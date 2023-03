À côté du drone traditionnel, le mini drone est une merveille électronique, surtout les meilleurs modèles. Ce gadget innovant permet des prises de vues aériennes de haute qualité avec un chassis aux dimensions réduites.

Le mini drone est un drone de petite taille qui peut être utilisé pour obtenir de très bonne qualité de belles images. Malgré sa taille, ce type de gadget offre une utilisation diversifiée. Mais parmi les nouvelles découvertes de mini drones de ces derniers temps, nous allons vous présenter les meilleurs modèles pour faciliter votre prochain achat.

DJI mini 3 Pro : le modèle le plus adapté à l’usage professionnel

Caractéristiques techniques Caméra : 48MP

Poids : 250 g

Portée : 12 km

Autonomie : 34 minutes

Dimensions : 5,7 x 3.5 x 2,4 pouces (plié)

Le DJI mini 3 Pro est le meilleur mini drone conseillé pour les débutants à cause de sa facilité d’utilisation. Et pour ceux qui ont déjà une expérience, celui-ci peut s’utiliser comme un drone plug-and-play. Il dispose de différentes caractéristiques intéressantes à l’instar des vidéos 4K à 60fps et des capteurs d’obstacles tri-directionnels. Le DJI mini 3 Pro offre également une grande variété de fonctionnalités.

Par ailleurs, on peut obtenir de meilleures performances, même sous une lumière réduite, grâce à la double technologie ISO native de l’appareil photo et son ouverture f/1.7. De plus, la rotation du cardan à 90 degré permet de faire des captures de portrait et de paysage de bonne qualité.

Rotation du cadran de 90°

Meilleures captures en basse lumière

Cher

Autonomie réduite

DJI Mini 2 : l’alternative à prix réduit

Caractéristiques techniques Caméra : 12MP

Poids : 249 g

Portée : 10 km

Autonomie : 31 minutes

Dimensions : 5,4 x 3,2 x 2,3 pouces

Le DJI Mini 2 est moins coûteux par rapport au DJI mini 3 Pro. Mais les deux présentent en général les mêmes fonctionnalités. Malgré la résolution de 12MP, son appareil photo offre d’excellentes images. Les captures 4K à 30fps permettent aussi d’obtenir des vidéos impeccables.

En outre, il offre un zoom numérique 4x qui facilite les prises de photos à distance. Cette option est également bénéfique pour ceux qui n’ont pas encore d’expériences de pilotage. En plus, il possède des meilleurs modes Quick Shot préprogrammés comme : Dronie, Boomerang, Rocket, Circle et Helix. Ce qui permet aux débutants de faire des captures vidéo en quelques clics.

Prix abordable

De nombreux modes Quick Shot

Absence de capteurs d’obstacles

Faible qualité d’images

DJI Ryze Tello : le meilleur mini drone au design élégant

Caractéristiques techniques Appareil photo : 5MP

Poids : 80 g

Portée : 100 m

Autonomie : 13 minutes

Dimensions : 3,9 x 3,7 x 1,6 pouces

Le DJI Ryze Tello est un autre meilleur mini drone DJI pour commencer à piloter ces engins volant en toute aisance. Il est adapté à toute catégorie d’utilisateurs, qu’ils soient enfants, débutants ou expérimentés. Avec ses deux modes : 8D Flips et Bounce, vous pouvez accroître vos compétences en un temps record.

Le premier mode comporte huit préréglages qu’on peut travailler sur l’écran tandis que le deuxième sert à faire rebondir le drone en suivant les mouvements de nos mains. Il est quand même préférable d’utiliser ce mini drone à l’intérieur à cause de sa petite taille et de sa vulnérabilité face au vent. De plus, sa portée ne peut excéder les 100 mètres.

Léger

Prix abordable

Faible résolution

Sensible au vent

Holy Stone HS210 : le meilleur mini drone pour les ados

Caractéristiques techniques Caméra : NA

Poids : 24 g

Portée : 50 mètres

Autonomie : 21 minutes

Dimensions : 3,15 x 3,15 x 1,2 pouces

En termes de fonctionnalités, le Holy Stone HS210 n’est pas aussi riche que les autres mini drones de notre liste. Néanmoins, il peut répondre aux besoins de certains utilisateurs qui ne sont pas très exigeants. En effet, c’est un modèle parfait pour les ados. Le décollage et l’atterrissage se font aussi à l’aide du même bouton.

Le HS210 est pourtant fabriqué en plastique. Ce qui le rend plus fragile. Heureusement, les hélices et les doigts sont protégés de manière à éviter les incidents de vol. En plus, sa portée est aussi réduite puisque ce mini drone ne peut voler au-delà de 50 mètres.

Facile d’utilisation

Prix abordable

Matière en plastique

Faible portée

Tomzon A24 : le meilleur mini drone doté d’un mode de combat

Caractéristiques techniques Caméra : NA

Poids : 30 g

Portée : NA

Autonomie : 23 minutes dont 3 batteries modulaires de 8 minutes chacune

Dimensions : 3,15 x 3,15 x 1,2 pouces

Ce mini drone du type « lancer pour voler » est facile à manipuler pour les enfants et les débutants. Cet engin miniature est doué d’un style de vol intelligent, à l’aide du 3D Flip et du mode sans tête par exemple. En plus de sa capacité à maintenir une certaine altitude, il peut également effectuer un vol circulaire. Ces trois vitesses réglables permettent à son utilisateur de le commander aisément suivant le besoin.

Ces trois batteries modulaires offrent un temps de vol maximal de 23 minutes. Pendant ce temps, ce mini drone peut capturer de belles images en toute sécurité puisque ces hélices disposent d’une protection 360°. Pour plus de fun, activez le mode de combat.

Vol intelligent

Mode de combat

Temps de vol réduit

Ne résiste pas au temps venteux

Ycco : le meilleur mini drone idéal pour un usage à l’intérieur

Caractéristiques techniques Poids : 1g

Dimensions : 1,96 x 1,96 x 0,98 pouce

Matériau : plastique

L’Ycco est le meilleur mini drone pour explorer les différents coins de votre maison. Sans tête, celui-ci est aussi efficace que les autres mini drones de notre liste. Sa taille miniature est un grand atout pour lui permettre de glisser dans les moindres recoins les plus difficiles à atteindre. Il est pourtant facile à repérer car dispose d’un nano-diode électroluminescent de 2,4 GHz.

Par contre, vous ne pouvez pas le faire voler à l’extérieur de peur que son petit poids de seulement 1 gramme ne soit emporté par le vent. Alors, il est suggéré de l’utiliser pour capturer des images à l’intérieur de votre maison. En plus, vous pouvez profiter de sa fonction d’auto-beauté pour parfaire vos selfies.

Idéal pour les petits

Fonction auto-beauté

Ne convient pas à l’utilisation à l’extérieur

Fragile

DJI Mini 3 : le meilleur mini drone pour débuter

Caractéristiques techniques Caméra : 12MP

Poids : 249 g

Portée : NA

Autonomie : 38 mn

Dimensions : 9,88 x 14,25 x 2,83 pouces

Le DJI Mini 3 est un mini drone puissant qui convient bien aux diverses explorations dans la nature. Il dispose d’une caméra rotative avec une résolution 4K et son champ de vision est également plus large. Ses capteurs d’obstacles lui permettent d’éviter tout risque de collision lorsqu’il effectue une marche arrière ou s’il veut atterrir.

Si vous souhaitez économiser sa mémoire, vous pouvez opter pour la résolution Full HD. Ce qui vous offre plus de contenus de bonne qualité. Il ne faut cependant pas ignorer ses deux valeurs ISO natives. Enfin, en dehors de sa batterie, ce mini drone est livré avec des hélices de rechange.

Produit livré avec des hélices de rechange

Résolution 4K

Absence de suivi du sujet

Cher

FAQ sur le mini drone

A quoi sert le mini drone ?

Le mini drone permet de capturer des photos et vidéos plus précises à des angles ou endroits les plus difficiles à atteindre. C’est aussi un gadget amusant pour initier les enfants aux progrès électroniques. Dans d’autres circonstances, le mini drone est utilisé dans l’espionnage militaire, par exemple dans la guerre Russo-Ukrainienne. Le mini drone offre un large choix de méthodes pour photographier ou filmer en Full HD ou 4K un paysage, un village, etc.

On peut aussi s’en servir pour vérifier certains détails de grandes œuvres telles que dans une construction de barrage. En ce qui concerne les vidéos, le mini drone permet d’enregistrer des vidéos avec une meilleure résolution d’images (2,7 à 4K). L’autre trait caractéristique du mini drone est qu’il est plus léger. Ce qui facilite son utilisation.

Le mini drone est muni d’un système optique et d’un système de détection infrarouge. Mais avant cela, il est doté d’hélices, de 4 à 6 moteurs qui lui permettent de survoler différents endroits ou d’effectuer un vol stationnaire. Ces hélices facilitent également le déplacement, autant pour s’avancer que pour reculer, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Le système de décollage s’apparente à celui d’un avion. Il faut juste pousser les gaz et le mini drone décolle, certains sont du type lancer pour décoller. Après, il suffit de le commander pour qu’il capture les images. A ce propos, la qualité d’images capturées dépend de la qualité de la caméra embarquée à bord du mini drone.

Par ailleurs, le meilleur modèle de mini drone dispose d’une fonction de retour automatique, RTH (Return To Home) lorsqu’il veut retourner à son point de départ. Certains sont moins performants que d’autres en termes d’autonomie. Néanmoins, il faut qu’il soit chargé à bloc pour que son temps de vol soit optimal.

Quels sont les avantages du mini drone ?

Le mini drone étant de petite taille, il est alors facile à transporter. En effet, il pèse moins de 250g et certains modèles sont pliables. D’ailleurs, toujours à cause de sa taille, il peut aisément se déplacer de gauche comme à droite, d’avant en arrière dans des endroits pleins d’obstacles.

Le meilleur mini drone est livré avec des moteurs moins bruyants que ceux des drones standards et décolle rapidement. Par ailleurs, le marché offre des mini drones embarquant une caméra à résolution 4K avec Zoom, permettant ainsi des captures d’images époustouflantes. De plus, si vous faites partie de ceux qui aiment le design épuré, le mini drone s’avère être un choix convenable. Côté prix, le mini drone est généralement plus abordable au grand public.

Ce qu’en dit la loi à propos de l’usage d’un mini drone ?

Avant d’acheter le meilleur mini drone, il vaut mieux connaître les lois qui régissent son usage. Vous pouvez visiter les sites du gouvernement pour voir les détails des textes qui régissent l’utilisation d’un drone/mini drone. En attendant, voici quelques points importants que vous ne devez pas ignorer.

Tout d’abord, tout propriétaire d’un mini drone est tenu de s’enregistrer auprès de la Direction Générale de l’aviation Civile (DGAC). Quant à son utilisation à proprement parler, le mini drone ne doit pas être utilisé la nuit. Il ne doit pas non plus voler au-dessus d’une hauteur de 120 m. La loi interdit aussi l’utilisation d’un mini drone près des terrains d’aviation ou dans un endroit public.

Où peut-on acheter le meilleur mini drone ?

Pour acheter le meilleur mini drone, il faut toujours garder en tête que celui-ci pourrait être plus cher par rapport aux autres modèles présents sur le marché. Mais ce n’est pas forcément le cas étant donné que notre liste offre des mini drones à un prix abordable. Alors, avant de passer à l’achat, assurez-vous qu’il réponde à vos attentes et convient à votre budget. La façon la plus courante de faire nos achats est d’acheter via Internet.

Mais il faut d’abord s’assurer de l’authenticité du site. Pour vous aider dans vos recherches, vous pouvez visiter les meilleurs sites marchands en France où vous pouvez vous n’aurez aucun risque de tomber sur les arnaqueurs. Par contre, si vous avez plus de temps, vous pouvez visiter les magasins spécialisés de votre ville. Cela peut toutefois prendre un peu de votre temps.

