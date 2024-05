Zosh dévoile la 1ère trottinette électrique tout terrain homologuée

L'entreprise française Zosh, basée dans la Sarthe, a fait parler d'elle en présentant la première trottinette électrique tout-terrain homologuée pour la route. Il s'agit d'un pas décisif vers une mobilité plus durable et plus responsable.

Face à la popularité grandissante des engins de déplacement motorisés électriques (EDPM), les réglementations et les questions de sécurité sont devenues primordiales. Zosh répond à ces enjeux avec sa trottinette électrique tout terrain, respectant les normes d'homologation françaises. Elle garantit une utilisation sûre et légale sur les routes, en ville comme à la campagne.

Une révolution signée Zosh

Seule une trottinette électrique homologuée peut circuler librement en ville, à la campagne ou sur la route. Or, à ce jour, aucun modèle n'a encore obtenu cette homologation, hormis la trottinette tout-terrain Zosh ». Que vous soyez un adulte intrépide ou un jeune explorateur en herbe (âgé de 14 ans), cette trottinette électrique permettra de redécouvrir le plaisir de la randonnée.

En effet, bien que cet e-scooter puisse atteindre une vitesse maximale de 40 km/h, il respecte la limitation de vitesse de 25 km/h sur route. Et ce, grâce à son système d'accélérateur électronique. Par ailleurs, la Zosh fait preuve d'une incroyable puissance.

Avec ses deux moteurs, elle peut transporter des utilisateurs pesant entre 90 et 100 kg dans des montées abruptes comme dans des descentes vertigineuses. Le système de batterie amovible permet une recharge rapide en seulement deux heures et demie. Ce dernier offre une autonomie impressionnante de 50 km en tout-terrain et de 80 km en milieu urbain.

Un engagement pour la sécurité

La trottinette électrique tout terrain Zosh est non seulement homologuée, mais aussi conforme à toutes les normes de sécurité en vigueur. Equipées d'un accélérateur performant et d'un système de freinage sécurisé rappelant celui des VTT électriques, les trottinettes Zosh permettent de gravir les pentes les plus raides et de dévaler les pentes en toute sécurité. En plus, les modèles bénéficient d'un pack d'éclairage et de garde-boue avant et arrière. Ces derniers assurent une visibilité maximale et une conduite sécurisée dans toutes les conditions.

La première trottinette électrique tout terrain homologuée 100% française

Ce qui distingue encore plus le Zosh, c'est son origine entièrement française. De la conception à la fabrication, chaque étape a été soigneusement orchestrée pour garantir les plus hauts standards de qualité. De fait, cette dimension « Made in France » renforce le lien de confiance entre la marque et ses utilisateurs.

Silencieuse, maniable et personnalisable, elle incarne le savoir-faire français en matière de mobilité électrique. De plus, elle offre un confort exceptionnel grâce à ses grandes roues, ses pneus FAT 20 pouces et sa fourche suspendue.

Zosh ne se contente pas de proposer une seule trottinette électrique tout terrain. Elle possède une gamme variée pour répondre à tous les besoins. Les modèles phares sont :

le Zosh Mountain, conçu pour les aventures tout-terrain les plus extrêmes,

le Zosh Allroad, parfait pour la ville et le trail,

le Zosh City, idéal pour les déplacements urbains, et le Zosh Drift, pour les adeptes de la glisse contrôlée.

