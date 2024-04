PlayStation VR vs PlayStation VR2 : Quel casque faut-il choisir ?

Le combat PlayStation VR vs PlayStation VR2 semble interminable, tant les deux modèles reviennent régulièrement lorsqu'on parle du meilleur casque VR pour le gaming. Il s'agit ici de vous aider à mieux choisir en listant les caractéristiques des deux modèles.

Faut-il acheter la PlayStation VR2 ou bien se contenter du premier modèle ? Voilà une question qui revient en boucle lorsqu'il est question de parler des meilleurs casques pour l'expérience purement gaming. Vous saurez ici lequel choisir dans le fameux débat PlayStation VR vs PlayStation VR2.

PlayStation VR vs PlayStation VR2 : design et confort

Le design est l'un des premiers points qui attirent l'attention des utilisateurs.

Le PlayStation VR arbore un design ergonomique et pratique, mettant l'accent sur un confort d'utilisation certain. Même aujourd'hui, l'aspect futuriste du casque et de ses contrôleurs ne perd pas de leurs superbes. En termes de confort, le PlayStation est l'un des modèles de casque les plus confortables, notamment de par un système d'attache optimisé. En effet, ce dernier profite d'arceau pratique et esthétique, ainsi qu'un serrage réglable. À cela s'ajoute une matière matelassée au niveau du front pour accentuer davantage ce confort.

PlayStation VR

Pour le PlayStation VR2, c'est simple, c'est le PSVR mais avec une optimisation sur tous les points. Ainsi, si le premier modèle peut se vanter d'un poids correct de 600g, le PSVR2 en est à 560 g, avec en plus, une excellente répartition grâce au système d'attache. Ce dernier est d'ailleurs plus fonctionnel, avec la possibilité d'utiliser d'autres accessoires supplémentaires pour améliorer ce point. Le confort est meilleur, avec un système de rembourrage des côtés et du front. Ainsi, il est tout à fait possible d'utiliser cet appareil pendant de longues heures sans ressentir de désagrément. Pour le design, ce nouveau modèle opte pour un style plus luxueux et élégant, sans oublier les points forts qui font la signature de ce modèle.

Playstation Pack VR2 + Horizon, Blanc

Ainsi, au niveau du design et de l'ergonomie, le PSVR 2 l'emporte. Toutefois, le premier modèle n'en est pas moins un bon casque, capable de vous offrir une expérience des plus agréables.

Expérience visuelle et sonore

Une manière efficace de savoir quel modèle de casque choisir est de voir au niveau de la qualité image et son.

Ainsi, le PlayStation VR2 possède une résolution beaucoup plus importante, soit 2000 x 2040 pixels par œil pour 960 x 1080 pixels pour le premier PlayStation VR. Une différence qui se ressent notamment dans l'expérience gaming, avec des jeux qui exploitent au mieux la 4K. Toutefois, les deux modèles profitent des optimisations d'écran permettant de réduire les effets de grilles et les aberrations.

En termes de qualité son, les deux modèles sont au même niveau, offrant une expérience sonore correcte pour le gaming. À savoir toutefois que le PlayStation VR2 possède une prise jack 3,5 mm, ce qui vous permet d'y connecter un autre casque spécialisé son. Cela vous permet ainsi d'avoir une meilleure expérience auditive avec l'aide d'un accessoire supplémentaire.

Aussi, c'est principalement au niveau de la résolution que le choix peut se faire, mettant notamment le PSVR2 devant son grand frère. Actuellement, de plus en plus de titres profitent des capacités des casques VR pour proposer une expérience visuelle en 4, 5 ou 8K. Le premier modèle, de par sa résolution limitée, ne peut tout simplement pas suivre ce rythme à ce niveau.

PlayStation VR vs PlayStation VR2 : performance et capacités

Pour trancher dans ce débat PlayStation VR vs PlayStation VR2, rien de tel qu'un comparatif au niveau des performances globales.

Les deux modèles possèdent un taux de rafraîchissement allant de 90 à 120 Hz. Cela vous permettra de profiter de vos jeux sans ralentissement ni bugs éventuels. Toutefois, il s'agit certainement de la seule similarité puisque les autres éléments indicatifs de la performance varient grandement.

Commençons avec la caméra et le système de suivi, points essentiels qui affectent directement l'expérience utilisateur. Le PlayStation VR utilise principalement la PlayStation Camera, un accessoire pour le streaming, mais aussi pour le VR exclusivement dédié à la console de Sony. Si le suivi des mouvements reste correct, cela ne vaut pas le système de tracking interne du PlayStation VR2. Ce dernier ne profite pas moins de 4 caméras intégrées qui analysent l'espace environnant et reproduit avec fidélité les mouvements du joueur.

Même au niveau du champ de vision, il est possible de trouver des différences puisque le PSVR possède un champ de 100° tandis que le PSVR2 dispose de 110°. Un écart de 10° qui peut se révéler décisif dans l'expérience gaming et les différentes possibilités.

Ainsi, pour ce qui est de la performance, le PlayStation VR2 l'emporte haut la main en offrant plus de possibilités de par son système de suivi et ses possibilités accrues.

Une ludothèque particulière

Malgré ce que l'on peut penser, l'expérience PSVR et PSVR2 sont totalement différentes de par les jeux disponibles.

En effet, le PlayStation VR2 n'est pas rétrocompatible, ne vous permettant pas de profiter des titres exclusifs au premier modèle. Il en est de même pour le PlayStation VR qui n'est pas capable de faire tourner les jeux récents du PSVR2. Ainsi, vous avez là deux modèles avec leurs ludothèques exclusives. Il existe bien des titres disponibles sur les deux appareils, mais les jeux les plus intéressants se retrouvent sur l'un ou sur l'autre.

Cette particularité vous permet de choisir selon les titres qui vous intéressent. Pour des jeux récents profitant de la 4K, le PlayStation VR2 est le meilleur choix possible. À l'inverse, si vous voulez d'anciens jeux ludiques et accessibles à tous, alors le modèle PlayStation VR saura répondre à vos besoins. À savoir que la majorité des fonctionnalités sur les PSVR se composent de jeux en tout genre, il est important de savoir quel type d'expérience vidéoludique vous souhaitez vivre.

Contrôleurs et suivi de mouvement

Les deux modèles de casques VR possèdent leurs propres types de contrôleurs.

Le PSVR profite du PlayStation Move, un duo de télécommandes semblables à la Wiimote, utilisant des orbes lumineux comme repères pour le suivi des mouvements. Le suivi de mouvement est correct, se prêtant parfaitement à différentes activités ludiques. Cela a aussi permis la création de plusieurs titres exclusifs profitant de cette technologie.

Dans le cas de la PSVR2, on retrouve des contrôleurs plus sobres, se prêtant aux modèles les plus populaires sur le marché actuellement. Le suivi de mouvement a été grandement optimisé afin de reproduire le plus fidèlement possible les actions de l'utilisateur, et ce, très rapidement. Ce contrôle se prête notamment bien aux jeux d'explorations ou d'énigmes, avec des titres horrifiques comme Resident Evil ou un voyage cosmique comme No Man's Sky. Pour améliorer votre expérience gaming, sachez qu'il vous est possible de troquer les contrôleurs pour des manettes plus classiques. En effet, le Dual Sense se révèle être une excellente initiative pour les jeux les plus exigeants et les titres qui demandent des contrôles complexes.

Ainsi, en termes de qualité d'expérience, le PSVR2 l'emporte tandis que dans une optique de découverte de jeux ludiques, il peut être plus intéressant de se tourner vers le premier modèle.

Analyse des prix

En termes de prix, il est logique que le premier modèle soit accessible. La question est de savoir à quel point.

Ainsi, le PlayStation VR est aujourd'hui disponible à 400 €. Pour un peu plus, il vous est possible d'avoir un pack incluant des jeux en réalité virtuelle. Ce prix est aujourd'hui l'un des plus accessible sur le marché, surtout en comparaison des nouveaux modèles.

PlayStation VR

Son petit-frère, le PlayStation VR2 est disponible à partir de 600 €. Moins accessible, ce prix reste tout de même correct, surtout en regardant la concurrence. Il faut également prendre en compte les optimisations effectuées sur ce modèle, notamment au niveau de la résolution.

Les casques PSVR étant totalement dépendants d'une console, cela justifie également leurs prix en dessous du marché. Sur ce point, l'écart de 200 € entre les deux modèles n'est pas si grand. Aussi, le choix du casque ne peut pas uniquement se faire sur le prix du modèle. Aussi, il est indispensable de se pencher vers d'autres critères.

Playstation Pack VR2 + Horizon, Blanc

PlayStation VR vs PlayStation VR2 : lequel choisir ?

Le choix est complexe, car on a ici deux excellents modèles de casques VR dédiés au gaming.

Si vous priorisez l'expérience visuelle, alors il est préférable d'opter pour le PlayStation VR2. Plus puissant, il possède aussi de nouveaux contrôleurs ainsi qu'un système de tracking plus performant. Il est notamment idéal pour profiter des titres exclusifs de la PS5, avec une résolution en 4K de toute beauté.

Si le gaming en VR est avant tout une expérience ludique pour vous, alors le PlayStation VR premier du nom est fait pour vous. Également performant, ce casque vous promet, grâce à ses contrôleurs atypiques, une expérience unique.

Comme dit précédemment, il est difficile d'utiliser le prix comme critère de sélection puisque l'écart de sortie et les optimisations justifient largement cette différence. Le choix devra donc se faire principalement selon le type d'expérience gaming que vous souhaitez découvrir.

