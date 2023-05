Assurance pour trottinette électrique : obligatoire ou pas ?

Les propriétaires d’une trottinette électrique doivent-ils obligatoirement souscrire une assurance ou pas ? Voilà une question que tous les trotteurs se posent.

Impossible de ne pas le remarquer : notre route, nos trottoirs et même notre vie quotidienne ont été envahis ces dernières années par les trottinettes électriques. À la fois pratique et dangereux, le nombre de dommages et d’accidents augmente, ce qui soulève inévitablement la question relative à l’assurance. Doit-on obligatoirement assurer une trottinette électrique ou pas ? Cet article informe sur cette situation.

Assurance trottinette électrique : est-ce obligatoire ou pas ?

La trottinette électrique fait partie des véhicules terrestres à moteur considérés comme NVEI, EDPM, par le code de la route. À ce titre, et en vertu de l’article L211-1, la trottinette électrique doit être assurée obligatoirement.

Pour autant, la garantie multirisque de l’habitation ne couvre en aucun cas l’utilisation d’une trottinette électrique. La loi en vigueur exige au minimum une assurance responsabilité civile. Ce dispositif couvre les dégâts occasionnés accidentellement à autrui. Celle-ci permet de dédommager la victime. Cependant, elle ne garantit pas la réparation de la trottinette, et ce, même si elle a été endommagée.

Aussi, en ce qui concerne la trottinette électrique, bien que l’assurance responsabilité civile soit obligatoire, elle ne suffit pas. Ainsi pour le compléter, il faut contracter une assurance personnelle pour le conducteur ou une couverture individuelle accident, en fonction des termes du contrat en vigueur. Cette garantie prend en charge les éventuels dommages que le conducteur pourrait subir seul. Sont couverts les dépenses médicales non remboursées, la privation de salaire due à une incapacité physique et les coûts d’amélioration de l’habitat à la suite d’un accident grave.

Assurance contre les dégâts matériels. Celle-ci couvre les dépenses encourues si la trottinette a été volée ou si elle a été endommagée lors d’une altercation impliquant de tierces personnes.

Que risque-t-on si l’on n’assure pas sa trottinette électrique ?

Il faut souligner que comme l’assurance trottinette électrique est obligatoire, son absence est pénalisée. Voici quelques unes des risques encourus :

une amende de 3 750 € au plus ;

une condamnation à des travaux forcés une sanction d’un jour plus amende ;

une interdiction de conduire des véhicules motorisés terrestres ;

En outre, les propriétaires d’une trottinette électrique sont tenus de suivre une formation de sensibilisation aux règles de la sécurité routière ou de se voir confisquer sa trottinette électrique.

Aux termes des articles n°495-17, il est possible de mettre fin à cette action publique en versant une somme forfaitaire fixée à 500 €, réduite à 400 € et augmentée à 1 000 €.

L’assurance est-elle obligatoire pour une trottinette électrique bridée à plus de 25 km/h ?

Tous les types de trottinettes électriques sont soumis à l’obligation d’assurance tant qu’elles sont motorisées, quelle que soit leur vitesse.

Toutefois, pour un engin roulant à plus de 25 km/h, la situation diffère. Comme pour une moto ou un vélo électrique, il s’agit d’un cyclomoteur et doit alors être couvert par des garanties spécifiques. Dans ce cas également, l’assurance responsabilité civile est obligatoire et permet de compenser les dégâts occasionnés à un tiers.

Attention, certaines compagnies d’assurance ne couvrent pas une trottinette électrique bridée à plus de 25 km/h. Par ailleurs, si elles acceptent, elles peuvent refuser, selon les dispositions du contrat, toute indemnisation en cas d’accident survenu sur la voie publique. Pareil pour la victime d’un accident.

Assurance trottinette électrique : les équipements obligatoires pour être correctement assuré

Pour bien assurer sa trottinette électrique tout en respectant les normes en vigueur relatives à l’EDPM, le conducteur doit s’équiper d’un gilet de haute visibilité. En outre, il faut se munir d’un accessoire rétroréfléchissant la nuit, et le jour, en cas d’insuffisance de la visibilité.

Par ailleurs, la trottinette électrique doit posséder les équipements suivants :

des systèmes de freinage ;

feux de stationnement ;

équipement klaxon.

Après avoir déterminé si l’assurance de la trottinette électrique est obligatoire, la question est de savoir quel modèle correspond le mieux à vos besoins. Sans oublier que se déplacer sur une trottinette électrique fait partie des moyens de transport urbain. Plus encore, cette solution contribue à limiter l’empreinte carbone.

Top 3 des meilleures trottinettes électriques

Xiaomi Mi Scooter Pro 2

Caractéristiques techniques Poids : 14,2 kilos

Capacité : 100 kilos

Taille des roues : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 45 km

Xiaomi poursuit son projet de gagner le marché des trottinettes électriques. À cet effet, la marque détrône la M365 en proposant la Xiaomi a détrôné la M365 et propose la Mi Scooter Pro 2. Cette trottinette électrique est plus performante et atteint aisément les 25 km/h grâce à un moteur de 300 w. Elle peut atteindre une autonomie de 45 km. Par ailleurs, cet engin s’équipe d’un système de freinage double afin de garantir une meilleure protection de l’utilisateur. Côté design, il est plutôt séduisant.

Pour améliorer la visibilité, ce véhicule comprend un phare et des réflecteurs. Sur le guidon, on trouve un écran LCD permettant de contrôler l’autonomie ou de sélectionner la vitesse parmi les 3 proposées. Bien entendu, les compagnies d’assurance ne refuseront pas d’assurer cette trottinette électrique.

Autonomie importante

Moteur 300 w

Poids élevé

MI Scooter 3

Caractéristiques techniques Poids : 13,2 kilos

Capacité : 100 kilos

Taille des roues : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 30 km

La Mi Electric Scooter 3 utilise également un moteur de 300 W comme la Mi Scooter Pro 2. Par ailleurs, elle promet quelques améliorations et ce bien qu’elle présente les mêmes designs. En ce qui concerne les performances, son autonomie ne dépasse pas les 30 km grâce à une batterie plus petite.

Un écran LED se trouve sur son guidon, permettant de visualiser toutes les informations utiles. Autre nouveauté : le système de verrouillage automatique de l’étrier. Il faut le soulever au préalable pour éviter tout accident, mais il se plie aisément et en 3 clics. Pliée, la trottinette électrique ne mesure que 490 mm environ.

Trottinette abordable

Affichage LCD

Panneau fin

Ne convient pas aux personnes de grande taille.

WISPEED T850 V2

Caractéristiques techniques Poids : 12 kilos

Capacité : 100 kilos

Taille des roues : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 20 km

La trottinette électrique WISPEED T850 se caractérise par sa conception élégante et moderne. Elle constitue une option de choix pour les trajets en ville ou un usage quotidien.

Outre sa compacité et sa légèreté, cette trottinette électrique bénéficie d’une puissance plus élevée et d’une autonomie plus importante. Elle embarque une batterie lui permettant de couvrir 20 km

De plus, cette trottinette embarque un moteur de 250W et de pneus de 8,5 pouces. La disposition de ces pneus permet à l’utilisateur de se tenir debout plus facilement sur la trottinette.

Pliable et légère

Pas chère

Autonomie (20 km)

Pas de suspensions ni d’amortisseurs