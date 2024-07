JO 2024 : Voici les villes et les vélos électriques Tier et Dott disponibles à Paris dès aujourd’hui !

Vous voulez vous déplacer en vélo électrique dans Paris pendant les JO 2024 ? La solution est de passer par Tier-Dott, une entreprise louant des véhicules adaptés pouvant slalomer facilement dans les rues de la capitale.

En effet, cet opérateur frappe fort lors de ces Jeux Olympiques, car Tier-Dott déploie 5 000 vélos électriques en libre-service. Voici comment les trouver dans les différentes villes de France.

Les vélos électriques de Tier-Dott lors des JO 2024 de Paris

Afin d'accompagner l'afflux de visiteurs et des compétiteurs lors des JO de 2024 qui se déroulent à Paris, l'entreprise de location Tier-Dott est au taquet. Comme il sera difficile de circuler entre les différents sites où les épreuves ont lieu, il est bon de se préparer à prendre des vélos électriques en libre-service.

Le plan « Cycling Mobility Plan » de Tier-Dott est donc clair, faire en sorte que les parisiens et les touristes n'aient pas de difficultés à aller d'un endroit à un autre. Pour que cela soit possible, l'entreprise a mis 15 000 VAE en libre-service.

Selon Nicolas Gorse, chief business officer de Tier-Dott, c'est la plus grande flotte que l'entreprise a déployée depuis son existence. Ce qui fait que les enjeux des JO de 2024 sont grands, car chaque acteur dans le secteur de la mobilité cherche à se démarquer.

Les zones dans lesquelles ces vélos électriques sont disponibles

Si vous vous trouvez à Paris pendant les JO 2024, vous pouvez louer des vélos électriques Tier-Dott. Ils peuvent accéder à :

Nanterre près de Paris-La Défense Arena

Saint-Denis près du village olympique et du Stade de France

Aubervilliers et Saint-Quentin-en-Yvelines

Il y a des sites olympiques où des vélos électriques et mécaniques sont à la disposition du public. Les places qui leur sont allouées sont au nombre de 10 000. Cela simplifie leur stationnement.

Des vélos électriques dont la maintenance est bonne

Tier-Dott indique également qu'ils mettent 6 nouveaux vélos cargos électriques à disposition des acteurs qui doivent transporter des marchandises. Selon, c'est pour l'équilibre de la demande. Mais ce qui est rassurant, c'est le fait que leur équipe de mécaniciens est parée.

Comme les JO de 2024 à Paris sont un événement mondial, un forfait spécial concernant l'usage de ces vélos électriques a été mis en place. Par exemple, pour 29,99 euros vous avez droit à 10 trajets de 20 minutes dans la capitale. Intéressant non ?

Les tarifs de location pendant les JO

S'il est possible de se déplacer en vélo électrique dans les villes de Saint-Denis, Nanterre et Colombes, plus Versailles, il est bon de savoir que les grilles tarifaires de location ont changé. Lors des Jeux Olympiques de Paris, vous devez payer :

Pass 3 j : 180 min pour 30,75 euros soit 0,17 euro/min ;

Pass 7 j : 420 min pour 61,50 euros soit 0,15 euro/min ;

Forfait vélotaf mensuel : 800 min pour 79,99 euros ;

Ponctuel : 0,32 euros/min + 1 euro de déblocage (augmentation 0,04 euro/min)

Sinon, certains vélos électriques en libre-service Lime arborent une livrée spéciale avec une icône dédiée aux déplacements lors des JO de 2024 dans l'appli.

