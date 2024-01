Avis sur NordPass : une solution efficace pour vos codes

Sécurisez vos mots de passe en ligne avec Nordpass, voici notre avis. Nous allons examiner en profondeur ses fonctionnalités, ses caractéristiques techniques tout en mettant l’accent sur ses avantages et ses inconvénients.

De nombreuses personnes sont actuellement victimes de piratage de compte ou de vol de données en ligne. En fait, Ces problèmes sont dans la majorité des cas liés aux mots de passe faibles. Ces derniers contiennent généralement la date de naissance ou d’autres informations faciles à deviner.

Pour pallier ce problème, il est conseillé d’utiliser le meilleur gestionnaire de mots de passe, NordPass. Cet outil est mis au point par Nord Security. Il s’agit d’une société spécialisée en cybersécurité. En fait, c’est la même équipe qui se charge de la conception de NordVPN. NordPass se fie sur la réputation de ce dernier pour se faire un nom dans son domaine. Qu’est-ce que ce gestionnaire de mots de passe nous réserve-t-il ? Il est temps de découvrir ses spécificités !

Caractéristiques techniques Compatibilité : Windows, MacOS, iOs, Android ;

Extensions : Chrome, Opera, Apple Safari, Firefox, Microsoft Edge ;

Interface : rapide, intuitive et sans bug ;

Abonnement : abordable

Avis sur NordPass : la compatibilité du gestionnaire de mots de passe

Tout comme NordVPN, NordPass est compatible avec de nombreuses plateformes. Afin de mener à bien sa fonction, un gestionnaire de mots de passe doit être accessible depuis divers types de terminaux. L’outil ne fait pas d’impasse sur ce point.

Dans ce contexte, NordPass est disponible pour Windows, macOS et Linux. De plus, il propose des extensions pour :

Chrome ;

Firefox ;

Microsoft Edge ;

Apple Safari ;

Brave ;

Opera.

Ces dernières vous permettent de vous connecter à vos comptes en ligne en un seul clic. En outre, NordPass dispose d’une application Web. Ainsi, vous pouvez accéder à votre coffre-fort de mots de passe depuis n’importe quel appareil avec une connexion Internet.

NordPass stocke vos mots de passe dans un coffre-fort chiffré. De plus, il peut vous proposer des codes selon un algorithme de chiffrement avancé pour protéger vos données. En fait, NordPass utilise le mode XChaCha20-Poly1305. Ce dernier est considéré comme le modèle de chiffrement le plus sûr dans le monde. Il se fonde sur une clé de 256 bits. En termes plus humains, craquer les données du NordPass pourrait prendre plusieurs centaines d’années.

Le gestionnaire de mots de passe enregistre vos logins lorsque vous vous connectez sur n’importe quelle plateforme en ligne. Ensuite, il remplit automatiquement ces champs lors de votre prochaine connexion.

Le but du concepteur est de vous offrir plus de transparence, tout en gagnant du temps. Vous pouvez créer des codes forts sans avoir à les retenir ou à les noter. Influant notre avis durant le test, nous avons remarqué que NordPass remplit bien sa fonction en tant de gestionnaire de mots de passe.

Dans ce test, on plus de notre avis, nous allons vous guider dans l’utilisation du gestionnaire de mots de passe NordPass :

Téléchargez NordPass

Pour commencer, rendez-vous sur Google Play ou Apple Store pour télécharger l’application NordPass (si vous souhaitez vous connecter sur votre appareil mobile). Vous pouvez également vous connecter sur la plateforme en ligne.

Créez un mot de passe principal

Après avoir installé l’outil, il est temps de créer votre mot de passe principal. C’est quoi ? En fait, c’est la clé de votre coffre-fort. Par conséquent, il est important de fournir un mot de passe fort et unique que vous n’oublierez pas.

Importez vos mots de passe

La prochaine étape est d’importer vos mots de passe existants dans la plateforme. Vous avez deux choix pour le faire. Soit vous le faites manuellement, soit vous utilisez une extension de navigateur NordPass.

Utilisez NordPass pour gérer vos mots de passe

En plus des mots de passe importés, NordPass vous permet de créer, de modifier, d’organiser et de partager vos codes. Il vous donne également la possibilité de remplir automatiquement les formulaires en ligne avec vos informations de connexion. Cela peut vous faire gagner du temps et vous éviter d’avoir à taper les mêmes informations à plusieurs reprises.