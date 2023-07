Optez pour une trottinette électrique tout terrain vous procurera les sensations les plus fortes de votre vie. Pour vous aider dans votre choix, découvrez notre top 7.

Tout le monde ne vit pas dans un centre-ville avec des routes pavées relativement lisses. Votre itinéraire peut vous faire traverser des forêts, des sentiers ou des chemins de terre. Et si vous cherchez à vous amuser le week-end en pleine nature, une trottinette électrique tout-terrain peut s’avérer très amusante. Dans la liste ci-dessous, nous avons rassemblé ce que nous pensons être les meilleurs modèles pour le tout-terrain intense, ainsi que pour le tout-terrain « plus doux ».

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Beeper Max Note : 9,7/10 Découvrir Boomer Pro Note : 9,5/10 Découvrir Runway Plus Note : 9,2/10 Découvrir

BEEPER MAX : le meilleur choix

Caractéristiques techniques Nombre de vitesses : 3

Pneus : 10 pouces

Poids : 20.5 kg

Autonomie : 30 km à 90 km

Moteur : 5000 W

Ses performances et son équipement de pointe font de cette trottinette électrique la solution idéale pour tout type de terrain. En effet, la BEEPER MAX profite d’un moteur de 5000 W, une puissance suffisante dans la plupart des situations de conduite. Il dispose d’une batterie au lithium 48V offrant une autonomie de 30km à 90 km. Il tire profit d’une suspension renforcée avant et arrière et de pneus à chambre à résistants.

Avec une vitesse maximale allant jusqu’à de 25 km/h et son moteur puissant, la BEEPER MAX excelle à prendre facilement les collines et les pentes raides. Cependant, son poids lourd et son prix élevé peuvent le rendre moins adapté au cycliste occasionnel. Pourtant, c’est un E scooter puissant et de qualité supérieure capable d’effectuer facilement de longs trajets sur n’importe quel terrain.

Capacité maximum de 120 kg

3 types de frein

Plus cher que beaucoup sur le marché

Boomer Pro : une trottinette électrique tout terrain haut de gamme

Caractéristiques techniques Nombre de vitesses : 4

Pneus : 10 pouces

Poids : 19 kg

Autonomie : 45 km

Moteur : 5000 W

Le Boomer Pro, successeur du Barooder 3 Pro, séduira les amateurs de tout-terrain les plus exigeants. Pliable, cet E scooter abrite une motorisation de 500 W facilitant les montées et les pentes. Tout-terrain, cette trottinette électrique en aluminium comprend de multiples caractéristiques de sécurité et de confort. Y compris des feux de sécurité à LED avant et arrière très lumineux, trois systèmes de freinage.

Ses multiples caractéristiques de sécurité et de confort, son autonomie de 45 km en font un excellent choix pour une conduite sûre et fiable. Et si vous aimez la vitesse, vous adorerez cet E-scooter électrique extrêmement rapide.

Classée IP65, cette trottinette électrique peut rouler sans risque sous la pluie. Attention toutefois, bien qu’elle offre une expérience de conduite confortable et que le moteur extra puissant de 500W ses pneus peuvent être trop petits pour certaines routes plus accidentées.

500 watts de puissance pour les terrains escarpés

Feux de sécurité avant et arrière extra puissant

Pneus plus petits que certains modèles tout-terrain à usage intensif

Runway Plus : une trottinette électrique tout-terrain confortable et élégante

Caractéristiques techniques Nombre de vitesses : 3

Pneus : 10 pouces

Poids : 15 kg

Autonomie : 35 km

Moteur : 7000 W

Si la Runway a connu un réel succès, la nouvelle Runway Plus bénéficie d’une multitude d’optimisations. La finition rouge corail lui offre un style original et épuré. Pour la démarrer et gérer ses différentes fonctions, il suffit d’un seul bouton. Simplicité et agilité sont les maîtres mots qui symbolisent parfaitement ce modèle. Son plateau arrondi et large offre un confort optimal.

Équipée d’une batterie haute capacité, cette trottinette électrique tout terrain dispose de 35 km d’autonomie. En outre, il est propulsé par un moteur 700W capable de monter de fortes pentes. Il vous permet de sélectionner 3 modes de vitesse.

Un panneau de bord intégré indique diverses données liées à l’engin ou à son environnement. Ses roues gonflables de 10 pouces amortissent largement les chocs, pour une conduite fluide, plaisante et très confortable.

Moteur de 700W

Confort et élégance

Choix limité de couleurs et de motifs

E-MOTION PRO 2.0 OZE : une trottinette électrique tout terrain pour enfant

Caractéristiques techniques Nombre de vitesses : NC

Pneus : 10 pouces avant / 8 pouces arrière

Poids : 16 kg

Autonomie : 30 km

Moteur : 350 W

E-MOTION PRO 2.0 est l’une des trottinettes électriques tout-terrain dédiées aux plus jeunes trotteurs. Elle intègre un moteur ultra-silencieux de 350 W offrant une vitesse de pointe de 25 km/h et une autonomie de 35 km. Voilà des puissances bien rassurantes pour les parents qui veulent donner à leurs enfants assez de puissance pour la plupart des sorties tout-terrain.

Toutefois, ces caractéristiques ne seront peut-être pas suffisantes pour les pilotes tout-terrain les plus expérimentés. Si vous êtes à la recherche de la meilleure trottinette pour enfants, cette trottinette vaut vraiment le coup d’œil.

Grâce à ses roues de 10 pouces et à sa plateforme, cette trottinette offre un sentiment de sécurité et de stabilité durant les trajets. Sa double suspension et ses pneus pleins garantissent une durée de vie plus longue aux roues. Par ailleurs, son écran de contrôle permet d’obtenir toute une série d’informations pendant la conduite (vitesse, batterie restante, feux allumés, mode).

Sur et fiable

Confortable

Ne convient pas aux pilotes expérimentés.

E-Micro X10 : la SUV des tout terrain

Caractéristiques techniques Nombre de vitesses : NC

Pneus : 10 pouces

Poids : 14 kg

Autonomie : 30 km

Moteur : 500 W

L’E-Micro X10 est un scooter électrique à puissance variable de 350 watts, avec une puissance de pointe de 500 watts. Sa vitesse maximale autorisée est de 25 km/h et son autonomie de 30 km par charge. Ses pneus solides et son système de freinage réactif ont été conçus dans un souci de sécurité. Son cadre léger de 16 kg et pliable le rend un excellent choix si vous cherchez la meilleure trottinette électrique pliable.

Certes, sa vitesse de pointe est assez faible, et l’absence de suspension avant et arrière signifie qu’elle ne roule pas aussi facilement que d’autres. Mais sa puissance relativement généreuse, sa portabilité, ses caractéristiques de sécurité et sa construction haute qualité en font un excellent choix pour les trajets vallonnés. Son tableau de bord permet par ailleurs de rester informé des performances de la trottinette tout au long de l’année.

Trottinette électrique légère

Sonnette embarque

Absence de suspension

La Segway-Ninebot F2 Plus: la trottinette électrique tout terrain haut de gamme

Caractéristiques techniques Nombre de vitesses : NC

Pneus : 10 pouces

Poids : 17 kg

Autonomie : 55 km

Moteur : 900 W

L’une des caractéristiques les plus importantes de la Segway-Ninebot KickScooter F2 Plus est le haut niveau de sécurité qu’elle offre. Son cadre en acier associé au label de qualité IPX5 démontre qu’elle est prête à relever tous les défis.

En outre, cette trottinette électrique tout terrain comprend de feux avant et arrière pour rester visible dans des conditions de faibles luminosités. Quant à ses pneus auto-cicatrisants de 10 pouces, ceux-ci ont été spécialement développés pour assurer une conduite en toute sécurité.

La série F2 a été conçue avec un guidon plus large pour plus de stabilité pendant votre trajet. Équipée d’un frein à disque avant et d’un frein arrière électronique, la F2 profite d’un freinage plus rapide et plus stable pour le pilote. Le F2 Plus fait passer votre conduite au niveau supérieur !

Haut niveau de sécurité

Construction en acier à haute résistance

Accélération lente

Xiaomi 4 Ultra : une trottinette électrique tout terrain a une autonomie folle

Caractéristiques techniques Nombre de vitesses : 4

Pneus : 10 pouces

Poids : 24 kg

Autonomie : 70 km

Moteur : 940 W

La 4 Ultra est le modèle haut de gamme de la nouvelle série de trottinettes électriques Xiaomi 4 Ultra. Elle a été conçue pour faciliter la conduite urbaine. Sa conception pliable la rend facile à ranger dans des espaces restreints, tandis que le pont plus large et le guidon plus haut la rendent plus confortable que jamais. Et avec son système de suspension double, le scooter offre une conduite en douceur, absorbant les bosses et les chocs en cours de route.

De plus, les pneus DuraGel de 10 pouces offrent une excellente protection contre les objets pointus jusqu’à 3,5 mm. Plus encore, l’indice de protection contre la poussière et les éclaboussures IP55 vous permet de rouler dans les flaques d’eau sans vous soucier d’endommager le scooter.

Son moteur de 500W délivre une puissance de crête de 940 W, assurant une conduite rapide et sans effort. Sa batterie lithium-ion de 561,5 Wh lui fournit une autonomie de 70 km. En fait, cette trottinette électrique se révèle idéale pour la conduite tout terrain

Autonomie importante

Trottinette puissante

Assez lourde

FAQ

Trottinettes électriques tout-terrain : qu’est-ce que c’est ?

Les trottinettes électriques tout-terrain sont réputées pour les amateurs d’activités de plein air, les chercheurs d’aventure et ceux qui souhaitent rouler en douceur sur des terrains accidentés.

Quel est le meilleur e-scooter électrique tout-terrain ?

Les meilleurs e-scooters tout-terrain sont dotés d’un cadre robuste, d’un système de freinage double de haute technologie, d’un moteur d’une puissance d’au moins 250 watts, d’une batterie de grande capacité et d’un système de freinage de pointe.

Voici les facteurs les plus importants si vous vous demandez comment acheter le meilleur scooter électrique tout-terrain :

1. Puissance du moteur

La puissance du moteur de la trottinette électrique varie de 200 à 5000 watts. Cette puissance dépend de la taille, ce qui affecte l’accélération et la vitesse du scooter motorisé. Une trottinette électrique de 250 watts se déplace à une vitesse de 19 à 45 km/h tandis qu’un moteur de 5000 watts se déplace à 100 km/h.

2. L’autonomie

Les trottinettes électriques sont dotées d’une autonomie spécifique, qui correspond à la capacité de la trottinette à parcourir une certaine distance en une seule charge. Si l’adulte prévoit de parcourir de plus longues distances, un E-scooter à 20 km/h avec une plus grande autonomie permet de parcourir une plus grande distance avec une seule charge.

3. Suspension

Lorsque vous voyagez sur des routes cahoteuses, les trottinettes électriques dotées d’une suspension et d’un système d’absorption des chocs peuvent vous aider à passer sur tous les terrains. Les suspensions indépendantes absorbent les bosses, maintiennent la gravité stable et permettent de parcourir de longues distances, ce qui rend les e-scooters confortables.

4. Roues et pneus

Il est important d’avoir des roues durables si vous voulez faire du tout-terrain. Des roues solides peuvent résister à des terrains et des conditions difficiles lorsque vous roulez à grande vitesse.

Pour les trottinettes électriques tout-terrain, choisissez des pneus plus larges et plus grands, d’au moins 8 pouces. Ces pneus offrent une excellente absorption et une bonne adhérence.

5. Système de freinage

Un système de freinage de qualité vous permettra de rouler en toute sécurité. Recherchez une trottinette électrique tout terrain dotée d’une puissance de freinage forte, souple et fiable.

Les freins à disques sont généralement le type de frein le plus puissant et le plus efficace pour les trottinettes électriques. Le système de freinage est activé par une simple pression sur un levier situé sur le guidon du scooter, et le scooter s’arrête presque instantanément.

Pour les trottinettes électriques tout terrain, il faut prévoir plusieurs systèmes de freinage pour une meilleure protection.

