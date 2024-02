Si vous vous penchez vers la gamme de Meta Quest, alors il vous faudra choisir parmi ces trois modèles phares. Un choix qui s’avère plus que difficile au vu des qualités et spécificités de chaque modèle. Pour trouver le meilleur casque VR de chez Meta, vous aurez besoin de ce comparatif détaillé.

Un casque VR Meta Quest est une valeur sûre, mais encore faut-il choisir le modèle adéquat. Pour y arriver, nous vous présentons ici un comparatif des trois modèles existants, leurs spécificités et caractéristiques détaillées.

Meta Quest 2 : le plus iconique

Caractéristiques techniques Résolution : 1832 x 1920 pixels par œil

Autonomie : 2 heures

Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1

Taux de rafraîchissement : 90 à 120 Hz

Prix : 299 €

Le Meta Quest 2 n’est presque plus à présenter, tant il a impacté le monde de la technologie de la réalité virtuelle.

Modèle emblématique de Meta, son aspect sobre et minimaliste cache ses grandes qualités et ses résultats plus qu’excellents. En termes de confort, ce modèle n’a rien à envier à ses concurrents. Cela est principalement dû à un poids réduit de 500 g ainsi qu’un excellent système de maintien. En effet, ce modèle profite d’un serre-tête ergonomique, assurant stabilité sans présenter de risques d’inconforts. À s’avoir que si vous désirez davantage de confort, vous pouvez utiliser le système de serre-tête Elite Strap. Il s’agit d’un accessoire plus personnalisable, qui répartit mieux le poids autour de la tête.

Niveau performance, le Meta Quest profite d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 de première génération. Cela vous permet de jouer à l’ensemble des jeux et à la quasi-totalité des applications présentes sur les plateformes VR. Son taux de rafraîchissement de 90 à 120 Hz vous promet une expérience visuelle sans latence. Niveau stockage, vous avez largement de quoi faire. L’appareil dispose de 6 Go de RAM, et ses 128 à 256 Go de mémoire interne au choix.

Pour sublimer le tout, ce casque offre une immersion accrue de par son écran. En effet, il possède un écran d’une résolution combinée de 3664 x 1920 pixels, soit une qualité presque égale à la 4K. Son prix accessible et ses hautes performances en font l’un des modèles les plus prisés du marché, et ce, jusqu’à aujourd’hui.

Performance élevée

Excellent rapport qualité/prix

Autonomie assez faible

Pas de protection faciale ajustable préinstallée

Meta Quest 3 : pour une quête continuelle d’évolution

Caractéristiques techniques Résolution : 2064 x 2208 pixels par œil

Autonomie : 2,5 heures

Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

Taux de rafraîchissement : 72 à 120 Hz

Prix : 549 €

Le modèle Meta Quest 3 est la suite logique du Meta Quest 2, compilant ainsi les atouts de ce dernier tout en en disposant de nouveaux.

Cela concerne en premier lieu l’aspect et l’ergonomie, avec un design plus futuriste de par la présence de triples caméras sur la face avant et un système de sangle optimisé. Si le confort avec le Quest 2 était déjà satisfaisant, le Meta Quest 3 en remet une couche en proposant un serrage plus juste et adapté à la morphologie de l’utilisateur.

Niveau écran, ce modèle propose une expérience visuelle au-delà de la 4k avec une résolution combinée de 4128 x 2208 pixels. Pour donner libre-choix à l’utilisateur, le casque dispose de plusieurs fréquences de rafraîchissement selon les besoins, soit de 72, 80, 90 et 120 Hz. Une autre nouveauté est l’utilisation de lentilles Pancake qui vient remplacer les habituelles lentilles Fresnel. Cette nouvelle technologie de lentilles permet de profiter d’images plus fines, détaillées et moins sujettes aux aberrations de par le pliage des lentilles au sein du casque.

Enfin, du côté de la performance, le Meta Quest 3 fait également un énorme bond avec la deuxième génération de processeur Snapdragon XR2. C’est simple, avec ce processeur, vous pourrez maximiser votre expérience VR. Cela concerne surtout le gaming pour les jeux exigeants en 4K+. Mais la plus grande nouveauté se trouve dans la possibilité de profiter de la réalité mixte, une technologie à la frontière de la réalité virtuelle et la réalité alternée.

Processeur très puissant

Technologie de réalité mixte

Coût assez élevé

Autonomie à améliorer

Meta Quest Pro : pour une expérience utilisateur accrue

Caractéristiques techniques Résolution : 1800 x 1920 pixels par œil

Autonomie : 2,5 heures

Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 1

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Prix : 1119 €

Le Meta Quest Pro semble être le parfait mélange entre le Quest 2 et le 3, tant il regroupe les atouts de chaque modèle.

Ainsi, en termes de technologie d’écran, on y retrouve les lentilles Pancakes avec une résolution combinée de 3600 x 1920 pixels. Une qualité visuelle qui semble moins accrue que les deux modèles, mais qui est compensée par un champ de vision plus large.

Sa puissance n’a rien à envier à ses collègues puisqu’il profite d’un processeur Snapdragon XR2+ de première génération. Parfaitement capable de gérer les programmes les plus gourmands, il est également plus puissant avec une RAM de 12 Go. L’autonomie a également été revue à la hausse, avec une batterie de 5 348 mAh. Ainsi, il vous est possible de profiter du casque pendant presque trois heures.

Toutefois, le point fort principal de ce modèle se trouve dans l’expérience utilisateur qu’il est capable d’offrir, à commencer par le confort. En effet, il s’agit du casque Meta le plus confortable sur le marché, profitant d’un système de sangle premium préalablement conçu pour répartir parfaitement le poids du casque et offrir un maintien solide et extrêmement confortable lors de l’utilisation. L’expérience utilisateur, c’est aussi une interface claire et rapide, avec un modèle d’installation légèrement optimisée pour faciliter l’utilisation.

À savoir que cette expérience utilisateur à un prix, 1119 €, ce qui en fait le modèle de casque le plus cher chez Meta. À noter toutefois que ce modèle ne s’adresse pas forcément à tout le monde de par ses caractéristiques.

Très confortable

Autonomie optimisée

Prix élevé

Résolution assez faible

FAQ

Peut-on connecter un casque VR Meta sur PC ?

Oui, il est tout à fait possible de connecter un casque VR Meta à un PC, même si ces modèles sont généralement autonomes.

Pour cela, il est nécessaire de disposer du câble de liaison, un modèle USB-C en général. Par la suite, vous aurez à installer le programme ou interface d’utilisation du casque au sein du PC. Ce logiciel est généralement disponible depuis la plateforme Meta. Une fois cette étape effectuée, vous n’aurez plus qu’à vérifier le bon fonctionnement du système de suivi et télécharger les jeux et programmes que vous souhaitez.

La connexion du casque à un PC permet principalement d’apporter une puissance non négligeable, mais surtout une plus grande autonomie. Ainsi, cela affecte l’expérience utilisateur, à condition toutefois d’avoir le bon PC.

En effet, il est nécessaire d’avoir un modèle d’ordinateur relativement puissant pour pouvoir pleinement profiter des prouesses du casque VR.

Où peut-on télécharger les applications et jeux pour un casque Meta Quest ?

Les casques de la gamme Meta Quest ont l’avantage de disposer de plusieurs plateformes afin de profiter de nombreux jeux et applications.

Ainsi, la plateforme même de Meta possède quelques exclusivités intéressantes, à savoir des programmes propres aux Meta Quest. La plateforme principale utilisée par cette gamme de casque pour le téléchargement de jeux et d’applications reste Steam VR.

Steam VR profite d’un large choix de jeux, allant de programmes ludiques d’expérimentations à de vrais titres AAA. Que ce soit du FPS, du survival-horror, de la stratégie ou de l’action, vous en aurez pour tous les goûts. Cela vaut également pour les applications, Steam VR disposant d’un grand nombre de programmes mettant à profit les possibilités de la VR.

Si la plateforme ne vous convient pas, il existe certaines fonctionnalités et applications issues de Play Store compatibles avec les casques Meta. Toutefois, il est important de noter que l’intégration de programmes issue de cette boutique au sein des casques Quest se fait difficilement.

Comment résoudre les problèmes de fonctionnements éventuels ?

Dans le cas de la survenance d’un problème au niveau de l’accessibilité aux jeux, applications ou bien tout simplement suite à un bug notable, il vous est possible de trouver des mesures pour contrer ces problèmes.

Il vous est tout d’abord possible de signaler ces erreurs directement auprès du service compétent. Meta étant très à cheval au retour des utilisateurs, saura généralement répondre aux besoins et aux demandes.

La deuxième solution consiste à effectuer une ou plusieurs mises à jour. La présence de bugs ou de dysfonctionnement peut être causée par un problème de compatibilité suite à un programme non à jour. Pour cela, vous aurez à vous connecter à l’interface, aller dans la boutique de programmes et effectuer les mises à jour adéquates.

Enfin, la dernière et la solution la plus extrême consiste à rétablir le système du casque à sa version d’usine. Cela va entraîner la suppression de vos applications et jeux, mais aura pour contrepartie d’effacer également la présence de bugs ou de problèmes suite à un contenu néfaste.

Quel modèle de casque faut-il choisir impérativement ?

Il n’y a pas de bonnes réponses à cette question, puisque le choix du casque VR Meta dépend généralement des besoins et préférences de chaque personne.

Toutefois, si vous souhaitez expérimenter principalement cette technologie pour le gaming, alors le modèle Meta Quest 3 peut se révéler être le meilleur choix possible. En effet, son processeur Snapdragon de deuxième génération, ses larges choix en termes de fréquences de rafraîchissement et sa haute résolution en fait l’appareil adéquat pour une expérience purement gaming.

À l’inverse, le modèle Meta Quest 2 convient pour une utilisation globale de la réalité virtuelle et convient plus au budget de la plupart des clients. Enfin, les plus pointilleux peuvent se pencher du côté du Meta Quest Pro, demandant tout de même un budget assez conséquent.Ainsi, il est important de connaître au préalable l’usage principal du modèle que vous voulez acheter et le type d’expérience VR voulue. À savoir également qu’il faut prendre en compte les caractéristiques de chaque modèle, surtout au niveau des différences. Le niveau de confort, l’autonomie et la technologie de tracking sont toutes autant d’informations qui peuvent affecter l’expérience utilisateur.

