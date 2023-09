Les 7 meilleurs gestionnaires de mots de passe en 2023

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur NordPass est en tête de cette sélection, car c’est un coffre-fort numérique qui utilise le cryptage de pointe. Il permet de générer, stocker ou remplir de manière automatique les mots de passe. De plus, il est possible de créer un nombre illimité de mots de passe avec ce gestionnaire. J’en profite

À l’ère numérique, les cybermenaces prolifèrent. Assurer la sécurité de ses données passe non seulement par des pratiques en ligne prudentes, mais également par l’utilisation de mots de passe solides et diversifiés. C’est là qu’intervient un gestionnaire de mots de passe. Découvrez dans cet article les meilleurs gestionnaires de mots de passe pour une sécurité optimale.

Se rappeler de tous ses mots de passe peut s’avérer être un grand défi. D’autant plus que pour garantir une sécurité optimale, chaque mot de passe devrait être unique et complexe. D’où l’intérêt de recourir aux gestionnaires de mots de passe. Ce sont des outils essentiels pour gérer, stocker et sécuriser vos codes d’accès. Découvrons ensemble les meilleurs gestionnaires de mots de passe du marché.

NordPass-le leader des mots de passe Lastpass-une référence sur le marché 1Password-le gestionnaire de mots de passe parfait pour les professionnels

NordPass, le leader des mots de passe

Caractéristiques techniques Scanner de violation de données

Partage sécurisé des informations d’identifications

Héritage numérique

Authentification à deux facteurs

Originaire du célèbre NordVPN, NordPass est plus qu’un simple coffre-fort numérique. C’est l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe qui s’appuie sur un cryptage de pointe pour assurer la sécurité maximale de vos données.

Sa conception intuitive facilite grandement son utilisation, que ce soit pour générer, stocker ou remplir automatiquement des mots de passe complexes sur diverses plateformes et appareils. De plus, avec des fonctionnalités comme la sauvegarde sécurisée de notes et d’informations financières, ainsi que la possibilité de partager en toute sécurité des mots de passe avec des contacts de confiance, NordPass s’impose comme une solution complète pour tous ceux qui souhaitent naviguer sur le web en toute sérénité.

Les mises à jour régulières témoignent également de l’engagement de la marque envers la sécurité.

Partage de mot de passe sécurisé

Authentification multifacteur obligatoire pour les comptes professionnels

Importer depuis les navigateurs

Rapport sur l’état des mots de passe

Prix plus cher que la concurrence

Version gratuite qui n’autorise pas l’utilisation simultanée entre différents appareils

Lastpass, une référence sur le marché

Caractéristiques techniques Authentification à deux facteurs

Contrôle de faille de sécurité

Chiffrement AES-256 bits

Programme bug bounty

Lastpass s’est imposé comme l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe de la décennie. Ce qui le caractérise avant tout, c’est sa capacité à simplifier la complexité de la cybersécurité pour ses utilisateurs.

Doté d’une interface conviviale, Lastpass ne se contente pas de stocker vos mots de passe en toute sécurité. Il excelle également dans la génération automatique de combinaisons robustes, veillant à ce que chaque compte bénéficie d’une protection optimale.

L’une de ses fonctionnalités phares est son partage sécurisé, permettant aux utilisateurs de transmettre des accès sans jamais révéler le mot de passe en lui-même. Avec des options s’adaptant aussi bien aux besoins individuels qu’aux exigences des entreprises, Lastpass demeure une référence incontestable dans l’univers des gestionnaires de mots de passe.

Application et site en français

Interface intuitive et facile à utiliser

Changement automatique des mots de passe

Authentification biométrique pour ordinateur non disponible

Espace de stockage de pièces jointes indisponible pour le logiciel

1Password, le gestionnaire de mots de passe parfait pour les professionnels

Caractéristiques techniques Mode voyage

Watchtower pour les appareils mobiles

1Password s’est rapidement érigé comme l’un des meilleurs piliers dans l’univers des gestionnaires de mots de passe. Il propose d’ailleurs une combinaison harmonieuse de simplicité et de robustesse.

Sa plateforme est non seulement élégante, mais aussi extrêmement fonctionnelle, permettant aux utilisateurs de stocker, non seulement leurs mots de passe, mais aussi des notes sécurisées, des documents et des informations de paiement en toute sécurité.

L’une des fonctionnalités distinctives de 1Password est son mode « voyage ». Il a été conçu spécialement pour protéger vos données sensibles lors de déplacements internationaux. En intégrant une authentification à deux facteurs et en proposant une architecture sécurisée, il assure une tranquillité d’esprit, à la fois pour un utilisateur occasionnel ou un professionnel nécessitant un niveau de sécurité plus élevé.

Applications mobiles élégantes et attrayantes

Organisation intuitive des mots de passe

Authentification multifacteur

Remplissage des formulaires peu fiable

Options d’importation limitées

Keeper Security, une solution de qualité en cybersécurité

Caractéristiques techniques Reconnaissance biométrique

Chat sécurisé

Remplissage des formulaires Web

Keeper Security ne se contente pas d’être un simple gestionnaire de mots de passe. Il incarne une solution complète pour la cyberprotection. Outre sa capacité à stocker avec fiabilité vos mots de passe, il offre aussi une panoplie de fonctionnalités centrées sur la sécurité de l’utilisateur.

Il se distingue notamment par ses outils de prévention contre le phishing, sa reconnaissance biométrique et ses alertes en cas de compromission de données. Sa fonction de chat sécurisé est également un atout majeur, permettant aux utilisateurs de communiquer sans compromettre leur confidentialité. C’est d’ailleurs pour ces différentes raisons qu’il entre dans cette sélection des meilleurs gestionnaires de mots de passe.

Facile à utiliser

Capture et relecture fluides du mot de passe

Options sécurisées de partage et d’héritage de mots de passe

Sauvegarde les informations d’identification et l’historique des fichiers

Pas de niveau gratuit

Limites de stockage cryptées avares

ProtonPass, un gestionnaire de mots de passe innovateur

Caractéristiques techniques Cryptage de bout en bout

Synchronisation entre appareil mobile et ordinateur pour la version gratuite

ProtonPass, tout comme son homologue ProtonMail, est un produit qui met l’accent sur une sécurité et une confidentialité sans faille. Né de la vision des experts du CERN, ProtonPass est le fruit d’une conception où la protection des données est primordiale.

Il utilise un cryptage de bout en bout pour garantir que seul l’utilisateur a accès à ses mots de passe, incarnant ainsi une politique stricte de zéro connaissance. Cette politique signifie que même les développeurs de cet outil ne peuvent accéder aux mots de passe stockés.

Avec une interface sobre et épurée, il priorise l’efficacité, permettant une gestion des mots de passe sans tracas. Pour ceux qui valorisent la confidentialité et souhaitent que leurs mots de passe soient à l’abri des regards indiscrets, il se présente comme l’un des meilleurs choix parmi les gestionnaires de mots de passe.

Facile à utiliser

Interface sobre

Parfait pour assurer la confidentialité

Prix élevé pour un produit neuf

Interface en anglais uniquement

BitWardenn un gestionnaire open-source

Caractéristiques techniques Importation depuis les navigateurs

Authentification à deux facteurs

Remplissage des formulaires Web

Héritage numérique

BitWarden se présente comme une bouffée d’air frais dans le monde des gestionnaires de mots de passe grâce à son approche open-source. Cette particularité lui confère une transparence et une flexibilité sans précédent, faisant de lui l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe sur le marché.

Les utilisateurs ont la capacité de vérifier, d’améliorer et de personnaliser le code. Cela permet de garantir une application constamment mise à jour et adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs. Mais ne vous y trompez pas, malgré sa nature open-source, il ne fait aucun compromis en matière de sécurité.

Il offre un cryptage solide de bout en bout, assurant que vos mots de passe sont toujours gardés sous clé. Facile à utiliser et avec une compatibilité multiplate-forme, il s’adapte aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.

Open source

Facile à utiliser

Niveau gratuit

Authentification multifacteur

Partage de mot de passe non sécurisé sur la fonction envoi

Capture et relecture de mots de passe maladroits

KeePass, un gestionnaire de mots de passe exceptionnel

Caractéristiques techniques Open Source

Cryptage AES 256 bits, chiffre ChaCha20

Plus de 100 plugins disponibles

KeePass se trouve dans cette liste des meilleures gestionnaires de mots de passe par son caractère open-source et sa volonté d’offrir aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données. Contrairement à d’autres solutions qui reposent sur des infrastructures cloud, il stocke les informations directement sur l’appareil de l’utilisateur.

Son système de cryptage robuste assure que chaque fragment d’information est à l’abri des regards indiscrets. L’une des forces de ce gestionnaire est sa modularité. Grâce à une vaste gamme de plugins, les utilisateurs peuvent étendre et personnaliser ses fonctionnalités selon leurs besoins.

Bien que son interface puisse sembler plus austère comparée à d’autres gestionnaires, la puissance et la flexibilité de KeePass sont incontestables.

Modèle parfait pour les petites pièces

Bon rapport qualité/prix

Difficile à utiliser pour les utilisateurs moins passionnés de technologie

Interface vieillie et non intuitive

FAQ sur les gestionnaires de mots de passe

Pourquoi est-il si important d’utiliser un gestionnaire de mots de passe ?

À l’ère numérique, la quantité de services en ligne que nous utilisons quotidiennement a explosé, et chaque service requiert généralement un mot de passe. Garder ces mots de passe sécurisés, uniques et faciles d’accès est un défi majeur. Un gestionnaire de mots de passe répond à cette problématique. Il centralise la sauvegarde de ces clés d’accès dans un environnement crypté. Réduisant ainsi le risque de cyberattaques, d’oublis ou d’accès frauduleux. De plus, il génère souvent des mots de passe complexes pour renforcer la sécurité des comptes. Sans un tel outil, la tentation est grande de réutiliser des mots de passe ou de choisir des combinaisons simples, augmentant ainsi le risque de compromission.



Les gestionnaires open-source sont-ils fiables ?



L’open-source fait référence aux logiciels dont le code source est librement accessible et modifiable par la communauté. Cela permet à tout un chacun d’examiner, de critiquer et d’améliorer ce code. Concernant les gestionnaires de mots de passe open-source, cette transparence pourrait suggérer une plus grande vulnérabilité, puisque les potentiels points faibles sont visibles de tous. Cependant, c’est précisément cette accessibilité qui fait la force des outils open-source. Le fait que le code soit constamment scruté par une communauté vaste et diverse renforce sa robustesse : les failles sont généralement détectées rapidement et corrigées. De plus, l’absence de parties cachées ou de « backdoors » renforce la confiance des utilisateurs.



Est-ce risqué de centraliser tous mes mots de passe ?

La centralisation de tous vos mots de passe dans un seul endroit peut, de prime abord, sembler contre-intuitive en matière de sécurité. En effet, placer toutes ses clés sous le même toit équivaudrait, en théorie, à mettre tous ses œufs dans le même panier. Si ce « panier » est compromis, tout est perdu. Cependant, les gestionnaires de mots de passe modernes sont conçus avec des mesures de sécurité rigoureuses, offrant un cryptage robuste et une protection multicouche contre les intrusions. Bien que la centralisation présente un risque inhérent, le danger de réutiliser des mots de passe simples ou identiques sur plusieurs plateformes est souvent bien plus grand. Ainsi, lorsqu’il est utilisé correctement, un gestionnaire de mots de passe offre une sécurité renforcée, malgré la centralisation, en comparaison avec les méthodes traditionnelles de gestion des mots de passe.



Comment sont générés les mots de passe sécurisés ?

Les mots de passe sécurisés sont conçus pour être difficiles à deviner et à décrypter. Leur génération repose sur des algorithmes qui mélangent des lettres (majuscules et minuscules), des chiffres et souvent des caractères spéciaux dans des combinaisons aléatoires. L’objectif est de créer une séquence imprévisible, loin des mots courants du dictionnaire ou des combinaisons simples comme « 123456 ». La longueur joue aussi un rôle crucial : plus un mot de passe est long, plus il est complexe et difficile à craquer. De nombreux gestionnaires de mots de passe intègrent des générateurs automatiques, offrant des options pour ajuster la longueur et le type de caractères utilisés. Par ailleurs, ces outils utilisent souvent l’entropie cryptographique, une mesure de l’imprévisibilité, pour garantir la robustesse du mot de passe généré.