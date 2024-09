Au fil des années, la voiture électrique n’a pas cessé de s’améliorer. Ainsi, elle dispose aujourd’hui d’une autonomie plus longue et d’un temps de charge plus court.

Les voitures électriques sont encore considérées comme un concept relativement nouveau. Toutefois, elles existent depuis le 19ème siècle. De nos jours, elles attirent de nombreux acheteurs pour les divers avantages qu’elles offrent. En fait, ces modèles sont plus silencieux et plus faciles à conduire.

La plupart des voitures électriques d’aujourd’hui sont capables de parcourir plus de 150 km en une seule charge, certains modèles peuvent même atteindre les 500 km. De plus, les batteries sont également devenues plus petites et plus légères.

À part cela, les voitures électriques ne produisent aucune des émissions d’échappement nocives de leurs homologues à essence et diesel. Outre, l’absence de moteur à combustion peut parfois libérer de l’espace supplémentaire à l’intérieur.

Néanmoins, ces engins ne conviennent pas encore à tous les modes de vie. De plus, elles coûtent plus cher à l’achat que les voitures conventionnelles du même type. Et vous devez également prendre en compte le temps dont vous avez besoin pour recharger la batterie.

Auparavant, la gamme était assez limitée, mais maintenant, de multitudes de choix s’offrent à vous. Si vous envisagez d’acheter une voiture électrique, ce comparatif vous est destiné.

Renault Megane E-Tech Electric

On aime Autonomie solide : Jusqu’à 450 km

Recharge rapide : 80 % de charge en seulement 30 minutes On aime moins Complexité du système d’infodivertissement

Coffre un peu petit La Renault Mégane E-Tech Electric est l’une des meilleures options pour ceux qui recherchent un véhicule électrique moderne et performant. Lancée avec un design repensé, cette voiture compacte allie esthétique et efficacité. Elle dispose d’une batterie de 60 kWh, offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 450 km en cycle WLTP. Son point fort réside dans sa recharge ultra-rapide, permettant de passer de 10 % à 80 % en seulement 30 minutes sur une borne rapide. Le moteur électrique délivre une puissance de 220 ch, propulsant la Mégane E-Tech Electric de 0 à 100 km/h en environ 7,4 secondes, ce qui en fait un véhicule vif et agréable à conduire, même sur les longues distances. De plus, son habitacle spacieux et technologique, avec un grand écran tactile de 12 pouces, en fait un choix idéal pour les familles ou les amateurs de conduite connectée. Caractéristique techniques Autonomie maximale : Jusqu’à 450 km (WLTP).

Capacité de la batterie : 60 kWh.

Puissance du moteur : 220 ch (160 kW).

Accélération : 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.

Prix : À partir de 42 000 €.

Hyundai IONIQ 6 On aime Recharge ultra rapide

Intérieur spacieux et confortable On aime moins Visibilité arrière réduite

Prix élevé Si vous cherchez une berline électrique alliant performance et style, la Hyundai IONIQ 6 mérite votre attention. Lauréate de plusieurs prix lors des World Car Awards 2023, cette berline au design aérodynamique et élégant mesure 4,85 mètres. Mais ce n’est pas seulement son allure qui séduit. La Hyundai IONIQ 6 offre une autonomie impressionnante de 614 km et une recharge ultra rapide, permettant de passer de 10 % à 80 % en seulement 18 minutes. Son habitacle spacieux et bien équipé en fait une voiture confortable et pratique, idéale pour les longs trajets. La Hyundai IONIQ 6 dispose également de plusieurs atouts technologiques, notamment un écran de navigation de 12,3 pouces, un système de conduite autonome de niveau 2, et une recharge bidirectionnelle pour alimenter vos appareils électroniques. Cependant, son prix relativement élevé et une visibilité arrière réduite peuvent être des points de réflexion avant l’achat. Caractéristique techniques Autonomie maximale : 614 km (WLTP)

Capacité de la batterie : 77,4 kWh

Puissance maximale : 325 chevaux (239 kW)

Accélération : 0 à 100 km/h en 5,1 secondes

Prix : À partir de 51 400 €

Tesla Model 3 On aime Consommations maîtrisées

Performante On aime moins Bruit de roulement

Rayon de braquage long Cette liste ne serait pas complète sans la dernière création de Tesla : la Model 3. En fait, elle est disponible en trois versions : Standard Range Plus, Long Range et Performance. Dans ce contexte, la Standard Range Plus est la voiture d’entrée de gamme, offrant une autonomie de 400 km en une seule charge. Ensuite, il y a la Long Range qui dispose d’une autonomie de 500 km. En plus, elle est légèrement plus rapide que la Standard Range Plus. Enfin, la Performance est la plus impressionnante du lot. Certes, son autonomie est légèrement inférieure à celle de la Long Range. Toutefois, ce qu’elle perd en autonomie, elle le rattrape en accélération. En effet, 0-100 km/h est abattu en un temps ahurissant de 3,2 secondes, avec une vitesse de pointe de 260 km/h. Attendez-vous à un intérieur élégant, similaire au modèle X, et à un système d’infodivertissement enviable qui offre même une capacité de jeu vidéo (en stationnant bien sûr), le tout à un prix plus abordable. Caractéristique techniques Autonomie : Jusqu’à 602 km (selon la version Long Range).

Accélération : 0 à 100 km/h en 3,3 secondes (version Performance).

Capacité de la batterie : 75 kWh.

Écran central : Écran tactile de 15 pouces.

Prix : À partir de 42 990 € (pour la version standard en France).

Volkswagen ID.4 On aime Bonne autonomie

Confort On aime moins Ergonomie digitale compliquée

Quelques options mesquines Volkswagen a séduit tout le monde avec sa berline familiale électrique ID.3, mais lorsque la ID.4 plus grande, plus confortable et plus spacieuse est arrivée, elle s’est montrée encore plus prometteuse. Elle utilise la même technologie que son prédécesseur. Par conséquent, elle est dotée d’une autonomie d’environ 500 km et un moteur électrique puissant, ainsi qu’une charge rapide de 125 kW. La Volkswagen ID.4 est une voiture électrique confortable. De plus, elle est facile à conduire grâce à des commandes d’éclairage, une position de conduite élevée et une visibilité décente. Elle dispose également d’assez d’espace pour les passagers et les bagages, ce qui en fait d’elle un excellent choix comme voiture familiale. Caractéristique techniques Autonomie maximale : Jusqu’à 520 km (selon le cycle WLTP).

Capacité de la batterie : 77 kWh.

Puissance maximale : 204 ch (150 kW).

Accélération : 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.

Prix de départ : Environ 46 000 € (varie selon les options et les marchés). Dacia Spring Electric On aime Excellent rapport qualité/prix

Compacte et maniable On aime moins Autonomie limitée

Finition intérieure basique Si vous recherchez une voiture électrique abordable pour vos trajets en ville, la Dacia Spring Electric est une option à considérer. Ce modèle compact de la marque roumaine est parfait pour les citadins avec sa longueur de 3,73 mètres, ce qui le rend facile à garer dans les espaces restreints. Son prix attractif en fait l’une des voitures électriques les plus accessibles du marché, sans compromettre les fonctionnalités essentielles. En somme, la Dacia Spring Electric combine simplicité, économie et praticité, idéale pour les conducteurs urbains soucieux de leur budget. La Dacia Spring Electric dispose d’une batterie de 27,4 kWh offrant une autonomie allant jusqu’à 230 kilomètres en cycle mixte WLTP. Malgré son prix compétitif, elle est équipée d’un écran tactile de sept pouces, d’un GPS intégré, de l’air conditionné, ainsi que d’une caméra de recul. Elle est donc bien pensée pour offrir un confort raisonnable à ses occupants. Caractéristique techniques Autonomie : 230 km (cycle WLTP)

Batterie : 27,4 kWh

Puissance maximale : 44 ch (33 kW)

Temps de recharge : 80 % en environ 50 minutes sur borne rapide

Prix : À partir de 20 800 € (en France)

Audi Q4 e-tron On aime Système d’infodivertissement

Design réussi On aime moins Assez onéreux

Commandes au volant agaçantes Audi étend rapidement sa gamme de voitures électriques et le Q4 e-tron est une option fantastique. En effet, cette dernière est plus abordable que les autres modèles e-tron. De plus, elle offre une autonomie allant jusqu’à 500 km et une charge rapide de 125 kW, suffisant pour une recharge à 80% en moins de 40 minutes. La voiture électrique Audi Q4 e-tron est spacieuse et est dotée d’un grand coffre. De plus, elle est confortable et facile à conduire. Elle est dotée d’une suspension adaptative en option, qui est excellente sur les routes cahoteuses. La cabine est bien construite et a l’air très moderne, avec des touches intéressantes telles qu’un volant carré et la dernière version de l’écran numérique du conducteur « Virtual Cockpit » d’Audi. Caractéristique techniques Autonomie maximale : Environ 520 km (WLTP).

Capacité de la batterie : 82 kWh.

Puissance maximale : 299 chevaux (220 kW).

Accélération : 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

Prix : À partir de 47 500 € (selon les options et finitions).

Peugeot e-208 On aime i-Cockpit 3D

Consommation maîtrisée On aime moins Coffre assez petit Si vous trouvez que les modèles que nous avons proposés jusqu’à maintenant manquent de fantaisie, vous pouvez choisir la Peugeot e-208. Elle dispose d’une batterie de 50 kWh offrant une autonomie de 340 km entre les charges. Cette citadine vous permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 8,1 secondes. La technologie embarquée comprend un tableau de bord 3D et un compartiment de chargement sans fil pour votre téléphone. Caractéristique techniques Autonomie : Environ 362 km (cycle WLTP).

Puissance du moteur : 136 chevaux (100 kW).

Batterie : 50 kWh.

Temps de recharge rapide : 30 minutes pour atteindre 80 % avec une borne de 100 kW.

Prix : À partir de 33 000 €

FAQ

Pourquoi une voiture électrique ?

Une voiture électrique est écologique. En effet, elle dégage moins de particules fines et n’émet pas de CO2. De plus, elle est silencieuse, économique et facile à entretenir.

Quelle autonomie pour la batterie d’une voiture électrique ?

L’autonomie moyenne de la batterie d’une voiture électrique du marché varie entre 150 à 600 km en cycle WLTP, soit environ 100 à 500 km en temps réel. Il convient de noter que ce dispositif peut durer 8 à 10 ans, soit environ 100000 km.

Quel coût pour recharger une voiture électrique ?

Le prix de recharge d’une voiture électrique est calculé sur la base du prix du kilowattheure (kWh) d’électricité. En moyenne, le budget à préparer pour une batterie de 50 kWh est d’environ 8 à 11 euros.

