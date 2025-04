LockSelf : L’Atout sécurité d’ANYOS dans la mobilité durable

ANYOS, entreprise française spécialisée dans les bornes de recharge éco-conçues, mise sur l’innovation et la sécurité pour se démarquer. Aurélien Michel-Vioux, co-fondateur et CTO, nous explique pourquoi ils ont choisi LockSelf pour renforcer leur cybersécurité et faciliter la gestion des accès. Un choix pragmatique pour une start-up en pleine croissance dans le secteur de la mobilité durable.

ANYOS, un acteur innovant de la mobilité électrique

Depuis sa création en 2019, ANYOS s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable du marché des bornes de recharge électrique. Leur particularité ? Une approche résolument axée sur l’éco-conception, avec des bornes conçues pour durer, être réparées et reconditionnées. Une vision qui a séduit de nombreuses entreprises et collectivités, et qui a valu à ANYOS une reconnaissance par le président Emmanuel Macron lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France qui s’est tenu à l’Élysée les 26 et 27 octobre 2024.

L’entreprise a également misé sur l’innovation technologique pour offrir des solutions performantes et adaptées aux enjeux environnementaux. Leur borne de recharge éco-conçue est ainsi 100% évolutive, permettant de remplacer les technologies et composants sans travaux, pour éviter l’obsolescence.

« Si on veut être un acteur de la mobilité décarbonée, il n’y a pas trop de sens à le faire avec des appareils jetables qui viennent de l’autre bout de la planète », explique Aurélien Michel-Vioux, co-fondateur et CTO d’ANYOS. « Les outils de la mobilité se doivent d’être cohérents d’un point de vue environnemental. »

ANYOS a ainsi intégré une véritable démarche de rentabilité éco-environnementale, qui prend en compte le reconditionnement et la réparabilité de ses produits. Une approche qui séduit de plus en plus de clients, soucieux de réduire leur empreinte environnementale et de privilégier des solutions durables.

Répondre aux enjeux de cybersécurité : LockSelf, un partenaire clé pour ANYOS

Mais pour ANYOS, l’innovation ne s’arrête pas à l’éco-conception. En tant qu’entreprise technologique, elle est également consciente des enjeux de cybersécurité. La protection des données et de la propriété intellectuelle ayant toujours été au cœur de leurs priorités.

« Lorsque l’on répond à des appels d’offres, nous sommes de plus en plus obligés de montrer nos engagements sur cette dimension », explique Aurélien Michel-Vioux, co-fondateur et CTO d’ANYOS.

Pour répondre à ces défis, ANYOS s’est tournée vers LockSelf, une entreprise spécialisée dans la sécurité des données et la gestion des accès (mots de passe).

« En fait, même s’il y a évidemment une notion de sécurité, c’est le côté praticité qui a été le premier déclencheur », confie Aurélien Michel-Vioux.

C’est pourquoi ANYOS a décidé d’adopter LockPass, le gestionnaire de mots de passe de LockSelf.

« Le côté praticité, gain de temps était important mais c’est clairement la volonté de mieux gérer les comptes partagés qui nous a orienté vers un coffre-fort de mots de passe comme LockPass. » explique Aurélien Michel-Vioux.

Grâce à LockPass, ANYOS a pu centraliser la gestion de ses mots de passe et sécuriser l’accès à ses différents outils et services.Les bénéfices sont nombreux : gain de temps, amélioration de la productivité, sécurisation des données et réponse aux exigences des clients. La collaboration est également facilitée en permettant de partager des mots de passe de manière sécurisée entre les différents membres de l’équipe.

En choisissant LockSelf comme partenaire, ANYOS a fait le choix de la sécurité et de la sérénité. Grâce à LockPass, l’entreprise a pu renforcer sa posture de cybersécurité, répondre aux exigences de ses clients et soutenir sa croissance dans le secteur de la mobilité électrique. Un signal fort pour une industrie en pleine expansion, où la confiance des utilisateurs sera déterminante. Un partenariat gagnant pour un avenir plus sûr et plus durable.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn