peut être très difficile pour monter et descendre les escaliers.

Urban Pro : un vélo électrique pas cher, mais confortable

Prix : 1 099,00 €

Si vous avez un budget serré, l’Urban Pro est une excellente option, disponible pour environ 1099,00 €, il peut bénéficier d’une réduction pour descendre à 899,00 €. L’Urban Pro est un vélo de ville de dernière génération. Il comporte tous les composants indispensables pour vous offrir la meilleure expérience qui soit en termes de cyclisme urbain. Équipé de pneus tout-terrain, il facilite largement l’effort de conduite.

En outre, ce vélo électrique pas cher comprend un écran LCD, un éclairage puissant, des freins à disque et un dérailleur Shimano. Son guidon réglable est synonyme de confort.

Sur le plan technique, ce vélo électrique fonctionne avec une batterie amovible performante. Celle-ci permet de couvrir jusqu’à 40 km, une autonomie suffisante pour parcourir de longues distances. Pour recharger la batterie, il suffit de 4 à 6 heures sur secteur. De plus, la vitesse maximale de ce modèle peut atteindre 25 km/h, grâce à un moteur électrique de 250W.

Fly770 : un vélo électrique pliable performant à prix réduit

Prix : 849,00 €

Pliable, mais adapté au tout-terrain, le Fly770 peut accompagner confortablement les caravaniers et les conducteurs de fourgons. Moins cher, ce vélo électrique a été développé comme l’option optimale pour les citadins qui ont besoin d’un vélo électrique plus léger, capable de passer du placard au trajet quotidien. Il est même livré rapidement dans une boîte étonnamment compacte.

Une fois plié, ce vélo pliant est facile à ranger et à transporter par ascenseur (ou même par les escaliers en cas de besoin) tout en offrant de nombreuses fonctionnalités pour son prix de 849,00 € .

Le Fly770 est équipé d’une poignée d’accélérateur et de cinq niveaux d’assistance au pédalage, avec des roues de 16 qui contribuent à la maniabilité nécessaire dans les environnements urbains actifs. La batterie peut parcourir jusqu’à 35 km sur une charge. Vous pouvez également utiliser l’accélérateur pour vous rendre rapidement au travail, au magasin, etc., avec un minimum d’effort et de transpiration. Fly770 comprend des feux de sécurité à l’avant et à l’arrière, et un écran LCD rétroéclairé offre des informations sur le trajet et la batterie.