Alerte ! Ce scooter électrique atteint une vitesse vertigineuse sur autoroute !

Solar Scooters a dévoilé son dernier modèle à grande vitesse, avec une vitesse maximale de 65 mph. L'Hyperion ne se contente pas de ressembler à la Lightcycle de Tron, ce scooter à l'air de trottinette électrique peut atteindre une rapidité fulgurante une fois lancé à pleine vitesse.

La plupart des entreprises fabriquent des modèles dont la vitesse maximale est d'environ 20 miles par heure. Ils offrent une autonomie décente pour les trajets en ville. Or, Solar Scooters a doté son Hyperion de deux énormes moteurs pour vous permettre d'aller aussi vite qu'une voiture sur l'autoroute. Pourquoi ? Voici en détail ce qu'il en est.

Le scooter électrique Hyperion

Les innovations dans le domaine de l'e-mobilité ne cessent d'étonner. Et l'Hyperion conçu par l'entreprise Solar Scooters fait aussi partie des inventions les plus spectaculaires du marché. Sa force et son atout, c'est sa vitesse. Il va plutôt vite pour un scooter à l'allure de trottinette électrique.

Grâce à ses deux moteurs d'une puissance maximale de 4 500 W chacun, l'Hyperion atteint une vitesse maximale de 65 mph. Cela en fait l'un des e-scooters les plus rapides du marché.

Et si vous vaciller à cette vitesse, ça risque de faire mal. Solar Scooters a donc veillé à ce que la conduite soit douce grâce à une suspension réglable et à des pneus de 11 pouces.

Avec une vitesse de pointe aussi élevée, des freins solides sont tout aussi importants. L'Hyperion est donc équipé de freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière pour vous aider à réduire la vitesse. Et ils fournissent également un freinage régénératif pour récupérer de l'autonomie.

Un engin qu'il faut savoir contrôler

D'un point de vue légal, quand on conduit un scooter, la vitesse de pointe est limitée à 20 mph sur les routes publiques en fonction de votre lieu de résidence. Mais rien ne vous empêche de libérer toute la puissance de l'Hyperion sur un circuit ou une propriété privée.

Cet engin peut donc être conduit sur une autoroute. Cependant, là encore, il faut faire attention et porter une tenue capable de vous protéger si vous vous faites éjecter d'un coup.

Sinon, vu que l'Hyperion est pourvu de 5 réglages de vitesse différents, il est conseillé de fixer des limites à la vitesse à laquelle vous allez. Solar Scooters propose également une application compagnon qui vous permet d'associer le scooter à votre smartphone pour la navigation, qui s'affiche sur un écran de 4,3 pouces.

Une bonne autonomie

En ce qui concerne l'autonomie de ce moyen de transport, Solar Scooters annonce qu'elle peut atteindre 70 miles. Cependant, ce n'est pas le cas si vous allez voler à 65 mph tout le temps. D'après les spécifications, vous vous rapprocherez de cette autonomie si vous ne dépassez pas les 30 mph. Ce qui reste rapide pour un scooter électrique. Lorsqu'il ne reste plus de batterie, l'Hyperion met 7 à 9 heures pour se recharger complètement.

Autrement, l'Hyperion est disponible en précommande dès aujourd'hui sur le site web de Solar Scooter. Le scooter électrique n'est qu'en noir et en gris, mais il est possible de choisir entre quatre couleurs néon pour le tablier personnalisé qui donne à l'Hyperion son look inspiré de Tron.

