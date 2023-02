Comment plier une trottinette électrique ? Tout ce qu’il faut savoir

Découvrez dans ce guide tout ce qu’il faut savoir pour plier une trottinette électrique. En effet, si vous recherchez un moyen de transport léger et compact, il faut privilégier un modèle pliant. En fait, le système de pliage facilite le transport ou le rangement de cet engin.

La trottinette électrique offre par-dessus tout une liberté de circuler partout en toute circonstance, pour éviter les embouteillages et s’arrêter où bon vous semble. De plus, il n’y a aucune règle interdisant de voyager avec une trottinette électrique à bord d’un bus ou d’un train. Par contre, il faut la plier afin de ne pas importuner les passagers. Voici comment faire pour plier une trottinette électrique.

Les démarches à suivre pour plier votre trottinette électrique

Certes, la procédure de pliage diffère selon les modèles, mais les principales étapes sont similaires. En effet, la plupart des trottinettes électriques s’équipent d’un mécanisme de sécurité. Ce dernier se trouve en général au niveau des suspensions, juste au-dessus du pneu avant.

Alors, comment procéder pour plier une trottinette électrique ? C’est simple, il faut débloquer ce système de sécurité. Ce dernier peut s’agir d’un bouton ordinaire ou encore d’un loquet. Une fois déverrouillé, vous pouvez utiliser votre pied pour appuyer avec force sur le levier de pliage situé en face du plateau du dispositif. Tout en appuyant suffisamment fort, il faut aussi tenir les poignées et pousser le guidon vers l’avant.

Ces actions doivent être effectuées simultanément. En pliant votre guidon, abaissez-le jusqu’à ce que son crochet rejoigne le garde-boue placé juste au-dessus du pneu arrière, où le système va être fixé. Le système de sécurité peut maintenant être reverrouillé. Cette opération nécessite en général seulement quelques secondes.

Certes, il peut être difficile, au départ, de retrouver les différents mécanismes et boutons. Néanmoins, vous allez vous familiariser très rapidement. Ensuite, tous les modes d’emploi ainsi que les différentes démarches à suivre pour plier votre trottinette électrique figurent dans le guide d’utilisation.

Poignées pliantes

Outre le guidon pliant, certains E-scooters disposent d’une poignée rabattable. Cela permet de gagner encore plus de place afin de disposer d’une trottinette compacte. Pour ce faire, il suffit de presser le bouton de la trottinette situé à proximité de la poignée rabattable pour la plier.

Des entretiens indispensables

Il arrive parfois que le mécanisme de pliage de la trottinette électrique soit bloqué et que vous ne puissiez pas la plier. Pour éviter ce type de problèmes, il faut entretenir l’engin convenablement. Pour ce faire, il suffit de pulvériser régulièrement du lubrifiant sur les mécanismes et les charnières pour éviter qu’ils ne se grippent. Dans le cas où la trottinette électrique rouille, il ne faut pas hésiter à brosser et nettoyer les parties endommagées pour maintenir le bon état de l’engin.

Il se peut également que vous souhaitez charger votre trottinette électrique en même temps qu’il est plié, mais comment faire ?

D’abord, connectez le chargeur de la trottinette électrique au secteur ;

Ensuite, raccordez ensuite le chargeur de l’appareil à la batterie ;

Pour terminer, laissez la batterie se recharger suffisamment pour que le voyant indique un taux de charge de 100 % ou que le témoin rouge passe au vert.

L’utilisateur doit s’assurer que les 2 roues ne sont pas en mouvement avant de charger sa trottinette électrique pliable. Cela évite le risque de choc électrique.

Dans le but de bien choisir votre E scooter pliable, misez sur la commodité. Cette dernière tient compte de trois critères fondamentaux :

la dimension des roues

la qualité des pneus

et le mode de suspension.

Il faut absolument éviter les trottinettes électriques ayant des roues inférieures à 20 cm de diamètre. En fait, ces modèles rendent la conduite déplaisante, en particulier pour les déplacements prolongés et sur des terrains rugueux.

Pour dénicher la trottinette électrique pliable la plus performante, il faut également considérer certains autres éléments indispensables, tels que :

ses caractéristiques

sa puissance

sa marque

sa durée de charge

son autonomie

la durée de charge.

Il faut ainsi faire un comparatif afin de profiter des meilleures trottinettes du secteur. A cet effet, voici notre top 3 des trottinettes électriques pliables.

Top 3 des trottinettes pliables

Segway NINEBOT F40I : une trottinette électrique pliante avec clignotants

Le NineBot F40i se place en tête de ce top 3 grâce à son côté pratique. En effet, elle satisfait tous les besoins des navetteurs. Elle est équipée de pneus de 10 pouces assurant une conduite fluide. Par ailleurs, cet E-scooter permet de monter des dénivelés allant jusqu’à 20°. Une fois pliée, elle peut être emportée partout sans problème. Parmi les caractéristiques intéressantes, citons la présence d’une série de lumières, incluant des clignotants. Elle dispose également d’un mécanisme de freinage régénératif, capable de recharger la batterie à chaque freinage.

XIAOMI 3 LITE : une trottinette électrique pliable et élégante

Vous souhaitez sillonner les rues avec style et sans difficulté ? Alors, optez pour la Xiaomi 3 Lite, une trottinette électrique pliable conçue dans un esprit fonctionnel et minimaliste. Tous les éléments qui la composent sont fonctionnels. On retrouve ainsi un puissant moteur et un système de pliage ingénieux. En effet, la Xiaomi 3 Lite séduit par sa vitesse exceptionnelle. Ce modèle permet de rouler à 25 km/h pour une autonomie d’environ 20 km. Ce qui en fait la trottinette électrique pliable idéale pour les déplacements travail – domicile.

XIAOMI MI PRO 2 : une trottinette électrique pliable performante

La Pro 2 de Xiaomi représente la version « haut de gamme » de la gamme Mi Scooter. Elle dispose d’un moteur offrant une puissance de 300 W permettant une vitesse maximale de 25 km/h combinée à une endurance de 45km. La Mi Pro 2 comporte des pneus de nouvelle génération de 8,5 pouces. Leur performance est impressionnante, bien que les roues plus larges sont plus appropriées. Cette trottinette électrique pliable dispose d’un système de connectivité unique en son genre.

Plier une trottinette électrique est une étape importante pour le stockage et le transport. Bien qu’il existe différents types de mécanismes de pliage, plier une trottinette est un processus assez simple. En suivant les étapes et les directives fournies dans cet article, vous pouvez facilement plier et déplier votre trottinette électrique.