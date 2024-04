Accessoire pour casque VR : liste des équipements indispensables

Pour améliorer l'expérience immersive, un accessoire pour casque VR est nécessaire. Parmi la longue liste d'équipements, il faudra choisir l'accessoire qui vous permettra d'optimiser votre expérience utilisateur.

L'ajout d'un accessoire pour l'utilisation d'un casque VR est parfois indispensable. Nous avons rassemblé ici une liste des équipements indispensables à avoir pour utiliser de la meilleure manière votre appareil.

Accessoire pour casque VR : confort et protection

Pour profiter d'une expérience VR optimale, il est indispensable d'avoir les accessoires nécessaires pour offrir un confort et une protection élevée.

Voici les équipements indispensables pour utiliser votre casque VR dans les meilleures conditions possibles.

Sangle de maintien confortable

Une bonne expérience VR commence avant tout par un confort optimal lors de l'utilisation du casque.

Cela n'est possible qu'avec de bons équipements de maintien. Voilà pourquoi il est important de se munir de sangles de confort. En effet, ces accessoires épousent mieux la forme du visage tout en équilibrant mieux le poids du casque. Ce type d'accessoire permet aussi d'éviter les risques de marques sur le visage ou les blessures dues à un équipement non adapté.

À savoir que les meilleurs casques VR possèdent généralement leurs propres accessoires de maintien spécifique. Par exemple, la PSVR2 profite du Globular Cluster, un kit comprenant des sangles ergonomiques tandis que le Meta Quest 2 profite également de son kit de maintien spécial pour les séances de gaming.

Sangle Elite Oculus Quest 2 avec batterie et étui de transport pour plus de maintien et de confort en VR 209.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Les housses de protection

Si les casques VR sont généralement modélisés pour être sans danger, des accessoires pour la protection du visage ne sont pas à négliger.

Il y a notamment les protèges visages qui se déclinent en différents modèles, prenant parfois la forme de housses rattachables ou de coussinets. Ce sont des accessoires à placer entre le casque et le visage afin de réduire les risques d'irritations dû au contact de l'appareil sur la peau.

Un accessoire d'autant plus utile durant les longues séances d'expérimentation VR qui causent généralement de la transpiration et une plus grande fragilité de la peau. En plus d'offrir une meilleure protection, ces accessoires améliorent le confort lors de l'utilisation du casque. Pour les plus sensibles, il est possible de trouver des protèges visages avec des matières hypoallergéniques et adaptées aux problèmes de peau.

NEWZEROL Couverture de Visage en Silicone VR + Couvercle de Protection de l'objectif Housse Anti-poussière Compatible pour Quest 2, Anti-Transpiration Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Étui et coque de transport

Pour les longs voyages, il est nécessaire de ranger minutieusement votre casque VR et le protéger des possibles accidents durant le trajet.

L'achat d'un étui de transport est indispensable pour cela, sachant que chaque modèle dispose de son accessoire de protection et de rangement. Pour maximiser la protection de votre appareil, l'utilisation d'une coque de protection n'est pas de trop. Pour les longs voyages, il peut être intéressant de privilégier les modèles légers afin d'en réduire le poids.

Dans le cas où vous souhaitez ranger efficacement votre appareil et vos équipements chez vous, vous avez la possibilité d'opter pour un support de rangement. Un équipement spécifique avec différents compartiments pour organiser votre matériel en toute sécurité.

Promo -50% Étui de transport pour Meta Quest 2 49.99 € 24.99 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Dragonnes et protections pour les contrôleurs

Au-delà du casque VR, il y a également les contrôleurs, accessoires indissociables de la technologie de réalité virtuelle.

Si certains sont particulièrement ergonomiques et pratiques, ils restent des accessoires fragiles, pouvant être endommagés à la suite de chocs. Voilà pourquoi il est important d'utiliser des dragonnes de sécurité, qui lient les contrôleurs à votre poignet. Avec ce type d'accessoire, les risques de chute sont beaucoup moins élevés.

Afin d'assurer une protection supplémentaire, il vous faut savoir que certains modèles disposent de protections supplémentaires. Des équipements qui permettent justement de réduire ou d'annuler complètement les dégâts de chute.

Kit de nettoyage

Après votre utilisation, il est très probable que le casque et les contrôleurs présentent des traces d'utilisation ou de transpiration.

Dans ce cas, il est important de garder ces équipements propres afin de garantir leur bon fonctionnement et un confort d'utilisation optimal. Pour y arriver, il existe différents kits de nettoyage exclusivement pour casques VR.

Ces kits incluent des lingettes et tissus en microfibres pour nettoyer l'écran et le casque, des produits nettoyants, des tiges nettoyantes et même de système de soufflage pour la poussière. Selon les modèles, plusieurs accessoires de nettoyage peuvent être inclus.

Kit de nettoyage de lentille compatible avec Oculus Quest 2, lingettes anti-buée pour le nettoyage des objectifs VR, kit de nettoyage pour casque VR, Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Accessoires pour casque VR : autonomie et performance

Si le confort est la base d'une expérience VR optimale, il est également nécessaire de se pencher du côté des performances du casque.

Aussi, nous vous présentons ici les accessoires indispensables pour garantir une expérience complète et intense.

Batteries amovibles

Ce type d'accessoire s'adresse avant tout aux modèles de casques VR autonomes.

En effet, ces modèles peuvent être utilisés indépendamment d'un PC, et ce, grâce à un processeur et une batterie intégrés. Une technologie qui vous promet des heures de jeu et d'expérience en réalité virtuelle chez vous ou ailleurs.

Toutefois, il faut savoir que l'autonomie de ces modèles est particulièrement limitée, durant quelques heures tout au plus. Aussi, il est parfois nécessaire de disposer d'une batterie de secours afin de vous offrir des heures supplémentaires de jeux ou de sports en réalité virtuelle. À savoir que les contrôleurs des casques VR nécessitent également des batteries de secours afin de vous permettre de continuer vos séances de gaming.

Il est préférable d'opter pour des modèles de batteries portables puissantes afin de vous offrir le maximum de temps possible pour en profiter.

Powerbank Batterie externe compatible avec Meta/Oculus Quest 2, smartphones et écouteurs sans fil, chargeur portable 3350 mAh, autonomie supplémentair 27.99 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Casques et écouteurs audio

De manière générale, les bons casques VR disposent de système audio intégré offrant un son spatial en 3D intégrant l'environnement externe réel.

Aussi, de cette manière, les utilisateurs bénéficient d'une expérience auditive intéressante, offrant davantage d'immersion. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas et la puissance ou l'autonomie peut être optimisée au profit d'une bonne qualité audio.

Si ça arrive, pas de panique car plusieurs modèles de casques disposent de port audio ou de connectivité Bluetooth pour y associer un casque ou des écouteurs. Cela vous permet ainsi de choisir un casque audio de qualité et de profiter d'excellents sons en plus de hautes performances.

Un accessoire audio performant peut faire toute la différence et vous plonger au cœur d'une expérience VR encore plus captivante. Il s'agit notamment d'une excellente alternative lorsqu'il est question de visionner des films ou des séries.

Promo -16% JBL Live 660NC – Casque audio supra-auriculaire sans fil – Écouteurs Bluetooth avec réduction de bruit et commande pour appels – Autonomie jusqu'à 50 179.99 € 151.20 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Stations de base et capteurs

Il est possible que les stations de bases et les capteurs externes par défaut du casque ne vous suffisent pas.

Dans ce cas, il est important d'opter pour des modèles plus puissants, avec davantage d'options. Aussi, vous aurez à choisir le modèle de capteurs de suivi adéquat, capable de vous offrir une meilleure expérience VR.

Pour le choix de ce type d'accessoire, il est indispensable de prendre en compatibilité le modèle avec le casque et les contrôleurs. Veillez également à voir si le champ de vision proposé par le système de suivi s'accorde avec ce que l'appareil VR est capable d'offrir.

HTC VR vive Station de Base 169.68 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Contrôleurs et manettes

Si chaque modèle de casque possède des contrôleurs de base, vous pouvez vous procurer des modèles plus performants et intéressants.

En effet, certains casques VR comme l'Oculus Rift S ou les modèles Meta Quest possèdent des contrôleurs et manettes supplémentaires. Ce sont généralement des modèles adaptés à une expérience VR en particulier, comme le gaming ou encore le sport.

L'utilisation d'un contrôleur spécifique vous permettra notamment de bénéficier d'un confort accru, mais aussi d'une meilleure précision. À savoir que certains modèles présentent des poignets antidérapants pour les activités qui font transpirer ou encore des halos lumineux pour un meilleur suivi, même dans le noir complet.

HoveeLuty Contrôleur Vr Sans Fil Manette De Jeu Sans Fil Joystick Gaming Télécommande Anneaux Fonds Joypad Pour Téléphones Jeux Vidéo Noir 13.39 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Il est important de savoir qu'il ne suffit pas d'acheter des accessoires au hasard pour en profiter avec votre casque VR.

En effet, vous aurez à prendre en compte plusieurs critères précis pour choisir les équipements adéquats.

Compatibilité des accessoires

Comme dit précédemment, plusieurs éléments sont à prendre en compte dans votre choix, à commencer par la compatibilité des accessoires.

En effet, certains équipements sont exclusivement réservés à des modèles spécifiques de casque VR. Cela concerne généralement les systèmes de suivi de mouvement et les contrôleurs. Aussi, il est indispensable de voir du côté de la comptabilité avant l'acquisition du modèle. Le choix d'un accessoire incompatible risque de ruiner votre expérience, ou même d'endommager votre appareil.

À savoir que certains modèles de casque VR sont particulièrement à cheval sur le système d'accessoires exclusifs. Il y a par exemple, le cas de la PSVR 2, un casque VR exclusif pour console, disposant d'accessoires inédits et incompatibles avec d'autres casques haut de gamme.

Caractéristiques techniques

Il est aussi nécessaire de prendre en compte les caractéristiques techniques de votre casque et de choisir l'accessoire en conséquence.

Par exemple, le choix de l'étui, de la housse de protection ou encore du support de rangement varie selon la dimension des casques et de ses autres équipements. Vous devez donc choisir minutieusement en fonction des détails de votre modèle.

Toutefois, vous pouvez vous faciliter la tâche grâce aux sites officiels des marques de casque VR. Ces plateformes contiennent généralement les informations nécessaires pour vous permettre de choisir les accessoires selon le modèle du casque.

Partager l'article :



LinkedIn

Le coup de cœur de Julie❤️ À la recherche d’un meilleur casque VR ? Voici le meilleur du mois de avril 2024 Julie – Journaliste technplay.com Meta Quest 3, un casque de réalité virtuelle mixte au design futuriste. Voir l'offre Notre test