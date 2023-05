Découvrez dans ce top des vélos de ville électriques pour homme le modèle adapté à vos besoins. Tant au niveau des performances que du confort ou de la praticité, vous y trouverez le compagnon idéal pour faciliter vos déplacements quotidiens.

Vous êtes un homme à la recherche du meilleur vélo électrique de ville ou vous envisagez d’en offrir à votre proche ? Vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, nous vous avons fait un top 7 des meilleurs vélos de ville électriques de 2023. Les informations fournies vous permettent ainsi d`avoir en main toutes les cartes pour choisir judicieusement votre future E bike.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES LD 500 E Note : 9,7/10 Découvrir E-CITY LTD Note : 9,5/10 Découvrir CityZen Note : 9,2/10 Découvrir

LD 500 E : un vélo de ville électrique pour homme avec une autonomie remarquable

Caractéristiques techniques Batterie : 504 Wh

Autonomie : 115 km

Moteur : 250 W

Poids : 23 kg

Disponible en 2 types de cadres (fermé ou ouvert), le LD 500 E constitue un excellent compromis entre confort et dynamisme, autonomie et puissance. Il s’agit en effet du meilleur vélo électrique pour accompagner les hommes dans leurs déplacements en ville. Il se caractérise par un design élégant, des performances remarquables et une autonomie de 115 km. De plus, il intègre un porte-bagages et des garde-boue. Sa boîte de vitesses à 8 rapports, associée à trois niveaux d’assistance au pédalage et à un mode marche, suffit à dynamiser les déplacements quotidiens.

Pour la partie électrique, ce vélo de ville utilise un moteur de 250W installé dans le moyeu de sa roue arrière. Celui-ci développe un couple d’environ 45 Nm, juste suffisant pour la ville.

Confortable

Autonomie importante

L’écran est difficile à lire en plein soleil

La gestion des câbles pourrait être améliorée

E-CITY LTD : un vélo de ville électrique abordable

Caractéristiques techniques Batterie : 375 Wh

Autonomie : 60 km

Moteur : 250 W

Poids : 22,5 kg

Le E-CITY LTD est un modèle beaucoup plus discret sans pour autant sacrifier les performances, bien qu’il soit plus économique. Il séduit par son design urbain et son comportement particulièrement souple. Que cela soit pour vos trajets quotidiens ou pour vos longues balades du week-end, ce vélo de ville électrique répondra à vos attentes.

Le E-CITY LTD comprend un cadre en acier avec un accès profond pour faciliter l’enjambement et une fourche en métal. Sa puissante batterie de 375 Wh occupe la partie centrale du vélo. Cette configuration permet d’améliorer l’équilibre et la maniabilité. Cette batterie a été associée à un moteur coupleur logé dans le moyeu arrière (45 Nm).

Un phare LED fixe, une sonnette, un compteur de vitesse LCD, une béquille et un garde-boue complètent l’équipement du vélo. Si vous cherchez une alternative plus abordable et plus élégante au vélo électrique LD 500 E, le CitiZen est un must.

Facile à prendre en main

Surprenant par son prix

L’application nécessite un peu de travail

CityZen : Un vélo électrique pour hommes pour sillonner la ville avec style

Caractéristiques techniques Batterie : 10Ah, 36V

Autonomie : 60 km

Moteur : 250 W

Poids : 24 kg

La simplicité du CityZen compte parmi les caractéristiques les plus remarquables de ce vélo de ville électrique. Avec ses lignes épurées, il ne manquera pas de faire tourner les têtes. La géométrie ouverte du cadre, sans tubes horizontaux, le rend facile à conduire. Mais ce vélo de ville électrique pour homme ne se contente pas d’être esthétique. Son moteur s’active automatiquement lors du pédalage et ajuste l’assistance en fonction de la pression exercée sur la pédale. Grâce à son assistance efficace et fluide, le cycliste bénéficie d’un confort de conduite optimal.

De plus, ce vélo vous accompagne jusqu’à 60 km avec une vitesse maximale de 25 km/h. En effet, pour vos trajets domicile-travail, ce vélo vous convient parfaitement. Des feux et des garde-boue sont intégrés, et il y a même un port de charge pour recharger votre smartphone.

Silencieux

Facile à installer

Commandes manuelles limitées

RIVERSIDE 500 E : un vélo de ville électrique abordable

Caractéristiques techniques Batterie : 418 Wh

Autonomie : 90 km

Moteur : 250 W

Poids : 21,8 kg

Le Riverside 500 E privilégie une position de conduite plus décontractée. En effet, son cadre géométrique a été conçu pour éviter de trop pencher vers le guidon. Sa batterie couvre presque toute la longueur de son tube diagonal. Celle-ci offre une capacité de 418 Wh, ce qui est plutôt classique.

En revanche, le moteur du moyeu arrière semble un peu sous-puissant, notamment dans les côtes. Cependant, pour un vélo électrique pour homme coûtant moins de 1300 euros, c’est un modèle à considérer pour rythmer vos déplacements en ville.

Excellent rapport qualité/prix

Transmission et couple moteur parfaitement adaptés à la ville

Assistance à la randonnée

Système d’extraction de la batterie fragile

SuperBike : le vélo de ville électrique de référence pour les hommes

Caractéristiques techniques Batterie : 10.4Ah, 36V

Autonomie : 60 km

Moteur : 250 W

Poids : 26 kg

Le SuperBike fait partie des vélos de ville électrique haut de gamme pour les hommes qui empruntent les transports en commun. Il se plie facilement pour être rangé ou transporté dans la voiture, mais sa robustesse est rassurante. Ce vélo électrique intègre une puissante batterie amovible permettant de parcourir une distance de 60 km. Celle-ci se recharge en 4 à 6 heures sur le secteur. De plus, ce vélo pliant permet de rouler à une vitesse de 25 km/h, grâce à la puissance de son moteur électrique (250 W).

Conçu pour améliorer vos déplacements en ville, ce vélo électrique dispose d’un superbe écran LCD, de puissants phares, d’une transmission Shimano, d’un système de freinage à disque et d’un porte-bagages. Ses grandes roues transversales et son guidon réglable assurent une conduite fluide quelles que soient les conditions.

Design ingénieux

Application smartphone

Un des vélos électriques les plus cher

Vivi : un vélo de ville électrique puissant

Caractéristiques techniques Batterie : 10.4Ah

Autonomie : 50 km

Moteur : 250 W

Poids : 27 kg

Impossible de ne pas parler de Vivi dans ce top vélo de ville électrique pour homme. Ce dernier dispose d’un moteur plus puissant et de batteries amovibles. Cette dernière offre une autonomie de 56 km. Par rapport aux 7 vitesses, la transmission professionnelle à 21 vitesses augmente la puissance en montée. Cette transmission a une plus grande variation d’autonomie et une plus grande adaptabilité au terrain. Par conséquent, ce vélo électrique Vivi présente des caractéristiques telles qu’un positionnement précis, une facilité d’utilisation et une réduction des courbures, ainsi qu’une plus grande efficacité à des vitesses variables.

Le vélo électrique utilise un cadre en alliage d’aluminium qui est léger, solide et durable. La hauteur du guidon et de la selle est réglable. Quant à l’éclairage LED, aux réflecteurs, à la sonnette de vélo et aux réflecteurs de rayons, ils font de chaque trajet à vélo une expérience particulièrement sûre, de jour comme de nuit.

Moteur rapide, réactif et puissant

Batterie amovible

Pas très confortable

E-URBAN-30 : vélo de ville électrique bien équipé

Caractéristiques techniques Batterie : 400 Wh

Autonomie : 80 km

Moteur : moteur central

Poids : 24,5 kg

Si vous prévoyez d’acheter un vélo de ville électrique homme pour le travail, l’E-URBAN-30 est peut être le vélo électrique idéal pour vous. Il intègre un moteur Bosch le rendant ainsi l’allié parfait pour les parcours en zone urbaine. Son écran Purion affiche les données relatives au mode d’assistance utilisé, à l’autonomie restante, à la vitesse… Il se révèle être un modèle à la fois compact et simple d’utilisation. Grâce à son dérailleur Shimano Altus à 4 vitesses, il est possible d’adapter la puissance du pédalage à celle du moteur.

En outre, il comprend un garde-boue pour protéger de la boue ainsi qu’un porte-bagages. Par ailleurs, il offre tous les éléments nécessaires aux cyclistes, à un prix abordable. Son confort est assuré par des pneus Schwalbe, des suspensions avant, des potences réglables, un siège et des poignées propres de Granville. Faire de longues randonnées devient un plaisir !

Excellente maniabilité

Fonctionnalités complètes

Style classique

Choisissez un vélo électrique avec un guidon haut et une position assise droite. Considérez les modèles avec des roues de taille moyenne à grande. Assurez-vous que le siège est confortable et que la durée de vie de la batterie est suffisante. Il est utile d’installer un panier ou un porte-bagages arrière pour faciliter le transport d’un sac ou d’un sac à dos.

Roues moyennes à grandes

Pour un vélo de ville, les roues moyennes ou grandes sont un meilleur choix, car elles permettront moins de mouvements de pédales par distance parcourue. Cela est particulièrement vrai si votre ville dispose de pistes cyclables dédiées bien conçues, sur lesquelles vous n’interagissez pas avec beaucoup de voitures ou de piétons. 24″ à 28″ est un bon choix de taille de roue pour un vélo de ville.

Autonomie suffisante de la batterie

Vous aurez besoin d’une autonomie suffisante, qui ne doit pas nécessairement être trop longue (cela vous fera économiser du coût et du poids). Vous devriez rechercher un vélo électrique avec une autonomie d’environ 25 à 50 km avec une seule charge. La capacité de la batterie de la plupart des modèles de vélos électriques commence autour de cette plage. Une distance plus longue n’est généralement pas nécessaire, car il existe généralement des points de recharge dans la ville ou à votre destination finale.

Siège confortable

Pour une balade agréable en ville, un siège confortable est primordial. Vous voulez avoir une conduite douce et agréable. Pour vous, votre vélo de ville est un moyen de transport et de plaisir. Assurez-vous que la selle de votre vélo est douce et confortable pour vous emmener partout.

Les sièges sont généralement remplaçables, largement disponibles et peu coûteux. Si sur le modèle de vélo électrique de votre choix, le confort du siège ne répond pas à vos exigences, vous devriez pouvoir acheter un nouveau siège ou une housse de siège rembourrée sans aucune difficulté.

Guidon haut et position assise droite

Nous recommandons un guidon haut et une position assise droite pour un vélo électrique de ville. Un guidon haut maintient votre corps bien droit, tandis que vous devrez plier le dos pour atteindre le guidon avec la déclinaison sport.

La position assise droite vous donne également une meilleure capacité à regarder autour de vous lorsque vous roulez. Le guidon en position sport vous fera regarder surtout sur la route. Ce n’est généralement pas la vue de face et la position de tête les plus agréables lorsque vous voyagez en ville. La variation sportive rend plus difficile de voir d’autres cyclistes, piétons et autres obstacles potentiels, qui peuvent certainement être nombreux dans les rues souvent animées de la ville.

Comment rouler en toute sécurité ? Comme tous les usagers de la route, les cyclistes, et autres conducteurs de trottinettes ou scooters électriques doivent connaître et respecter le code de la route. De plus, il doivent porter les équipements adaptés pour une meilleure résistance au choc ainsi qu’une meilleure visibilité. Il vous faut : un casque ,

, un feu avant blanc ,

, un feu arrière rouge ,

, un avertisseur sonore d’une portée de 50 m,

