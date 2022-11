Top 10 des meilleures trottinettes électriques Xiaomi

En raison du mode de vie urbain trépidant, la trottinette électrique Xiaomi devient la meilleure solution de déplacement pour les étudiants. Respectueuse de l’environnement, elle est suffisamment pratique pour circuler sur des routes encombrées.

Xiaomi est une marque chinoise qui produit depuis 2016 des trottinettes électriques de qualité. Pour rivaliser avec ses concurrents, elle fabrique des modèles à la fois esthétiques et robustes. Si vous êtes à la recherche des meilleurs avis sur les trottinettes électriques Xiaomi, cet article peut vous intéresser.

Xiaomi Mi PRO 2 : la meilleure trottinette électrique connectée

La Mi Electric Scooter Pro 2 est livré avec des améliorations le différencient du Xiaomi M365. En effet, elle dispose de pneus plus résistants, ce qui permet de rouler sans problème sur des routes bosselées et irrégulières. Elle utilise une traction avant qui offre plus de couple et de puissance que ses homologues à traction arrière.

La Mi Pro 2 offre jusqu’à 45 km d’autonomie, ce qui en fait l’un des choix les plus populaires parmi les utilisateurs. Par ailleurs, son moteur de 300W fait des merveilles avec une puissance de 600W. Avec cette trottinette électrique, Xiaomi propose une meilleure performance en montée, une accélération stable et une meilleure conduite.

Son design léger et compact séduit également ceux qui utilisent les transports en commun. D’ailleurs, son poids la rend facile à utiliser pour les navetteurs qui cherchent à se déplacer rapidement en ville.

Alternative puissante à cet appareil de Xiaomi, la Micro Merlin convient parfaitement aux citadins en quête d’un modèle compact, puissant et facile à transporter pour les trajets multimodaux.

Xiaomi Mi 3 : la trottinette électrique la plus puissante

La trottinette électrique Mi 3 est l’un des modèles les plus performants de Xiaomi. Elle dispose d’un moteur électrique qui offre une puissance maximale de 600W et peut atteindre une vitesse maximale de 25km/h. Elle offre une autonomie de 30km grâce à son système de récupération de l’énergie cinétique. Par ailleurs, ce modèle jouit d’un frein à double disque qui assure un freinage sûr.

Son design ressemble à la génération précédente, mais Xiaomi utilise désormais une couleur d’accentuation bleue au lieu de son orange emblématique. La trottinette est disponible en 2 couleurs : gris gravité et noir onyx. Le reste de la trottinette reste similaire. La planche convient aux utilisateurs ayant de petits pieds, mais elle n’est pas assez large pour ma taille.

D’autre part, cette trottinette possède d’excellents dispositifs de sécurité. Elle intègre des réflecteurs sur tous les côtés de la trottinette, ainsi qu’un phare avant et un feu arrière éclairé.

Une meilleure alternative à cette puissante trottinette électrique de Xiaomi est l’URBANGLIDE Ecross Pro Boost. Elle comprend 2 moteurs de 800W combinés à une capacité d’accélération unique permettant de gravir n’importe quelle colline.

Xiaomi 3 Lite : la meilleure trottinette pour les déplacements occasionnels

Depuis le lancement de la trottinette électrique MIJIA M365, Xiaomi a continué d’améliorer la gamme au fil des versions. Maintenant, le géant de la technologie a lancé la Xiaomi Scooter 3 Lite.

Par rapport à son prédécesseur, cette dernière se caractérise par un cadre plus fin. Cette caractéristique permet à la trottinette de profiter d’un centre de gravité réduit et d’une meilleure stabilité pendant la conduite. La carrosserie a été fabriquée en alliage d’aluminium haute résistance, ce qui la rend plus légère, plus facile et plus pratique à transporter.

En outre, la nouvelle trottinette électrique a une capacité de montée en puissance accrue de 13 %, une vitesse maximale de 25 km/h et une puissance nominale de 250 W. L’autonomie de la trottinette ne dépasse pas 20 km, ce qui la rend idéale pour les petits déplacements. De plus, le cache-moyeu avant permet d’ajouter une touche rétro.

Avec son design simple et contemporain, la trottinette électrique Wispeed T850 constitue une meilleure alternative à ce modèle Xiaomi. Elle vous accompagne partout dans vos aventures urbaines.

Xiaomi Essential : la trottinette électrique parfaite pour les débutants

La Xiaomi Essential convient aux débutants qui recherchent la meilleure trottinette électrique, légère et portable, capable de les accompagner partout. En effet, ce modèle est un mélange de légèreté et de robustesse, avec son cadre en métal de qualité aéronautique. Il bénéficie de quelques caractéristiques de sécurité telles que le freinage, l’éclairage et les limites de vitesse, et ne possède que l’essentiel requis pour la performance et la commodité.

Cette trottinette Xiaomi se compose d’une batterie de haute qualité d’une capacité de 5100 mAh 183 Wh. Elle garantit une distance de conduite allant jusqu’à 20 km. De plus, le moteur CC sans balais de 250 W alimente la trottinette pour une conduite facile et confortable. Bien que la Xiaomi Essential offre une vitesse maximale de 20 km/h, en mode sport, vous pouvez choisir un autre mode de vitesse qui vous convient. Les pneus de 8,5 pouces absorbent efficacement les chocs et empêchent le glissement.

Vous voulez aussi profiter du confort des doubles suspensions et des freins à disques pour vous déplacer en électricité ? La trottinette électrique REVOLT SPEED est un choix idéal. En prime, les performances des pneus GOODYEAR.

Xiaomi Pro 4 : une trottinette électrique endurante

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, la dernière trottinette électrique de la marque, rehausse la barre par rapport aux précédentes générations. Elle est propulsée par son moteur de 700W qui développe une puissance exceptionnelle. Dotée des pneus brevetés de Xiaomi, la trottinette électrique 4 Pro offre des performances de maniabilité de premier ordre avec ses pneus DuraGel tubeless de 10 pouces. Ces pneus sont performants sur presque tous les types de routes et ont une durée de vie assez longue.

Elle dispose d’une autonomie ultra-longue de 45 km, un seuil qui n’est même pas dépassé par la Mi Scooter 3 et la Mi Scooter Pro. De plus, grâce au BMS intelligent de 5e génération, la batterie jouit d’une sécurité accrue. Elle est protégée contre les courts-circuits, les courants forts et la chaleur, entre autres.

Des freins avant et arrière puissants améliorent grandement la sécurité de conduite du Xiaomi Electric Scooter 4 Pro .

Bien qu’il s’agisse de la meilleure trottinette électrique de Xiaomi, la NINEBOT F40E est aussi un modèle idéal pour parcourir jusqu’à 40 km en toute sécurité.

Ninebot Max G30 : la meilleure trottinette électrique pour les grands voyageurs

Ninebot est une startup chinoise, ayant racheté Segway. Cependant, peu de gens savent que Xiaomi est l’un des actionnaires de Ninebot. Donc, Ninebot est techniquement Xiaomi. Voilà pourquoi la Ninebot G30E II MAX figure dans cette liste des meilleures trottinettes Xiaomi.

Avec une reprise et une accélération incroyables, il faut un certain temps pour s’habituer à cette trottinette électrique. De plus, cette beauté est équipée de gros pneus de 10 pouces qui permettent de manœuvrer facilement les obstacles. Plus important encore, vous pouvez la conduire sur des terrains accidentés sans aucun problème.

Contrairement à la plupart des scooters électriques Xiaomi, elle peut parcourir 65 km sur une seule charge. Ceci, combiné aux trois modes de conduite, en fait l’une des meilleures trottinettes pour les longs voyages. Bien sûr, elle n’est pas sans inconvénient. Par exemple, elle pèse 18 kg, ce qui la rend très difficile à transporter.

La Ninebot G30E II MAX n’est pas la seule trottinette électrique la plus maniable du secteur, la PRO-III est le modèle le plus abouti de la gamme électrique de Ducati.

MI Electric Scooter 3 FR (Grey) : un modèle plus esthétique

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 se décline également en gris. Cette nouvelle version bénéficie d’un moteur beaucoup plus puissant ainsi que de plusieurs améliorations en termes de sécurité.

La Mi Scooter 3 grise affiche un look à la fois élégant, simpliste et fonctionnel, dépourvu de tout élément susceptible de gêner la conduite. Sa conception souligne sa finition grise, ainsi que sa structure minimaliste, composée d’un alliage en aluminium. D’ailleurs, cette caractéristique améliore la résistance thermique et la durabilité de ce modèle. Son poids de 13,2 kg ainsi que son mécanisme de pliage permettent de diminuer sa taille et de le transporter facilement pour monter les escaliers, le ranger dans la voiture.

En outre, cette trottinette peut être synchronisée avec votre smartphone par Bluetooth. Il suffit d’utiliser l’application Mi Home pour la démarrer, mettre son micrologiciel à jour, afficher la distance parcourue, la batterie restante et la vitesse engagée.

Véritable moyen de transport, la VR46 UP est une solution alternative pour les adultes.

Xiaomi Mi M365 : l’ancienne meilleure trottinette

Xiaomi Mi M365 a régné sur le marché en tant que meilleure trottinette électrique au monde depuis son arrivée sur le marché en 2016. Elle est devenue extrêmement populaire en raison de son grand confort et de sa commodité. Pliable, cet appareil mesure 114 x 43 x 108 cm et pèse 12,5 kg. Certifié IP54, il résiste à de petites éclaboussures d’eau, mais ne doit pas être utilisé sous la pluie.

Elle dispose d’un moteur de 250 watts et peut atteindre une vitesse de 15,5 mph, ce qui la rend idéale pour se déplacer en ville. La trottinette est équipée de batteries au lithium qui se rechargent en cinq heures. Le mode d’économie d’énergie limite la vitesse maximale (parfaite pour ceux qui préfèrent rouler lentement) à seulement 11 mph. Cette batterie a une autonomie de 30 km.

Cependant, on ne la retrouve plus facilement dans le commerce. Une alternative intéressante à ce modèle est la trottinette électrique URBANGLIDE 100S . Pour seulement 379,99 euros, cette dernière sera un véritable allié au quotidien, simple d’utilisation, précise et confortable.

Xiaomi 1S : trottinette électrique alliant élégance et confort de conduite

Le Xiaomi 1S est le successeur du Xiaomi M365. Il s’agit d’un modèle très similaire avec quelques améliorations indispensables, notamment un écran LED et trois modes de conduite qui ont amélioré l’expérience de conduite globale. Cette trottinette peut se plier et se déplier aisément. Elle démarre en quelques secondes, ce qui permet une utilisation plus aisée quelle que soit la situation.

Quant à son moteur, il offre une puissance de 250 watts, qui culmine à 500 watts.

Bien qu’elle ne soit pas aussi puissante que d’autres modèles similaires, la batterie de ce modèle offre toujours beaucoup de puissance. Elle permet de parcourir une distance allant jusqu’à 30 km lors d’une seule charge. Une telle autonomie résulte de la présence de 40 cellules lithium-ion 18650 avec une capacité totale de 275 kWh.

Sa conception légère, associée à son faible prix, en fait la meilleure trottinette électrique Xiaomi pour ceux qui recherchent un modèle urbain élégant.

Pour seulement 379,99 euros, Decathlon propose une alternative à ce modèle : la MICRO X10 . Cette trottinette électrique permet de parcourir une distance de 30 km sans le moindre effort.

Xiaomi Mi Pro : trottinette électrique pliante haut de gamme

La Xiaomi M365 Pro n’est pas seulement le successeur de la célèbre trottinette électrique Mi originale, mais elle est également meilleure dans presque tous les domaines. Elle dispose d’un moteur et d’une batterie plus puissants, ce qui permet une conduite plus souple et plus puissante que jamais. Vous pouvez rouler avec style grâce à son design et son confort actualisés.

La vitesse se contrôle aisément sur le Mi 365 Pro grâce à ses trois modes de conduite. Il s’agit des modes Eco, Drive et Speed qui présentent différents niveaux d’accélération et de vitesse maximale. Vous pouvez passer de l’un à l’autre avec un bouton situé entre le guidon et profiter de vitesses contrôlées.

La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro convient parfaitement aux déplacements courts et rapides. Elle peut durer environ 30 minutes avant d’être à court d’énergie.

Aprilia, cette marque italienne, propose également un modèle de trottinette électrique pliable : l’ eSR1 . Cette dernière convient à ceux qui souhaitent se déplacer élégamment.