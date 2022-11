Un VTC électrique constitue probablement le meilleur choix pour ceux qui désirent un vélo capable de circuler tant en ville que sur les pistes. En effet, ces vélos offrent un niveau de fiabilité, de conduite et de confort inégalé par rapport aux autres modèles électriques.

VTC ou Vélo Tout Chemin permet de bénéficier d’une assistance au pédalage réduisant ainsi les efforts nécessaires pour parcourir une plus grande distance. Comme le marché compte de nombreux modèles, comment sélectionner le vélo tout chemin qui vous correspond ? Découvrez dans ce top les meilleurs VTC électriques disponibles en 2022.

Urbanbiker Viena : le meilleur VTC du moment

Acheter Urbanbiker Viena

Urbanbiker, ce pionnier dans le domaine du VTC électrique propose son modèle Viena. Figurant parmi les plus performants, ce vélo tout chemin s’équipe d’un moteur 250 W associé a une batterie puissante. En effet, le Viena se démarque des modèles de ce top pour sa grande autonomie. En fait, en optant pour le mode Eco, les cyclistes ont la possibilité de parcourir une distance maximale de 160 km.

Quant à son moteur, il peut fournir un couple de 50 Nm. Ce dernier, conçu par UBK Systems, a été pensé pour assurer une durabilité et une fiabilité à toute épreuve. Par ailleurs, ce VTC bénéficie d’un système de commande F.O.C. à la pointe de la technologie associée à un capteur de pédalage à 24 impulsions. Ces caractéristiques permettent de profiter d’une réactivité dynamique et très progressive.

Sans oublier l’écran de 2, 5 pouces installé sur le guidon, améliorant le confort de conduite. Cet affichage LCD rétro-éclairé facilite la lecture des informations et permet de sélectionner entre les niveaux d’assistance aisément.

Riverside Original 920 E : le meilleur VTC électrique à moins de 1000 euros

Acheter Riverside Original 920 E

L’Original 920 E de Riverside est un VTC électrique presque parfait considérant son prix abordable. En effet, il ne coûte que 999 €. Ce vélo dispose d’un cadre en aluminium abaissé et de tous les équipements nécessaires pour une utilisation optimale. Il bénéficie d’un système de freinage à tambour permettant un freinage progressif. Il s’équipe également d’une sonnette, d’une béquille, des phares arrière et avant.

Son moteur placé sur le moyeu arrière offre une puissance de 250 watts permettra d’atteindre 25 km/h sans problème. Quant à sa batterie, elle permet de rouler jusqu’à 90 km, ce qui est plutôt intéressant.

Pesant 26 kg, l’Original 920 est le meilleur VTC électrique pour les randonnées à la campagne que pour les déplacements en ville.

Pesant 26 kg, l’Original 920 de montagne VTC est idéal tant pour les randonnées en campagne que pour les déplacements en ville. Affichant un design sobre, ce vélo est monté sur des pneus btwin trekking pour vous accompagner en toutes circonstances. Pour un confort d’assise, Ce VTC de Riverside a bénéficié d’une selle en gel.

Riverside 500 E : Un VTC électrique performant et pratique

Acheter Riverside 500E

Vous souhaitez vous déplacer confortablement et sans se fatiguer ? Le VTC électrique Riverside 500 E est le meilleur modèle à choisir. Il intègre toutes les fonctionnalités nécessaires pour faciliter les déplacements en ville et à la campagne.

Ce VTC électrique est conçu avec un cadre semi-rigide en aluminium. Il comprend une fourche à suspension avec un ressort ajustable et verrouillable. Il est équipé de pneus de 27,5 pouces avec revêtement anti-crevaison associés à des jantes à double paroi en aluminium de couleur noire.

Pour ce qui est de la transmission, ce VTC utilise une boîte à 8 vitesses comprenant de 11 à 34 dents, un pédalier à 36 dents, ainsi qu’un dérailleur Btwin RD M25. Son frein hydraulique se compose d’un disque de 160 mm à l’avant et à l’arrière, qui s’avère être efficace même en cas de mauvais temps.

Ces 3 niveaux d’assistance sont assurés par un moteur 250 watts 42 Nm de couple. Pour couronner le tout, ce VTC électrique est propulsé par une batterie 418 Wh garantissant une autonomie de 50 km minimum.

NEOMOUV RAIPON 2 : le meilleur VTC électrique féminin

Acheter NEOMOUV RAIPON 2

Vous êtes une femme active qui souhaite disposer d’un vélo tout chemin ? Notez que le RAIPON 2 NEOMOUV se conjugue au féminin. En combinant les couleurs grises et noires, ce modèle va plaire à toutes les gentes féminines. Fabriquée en aluminium, sa structure assure une résistance exceptionnelle.

De leur côté, les poignées permettent une excellente prise en main, et la selle offre un confort optimal. Enfin, le porte-bagages révélera toute son utilité après les courses.

Le NEOMOUV RAIPON 2 est également réputé pour ses performances. Cette réputation repose, entre autres, sur la vitesse maximale de 25 km/h ainsi que sur sa batterie capable d’assurer une autonomie remarquable de 100 km. Par ailleurs, l’utilisateur peut rouler sans souci grâce au système de freinage hydraulique Tektro. Sans oublier la possibilité de se connecter via Bluetooth. Cette caractéristique permet de suivre toutes les informations liées aux déplacements. Notamment la vitesse, la distance et la puissance

Riverside Original 540E : idéal pour une longue randonnée

Acheter NEOMOUV RAIPON 2

Le Riverside Original 540E a été spécialement conçu pour vous permettre de rouler plus loin et plus longtemps avec une assistance électrique réactive et douce. Équipé d’un moteur de 250 Wh offrant jusqu’à 60 Nm de couple, ce VTC électrique est le meilleur compagnon pour se déplacer en toute simplicité.

Ce modèle se distingue par sa couleur bleue et son cadre à profil bas avec une batterie noire qui lui permet de couvrir une distance de 120 km. D’ailleurs, un tube surbaissé signifie que ce vélo convient aux hommes comme aux femmes.

Ce VTC électrique est également une garantie de confort. Il dispose d’une béquille et d’une selle très confortable, mais aussi de poignées ergonomiques conçues pour un meilleur maintien. Sans oublier ses freins hydrauliques garantissant un freinage plus efficace et plus rapide.

Son grand écran fournit toutes les données nécessaires. Ce dernier comporte également un calculateur permettant d’obtenir une « autonomie » approximative en fonction du niveau de vitesse dans lequel on se trouve.

Eleglide M1 Plus : un VTT électrique plus que parfait

L’Eleglide M1 Plus fait partie des vélos électriques tout-chemin le plus économique du marché. Ses performances ne semblent pas pour autant en pâtir. Grâce à ses caractéristiques performantes et à son design moderne, ce modèle est d’une qualité comparable à celle des modèles concurrents plus coûteux.

En effet, ses finitions soignées et son look général balaient immédiatement tous les doutes que l’on peut avoir à l’égard d’un appareil d’entrée de gamme. Sur le plan ergonomique, le vélo a un atout de taille face à la concurrence. Ses roues de 27,5 pouces lui permettent d’être le meilleur VTC électrique pour des cyclistes de 1m65 à 1m95. Le rajout des systèmes de freinage à disque et de suspensions avant laisse entrevoir un appareil capable de se plier à tous types de terrains.

La puissance de 250 W à 45 mn de couple combiné à une batterie de 36V et 12.5Ah assure des performances optimales sur la route. Le démarrage de ce moteur est extrêmement rapide, au bout d’un demi-tour de pédale. Cela permet dès le départ de profiter d’une assistance électrique

VIVI : une meilleure alternative au VTC électrique

Le VIVI est un vélo électrique polyvalent capable de vous accompagner partout que ce soit sur des routes pavées ou non ou sur des terrains accidentés. Ce VTC électrique adopte un cadre profilé et est équipé de roues de 26 pouces. Il intègre un moteur de 250 watts dans son moyeu postérieur. Ce moteur permet de profiter d’une assistance électrique suffisante pour atteindre 25 km/h.

Il comporte également une batterie de 36 V capable de faire 40 jusqu’à 55 km de trajet. En outre, le VTC Vivi est très pratique. Il possède un double frein à disque muni d’un interrupteur protégeant le moteur et permettant de le couper en cas de besoin. Un phare avant, un témoin de freinage ainsi qu’une sonnette, ce sont des éléments qui garantissent votre sécurité. Le vélo s’équipe d’un garde-boue et d’un couvre-chaîne pour éviter de salir les vêtements. Il constitue donc un excellent moyen pour les déplacements quotidiens.

Marseille Noir Adore : le meilleur VTC pour se lancer dans l’électrique

Vous voulez découvrir la conduite d’un VTC électrique ? Le modèle Marseille d’Adore est le choix idéal pour se lancer. Grâce à son moteur brushless combiné à un dérailleur à 24 vitesses, il permet de franchir la barre des 25 km/h, puis s’arrête immédiatement. Cette fonction est très utile aux néophytes. En effet, ces derniers ne courent pas le risque de recevoir une amende pour avoir dépassé les 25 km/h.

Par ailleurs, ce moteur est alimenté par une batterie 250 watts. Pour une utilisation normale, cette batterie constituée par des éléments haute tension garantit jusqu’à 60 km d’autonomie. Cependant, il faut compter 8 heures pour recharger la batterie et passer de 0 à 100 %.

En outre, le boîtier disposé sur le guidon permet de sélectionner le niveau d’assistance souhaité parmi les cinq proposés, mais aussi de superviser le taux de charge de la batterie. Cet ebike est également équipé d’une fourche suspendue Suntour et promet un niveau de freinage performant.

ESKUTE Wayfarer 28 : un VTC électrique robuste et puissant

Vous souhaitez acquérir le meilleur VTC électrique ? ESKUTE propose le Wayfarer 2, un vélo tout chemin conciliant utilité et design, vitesse et confort, performance et sécurité. Ce VTC électrique a un cadre en carbone pour réduire son poids. Il peut vous accompagner pendant de longues années ci. Étant polyvalent, il convient parfaitement à l’environnement citadin et aux routes rurales.

Outre son look élégant, il dispose de tous les équipements indispensables d’un meilleur VTC électrique. Notamment une suspension de 120 mm, porte-bagages et éclairage. Ce VTC bénéficie d’un moteur BAFANG combiné à une batterie à haute capacité. Côté transmission, le système Shimano 7 vitesses se montre précis. En outre, sa batterie embarquée confère à ce modèle un côté plus moderne et esthétique.

L’écran LCD permet d’afficher en temps réel certaines informations utiles telles que la durée restante de la batterie, les distances parcourues et le niveau d’assistance.

L’ESKUTE « Wayfarer » est le VTC électrique par excellence pour quiconque recherchant un compagnon de route robuste et puissant. Grâce à lui, il devient possible de gérer le déplacement quotidien domicile-école ou domicile-travail.

Legend Milano : un VTC électrique très réussi

Avec un look citadin, Legend Milano a été conçu à partir de pièces ajustables et haut de gamme, combinant confort et performance. Il s’équipe notamment de 6 niveaux d’assistance et d’une fonction d’aide au démarrage. Robuste et performant, ce VTC 26 exploite un moteur Legend de 250 W couplé à 40 Nm. Il fonctionne grâce à une batterie 36V pourvue d’un connecteur USB permettant de recharger les appareils mobiles. Il est à noter que cette batterie permet de rouler jusqu’à 100 km/h. Un écran LCD permet de contrôler le mode de conduite.

Combinant praticité et efficacité, ce VTC électrique s’équipe d’une roue de 26 pouces avec absorbeur de chocs à effet et d’une fourche Suntour Nex. Le modèle EAB allie des caractéristiques classiques à un style avant-gardiste. La géométrie de la structure et le guidon ajustable font que le vélo convient tant aux utilisateurs de petite taille qu’à ceux de grande taille.