Neuron innove : Des scooters électriques dotés de caméras AI pour détecter les déplacements !

L'opérateur d'e-scooters Neuron Mobility a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars. C'est pour l'achat de caméras pourvues d'une IA orientée vers l'avant qui sont sur chaque trottinette électrique de sa flotte. Il s'agit de 1 250 véhicules à Melbourne au cours des prochains mois.

Les scooters électriques de Neuron ont de caméras qui peuvent ainsi détecter les déplacements sur les trottoirs et protéger les piétons. Voici de quoi il retourne.

Le premier opérateur de location d'une trottinette pourvue d'une IA au monde

Le système ScootSafe Vision doté de l' IA de Neuron, a été testé à Melbourne. C'était au cours des six derniers mois sur des scooters électriques. Parcourant plus de 30 000 kilomètres pour apprendre à la technologie à reconnaître les rues et les trottoirs de la ville.

Les e-scooters ont des caméras frontales. Elles utilisent une technologie avancée de vision par ordinateur logée dans le boîtier IoT de l'e-scooter. C'est pour détecter la circulation sur les trottoirs, interdite à Melbourne.

Une IA pour plus de sécurité sur les trottinettes électriques

Les conducteurs en infraction reçoivent une alerte audio en temps réel « Footpath riding detected, please ride on the road». Et, le système est configurable pour réduire la vitesse de l'e-scooter, obligeant ainsi les conducteurs à quitter le sentier piétonnier.

Neuron note aussi que pour accroître la sécurité, le système avertit également les conducteurs quand des piétons se trouvent sur leur chemin. Puis, cette IA utilise le guidage vocal de l'e-scooter pour leur demander de faire attention aux piétons et de ralentir.

Puis, les scooters électriques de l'entreprise pourvus de leur IA collectent des données sur les surfaces inégales, telles que les nids-de-poule. Cela peut aider à cartographier les zones potentiellement dangereuses.

Tout comme cela peut aider à fixer des limites de vitesse dans toute la zone de conduite. Ces informations servent alors de repères pour planifier l'amélioration des routes dans la ville.

Neuron, une entreprise investie dans la sécurité routière

Neuron a une longue histoire d'innovation. La société d'e-scooters a été la première à mettre en œuvre le contrôle du geofencing en 2019. De cette manière, il est simple de gérer les endroits où les e-scooters vont dans les villes.

Et elle a également lancé le premier verrouillage de casque contrôlé par application au début de 2020. C'est pour s'assurer que chaque e-scooter dispose d'un casque.

Les résultats d'un essai de six mois montrent que le système ScootSafe Vision de Neuron est fiable. Il a le potentiel de contrôler de manière significative les déplacements sur les trottoirs. La capacité de fournir des avertissements et des alertes en temps réel est utile. C'est le cas au moment précis où un cycliste décide de s'engager sur le trottoir. Un signal peut avoir un effet dissuasif important.

De plus, la société est fière de pouvoir dire qu'ils sont engagés à investir rapidement dans ces nouveaux moyens de transport, avant même la fin de la phase d'essai.

Ils utilisent déjà les données de l'essai de six mois. C'est pour accroître leur activité de contrôle aux heures et aux endroits clés. Et cela permet d'aider les cyclistes d'une meilleure manière dans leur conduite afin d'améliorer les comportements dans toute la ville.

