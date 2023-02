Le meilleur drone DJI est un excellent investissement, même pour ceux qui n’envisagent pas faire carrière dans la cinématographie. DJI demeure leader dans la fabrication d’un tel engin, offre une multitude de choix pour les adeptes.

DJI ne manque pas d’offrir les meilleurs drones à destination des fans de la marque. En 2022, le DJI Mini 3 Pro avait le vent en poupe et demeure jusqu’ici parmi les plus prisés. A côté de lui, il reste encore toute une pléthore de drones DJI qui pourraient vous intéresser. Vous pourrez alors vous perdre facilement face à cette multitude. C’est pour cela qu’on a établi la liste suivante afin de vous épargner une éventuelle perte de temps. Sans plus tarder, voici la liste des meilleurs drones DJI qu’on a sélectionné pour vous.

Classement Modèle Notre note Lien du site DJI Mini 3 Pro 9,4/10 Acheter DJI Avata 9/10 Acheter DJI Mavic 3 Classique 8,6/10 Acheter

DJI Mini 3 Pro : le modèle idéal pour les photographes nomades

Caractéristiques techniques Poids : 249 g

Dimensions : 171 x 245 x 62mm

Conception pliable : Oui

Portée : 12 km

Temps de vol : 31 min

Résolution photo : capteur CMOS 48 MP 0,76 pouce

Résolution vidéo : 4K / 1080p

Fréquences d’images : 60fps (4K) / 120fps (1080p)

Le DJI Mini 3 Pro a conquis le marché dès ses premières apparitions. Il est surtout prisé pour le pivotement du mode paysage au mode portrait, facilitant les prises de vue. Par ailleurs, ce meilleur drone DJI de l’année 2022 est livré avec une batterie standard, lui permettant de planer durant 31 minutes.

Par sa petite taille, on peut le transporter partout, ce qui fait du Mini 3 Pro un excellent drone pour les photographes nomades. A part cela, il faut souligner les différentes fonctionnalités de vol intelligentes ainsi que les capteurs de collision intégrés pour surmonter les obstacles en cours de vol.

Capteurs de collision (avant/arrière/bas)

Double ISO

Ne supporte pas les rafales

Capteur réduit

DJI Avata : le meilleur drone DJI pour explorer votre environnement

Caractéristiques techniques Poids : 410g

Dimensions : 180 x 180 x 80mm

Conception pliable : Non

Portée : 2 km (CE), 6 km (SRRC), 10 km (FCC)

Temps de vol : 18 min

Résolution photo : capteur CMOS 48 MP 1 / 1,7 pouce

Résolution vidéo : jusqu’à 4K

Fréquences d’images : jusqu’à 60fps (4K) / jusqu’à 100 fps (2,7K) / jusqu’à 100 fps (Full HD avec DJI Goggles 2)

Le DJI Avata est le second drone FPV de la marque. Il conserve la plupart des fonctions de base malgré son prix réduit. C’est un excellent matériel pour les explorateurs du fait qu’il fournit une résolution vidéo 4K avec une fréquence d’images pouvant atteindre les 60fps. Sinon, vous êtes libre de choisir d’autres formats d’images (1080p ou 2,7K)

Par ailleurs, il dispose d’un contrôleur intuitif permettant de le pivoter aisément. Les professionnels peuvent cependant utiliser le contrôleur FPV 2 à la place. Pour l’enregistrement de vos contenus, le DJI Avata offre 20 Go de stockage interne, assez suffisant pour les contenus capturés lors de votre randonnée.

Contrôleur intuitif

Grande autonomie de la batterie

Requiert un RC supplémentaire pour le mode plus rapide

Contrôleur FPV 2 non inclus à la livraison

DJI Mavic 3 classic : la version améliorée du DJI Mavic 3

Caractéristiques techniques Poids : 895 g

Dimensions : 348 x 283 x 108mm

Conception pliable : Oui

Portée : 15 km

Temps de vol : 46 min

Résolution photo : capteur CMOS 20 MP + 12 MP / 1,33 pouce

Résolution vidéo : 4K / 5.1K

Fréquences d’images : 30fps (4K) / 50fps (5.1K)

La version classique du dji Mavic 3 est bien plus améliorée que le dji Mavic 3. Ce modèle conserve la caméra Hasselblad 4/3 au détriment de la caméra zoom. C’est là que repose toute la différence entre les deux versions. Les résolutions vidéo de 4K et de 5.1K offrent toujours des images flashy, sans évoquer les fréquences d’images capturées par seconde.

A part cela, le DJI Mavic 3 Classique présente d’autres avantages tels que le suivi du sujet (ARPS 5.0) et la capture spectaculaire. Le drone conserve également sa longue portée de 15 km ainsi que la fonction de retour avancée avec une aussi grande autonomie de la batterie.

Résolution vidéo 5.1K

Suivi du sujet ARPS 5.0

Abandon du zoom de la caméra hybride

Cher

DJI Air 2S : le meilleur drone DJI pour les professionnels

Caractéristiques techniques Poids : 595g

Dimensions : 183 x 253 x 77 mm

Conception pliable : Oui

Portée : 8 à 12 km

Temps de vol : 31 min

Résolution photo : CMOS 20MP 1 pouce

Résolution vidéo : 2,7K / 4K / 5.4K

Fréquences d’images : jusqu’à 30 fps (5.4K) / jusqu’à 60 fps (4K) / jusqu’à 60 fps (2,7K) / jusqu’à 120 fps

Non seulement, il fournit une très bonne qualité d’images, mais le DJI Air 2S dispose également d’une longue portée, jusqu’à 12 km. Ce qui est parfait pour les photographes et les vidéastes professionnels. En plus, ce meilleur drone DJI en termes de prises de vue aérienne est doté de filtres d’objectif qu’on peut échanger en toute facilité.

Vous n’avez pas encore assez d’expériences en matière de pilotage ? Pas de soucis ! Le DJI Air 2S dispose de capteurs de collision ainsi qu’une fonction de suivi du sujet. Ce qui fait de lui un excellent choix lors des embarquements en pleine nature.

Excellente qualité d’images

De nombreuses fonctionnalités pour les vidéastes

Ouverture non réglable

Un peu lourd pour le transport

DJI Mini 3 : le meilleur drone DJI à double valeurs ISO natives

Caractéristiques techniques Poids : 249 g

Dimensions : 251 x 362 x 72 mm

Conception pliable : Oui

Portée : NA

Temps de vol : 38 min

Résolution photo : capteur CMOS 12 MP 1 / 1.3 pouce

Résolution vidéo : 1080p / 4K

Fréquences d’images : 60fps (1080p) / 30fps (4K)

Ce mini drone offre un large champ de vision alors que sa caméra est capable de faire une rotation. En plus de cela, il embarque des capteurs de collision aussi bien en marche arrière que pendant l’atterrissage. De la sorte, ce meilleur drone DJI est plus intelligent malgré sa taille réduite.

La résolution vidéo de 4K permet de créer des contenus de qualité exceptionnelle. Vous pouvez cependant choisir la résolution Full HD. Par ailleurs, sa batterie est plus robuste car elle permet de planer pendant plus d’une demi-heure. Il y a aussi ses deux valeurs ISO natives, 100 et 800, prises en charge par son capteur d’images.

Possibilité de pivoter d’un mode paysage au mode portrait

Résolution 4K

Absence de suivi du sujet

Portée non déterminée

Ryze Tello : le modèle parfait pour une utilisation à l’intérieur

Caractéristiques techniques Poids : 80g

Dimensions : 98 x 92,5 x 41 mm

Conception pliable : Non

Portée : 100m

Temps de vol : 13 min

Résolution photo : capteur CMOS 5 MP 1 / 2.3in pouce

Résolution vidéo : 720p

Fréquences d’images : 30 fps

Lorsqu’on jette un œil sur ses spécifications techniques, le DJI Tello Ryze ne présente aucun avantage majeur. Cependant, il peut faire ses preuves pour une utilisation dans un endroit clos. Sa portée limitée à 100 mètres limite également son utilisation. Néanmoins, c’est le meilleur mini drone DJI qui peut rester discret.

Le Ryze Tello peut également effectuer des mouvements de cascades qu’un autre drone ne peut pas faire. Il peut, par exemple, retourner dans de nombreuses directions sans difficulté pour obtenir un angle de vue plus approprié. Sans compter sa capacité à maintenir sa position pendant un certain temps. A noter que le Ryze Tello est une gamme de DJI mais vendu sous la marque Tello.

Léger mais compact

Abordable

Mémoire limitée

Résolution vidéo moins satisfaisante

DJI Mini 2 : le meilleur drone DJI pour débuter

Caractéristiques techniques Poids : 242 g

Dimensions : 159 x 203 x 56mm

Conception pliable : Oui

Portée : 10 km

Temps de vol : 31 min

Résolution photo : capteur CMOS 12 MP 1 / 2.3in pouce

Résolution vidéo : 4K

Fréquences d’images : 30fps

En termes de fonctionnalités, le DJI Mini 2 n’est pas le meilleur drone de DJI. Mais il peut quand même satisfaire les besoins d’un débutant avec ses fonctionnalités de vol impressionnantes. De plus, sa caméra n’est pas au top. Néanmoins, celle-ci peut capturer des images 4K avec une fréquence d’images de 30 fps.

La batterie peut également tenir pendant une demi-heure de vol. De quoi ravir les débutants, d’autant plus qu’ils doivent se familiariser avec les différentes fonctionnalités intégrées. Toutefois, les collisions sont à craindre si vous l’utilisez dans un environnement truffé d’obstacles. Ses capteurs n’existent que pour détecter les obstacles lors de l’atterrissage.

Résolution 4K

Batterie robuste

Capteurs de collision uniquement vers le bas

Fréquences d’images limitées à 30 fps

FAQ sur le drone DJI

Qu’est-ce qu’un drone DJI ?

Pour commencer, voyons ce que c’est qu’un drone. Quand un engin est piloté à distance, on dit qu’il s’agit d’un drone. Seulement, cette définition englobe plutôt les drones que les militaires utilisent à diverses fins.

Dans le langage courant, le drone désigne le petit appareil volant qu’on pilote à distance depuis la terre. En général, il embarque une caméra chargée de capturer des photos et des vidéos selon la fonction souhaitée. Cela étant, d’autres personnes utilisent des drones pour surveiller ou espionner quelqu’un ou quelque chose. Certains vocabulaires anglaises sont couramment utilisés pour désigner un drone à usage public comme l’acronyme UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ou UAS (Unmanned Aerial System).

Quant à DJI, c’est la marque leader dans la fabrication de drones à destination du grand public. C’est une marque chinoise qui demeure en tête de liste en termes de production de ces engins volants. Les drones DJI ne sont alors que les drones fabriqués par la marque.

Qui peuvent utiliser un drone DJI ?

Comme il s’agit d’un appareil grand public, tout le monde peut donc l’utiliser. Cela étant, la diversification des fonctionnalités a pour but de segmenter les utilisateurs selon la fin réservée à l’appareil.

Les journalistes peuvent, par exemple, se servir du meilleur drone pour capturer des images d’un séisme ou d’une autre catastrophe naturelle. Cela leur permet de mieux illustrer l’article. Il en est autant pour les secouristes et la police lorsqu’une ou plusieurs personnes se trouvent en état de besoin.

Les plus adeptes des drones DJI sont toutefois les vidéastes et les photographes. En effet, certains scénarios nécessitent des prises de vue à des endroits inaccessibles. D’où l’intervention du meilleur drone DJI pour capturer la scène. Pour les photographes, c’est surtout l’exploration en pleine nature qui requiert l’utilisation d’un drone DJI.

Il y a également d’autres catégories de personnes qui recourent au drone pour effectuer certaines tâches. C’est effectivement une technique révolutionnaire pour surveiller les troupeaux et les champs. De nos jours, le pilotage de drone, DJI en l’occurrence, est devenu un métier à part entière. De nombreuses personnes se sont converties pour devenir pilote de drone.

Le meilleur drone DJI est-il capable de voler peu importe le temps qu’il fait ?

Même si on dit toujours que le drone DJI est le meilleur du marché, il serait exagéré de dire qu’on peut les faire voler même dans les mauvaises conditions météo. Pour que la prise de vue soit optimale, il faut quand même respecter certaines limites. En général, ce sont le vent et la pluie qui empêchent le bon déroulement de l’utilisation d’un tel aéronef.

De la sorte, il faut toujours se renseigner quant à la météo avant de sortir un drone DJI. En même temps, l’anticipation d’un brusque changement météorologique n’est pas à négliger.

Y-a-t-il des dangers lors du pilotage d’un drone DJI ?

Le pilotage d’un drone DJI ne présente pas de danger en soi. Cependant, il doit y avoir des précautions d’utilisation pour ne pas causer d’accident. La hauteur de vol s’élève jusqu’à à 150 mètres. En plus, le drone ne pèse pas très lourd bien qu’il existe des modèles plus robustes.

Le début peut s’avérer difficile surtout si vous n’utilisez pas un modèle conçu à cet effet. Dans notre liste, par exemple, le DJI Mini 2 est parfait pour commencer une aventure aérienne. En plus de cela, vous devez établir un périmètre de sécurité ou engager un professionnel pour éviter tout risque.

Qu’en est-il de la réglementation dans l’Hexagone ?

En France, le pilotage de drone obéit à un certain nombre de règles, selon la DGAC, afin de préserver la sécurité. Tout d’abord, tout drone utilisé dans l’air ne doit pas entrer dans l’espace aérien français. L’altitude maximale autorisée étant de 150 m. Les vols de nuit, tout comme le fait de filmer quelqu’un sans son approbation.

Par ailleurs, tout drone, DJI ou autre, ne peut pas survoler une personne. Une chute pourrait blesser cette dernière. Il en est de même pour les survols des zones urbaines et les zones d’aviation telles que les aérodromes et les aéroports. Les zones considérées comme sensibles ou inaccessibles au grand public ne sont pas non plus à survoler, même par le meilleur drone DJI.

Dans la réglementation française, le pilote est civilement responsable en cas d’accident. Il est alors conseillé de souscrire à une assurance appropriée avant d’utiliser un tel engin.

