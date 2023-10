Top 7 des trottinettes électriques aux meilleures autonomies

Pour de nombreux utilisateurs, l’autonomie d’une trottinette électrique est un critère d’achat important. Ce top présente 7 des meilleurs modèles capables de parcourir une longue distance.

Les attentes de chaque utilisateur vis-à-vis de sa trottinette électrique diffèrent d’un cas à l’autre. Certains recherchent la puissance, d’autres la vitesse, et d’autres encore préfèrent la portabilité et l’accessibilité. Si vous comptez souvent sur votre trottinette électrique pour de longs trajets domicile-travail, vous voudrez un modèle avec la plus grande autonomie possible. Découvrez les 7 modèles ayant la plus grande autonomie sur le marché.

Dualtron Mini : une trottinette électrique d’une autonomie de 90 km

Caractéristiques techniques Moteur : 1 450 W

Batterie : 910 Wh

Temps de charge : 10 heures

Autonomie : 90 km

Prix : 1 090 euros

Vitesse maximale : 25 km/h

Le champion du monde incontesté des trottinettes électriques aux plus grandes autonomies est le Dualtron Mini. Elle offre une solution originale à ceux en quête d’un E scooter bien équipé pour une conduite sécurisée jour et nuit sur la route.

Avec une autonomie de 90 kilogrammes, il n’est pas surprenant que Dualtron soit en tête de liste. Sa batterie de grande capacité compte parmi les plus puissantes qui existent. Elle a une tension de 52 V. Appelée Mini, elle se distingue de la série Dualtron par sa petite taille et sa portabilité. En fait, ce modèle est le seul de cette série à ne pas être équipé d’un double moteur.

Mais ne vous laissez pas tromper par ces caractéristiques, la Dualtron Mini constitue une trottinette électrique rapide, stable et puissante. Son moteur de 1000W compte parmi les configurations de moteur les plus puissantes disponibles aujourd’hui.

Bonne capacité de freinage

Compacte mais puissante

Un pont plus court

Poids légèrement plus élevé

Blaster Wegoboard : une trottinette électrique portable d’une autonomie de 80 km

Caractéristiques techniques Moteur : 2400 W

Batterie : NC

Temps de charge : 9 heures

Autonomie : 80 km

Prix : 1 989,00 €

Vitesse maximale : 25 km/h

La puissante Blaster de Wegoboard séduira les utilisateurs avertis. Il s’agit d’une trottinette électrique solide et bien équilibrée se distinguant des autres modèles de la même catégorie. Elle comprend une batterie de 21Ah 60V qui lui confère une autonomie de 80 km. Ses dimensions réduites et son poids relativement faible font du Blaster l’une des trottinettes électriques à grande autonomie les plus portables.

De plus, la Blaster dispose d’un repose-pieds permettant une conduite fluide, agréable et confortable. Sans oublier, ses performants amortisseurs, ses freins à disques ainsi que son étanchéité IP 54. De puissants éclairages assurent la visibilité du véhicule.

Autonomie satisfaisante

Fiable et performant en toutes circonstances

Poids lourd

Ninebot Max : la trottinette électrique à 70 km

Caractéristiques techniques Moteur : 900 W

Batterie : 551 Wh

Temps de charge : NC

Autonomie : 70 km

Prix :1 989,00 €

Vitesse maximale : 25 km/h

La Segway Ninebot Max fait l’objet d’un véritable culte. Certes, il ne s’agit peut-être pas de la plus rapide – en fait, c’est la plus lente de notre liste. Toutefois, en termes de distance, la Ninebot reste une véritable merveille.

La Max s’équipe d’une batterie de 36v, 551 wh, suffisamment puissante pour permettre à cette trottinette électrique Ninebot d’avoir une autonomie de 70 km.

La Ninebot Max possède l’une des constructions les plus robustes de toutes les trottinettes électriques proposées. Elle est également classée IPX5, ce qui en fait une trottinette électrique utilisable toute l’année. De plus, la puissance du moteur de 350 watts permet de franchir des pentes allant jusqu’à 22 %, avec une capacité de charge allant jusqu’à 120 kg. Cependant, l’absence de système de suspension rend la conduite un peu cahoteuse, en particulier sur les terrains accidentés. La construction de la Ninebot compense toutefois cette lacune en offrant une plateforme de taille appréciable.

Excellente autonomie pour sa catégorie

Construction robuste de classe mondiale

Lourd pour ses dimensions

Ne dispose pas d’un démarrage à zéro

Boomer Pro : trottinette électrique robuste d’une autonomie de 45 km

Caractéristiques techniques Moteur : 500 W

Batterie : 36V 12,5Ah

Temps de charge : 6 H

Autonomie : 45 km

Prix : 799,00€

Vitesse maximale : 25 km/h

Wegoboard offre des trottinettes électriques au rapport poids-vitesse incroyable. Ces dernières sont réputées pour leur rapidité et leur ultra portabilité. Mais la Boomer Pro se révèle plus performante avec une autonomie étonnante pour sa catégorie. Une batterie de 36V 12,5Ah l’alimente pour une autonomie testée de 45 km. La Boomer Pro, qui succède à la Barooder 3 Pro, bénéficie de la même fiabilité et de la même robustesse.

Cette trottinette électrique profite d’un écran couleur indiquant clairement les informations essentielles de l’appareil. Polyvalente, elle s’appuie sur des pneus solides de 10 pouces pour résister aux risques de crevaison. Elle dispose d’une double suspension pour une conduite fluide.

Des freins efficaces

Des pneus increvables

Seulement deux couleurs disponibles

Xiaomi Scooter 4 : une trottinette électrique capable de parcourir 35 km

Caractéristiques techniques Moteur : 300 W

Batterie : 275,4 Wh

Temps de charge : 5 H

Autonomie : 35 km

Prix : 499€

Vitesse maximale : 25 km/h

Confort, autonomie et puissance, la trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 offre toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour vous déplacer. La batterie d’une capacité impressionnante de 275,4 Wh permet au Xiaomi Scooter 4 de faire preuve d’une endurance inégalée. Partez pour un voyage exaltant de 35 km avec une seule charge, repoussant ainsi les limites de l’exploration et de l’aventure.

Par ailleurs, la trottinette électrique Scooter 4 a été conçue pour une utilisation intensive. Elle permet aux utilisateurs d’aller plus loin dans le monde urbain, avec une vitesse maximum de 25 km/h.

La trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 n’est pas seulement autonome, elle est aussi pratique que possible. Elle s’équipe d’un système de freinage anti-blocage régénératif E-ABS sur la roue avant, couplé à un frein à disque amélioré. À cet effet, la Xiaomi Scooter 4 garantit une distance de freinage plus courte, répondant efficacement à tous les problèmes de friction du disque.

Phares et feux arrière lumineux

Quatre modes de conduite

Ne convient pas pour le tout-terrain

La batterie n’est pas amovible

E-Micro X10 : une trottinette électrique stable d’une autonomie de 35 km

Caractéristiques techniques Moteur : 374 W

Batterie : 275,4 Wh

Temps de charge : 4,5 H

Autonomie : 35 km

Prix : 899,99 €

Vitesse maximale : 25 km/h

Intersport s’est lancé dans une série d’améliorations de tous ses best-sellers existants. Une trottinette électrique sort du lot, c’est l’E-Micro X10. Ce SUV de l’E scooter offre un confort et une stabilité hors du commun dans les zones périurbaines comme dans les zones urbaines. L’E-Micro X10 dispose d’une batterie de 378Wh offrant une autonomie de 35 km, comme le revendique le constructeur.

Cette capacité confère à ce scooter électrique une grande autonomie pour un confort de conduite de premier ordre en milieu urbain et périurbain. La puissance de son moteur (500W) lui permet de franchir tous les obstacles, y compris les pentes citadines. Son poids garantit une stabilité à toute épreuve.

Grâce à ses systèmes de freins de type vélo, cette trottinette n’a jamais été aussi sûre et sereine. Son affichage intégré permet d’obtenir les données en temps réel. L’E-Micro X10 pèse 14.8kg, ce qui rend sa conduite confortable.

Pliable

Charge maximale de 120 Kg

Batterie non amovible

Sdrive 8.5′ : une trottinette électrique d’une autonomie de 30 km

Caractéristiques techniques Moteur : 250 W

Batterie : 270 Wh

Temps de charge : 4,5 H

Autonomie : 30 km

Prix : 299,99 €

Vitesse maximale : 25 km/h

Nouvelle marque de scooters électriques, GDrive se distingue en proposant un modèle unique pour les navetteurs. Sa gamme Sdrive 8.5′ sera un concurrent de taille pour les navetteurs réguliers, et voici pourquoi.

Pour 300 euros, elle embarque une batterie de 270W/h qui couvre 30 km. Pesant 12,5 kg, la S-Drive 8.5″ vous accompagne sans difficulté au bureau ou dans les transports en commun.

Ses larges roues tubulaires procurent une grande sécurité et une excellente stabilité. De plus, la bonne pression exercée par les chambres à air absorbe les imperfections de la chaussée. Cette trottinette électrique a été conçue pour durer afin de vous permettre d’apprécier chaque trajet.

Fiable

Confortable

Deck étroite

FAQ

Quelle est la meilleure trottinette électrique pour les longues distances ?

Nous pensons que la trottinette électrique Dualtron Mini est la meilleure pour une distance maximale. Elle couvre 90 km.

Quelle est la trottinette électrique la moins chère avec une grande autonomie ?

La Xiaomi Scooter 4 est la trottinette électrique à grande autonomie la plus abordable. Vendu à moins de 500 euros, ce scooter peut atteindre une autonomie maximale de 35 km.

Les trottinettes électriques sont-elles adaptées aux longues distances ?

Les trottinettes électriques dotées d’une batterie de grande capacité sont adaptées aux longues distances. Toutefois, vous devez vous assurer qu’elles bénéficient d’une construction solide. Elles doivent également intégrer des dispositifs de sécurité de premier ordre pour avoir une longue durée de vie et assurer votre sécurité.

Les facteurs améliorant l’autonomie d’une trottinette électrique

Batterie de grande capacité

Les trottinettes électriques à grande autonomie s’équipent d’une batterie performante. Cette dernière lui permet de parcourir de longues distances avec une seule charge.

Certains modèles s’équipent de deux batteries pour compléter la capacité globale. Cette caractéristique permet de diversifier les risques en cas de défaillance de l’une des deux batteries. La plupart des fabricants d’e-scooters longue distance utilisent l’ampère-heure comme unité idéale pour indiquer la durée de décharge de la batterie.

Type de batterie

Une trottinette électrique pour adultes doit être équipée d’une batterie au lithium-ion. Contrairement aux batteries plomb-acide, ces batteries sont plus légères et ont tendance à se charger plus rapidement et plus sûrement.

Mieux encore, les batteries au lithium-ion permettent une utilisation continue de la puissance jusqu’à ce que le limiteur de vitesse entre en action.

Modes de conduite

Une trottinette électrique longue distance doit être équipée d’au moins trois modes de conduite. Ceux-ci aident le conducteur à choisir la vitesse à laquelle il souhaite rouler, la distance qu’il souhaite parcourir. Jusqu’à présent, nous avons vu le mode ECO, le mode standard et le mode sport.