Les trottinettes électriques pour adultes font fureur aujourd’hui, mais un enfant doit-il en conduire une ? Dans ce guide, vous découvrirez les meilleures trottinettes électriques pour les enfants de 8 à 16 ans et plus.

Les trottinettes électriques constituent un moyen amusant et peu coûteux pour votre enfant de sortir prendre l’air et d’explorer le quartier avec ses amis. Comme pour les scooters électriques pour adultes, il existe de nombreuses options pour les enfants. Certaines sont capables d’aller vite, tandis que d’autres sont plus prêtes, parfaites pour les petits enfants. Nous avons trouvé les meilleurs scooters électriques pour enfants afin de rendre cette tâche fastidieuse plus réalisable.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES UrbanGlide Ride 55 KID Note : 9,7/10 Découvrir Razor Power Core E90 Note : 9,5/10 Découvrir Ninebot Zing A6 Note : 9,2/10 Découvrir

UrbanGlide Ride 55 KID : la trottinette la plus abordables pour les enfants

Caractéristiques techniques Âge : 6 ans et plus

Moteur : 30W

Vitesse max : 10km/h

Autonomie : 40 minutes

Charge maximale : 50 kg

Proposé à 99,99€, l’UrbanGlide Ride 55 KID est la meilleure trottinette électrique économique pour les enfants de 6 ans. Elle atteint une vitesse maximale de 10km/h et peut fonctionner pendant 40 minutes en continu. Elle se caractérise par sa gâchette d’accélération sur le guidon. Intuitive et ultra-sensible, cette gâchette assure un contrôle optimal de la vitesse. En outre, cette trottinette électrique dispose d’un frein arrière mécanique et d’une béquille escamotable. Il peut ainsi se tenir debout sans basculer.

L’UrbanGlide Ride 55 KID utilise un moteur de 30W. Elle mettra donc un peu plus de temps à accélérer et aura plus de mal à monter les côtes.

Facile à assembler

Le moteur ne nécessite pas d’entretien

Temps de charge long

Pas de réflecteurs

Razor Power Core E90 : une trottinette électrique idéale pour les longs trajets

Caractéristiques techniques Âge : 8 ans et plus

Moteur : 90W

Vitesse max : 21km/h

Autonomie : 21km

Charge maximale : 54 kg

Pour les enfants qui veulent rouler longtemps, nous recommandons la trottinette Power Core E90 de Razor. Il s’agit d’une version améliorée de la précédente E90, et celle-ci est plus puissante.

Razor l’a doté d’un couple et d’une puissance supplémentaire, ce qui lui permet de parcourir une distance de 21km. Soit le double de celle du modèle précédent.

Avec une vitesse constante de 16km/h. Les parents en font l’éloge et disent qu’elle convient parfaitement à la tranche d’âge concernée.

Elle utilise un moteur à démarrage rapide, auquel votre enfant aura peut-être besoin d’un peu de temps pour s’habituer. Une poussée ferme suffit pour que la trottinette se mette en mouvement.

Longue durée de conduite

Plus de puissance

Ne peut pas être utilisée comme trottinette d’appoint

Le guidon n’est pas réglable

NINEBOT ZING A6 : la meilleure trottinette électrique pour enfants dans l’ensemble

Caractéristiques techniques Âge : 6 ans à 10 ans

Moteur : 50W

Vitesse max : 12 km/h

Autonomie : 5 km

Charge maximale : 40 kg

La trottinette électrique Segway-Ninebot Zing A6 convient aux enfants de 6 à 10 ans ? Elle est compacte, élégante et facile à utiliser.

La Segway-Ninebot Zing A6 comporte des lumières LED ambiantes situées sur le marchepied qui assurent la visibilité du véhicule. Notons que non seulement elle intègre des lumières d’ambiance sur le plateau, mais elle en a aussi sur la roue pour plus de plaisir et de visibilité.

La batterie se trouve dans la planche, ce qui rend la trottinette facile à piloter.

Le Zing A6 comporte un frein mécanique. Le garde-boue arrière est également utilisé pour passer les vitesses (uniquement en position stationnaire). D’autres caractéristiques de sécurité comprennent une marche antidérapante et des roues antidérapantes.

WISPEED T650 : Structure robuste et de qualité

Caractéristiques techniques Âge : 6 ans à 10 ans

Moteur : 50W

Vitesse max : 12 km/h

Autonomie : 5 km

Charge maximale : 40 kg

La WISPEED T650 est une trottinette robuste pour les enfants âgés de 8 à 14 ans. Elle est équipée de roues de 16,51 cm et offre une autonomie d’environ 8 km avec une charge complète. Une seule charge dure de 40 à 60 minutes. Le moteur sans balai de 150W ne fait aucun bruit lorsqu’il fonctionne et offre une vitesse maximale de 12 km/h. Elle est dotée de trois modes de vitesse et de deux limites de vitesse maximales sûres pour que les enfants qui quittent les trottinettes traditionnelles puissent rouler en toute sécurité.

Il dispose également d’un frein arrière à pied incroyable. Le garde-boue arrière a une fonction de freinage et d’absorption des chocs avant pour rendre la conduite plus douce.

Ce modèle ne peut pas être plié pour être rangé en cas de non-utilisation. Ne pesant que 8 kg, la trottinette électrique est facile à transporter, même si elle ne peut pas être pliée. Son cadre solide et robuste supporte des charges maximales de 55 kg.

Conception robuste pour une utilisation intensive

Plusieurs modes de conduite

Ne comporte pas de réflecteurs avant ou latéraux

ALLMOVE : une trottinette électrique enfant avec écran Led

Caractéristiques techniques Âge : 6 ans à 16 ans

Moteur : 150W

Vitesse max : 18 km/h

Autonomie : 15 km

Charge maximale : 75 kg

Nos jeunes testeurs ont adoré la ALLMOVE X1 Pro. Cette trottinette électrique bénéficie de caractéristiques « adultes » telles qu’un écran LED indiquant la vitesse et le kilométrage, un régulateur de vitesse.

En plus de son style élancé, la ALLMOVE se distingue par sa fabrication en aluminium de qualité aérospatiale. Le solide pneu de 5,5 pouces facilite grandement la circulation sans craindre la crevaison. La vitesse réglable et le démarrage au point mort réduisent les risques de démarrage intempestif.

Dotés d’un moteur brushless de 150W, les utilisateurs peuvent profiter de sa performance et parcourir une distance de 15 km, après une charge complète. Sa batterie munie d’une protection BMS intelligente lui garantit une plus longue durée de vie. Facile à assembler, cette trottinette électrique ne prend que quelques minutes, ce qui la rend idéale pour les enfants.

Écran LED intégré

Facile à monter point faible

– Un peu plus cher que les autres trottinettes pour enfants

4Flex : Idéale pour les enfants plus âgés

Caractéristiques techniques Âge : plus de 16 ans

Moteur : 250W

Vitesse max : 20 km/h

Autonomie : 20 km

Charge maximale : 100 kg

La trottinette électrique 4Flex est parfaite pour les enfants plus grands qui peuvent gérer la vitesse. Le puissant moteur de 250 watts peut atteindre des vitesses maximales de 20 km/h et parcourir jusqu’à 20 km à la fois. La 4Flex est conçue pour supporter jusqu’à 100, ce qui en fait une excellente option pour les jeunes. Elle s’équipe d’un phare à LED amélioré au cas où il faut rouler la nuit.

Cette trottinette électrique est pliable en 4 permettant aux enfants plus âgés de la transporter facilement. Ses suspensions avant lui confèrent un confort de conduite. De plus, son châssis a été conçu en aluminium, tandis que ses puissants éclairages avant et arrière assurent une excellente visibilité de nuit.

Trois modes de vitesse pour les débutants

Indicateurs LED intelligents

Un peu lent pour les enfants plus âgés

Runway Plus : modèle premium

Caractéristiques techniques Âge : plus de 16 ans

Moteur : 350W

Vitesse max : 25 km/h

Autonomie : 30 km

Charge maximale : 120 kg

Si l’argent n’est pas un problème et que vous voulez obtenir la meilleure trottinette électrique pour votre enfant, la Runway Plus est ce qu’il vous faut. Il surpasse la 4flex en termes de vitesse de pointe (atteignant 25 km/h). En outre, elle écrase ses concurrents grâce à sa batterie 36V 15Ah qui lui permet de parcourir 35 km en une seule charge.

Si votre enfant a un long chemin à parcourir pour se rendre à l’école et qu’il est difficile de l’y emmener tous les jours, ce véhicule peut être la solution parfaite au problème. En effet, cette autonomie permet à votre enfant d’explorer les environs et de passer plus de temps à l’extérieur lorsque le temps est clément.

Le Runway Plus X pèse 15 kg, mais c’est normal avec son moteur de 350 watts, sa grande batterie et ses pneus de 10 pouces.

Plateau antidérapant pour assurer la sécurité

Excellente autonomie de la batterie

N’offre pas une gamme étendue

FAQ

Combien pèse l’utilisateur de l’e-scooter ?

Lorsque vous choisissez une trottinette électrique pour un enfant, vous devez tenir compte de son poids. Chaque e-scooter est assortie d’une limite de poids que vous trouverez généralement dans la description de l’appareil. Vous devez choisir un scooter dont la limite de poids est supérieure au poids de l’enfant et laisser une marge pour un poids supplémentaire, comme un sac à dos ou un manteau lourd.

À partir de quel âge l’enfant peut-il rouler à bord d’une trottinette électrique ?

Selon l’âge de l’enfant, vous trouverez des trottinettes aux capacités différentes. Les trottinettes destinées aux plus jeunes n’offrent généralement pas d’options fantaisistes. Quant aux trottinettes conçues pour les enfants plus âgés et les adolescents, elles offrent généralement toutes sortes d’accessoires et de sifflets.

Jusqu’à quelle distance l’enfant va-t-il rouler ?

Se rendra-t-il à l’école avec sa trottinette ? Ou préfèrent-ils faire le tour des pâtés de maisons avec leurs amis ? Les enfants qui souhaitent utiliser leur trottinette électrique pour aller à l’école et en revenir voudront peut-être un modèle ayant une meilleure autonomie et une batterie plus résistante. Sinon, ils risquent de se retrouver bloqués quelque part sur le chemin parce que la batterie est déchargée.

Les caractéristiques de sécurité d’une trottinette électrique pour enfants

Les trottinettes électriques pour enfants doivent être suffisamment sûres pour que les jeunes puissent les conduire sans craindre de tomber ou de s’égratigner les genoux. Si certaines intègrent des dispositifs de sécurité, comme le guidon réglable et les freins, il faut en ajouter d’autres séparément. Parmi les dispositifs de sécurité supplémentaires, on peut citer

Casques

Pour que votre enfant soit en sécurité lorsqu’il roule, vous devez lui acheter un casque. Il s’agit d’un élément de protection important en cas de chute. Le port du casque permet d’éviter les traumatismes crâniens et de réduire au minimum le nombre de blessures.

Coudières et genouillères

Les équipements de protection, comme les genouillères et les coudières, sont très utiles en cas de chute. Le port de ces protections peut aider les enfants à éviter de s’écorcher les genoux ou les coudes.

Lumière de sécurité (pour les trajets de nuit)

Les jeunes enfants devraient éviter de conduire un scooter électrique la nuit. Mais s’ils doivent le faire, il est important d’avoir une veilleuse à portée de main. Elle leur permettra de mieux voir la route et d’éviter les bosses et les secousses.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES UrbanGlide Ride 55 KID Note : 9,7/10 Découvrir Razor Power Core E90 Note : 9,5/10 Découvrir Ninebot Zing A6 Note : 9,2/10 Découvrir