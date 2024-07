VTT à assistance électrique : Peut-on vraiment les utiliser partout ?

Le VTT à assistance électrique est à la mode en ce moment et particulièrement en montagne. Cependant, des précisions sont à faire sur son usage.

Les sportifs pratiquant ce sport ont-ils vraiment le droit d'aller partout ? Voici ce qu'il en est réellement.

Tout est une question d'arrêté

Afin de pouvoir faire du vélo ou du VTT avec assistance électrique, il est bon de connaître certaines règles. C'est le cas dans le département des Hautes-Alpes ou dans les autres lieux de villégiature de France. En effet, dans certains lieux la circulation de vélos est permise et dans d'autres non.

De plus, certains chemins peuvent être uniquement empruntés par des vélos traditionnels et non des VTT. Il est donc bon de savoir si un lieu de passage en montagne fait l'objet d'un arrêté municipal. C'est afin de ne pas se tromper. Le mieux est de se renseigner en amont ou de bien regarder s'il y a des panneaux de signalisation sur les sentiers.

Dans les parcs, il faut toujours faire attention

Par contre, dans les grands parcs nationaux, il faut faire attention. Même s'il n'y a pas forcément de panneaux qui indiquent qu'il y ne faut pas circuler en VTT avec assistance électrique dans ces lieux, en principe, le free ride, c'est-à-dire le vélo en hors-sentier, c'est interdit.

Dans une forêt, par exemple, il existe un code interdisant et sanctionnant les cyclistes qui font du hors-piste. Les personnes qui vont à l'encontre de cela encourent jusqu'à1 500 euros d'amende. En effet, en montagne l'impact de cette activité est assez nocif vu que les VTT ont souvent des roues massives qui aplatissent ou tuent un grand nombre de végétaux s'ils passent dessus. De plus, cela conduit à l'érosion des terrains sur lesquels ils passent.

Les parcs bénéficient d'une réglementation différente en fonction de leur statut

Dans un parc tel que les Écrins, le directeur du parc peut prendre certaines décisions selon un décret gouvernemental. Il peut donc réglementer la circulation des véhicules non-motorisés ou motorisés sur le territoire. Et les cyclistes en herbe en VTT avec assistance électrique sont tenus de le respecter.

Toutefois, cela concerne exclusivement la ou les zones cœurs du parc. Là, les vélos de compétition sont interdits. En dehors de ces zones, on entre dans le territoire des communes où la réglementation est donc gérée par leurs arrêtés municipaux.

Dans le parc naturel régional du Queyras, les cyclistes sont impliqués dans la réflexion autour des interdictions. Néanmoins, à l'intérieur du parc, c'est la préfecture qui décide. Il s'avère par exemple que le préfet a publié un arrêté interdisant le VTT sur une partie de la rive droite du Guil.

Les exceptions doivent être prises en compte

Enfin, si votre vélo électrique possède des pédales à l'origine en plus d'une batterie, mais que vous ôtez ces roues, il deviendra un simple véhicule motorisé. Et se sont eux qui sont principalement interdit sur certains sentiers. Pour les personnes en situation de handicap qui font cela, il n'existe malheureusement pas encore de textes concernant des véhicules adaptés à des cas comme celui-ci.

