La meilleure enceinte Bluetooth intègre de nombreuses options comme la qualité du son, les fonctionnalités, la portabilité, etc. Votre choix repose en général sur les préférences ainsi que le budget que vous êtes prêt à dépenser.

Autrefois, les explorateurs ne se séparaient jamais d’une radio. Au fil du temps, la technologie a apporté bon nombre de nouveaux gadgets qui peuvent les remplacer. Avec votre téléphone portable ou votre tablette, vous pouvez maintenant écouter de la bonne musique ou même regarder un film sans se soucier de la qualité audio.

Cela est possible grâce à l’enceinte Bluetooth. Le marché est tellement vaste aujourd’hui qu’il existe des modèles polyvalents et pratiques que vous pouvez aisément utiliser pendant vos randonnées dans les montagnes ou même dans votre atelier. Pour vous éviter de tomber dans l’embarras du choix, on vous offre une liste sur laquelle vous pouvez choisir la meilleure enceinte Bluetooth selon votre disponibilité.

Classement Modèle Notre note Lien du site Sonos Roam 9,6/10 Acheter JBL Flip 6 9,3/10 Acheter Mi Outdoor Speaker 9/10 Acheter

Sonos Roam : la meilleure enceinte Bluetooth aux multiples fonctionnalités

Caractéristiques techniques Poids : 430 g

Autonomie : 10 heures

Porte sans fil : 40 m à 240 m

Connectivité : Bluetooth 5

Wi-Fi Pilotes : un tweeter, un mid-woofer

NFC : Oui

Chargement USB : USB-C

Le Sonos Roam répond exactement à la majorité des critères requis pour une meilleure enceinte Bluetooth aux multiples fonctionnalités. En plus de son design compact et de la qualité sonore qu’il fournit, ce modèle dispose également des fonctionnalités supplémentaires : Wi-Fi, contrôle vocal. Avec une connexion Wi-Fi, vous pouvez le commander en utilisant un assistant vocal tel qu’Alexa et Google Assistant.

Par ailleurs, il se couple facilement avec les autres haut-parleurs Sonos dans votre maison pour donner un système audio multiroom. Son prix n’est pas le meilleur du marché, mais il offre quand même un bon rapport qualité/prix.

Connexion au système audio Sonos multiroom

Commande vocale incluse

L’autonomie de la batterie n’est pas l’idéal

Une basse plus lourde

Sonos Roam SL (Noir) Diffusez à la maison ou en dép...

Conçu pour toutes les aventure...

Jouez différentes chansons dan...

Personnalisez le monde sonore ... 178.64 € Voir l'offre

JBL Flip 6 : la meilleure enceinte Bluetooth classique

Caractéristiques techniques Poids : 540 g

Autonomie : 12 heures

Réponse en fréquence : 63 Hz – 20 kHz

Connectivité : Bluetooth 5.1

Pilotes : tweeter 16 mm, haut-parleur de basses 45×80 mm, 2 radiateurs passifs

Si vous aimez les modèles simples qui se limitent aux fonctionnalités basiques, alors le JBL Flip 6 est la meilleure enceinte Bluetooth qui vous convient. Son haut-parleur de basses de 45×80 mm lui donne une belle performance audio. En effet, à son tweeter s’ajoutent un haut-parleur bidirectionnel ainsi que de deux radiateurs passifs.

C’est le modèle parfait pour vous chouchouter à la piscine ou à la plage pendant une journée entière avec son indice de résistance à l’eau IPX67. Vous pouvez également l’emmener dans votre atelier pour visionner vos émissions favorites sur Mycanal. Bien entendu, sa simplicité lui a coûté bon nombre de fonctionnalités supplémentaires telles que le Wi-Fi et la commande vocale. Mais cela n’exclut en rien sa qualité d’accessoire servant à écouter de la bonne musique.

Des basses suffisamment graves

Modèle simple mais compact

Absence de contrôle vocal

Ne prend pas en charge le Wi-Fi

Promo -8% JBL Flip 6 – Enceinte Bluetooth portable et étanche à l'eau et à la poussière - Haut-parleur haute fréquence pour des basses profondes - 12 heures d'a ... Emportez vos morceaux préférés...

Prêt pour la fête : avec son b...

Pour obtenir un son stéréo exc...

Diffusion Bluetooth sans fil :... 139.99 € 128.80 € Voir l'offre

Mi Outdoor Speaker : la meilleure enceinte Bluetooth à petit prix

Caractéristiques techniques Poids : 250 g

Autonomie : 13 heures

Portée sans fil : NA

Réponse en fréquence : NA

Connectivité : Bluetooth

Parfois, le budget est un facteur de blocage, ne vous permettant pas d’acheter la meilleure enceinte Bluetooth qui répond à vos besoins. Ce mini speaker de 16W de Xiaomi offre une belle alternative à cela. Avec seulement 50 €, vous pouvez écouter votre playlist favorite pendant 13 heures d’affilée.

Spécialement conçue pour l’extérieur, cette enceinte dispose d’un indice de protection IPX7. De ce fait, il peut résister à l’eau et à la poussière. Vous pouvez choisir entre le mode normal et le mode deepbass. En optant pour le mode deepbass, vous allez avoir un son plus grave mais sans distorsion.

Version française

Prix réduit

Mode deepbass énergivore

Autonomie réduite de la batterie

Promo -24% Xiaomi Mi - Enceinte Portable Bluetooth Bleu, 16W, étanche IPX7, autonomie jusqu'à 13h - Version française Son de qualité : votre enceint...

Deux modes de son : votre ence...

Etanche : votre enceinte a une...

Batterie longue durée : votre ... 49.99 € 37.99 € Voir l'offre

Ultimate Ears Hyperboom

Caractéristiques techniques Poids : 5,8 kg

Autonomie : 24 heures

Portée sans fil : 45 m

Réponse en fréquence : 45 Hz à 20kHz

Connectivité : Bluetooth

NFC : Oui

Comme son nom l’indique, l’Ultimate Ears Hyperboom est le modèle idéal pour assurer l’ambiance. Cela ne signifie pourtant pas que les autres éléments sont masqués, on entend quand même un son bien équilibré. En plus, vous pouvez basculer aisément d’un téléphone à un autre via les deux radios Bluetooth.

Mais ce qui nous a poussés à l’introduire dans notre liste est son appli Ultimate Ears qui sert à le coupler avec d’autres haut-parleurs. Dans ce cas, l’ensemble offre un son digne d’une fête. Ne vous faites aucun souci pour le réglage du volume ou de la sélection de la source. De même pour la playlist à jouer ; cette meilleure enceinte Bluetooth peut tout puiser sur Spotify et Amazon Music.

Modèle parfait pour animer les fêtes

Couplage avec d’autres haut-parleurs via l’appli Ultimate Ears

Très lourd à porter

Prix coûteux

Promo -22% Ultimate Ears HYPERBOOM Enceinte Portable Bluetooth - Enceinte Sans Fil Puissante avec Grandes Basses, Étanche IPX4, Portée 45m, Batterie 24h - Noir Un son puissant et pur et des ...

Partage musical simple : Jouez...

Batterie 24h : HYPERBOOM est u...

Égaliseur adaptatif : Cette en... 449.00 € 349.13 € Voir l'offre

JBL Charge 5

Caractéristiques techniques Poids : 900 g

Couleur : noir, gris, rouge, bleu, sarcelle, camouflé

Autonomie : 20 heures

Portée sans fil : 10 m

Réponse en fréquence : 65Hz à 20 kHz

Connectivité : Bluetooth 5.1

Chargement USB : Oui

Le JBL Charge 5 décrit la meilleure alliance entre smartphone et enceinte Bluetooth. Si votre téléphone lui souffle la playlist à jouer, le Charge 5 lui sert de source d’énergie pour le recharger en même temps. En ce qui concerne la qualité sonore, il n’y a rien à ajouter sinon le son extraordinaire apporté par son haut-parleur, son tweeter et ses deux radiateurs passifs.

En outre, la batterie peut tenir jusqu’à 20 heures, donc inutile de vous soucier si vous l’utilisez pendant votre sommeil. Cela étant, la batterie peut s’épuiser plus rapidement si vous augmentez le volume au-delà du niveau modéré. JBL n’a pas manqué d’inclure le bouton « Party Boost » avec lequel vous obtenez directement un volume de 11 sur les autres enceintes compatibles.

Grande autonomie de la batterie

Chargement USB

Absence de prise auxiliaire

Distorsion à un niveau de son élevé

Promo -22% JBL Charge 5 – Enceinte portable Bluetooth avec chargeur intégré – Son puissant et basses profondes – Autonomie de 20 hrs – Etanche à l’eau et à la po ... Son Pro JBL : la Charge 5 est ...

20 hrs d’autonomie et chargeur...

Diffusion sans fil par Bluetoo...

Etanche conformément à la norm... 199.00 € 155.00 € Voir l'offre

Bose SoundLink Flex : la meilleure enceinte Bluetooth d’entrée de gamme

Caractéristiques techniques Poids : 600 g

Autonomie : 12 heures

Portée sans fil : 9 m

Connectivité : Bluetooth

Pilotes : pilote dynamique avec deux radiateurs passifs

Chargement USB : Oui

Vous pouvez ne pas considérer le Bose SoundLink Flex comme la meilleure enceinte Bluetooth. Sa grande polyvalence pourrait toutefois vous laisser sans voix. Vous pouvez l’utiliser sans interruption pendant 12 heures d’affilée sans corrompre la qualité sonore. Son pilote dynamique, ajouté de ses deux radiateurs passifs permettent au son de rebondir avec une basse aussi puissante qu’un subwoofer.

Aussi, vous pouvez l’utiliser n’importe où et n’importe quand, il se transporte facilement. Vous avez également la possibilité de le contrôler par la voix ou à l’aide des commandes embarquées. Néanmoins, les distorsions se distinguent particulièrement quand on augmente le volume à un niveau plus élevé. A part ce petit bémol, le SoundLink Flex de Bose ne s’éloigne pas de la perfection.

Facilité d’utilisation

Plusieurs manières de le commander

Distorsions à partir d’un certain niveau de volume

Autonomie moins satisfaisante

Bose SoundLink Flex, Enceinte sans Fil Bluetooth Portable et étanche, pour Les activités de Plein air - Noire Portwest

Corde

Statique

polyester 168.99 € Voir l'offre

Bang & Olufsen Beosound A1 2ème génération

Caractéristiques techniques Poids : 540 g

Autonomie : 24 heures

Portée sans fil : 30 m

Réponse en fréquence : 55 à 20 kHz

Connectivité : Bluetooth 5.1

Chargement USB : USB-C

Le B&O Beosound A1 2ème Génération offre un son plus équilibré, même à un niveau de volume plus élevé. En plus, vous pouvez le commander facilement par la voix via un support Alexa, inclus à la livraison, en l’absence de réseau Wi-Fi domestique. Il suffit de commencer par dire : « Alexa » pour commencer le contrôle vocal.

C’est également une meilleure solution pour basculer facilement d’un PC à un smartphone car cette enceinte Bluetooth dispose d’un couplage multipoint. Quant à son autonomie, celle-ci peut tenir jusqu’à 24 heures, mais il est conseillé dans ce cas de ne pas augmenter le volume au-dessus de la moitié.

Design compact et léger

Une performance audio

Commande vocale plus lente

Prix coûteux

Bang & Olufsen Beosound A1 (2e génération) - Enceinte Bluetooth Portable Etanche avec Trois Microphones, Alexa et Cable USB-C (jusqu'à 18 heures d’aut ... SON PUISSANT : cette petite en...

ENCEINTE RÉSISTANTE À L’EAU : ...

ÉCOUTE PROLONGÉE : l’autonomie...

ÉLÉGANTE ET RÉSISTANTE : le ro... 294.39 € Voir l'offre

FAQ sur l’enceinte Bluetooth

Qu’est-ce qu’une enceinte Bluetooth ?

Enceinte Bluetooth et haut-parleur Bluetooth sont les mêmes. Il s’agit d’un haut-parleur sans fil qui se couple avec la source audio via Bluetooth. L’appareil fonctionne de façon similaire aux autres appareils nomades étant donné qu’il ne requiert pas d’alimentation filaire pendant son utilisation. La durée de vie de la batterie dépend du modèle mais également du mode d’utilisation.

Certains modèles intègrent la connexion Wi-Fi, ce qui offre une autre façon de coupler l’enceinte à la source. La prise en charge du Wi-Fi permet également de contrôler l’enceinte Bluetooth à partir d’un support Alexa ou Google Assistant. Cependant, il existe d’autres modèles qui se contrôlent via la commande vocale sans avoir besoin d’une connexion au Wi-Fi domestique.

Quelle est la meilleure marque d’enceinte Bluetooth ?

Bon nombre de marques font la course pour obtenir le trophée de meilleure enceinte Bluetooth. Mais on va citer quelques-unes qui n’ont pas encore déçu les utilisateurs. En effet, comme Sonos, JBL, Bang & Olufsen ainsi qu’Ultimate Ears offrent une gamme intéressante de haut-parleurs sans fil. Mais il ne faut pas non plus ignorer les autres marques telles que Xiaomi et Bose.

Bref, le choix peut s’avérer fastidieux face à cette multitude de produits mis sur le marché. Votre choix doit ainsi reposer sur vos propres besoins et le budget que vous êtes prêts à dépenser.

Par exemple, JBL est plus connue pour la robustesse et la qualité sonore qu’elle offre. Si vous êtes plutôt nomade et que vous voulez opter pour une enceinte Bluetooth imperméable, la marque Xiaomi va vous satisfaire. En revanche, si la conception et le design sont vos priorités, Bang & Olufsen et Ultimates Ears sont les marques qui vous conviennent.

Comment choisir la meilleure enceinte Bluetooth ?

Les haut-parleurs sans fil sont plus pratiques du fait qu’elles sont plus autonomes. Néanmoins, le choix doit inclure le rapport qualité/prix. Il existe des modèles plus compacts qui sont très faciles à transporter. Les randonneurs et les explorateurs visent surtout ces modèles qu’ils peuvent utiliser partout et n’importe quand.

Certains de ces modèles au design réduit disposent d’un indice de résistance à l’eau et à la poussière assez élevé. C’est en effet un autre atout qui vous servira sans doute pendant vos déplacements (piscine, plage, forêt).

Par contre, d’autres modèles, compacts également mais plus lourds, posent un problème de portabilité. Mais ce qui est certain, c’est que celles-ci offrent une meilleure qualité sonore et sont plutôt compatibles aux événements festifs. Cela-dit, ces enceintes Bluetooth à la taille moins réduite sont livrées à un prix plus coûteux.

De la sorte, à part les différents critères techniques, vous devez aussi prendre en compte le budget. Les modèles fournis dans la présente liste ont en général un prix environnant les 150 €. Certaines sont disponibles à un prix plus élevé, mais la qualité audio est assurée. Néanmoins, vous pouvez obtenir d’autres modèles à un prix ne dépassant pas 100 €, le mini speaker Mi Outdoor de Xiaomi, par exemple, fait partie des meilleures enceintes Bluetooth à moins de 50 €.

Comment utiliser une enceinte Bluetooth ?

Si vous envisagez utiliser une enceinte Bluetooth, c’est que vous souhaitez avoir un audio plus marquant, avec plus de détails sonores. Pour cela, il faut d’abord avoir une source de musique comme le smartphone ou la tablette. Avant de commencer l’utilisation, vous devez passer par le couplage.

Pour coupler votre téléphone ou tablette à votre enceinte Bluetooth, il suffit de démarrer l’enceinte et d’activer le Bluetooth de votre l’appareil. Ce dernier va alors rechercher les appareils à proximité, normalement, il doit détecter l’enceinte automatiquement. Une fois que le téléphone (tablette ou autre source) détecte le haut-parleur, il suffit de les coupler et vous pouvez commencer à l’utiliser.

Si vous rencontrez un problème, vous devez redémarrer le haut-parleur. Si, après redémarrage, le problème persiste, vous devez contacter le revendeur pour réclamer. Il peut s’agir d’un défaut d’origine.

Puis-je connecter mon enceinte Bluetooth à mon téléviseur ?

Bien sûr que vous pouvez connecter votre enceinte Bluetooth à votre téléviseur. C’est une meilleure option lorsque vous n’avez pas de barre de son pour booster l’audio. Mais pour que cela soit possible, vous devez utiliser un décodeur ou un appareil de streaming vidéo qui prend en charge Bluetooth.

Ensuite, entrez dans les paramètres de votre téléviseur, puis dans les paramètres Bluetooth. Vous n’avez plus qu’à passer au couplage pour que votre haut-parleur diffuse le son de votre téléviseur.

Classement Modèle Notre note Lien du site Sonos Roam 9,6/10 Acheter JBL Flip 6 9,3/10 Acheter Mi Outdoor Speaker 9/10 Acheter