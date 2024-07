Bouchons parisiens et JO 2024 : La trottinette électrique comme alternative parfaite

Alors que la capitale de France se transforme radicalement pour accueillir les JO 2024, circuler dans Paris en trottinette électrique semble être la solution pour se déplacer. Cependant, cela s'avère plus difficile qu'il n'y paraît.

Paris pendant les JO de 2024 et après

Officiellement, les Jeux Olympiques commencent du 26 juillet au 11 août et déjà, il y a de l'effervescence dans Paris. Les transports en commun sont saturés, certaines stations sont même fermées. Ce qui fait qu'il est actuellement devenu complexe de se déplacer dans la ville Lumière.

Dans des endroits sensibles, les passants doivent même présenter un QR Code pour s'y aventurer. De ce fait, certains trajets sont plus longs à effectuer qu'en temps normal. De plus, la situation risque de durer assez longtemps puisque du 28 août au 8 septembre se sont les Jeux Paralympiques.

Et par la suite, il y a aussi la rentrée des classes qui embouteille les routes. Sans compter le fait que les infrastructures gigantesques qui ont été mises en place doivent être démontrées. Pour aller d'une destination à l'autre dans la mégalopole, prendre une trottinette électrique semble être une bonne idée.

Un moyen de déplacement pratique lors des JO 2024

Concrètement, une trottinette électrique est un petit véhicule roulant de petite taille, autonome et agile dans les rues. C'est pourquoi, c'est une solution pratique à prendre pour aller d'un lieu à un autre dans une agglomération.

Lors des JO 2024, comme les rues de Paris seront presque quasiment impraticables en voiture, les piétons peuvent compter sur cette solution. Bien que les trottinettes en libre-service n'existent plus depuis le 31 août 2023, il est tout de même mieux de disposer de sa propre monture.

Des engins qui ne coûtent pas chers

Les trottinettes non électriques ne coûtent qu'une dizaine d'euros. Mais pour ceux qui veulent avoir un véhicule à batterie pour circuler dans Paris lors des JO 2024, c'est possible. Lors des soldes, il existe des modèles coûtant de 400-500 euros. Et si vous avez plus de 1000 euros en poche pour ce genre d'engin, vous pouvez vous procurez de vraies machines de compétition.

Il faut toutefois noter que ces trottinettes électriques ne peuvent être utilisées par les jeunes de moins de 14 ans. C'est la loi.

Des moyens de transport à surveiller

Si l'usage des trottinettes électriques est vivement plébiscité lors des JO de Paris 2024, des contraintes se profilent à l'horizon. Comme ces véhicules sont assez passe-partout, les risques d'infractions potentiels sont plus élevés.

De plus, même si la plupart des trottinettes électriques sont rétractables, cela ne résout pas vraiment les problèmes de parking vu leur nombre. Sinon, il est à noter qu'un propriétaire d'e-scooter doit être au minimum assuré en responsabilité civile.

C'est pour couvrir les éventuels dommages qu'un conducteur peut causer à autrui. Et si vous avez peur de vous faire dérober votre trottinette électrique, certains propriétaires souscrivent à un contrat spécifique de 500 euros pour le vol ou la casse. Tout cela coûte alors assez cher.

