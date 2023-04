La meilleure enceinte Bose produit un son de qualité exceptionnelle de façon à bien distinguer les basses et les aigus. Focus sur ces enceintes Bluetooth qui gagnent en popularité.

Depuis de nombreuses années, la marque Bose ne cesse de conquérir le cœur des mélomanes avec une large gamme de produits. Bon nombre d’entre eux, tels que les écouteurs et casques audio, deviennent plus populaires que jamais. Les basses, autant que les tweeters sont bien distincts. Les modèles sans fil offrent une grande autonomie et l’indice de résistance est plus ou moins élevé chez certains. Ce qui ne rend pas la tâche facile quand il s’agit d’en choisir un. Dans ce comparatif, vous allez bénéficier d’une liste des meilleures enceintes Bose du marché.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Bose Revolve + II Note : 9,6/10 Découvrir Bose 900 Soundbar Note : 9,5/10 Découvrir Bose Soundlink Mini II Note : 9,2/10 Découvrir

Bose Revolve + II : un son à 360° dans toute la maison

Caractéristiques techniques Dimensions : 10,49 x 10,49 x 18,42 cm

Poids : 0,9kg

Connectivité : Bluetooth

Type de contrôleur : Contrôle App, contrôle bouton

Autonomie : jusqu’à 17 heures

Que vous l’utilisez chez vous ou pendant vos virées entre amis, soyez certain d’obtenir une meilleure qualité sonore à 360° avec cette enceinte Bose Revolve + II. Celle-ci résiste aussi bien à la poussière qu’à l’eau avec un indice IP55. En plus, la souplesse de sa poignée de transport permet de la transporter aisément partout où vous allez.

Quant à son autonomie, ce haut-parleur possède une batterie puissante qui peut résister jusqu’à 17 heures. Avec son microphone intégré, vous pouvez recevoir des appels sans difficulté. Ce dernier permet également un contrôle vocal directement depuis l’enceinte ou en le connectant avec un appareil compatible avec Alexa.

Son homogène et uniforme

Grande autonomie de la batterie

Ne prend pas en charge la connexion Wi-Fi

Pas d’entrée USB

Bose 900 : la meilleure enceinte Bose Dolby Atmos

Caractéristiques techniques Dimensions : 5,8 x 105 x 11 cm

Poids : 5,8kg

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi

Type de contrôleur : Contrôle App, contrôle bouton

A la recherche d’une barre de son Dolby Atmos ? N’hésitez pas à jeter un œil sur l’enceinte Bose Smart Soundbar 900. Non seulement, il fournit un son surround, mais ce haut-parleur se démarque par son élégance et sa résistance aux chocs.

Il dispose de plusieurs options pour le streaming musical telles que Spotify Connect et Airplay 2. Ce haut-parleur est également compatible avec Chromecast. Sans oublier la connexion via Wi-Fi ou via Bluetooth. La barre de son Bose 900 intègre aussi la commande vocale. De ce fait, vous pouvez la contrôler verbalement, à condition de disposer d’un assistant Google ou Alexa.

Design raffiné

Large choix de services streaming

Absence de support DTS

Commande vocale instable

Bose Soundlink Mini II : des basses lourdes à ravir les audiophiles

Caractéristiques techniques Dimensions : 18,03 x 5,84 x 5,08 cm

Poids : 667,69g

Connectivité : Bluetooth

Type de contrôleur : Contrôle vocal

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Contrairement à son nom, ce mini haut-parleur offre un son exceptionnel avec des basses percutantes. En outre, vous pouvez passer le volume au fond, aucune distorsion. Ce qui offre une belle écoute pendant vos corvées habituelles à la maison. Le contrôle se fait généralement par la voix, on n’y voit que les boutons d’alimentation et de volume.

Sa batterie puissante lui offre une autonomie allant jusqu’à 10 heures et le couplage est assez facile. En plus, il peut se souvenir des 8 derniers appareils couplés. Outre la connexion Bluetooth, vous pouvez également brancher la source via l’entrée mini jack de 3,5 mm ou le micro-B USB.

Design épuré

Basses lourdes

Son mono

Non étanche

Bose Home Speaker 500 : la meilleure enceinte Bose haut de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 10,9 x 16,9 x 20,3 cm

Poids : 2,1kg

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi

Type de contrôleur : Contrôle App

Pour continuer notre comparatif, on vous présente la Bose Home Speaker 500. Cette enceinte dégage un audio de qualité exceptionnelle quel que soit le type de contenu à l’écoute. Vous pouvez ainsi distinguer les différents instruments qui composent chaque morceau. Toutefois, vous pouvez personnaliser le son via l’appli Bose Music.

Mis à part le fait qu’il offre une belle expérience sonore, la Bose Home Speaker 500 peut recevoir les commandes par la voix. En effet, vous pouvez contrôler le volume en demandant à Alexa ou à Ok Google. De même quand vous souhaitez connaître les prévisions météo. Par ailleurs, d’autres haut-parleurs Bose compatibles peuvent se connecter à l’enceinte afin d’amplifier le son pour couvrir toute la maison.

Audio de qualité avec des détails distincts

Commande vocale

Nécessite une source d’électricité

Ne dispose pas de fonction Radio FM

Soundlink Flex : la meilleure enceinte Bose économique

Caractéristiques techniques Dimensions : 5,23 x 20,14 x 9,04 cm

Poids : 580g

Connectivité : Bluetooth

Type de contrôleur : Contrôle App, contrôle bouton

Autonomie : jusqu’à 12 heures

Idéal pour animer les feux de camp et les virées à la plage, la Bose Soundlink Flex dispose d’une autonomie suffisante pour écouter vos meilleurs morceaux. Vous pouvez aussi l’attacher à votre sac à dos pendant les randonnées. Son indice de résistance IP67 lui permet de supporter à la fois l’eau et la poussière.

La sortie du son s’ajuste automatiquement via la technologie PositionIQ quelle que soit son orientation. Par conséquent, vous pouvez la positionner horizontalement ou verticalement sans problème. Certes, on ne peut pas profiter d’un son à 360°, mais pour un modèle portable, celui-ci peut très bien faire l’affaire.

Technologie PositionIQ

Indice de résistance IP67

Absence de connexion Wi-Fi

Son pas toujours homogène

Bose SoundTouch 10 : le modèle idéal pour les petites pièces

Caractéristiques techniques Dimensions : 8,7 x 14,1 x 21,2 cm

Poids : 1,87kg

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi

Type de contrôleur : Télécommanded

L’enceinte Bose SoundTouch 10 offre également une qualité sonore extraordinaire. Il suffit de quelques touches pour accéder aux divers services musicaux tels que Spotify ou Prime Music. Sinon, vous pouvez écouter votre playlist personnel. De plus, vous disposez de six configurations possibles. Sinon, remplacez votre poste radio par cette enceinte pour suivre vos émissions favorites.

Pour les commandes, vous pouvez accéder facilement à l’application SoundTouch à partir de votre tablette ou votre smartphone. Les commandes peuvent toutefois s’effectuer par la voix via n’importe quel appareil compatible avec Alexa. Ce haut-parleur au design compact peut couvrir votre maison peu importe l’endroit où vous le placez.

Design compact

Contrôle facile

Câble USB non fourni

Non compatible avec Google Assistant

Soundlink Revolve II : optez pour le milieu de gamme

Caractéristiques techniques Dimensions : 8,2 x 8,2 x 15,2 cm

Poids : 660g

Connectivité : Bluetooth

Type de contrôleur : Contrôle App, contrôle bouton

Autonomie : jusqu’à 13 heures

L’enceinte Bose Soundlink Revolve II est également dotée d’une batterie puissante, pouvant tenir jusqu’à 13 heures par charge. Vous pouvez choisir entre les deux modes : stéréo et soirée suivant les circonstances. Vous allez ainsi bénéficier d’un son homogène à 360° à tout moment.

Le design épuré permet un transport facile même si elle ne dispose pas de sangle. Ce qui offre une utilisation plus large car vous pouvez profiter de vos tubes préférés à partir de votre smartphone ou tablette n’importe où. De plus, l’indice de résistance IP55 lui permet de supporter la pluie et la poussière.

Contrôle vocale

Etanche (IP55)

Pas de connexion Wi-Fi

Pas de charge rapide

FAQ sur l’enceinte Bose

Qu’est-ce qui caractérise une enceinte Bose ?

Le haut-parleur Bose se caractérise notamment par la qualité audio. Certains modèles tels que le Soundlink Revolve+ II dégagent un son à 360° afin d’offrir une homogénéité sonore quel que soit son emplacement. D’autres ne disposent pas d’une telle fonction, mais le son reste quand même d’une bonne qualité. En effet, les aigus se distinguent, tout comme les basses percutantes qui envoûtent le cœur des audiophiles.

A part la qualité sonore, Bose dispose également de plusieurs modèles de haut-parleurs étanches, résistant à l’eau et à la poussière. C’est ce qui témoigne de leur popularité. Cela étant, toutes les gammes ne sont pas étanches, ni autonomes. Il existe des modèles filaires qui ne sont pas propices aux déplacements, mais qui permettent de profiter de la bonne musique à l’intérieur.

Qu’est-ce que la classification IP ?

La classification IP signifie le degré d’étanchéité de l’appareil. Il est suivi de deux caractères dont le premier en chiffres allant de 0 à 6. Celui-ci désigne le niveau de protection contre les particules solides à l’instar de la poussière. 0 indique l’absence de résistance tandis que 6 indique un niveau élevé de protection.

En revanche, le second caractère est exprimé en chiffre variant de 0 à 9. Celui-ci indique la protection contre l’eau. Le chiffre désigne plus précisément le niveau de pression de l’eau. Par exemple, un indice IP67 signifie que le matériel supporte à la fois la poussière et l’eau à haute pression. Par contre, un indice IPX2 signifie qu’il ne résiste pas à la poussière, mais uniquement aux éclaboussures.

Quels sont les atouts des enceintes Bose ?

Les haut-parleurs Bose offrent un certain nombre d’avantages à savoir, en premier lieu, la solidité. Généralement, une enceinte Bose est conçue pour durer des années. C’est pour cette raison qu’on y trouve pour la plupart un bon rapport qualité/prix.

Par ailleurs, ces haut-parleurs offrent une très bonne qualité sonore et ne laisse entendre aucune distorsion. Bien qu’on règle le volume à un niveau élevé, on ne remarque aucune saturation. Un autre avantage d’un haut-parleur Bose, c’est qu’il permet d’entendre des basses percutantes.

Si vous jetez un œil sur notre liste, vous verrez que les modèles présentés sont de tailles différentes. C’est aussi un autre atout car cela permet d’avoir plus de choix en fonction de l’utilisation que vous réservez à votre haut-parleur.

Il n’est pas difficile de faire fonctionner une enceinte Bose. Le démarrage dépend uniquement du type d’alimentation. Pour les modèles filaires, il suffit de brancher l’enceinte au secteur via une prise. En général, un tel modèle est livré avec un câble d’alimentation. Après, il faut appuyer sur le bouton de démarrage.

Pour un modèle sans fil, il suffit de vérifier l’état de la batterie. Dans le cas où la batterie n’est pas à plat, vous devez appuyer sur le bouton d’alimentation et coupler l’appareil avec la source.

Pour coupler votre enceinte Bose avec votre PC, il suffit d’aller dans le menu, puis cliquer sur Ajouter un périphérique Bluetooth. Vous verrez apparaître le nom de votre enceinte sur l’écran. Pour l’appairage, vous devez maintenir enfoncé le bouton de l’enceinte Bluetooth.

C’est vrai que toutes les enceintes Bose ne sont pas forcément livrées en français. Heureusement, il existe une astuce facile pour que le français soit la langue appliquée. Pour cela, il suffit d’utiliser les 2 touches de volume. Cela permet de faire défiler les langues disponibles. Une fois tombé sur la langue française, vous n’avez qu’à appuyer long sur la touche Multifonction pour sélectionner la langue.

Il en est différemment dans le cas où votre enceinte se contrôle à l’aide de l’invite vocale. De la sorte, il faut appuyer long sur les touches volume et ce jusqu’à ce qu’un message vocal sorte de l’appareil. Après, vous pouvez faire défiler les langues à l’aide des touches de volume pour arriver à la langue française.

Parfois, l’enceinte souffre de bugs ou plantes pour de nombreuses raisons. Dans ce cas, il faut la réinitialiser. Pour réinitialiser un haut-parleur Bose, il faut maintenir enfoncé le bouton d’allumage pendant une dizaine de secondes.

Certains modèles peuvent être réinitialisés en appuyant long à la fois sur la touche 1 et la touche pour diminuer le volume. Après environ 10 secondes, l’appareil doit redémarrer normalement. Une fois l’appareil relancé, vous pouvez le connecter avec la source via Bluetooth.

Il faut toutefois reconnaître que les problèmes ne sont pas toujours résolus après réinitialisation. Si c’est le cas, il est conseillé de contacter le service client.

