Capables de transporter deux enfants et des courses, le meilleur vélo cargo électrique offre une alternative aux voitures. Il peut également rendre les tâches quotidiennes plus amusantes et engageantes.

Le vélo cargo électrique est devenu plus récemment une alternative très populaire à la voiture, en particulier chez les livreurs, les vendeurs de marchés et les petites familles. Il se présente sous de nombreuses formes différentes, généralement avec des baies de chargement à l’avant ou de grands porte-bagages à l’arrière. Découvrez le meilleur vélo cargo électrique disponible en 2022 !

Elops R500 : vélo cargo électrique longtail

Découvrir l’Elops R500

Decathlon propose le R500, un vélo cargo électrique longtail jouissant d’un look plutôt classique au meilleur prix. En effet, ce vélo est proposé à moins de 2 799 €. Il comprend une selle arrière qui peut transporter jusqu’à 80 kg, que ce soit des enfants, des marchandises ou les deux, et un panier avant qui peut contenir 10 kg supplémentaires.

À première vue, le design de ce vélo cargo est plutôt réussi. Son look robuste donne immédiatement confiance et les espaces de chargement suggèrent une multitude d’utilisations possibles.

Le tube inférieur contient une batterie de 672 Wh, qui permet de parcourir jusqu’à 90 km en mode Eco, 70 km en mode Normal et 50 km en mode Power. L’un des points faibles du longtail R500E pourrait être son moteur. Bien qu’il fournisse jusqu’à 58 Nm de couple, il s’agit d’un modèle à moyeu arrière. En général, les vélos électriques de banlieue utilisent des moteurs à moyeu central, car ils sont capables de fournir de la puissance plus efficacement à partir d’une faible vitesse ou d’un départ arrêté.

Prix : 2 799 €

U-Cargo Family : le meilleur vélo électrique pour les besoins de mobilité quotidienne

Découvrir l’U-Cargo Family

Que diriez-vous d’un vélo cargo électrique spécialement conçu pour les déplacements en famille ? Le U-Cargo Family est pensé pour le transport de 2 enfants au quotidien, et ce, dans le plus grand confort.

Ce vélo cargo s’équipe d’une cabine métallique garantissant un maximum de sécurité pour les petits. Un marchepied leur permet de descendre et de monter indépendamment. Grâce à l’armature en tissu qui la recouvre, les enfants sont protégés des épaules aux pieds. Voilà une solution idéale pour se protéger du froid hivernal ! De plus, ce vélo e-cargo dispose d’un espace de rangement en avant pour les achats.

Par ailleurs, l’U-cargo permet de rouler sans se fatiguer même avec une charge de 100 kg. Son couple de 80Nm facilite les démarrages du vélo, que celui-ci soit vide ou chargé. En effet, ce modèle bénéficie également d’une fonction Easy-Start qui permet de lancer le moteur dès les premiers coups de pédale.

Prix : 4 850 €

Familéö 7 vitesses : un vélo cargo électrique compact

Découvrir le Familéö 7 vitesses

Le Familéö possède de nombreuses caractéristiques, ce qui en fait un meilleur choix pour quiconque recherche un vélo cargo électrique robuste et économique. Avec une large gamme d’accessoires modulaires, il peut facilement être adapté à votre style de vie et à vos besoins.

Le Familéö est un vélo cargo électrique à 7 vitesses équipé d’un moteur silencieux de 250 W et d’une batterie de 36V. Ce moteur produit jusqu’à 80 Nm. Ce moteur produit jusqu’à 80 Nm, ce qui est parfait pour accélérer dans les pentes raides et maintenir la vitesse avec des charges lourdes.

Pour ce modèle, OKLÖ a opté pour une conception à deux roues légèrement plus conventionnelle qui lui confère des caractéristiques de maniabilité prévisibles et agiles. Ses dimensions inhabituelles des pneus et des roues offrent une excellente combinaison de faible hauteur, de centre de gravité bas et de bonne maniabilité.

Prix : 3 010 €

Familéö 3 vitesses : un vélo e-cargos pratiques

Découvrir le Familéö 3 vitesses

oKlo a accompli un travail remarquable en concevant le Familéö 3 vitesses. Il s’agit d’un vélo très pratique permettant de transporter toutes les affaires nécessaires au quotidien. En fait, il dispose d’un grand rack avant pouvant accueillir 20 kg de marchandises. Quant au porte-bagage arrière, il permet d’accueillir un enfant de 10 ans max.

Sa géométrie bien étudiée assure la légèreté de la direction, même avec des charges. D’ailleurs, cela améliore la prise en main et permet de rouler en douceur. Son cadre en forme de col de cygne facilite l’enjambement et la descente du vélo. À l’instar des modèles hollandais, sa position de conduite droite se révèle être idéale pour une utilisation citadine.

Pour un meilleur confort, le vélo cargo électrique Familéö à 3 vitesses comporte une selle large ainsi que des poignées ergonomiques. Ses accessoires ont été choisis pour leur résistance, indispensable pour une utilisation quotidienne. Ses pneus de 26 pouces assurent une plus grande stabilité.

Prix : 2 860€

U-Cargo Lite : une alternative au vélo longtail électrique

Découvrir l’U-Cargo Lite

L’une des sélections les plus accrocheuses de ce top des meilleurs vélos cargo électriques est sans aucun doute le U-Cargo d’ADDBIKE. Ce vélo cargo électrique est doté d’un système de transmission Enviolo Trekking et Shifter PRO Twist et de pneus 20 « x 2,4 ».

Le U-Cargo Lite est un vélo cargo électrique avec un grand porte-bagages à l’arrière permettant le transport de deux enfants ou de 80 kg de charges. Ce modèle est alimenté par un moteur central Bafang qui fournit 250W de puissance nominale et une batterie de 522 Wh qui fournit 50 km « autonomie en assistance au pédalage.

Les descentes sont également soutenues par les freins à disque hydrauliques. Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, ils ne vous lâcheront pas, offrant une excellente puissance de freinage. Et ce, même lorsque vous dévalez une pente à grande vitesse avec un poids supplémentaire. À travers son écran et son application, il est possible de relier le smartphone au moteur central afin d’obtenir toutes les données relatives au trajet et à l’utilisation de l’U-Cargo.

Prix : 4350 €

Tricycle AI CHEN : le meilleur vélo cargo électrique à 3 roues

Le tricycle électrique pour adultes AI CHEN se caractérise par sa capacité de charge maximale exceptionnelle de plus de 200 kg. Cette caractéristique, associée à la selle et aux dossiers surdimensionnés, en fait un choix exceptionnel pour les adultes dont la corpulence est supérieure à la moyenne. En effet, ce vélo cargo électronique convient à une personne mesurant entre 150 et 180 cm.

De plus, ce tricycle séduit par ses deux grands paniers situés à l’avant et à l’arrière du tricycle. Par ailleurs, son moteur haut de gamme de 250 W est parfait pour les balades matinales. Il offre une conduite sans effort grâce à ses pneus antidérapants et est idéal pour les débutants ou ceux qui veulent simplement rouler dans leur rue principale. Équipé d’un klaxon électrique, vous pouvez vous frayer un chemin parmi les piétons lorsque vous allez prendre un café ou faire du tourisme.

Prix : à partir de 908 €

Vélo cargo SHZICMY : le meilleur tricycle électrique pour adultes

Si vous êtes moins impressionné par les accessoires fantaisistes et que vous voulez juste un vélo qui vous emmène partout, ce tricycle électrique SHZICMY peut répondre à vos attentes. En un coup d’œil, vous pouvez voir que ce vélo cargo électrique possède les meilleures caractéristiques haut de gamme. En particulier les freins à disque hydrauliques et une transmission à 8 vitesses. Avec ce type de transmission installé, vous pouvez facilement gravir tout type de colline et de pente raide. La roue avant aide également beaucoup à franchir les pentes.

Le tricycle est construit avec un cadre durable, il peut facilement supporter une capacité de charge de 110 kg livres. Ses grands pneus vous permettent de profiter de la conduite sur n’importe quel type de terrain sans perturbations. Quant à son panier arrière, il offre la possibilité de transporter des charges de produits alimentaires à tout moment. Son siège en cuir souple offre plus de confort au conducteur. Par ailleurs, il est possible de régler la hauteur du siège en fonction des besoins.

Prix : à environ 1 999 €

Viribus 24 : le meilleur vélo électrique vargo pour les seniors

Le Virbius 24 est une autre option économique que vous pouvez essayer. Il offre une excellente capacité de rangement, avec un cadre et une roue avant robuste en acier au carbone.

Gardez à l’esprit que ce tricycle étant destiné aux personnes âgées, il n’est pas conçu pour des vitesses ou des montées plus rapides. Il convient parfaitement à une utilisation quotidienne normale. Ce tricycle est équipé d’un moteur de 250 watts alimenté par une batterie de 36 volts. La construction globale du tricycle permet une capacité de poids de 99,8 kg, mais il y a un hic, vous ne pourrez pas atteindre la vitesse maximale si la capacité maximale est utilisée.

Une lumière électrique à l’avant donne de la visibilité pour les activités nocturnes. De plus, de grandes garde-boue vous empêchent d’être éclaboussé si vous traversez des flaques d’eau.

Prix : 459,99 €

P2R Tricycle adulte 24 : Puissant vélo électrique de transport

Le tricycle électrique P2R (Cycle) est un tricycle bien conçu doté de nombreuses caractéristiques haut de gamme. Notamment une transmission à 5 vitesses qui permet d’affronter facilement les collines et les pentes raides et un cadre durable qui peut facilement supporter jusqu’à 100 kg. Ses trois grands pneus permettent au trike de rouler sur une grande variété de terrains. Tandis que ses freins hydrauliques renforcent la sécurité. Le panier arrière surdimensionné est idéal pour transporter des provisions et le siège est doté d’un solide support dorsal.

Son moteur de 500 watts atteint facilement les 25 km/h et la batterie peut parcourir 35 km sur une seule charge. Toutefois, il n’y a pas de fonction de marche arrière. Cela peut rendre un peu difficile le retour à une place de stationnement.

Prix : 901 €

KinHall Tricycle 24 : un vélo cargo électrique polyvalent à petit prix

Que vous n’ayez jamais appris à conduire un vélo traditionnel ou que vous aimiez simplement les avantages de l’équilibre d’un vélo à trois roues, vous adorerez les capacités de conduite polyvalentes du KinHall Tricycle 24. Il est idéal pour les sentiers de campagne, les collines et les routes cahoteuses. Ses pneus sont résistants aux crevaisons, ultra-épais et adhèrent parfaitement aux routes mouillées, au sable et même à la neige.

La fourche à suspension à ressorts rend votre conduite souple, quel que soit le terrain. Aussi, la selle large et le guidon incurvé vous permettent d’être à l’aise lors de vos sorties. Son puissant moteur s’intègre à un accélérateur rotatif sur le guidon pour une accélération rapide et à un bouton de marche arrière. Ce dernier se révèle très pratique lorsque vous essayez de reculer dans les places de stationnement.

Le panier arrière, spacieux et robuste, et la selle confortable avec un dossier résistant constituent des atouts supplémentaires. Sans oublier que ce vélo cargo électrique peut supporter 120 kg.

Prix : 320 €