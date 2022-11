Audio :

Avec un Home-Cinema la petite musique devient Symphonie. Pour vivre une expérience cinéma dans son salon, le son est un élément à privilégier dans le choix de son kit home cinéma tout-en-un. Enceintes colonnes, amplificateur, bar de son… il faut toujours faire passer la qualité avant la quantité. Ainsi, à la question « combien d’enceintes faut-il acheter pour son système home cinéma? » Nous répondant tout simplement qu’il est préférable d’en avoir peu possédant de meilleures capacités plutôt que le contraire. Il est alors également important de prendre en compte l’endroit où l’on placera toute son installation. Dans un lieu trop étroit, des enceintes puissantes peuvent devenir une nuisance plus qu’autre chose. Attention donc à bien sélectionner la pièce qui accueillera votre home cinéma, et choisir ce dernier en conséquence.

Design :

Un système complet home cinéma se doit d’être esthétique. Il est préférable que le design de votre ensemble s’intégre dans la décoration de votre intérieur et mette en valeur le lieu dans lequel il se trouve. Il sera également nécessaire de faire des choix en fonction de la taille et de la forme de votre pièce. Comme expliqué dans la partie Audio, il faut prendre en compte la puissance des enceintes en fonction de l’endroit où elles se trouvent. Il serait de plus dommage de se retrouver avec des objets trop encombrants dans son espace de vie. Attention également à ne pas négliger la qualité de son pour l’apparence, le plus important, c’est d’investir en priorité dans l’audio.

Installation et prise en main :

Choisir un ensemble tout-en-un, c’est choisir la simplicité. Attention à ne pas choisir un kit difficile à monter. Le confort d’installation est primordial, surtout si vous débutez dans l’achat d’un premier système de home cinéma. Privilégiez les kits modulaires et accessibles aux novices. Il est aussi important de choisir un système qui possède sa propre application pour connecter tous ses objets intelligents et ses services de streaming audio et vidéo.

Généralement, les homes cinéma les plus simples à configurer sont également ceux possédant le moins d’options. Il faut alors faire un choix : la facilité ou un panel de possibilités plus complet. Tout dépend de vos capacités en la matière. Si vous avez l’habitude des nouvelles technologies, il ne devrait pas y avoir de problème avec la plupart des produits présentés dans ce comparatif. Si vous êtes un novice, mieux vaut vous concentrer sur un modèle simple à installer et à utiliser.

Rapport qualité/prix :



Le rapport qualité/prix est évidemment un élément à prendre en compte dans n’importe quel achat, et le home cinéma ne fait pas exception. Si on a tendance à voir un prix plus élevé que la moyenne comme un gage de meilleure qualité, on a souvent tort. Plutôt que de payer plus cher à cause d’une marque ou de fioritures, il vaut mieux trouver des produits aux performances équivalentes. Il faut donc faire bien attention à ce que propose réellement un home cinéma haut de gamme avant de le choisir. Que l’objet soit de “à la mode” ou pas, l’important est avant tout l’expérience qu’il offre.

Certains produits peuvent être vendus à prix d’or et posséder des capacités impressionnantes, sans pour autant valoir le coup. Il faut en effet vous demander ce que vous attendez de votre home cinéma et des possibilités qu’il mettra en avant. Une machine d’une gamme inférieure à celle que vous souhaitez peut faire votre bonheur en cherchant un peu. Il faut aussi penser aux options disponibles et aux objets que vous pouvez ajouter à votre installation. Parfois, le fait d’acheter des enceintes en plus revient moins cher qu’un pack home cinéma, pour les mêmes performances.