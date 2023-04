Réparation d’une trottinette électrique : comment s’y prendre ?

Contrairement aux vélos ou scooters électriques, la plupart des trottineurs négligent souvent l’entretien et la réparation de leur trottinette électrique. Pourtant cette opération fait partie, de même pour la plupart des deux-roues, des éléments essentiels au bon fonctionnement de l’engin.

Il se peut même que votre trottinette électrique perd en performance depuis quelques années d’utilisation. Peut-être y a-t-il un problème au niveau des freins, de l’accélérateur ou même des roues. Ou bien vous n’avez pas encore remarqué de changement, mais vous voulez être prêt au cas où. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs de trottinettes électriques doivent savoir comment les entretenir et les réparer. Poursuivez votre lecture pour apprendre à effectuer des réparations simples.

Réparation d’une trottinette électrique : l’étape indispensable

Avant d’effectuer toute réparation, il faut s’assurer que votre trottinette électrique est débranchée et éteinte.

Ensuite, il faut inspecter soigneusement tous les composants et identifier tout problème ou pièce utilisés pouvant être à l’origine du problème. Si une pièce ne peut pas être réparée ou est trop usée pour continuer à fonctionner, il peut être nécessaire de la remplacer.

Pour plusieurs raisons, la réinitialisation de la trottinette électrique se révèle très utile. En effet, en supprimant toute erreur logicielle potentielle, les performances et la stabilité de l’engin s’améliorent. La réinitialisation de la trottinette peut également aider à résoudre les problèmes de connectivité de l’application ou d’autres appareils.

La batterie constitue un élément essentiel de la trottinette électrique. Dans ce cas, elle doit être vérifiée fréquemment pour garantir son bon fonctionnement. Avant de commencer toute réparation, il convient de tester la tension de la batterie de la trottinette électrique afin de déterminer son état. À cet effet, vous pouvez utiliser un multimètre pour contrôler la tension de sortie du chargeur. La tension doit être supérieure de quelques volts à la tension nominale.

Si la tension de sortie est nulle ou inférieure à la tension nominale, cela signifie que le chargeur est défectueux. Un chargeur défectueux peut être la raison pour laquelle la batterie ne se charge pas. Pour vérifier s’il fonctionne mal, il faut brancher le chargeur sur la trottinette électrique et sur une prise de courant.

Vérifier si des fils et des connecteurs sont desserrés

Si le chargeur fonctionne, il se peut que des fils soient desserrés ou que des connecteurs soient défectueux entre la batterie et le port de charge, ou que le port de charge lui-même soit défectueux. Ouvrez la batterie et contournez le port de charge en testant les fils allant au port de charge, en poussant les fils de votre multimètre à travers l’isolation.

Si vous constatez une tension, c’est que le port de charge est défectueux. Il s’agissait d’un problème courant sur le Xiaomi M365, le capuchon du port de charge se détachant et laissant le port exposé à la poussière et à la saleté.

En fonction du problème spécifique que vous rencontrez, il existe plusieurs façons de procéder à la réparation d’une batterie de trottinette électrique. En principe, il faut la recharger ou la remplacer.

Des conditions défavorables, telles que des températures élevées ou une surcharge, peuvent entraîner une surchauffe du moteur. Pour faire la réparation en toute sécurité, il faut toujours éteindre la trottinette électrique et la laisser refroidir pour pouvoir l’inspecter. Quand vous pouvez le manier, vérifiez qu’il n’y a pas de problèmes électriques, de câblage ou de fusibles.

Que faire en cas de fusible grillé ?

Si votre trottinette utilise un fusible, regardez l’intérieur du fusible pour voir s’il n’est pas grillé. Retirez-le et tenez-le devant une source de lumière pour déterminer s’il est grillé. Remplacez-le si tel est le cas.

Pour les trottinettes équipées d’un disjoncteur, il faut appuyer dessus ou le faire basculer pour voir s’il se réinitialise. Si le fusible continue à sauter, le problème se situe probablement au niveau du câblage.

Inspecter les câbles

Les câbles d’une trottinette électrique doivent être examinés pour profiter d’une utilisation optimale. Pour ce faire, recherchez des fils, des connecteurs de fils ou des composants électriques brûlés ou fondus. Si un composant sent le plastique brûlé ou a l’air brûlé, cela signifie qu’il soit défectueux et qu’il doive être remplacé. Il convient aussi de tirer et de pousser sur tous les fils et connecteurs de fils pour s’assurer qu’ils ne sont pas desserrés ou déconnectés.

Comme ils permettent au conducteur de réduire la vitesse et d’arrêter la trottinette électrique en cas de besoin, des freins fonctionnant correctement sont cruciaux pour la sécurité du conducteur. Il peut être difficile pour le conducteur d’arrêter l’E scooter si les freins fonctionnent mal, ce qui peut être risqué dans certaines circonstances. Des freins usés ou endommagés peuvent également affecter les performances globales de l’engin, ce qui le rendra moins efficace et moins réactif.

Un bruit inhabituel résulte d’un espacement inégal entre les plaquettes de frein et les rotors de frein. Pour maintenir un espacement égal, réglez les deux vis du système de freinage. Lorsque le pneu tourne sans bruit de frottement, la réparation est terminée.

D’une manière générale, la procédure consiste à inspecter et à régler les câbles et les plaquettes de frein.

Maintenant que vous savez comment effectuer vous-même les réparations sur votre trottinette électrique, il faut la maintenir en parfait état. Entretenir votre appareil vous permettra de le faire fonctionner au maximum de ses performances et d’éviter les dépenses liées à des réparations importantes. Voici quelques points à garder à l’esprit avant de partir à l’aventure :

Gardez votre appareil propre

Veillez à respecter l’indice de protection IP de la trottinette électrique

Chargez la batterie régulièrement et débranchez-la dès que la charge est terminée. Ne videz pas complètement la batterie entre deux charges

Vérifiez régulièrement la pression des pneus et l’usure de la bande de roulement

Remplissez les pneus à la pression recommandée et remplacez-les s’ils sont usés ou endommagés.

Mais peut-être qu’au lieu de la réparer, vous jugez plus judicieux de la remplacer par un autre modèle. Pour vous aider à choisir parmi les offres du marché, voici un top 3 des trottinettes électriques.

Top 3 des meilleures trottinettes électriques

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 : la trottinette électrique par excellence

Caractéristiques techniques Marque : Xiaomi

Poids : 14,2 kilos

Capacité : 100 kilos

Taille des roues : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 45 km

La Mi-Scooter Pro 2 représente la trottinette électrique la plus performante de Xiaomi. Elle atteint facilement les 25 km/h grâce à son moteur de 300 W. Pour ce qui est de l’autonomie, elle peut rouler jusqu’à 45 km. Par ailleurs, cet appareil possède un système de freinage mixte afin de garantir à son utilisateur une sécurité optimale. Au niveau du design, ce véhicule offre un aspect raffiné très plaisant.

Pour une meilleure visibilité, il est possible de miser sur la présence de phareset de réflecteurs.

Très bonne autonomie

Un moteur puissant

Assez lourde

WISPEED T850 V2 : meilleure trottinette électrique facile à manier

Caractéristiques techniques Marque : WISPEED T850 V2

Poids : 12 kilos

Capacité : 100 kilos

Taille des roues : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 20 km

Plié, la WISPEED T850 ne pesait pas plus de 12 kg. Outre sa compacité et sa légèreté, elle est aussi puissante. En fait, cette trottinette électrique intègre un moteur de 250W et une batterie de 36V permettant de couvrir 20 km

En outre, cet E-scooter bénéficie de pneus de 8,5 pouces très adhérents offrant une meilleure expérience lors de sa conduite. Pour lancer cet appareil il faut simplement cliquer sur ON /OFF, un bouton qui se trouve sous le panneau LCD.

Légère

Prix abordable

Absence de suspensions et d’amortisseurs

Runway Plus : la trottinette électrique adaptée à tous

Caractéristiques techniques Marque : Runway

Poids : 15 kilos

Capacité : 120 kilos

Taille des roues : 10 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 35 km

La Runway Plus est la trottinette électrique idéale pour tout public, même pour les débutants. Avec son deck large et ses pneus de 10, les irrégularités de terrain ne sont que très peu ressenties.

Sa batterie amovible est placée dans un tube étanche, situé entre les poignées. En ce qui concerne son autonomie, celle-ci permet de parcourir 35 km.

L’éclairage LED constitue l’une des caractéristiques attrayantes de la Runway plus. En fait, il lui donne une allure élégante, mince et séduisante. Outre son esthétique, cette trottinette présente une structure très pratique

Plateau large

Une manipulation très aisée

Elle peine à escalader les pentes raides