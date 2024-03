Comparatif du meilleur casque VR pour PC : lequel acheter ?

Choisir un casque de réalité virtuelle n'est pas chose aisée, voilà pourquoi nous avons établi ce comparatif du meilleur casque VR pour PC. Une liste de modèles qui vous permettra assurément de faciliter vos choix.

Comment déterminer le meilleur casque VR pour PC ? En premier lieu, il est indispensable de prendre en compte différentes caractéristiques importantes. Performance, écran, ergonomie, on décortique tout dans ce comparatif.

HTC Vive Pro 2 Note : 9,7/10 Découvrir Valve Index Note : 9,5/10 Découvrir HTC Vive Cosmos Note : 9,2/10 Découvrir

HTC Vive Pro 2 : la qualité au rendez-vous !

Dans la course pour le meilleur casque VR PC, le modèle HTC Vive Pro 2 a toutes les chances de le remporter.

Modèle haut de gamme, ce casque possède deux écrans de 2448 x 2448 pixels chacun, soit une résolution en 2,5K de chaque. Côté puissance, il présente un taux de rafraîchissement de 120Hz, idéal pour les jeux les plus lourds et gourmands. Pour l'expérience VR, vous avez la possibilité de regarder des films, de faire du sport et de jouer à des jeux, et ce, à 120°.

Si son poids peut se révéler contraignant, son design ergonomique et son confort d'utilisation viennent compenser.

Résolution 2,5K par oeil (5K en tout)

Haute performance

Poids important

Prix élevé

Valve Index : pour une expérience visuelle intense !

Caractéristiques techniques Ecran : 1440 x 1600 pixels par oeil

Taux de rafraîchissement : 120 à 144 Hz

Poids : 809 g

Champ de vision : 110°

Le Valve Index est un casque VR haut de gamme qui mise avant tout sur le confort oculaire et physique de l'utilisateur.

Son aspect ergonomique n'est pas seulement esthétique puisque le casque est personnalisable selon les besoins. Plus précisément, il est possible de modifier la distance entre les yeux et la lentille, mais aussi la distance interpupillaire. Bien sûr, le serrage des bandeaux inférieurs et supérieurs est également modifiable.

Niveau performance, ce casque présente certainement le meilleur taux de rafraîchissement actuel, allant de 120 à 144 Hz. Aucun risque de latence ou de bugs donc niveau gaming ou activité professionnelle.

Autres points intéressants, ce modèle profite des contrôleurs Valve Knuckles, avec une répartition pratique des boutons et un confort exemplaire. Le Valve Index est sans nul doute l'un des meilleurs casques VR du moment.

Fréquence de rafraîchissement élevé

Confort optimal des contrôleurs

Résolution écran assez faible

Poids important

HTC Vive Cosmos : accessible et performant !

Caractéristiques techniques Ecran : 1440 x 1700 pixels par oeil

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Poids : 645 g

Champ de vision : 110°

Il n'est pas étonnant de voir un autre modèle de la gamme HTC Vive dans ce comparatif, tant les casques de cette gamme sont intéressants.

Le HTC Vive Cosmos est avant tout un casque léger, pesant à peine 645 g. Cela en fait donc un modèle confortable, disposant en plus d'un système de rembourrage efficace pour le joint facial. Son double écran de 1400 x 1700 pixels chacun offre une expérience visuelle intéressante, et ce, grâce à son panneau LCD à pixels RVB censé offrir des couleurs plus chatoyantes.

Le vrai point fort de ce modèle est son système de tracking par caméras externes. À l'aide de 6 caméras intégrées, le casque analyse les mouvements et l'espace environnant très minutieusement.

Poids correct

Système de suivi performant

Nécessite un espace assez important

Système de refroidissement très bruyant

HP Reverb G2 V2 : un hybride intéressant

Caractéristiques techniques Ecran : 2160 x 2160 pixels par oeil

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Poids : 550 g

Champ de vision : 114°

Le HP Reverb G2 V2 est ce que l'on appelle un modèle hybride, étant à la fois autonome et adapté à un PC.

Léger, il est également confortable et présente un aspect très élégant, en plus d'être ergonomique. La particularité de ce modèle est qu'il s'agit d'un casque de réalité mixte. Ainsi, en plus de la réalité virtuelle, il propose également des expériences en réalité alternée.

Sa résolution de 2160 x 2160 pixels par œil vous promet une expérience cinématographique et vidéoludique en 4K, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour réduire les risques de latences. Pour les plus curieux sur la réalité mixte, ce modèle est à essayer d'urgence.

Fonctionnalité hybride

Technologie de réalité mixte

Qualité sonore assez faible

Ludothèque limitée

Pico 4 : l'un des plus accessibles

Caractéristiques techniques Ecran : 2160 x 2160 pixels par oeil

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Poids : 295 g

Champ de vision : 105°

Modèle hybride de qualité, le Pico 4 est aussi bien adapté aux professionnels que pour les gamers et les plus curieux.

Son premier atout de taille est son écran, ou plutôt ses deux écrans en lentilles pancakes d'une résolution de 2160 x 2160 pixels de chaque. Ils vous permettent de visionner des films, séries et de jouer à des jeux en 4K améliorés, une version optimisée. Il est également très confortable à porter, en majeure partie grâce un très faible poids.

Puissant, il présente un taux de rafraîchissement de 90 Hz, plus que correct pour jouer à des jeux. L'expérience audio est des plus immersives, avec un système de son spatial réduisant les bruits parasites. À cela s'ajoute un contrôleur ergonomique et d'excellente facture.

Résolution 4K Plus

Faible poids

Système de suivi des contrôleurs capricieux

Isolation de lumière semi-efficace

PSVR 2 : une future menace pour la concurrence !

Caractéristiques techniques Ecran : 2000 x 2040 pixels par oeil

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Poids : 600 g

Champ de vision : 110°

Le PSVR 2 est avant tout un casque de réalité virtuelle pour console, et plus précisément pour la PS5.

Toutefois, le modèle peut être utilisé à travers différentes techniques de modding, mais aussi par des annonces de développeurs. Une excellente nouvelle au vu des nombreuses qualités de l'appareil.

En effet, le PSVR 2 est un excellent casque, disposant à la fois d'une excellente résolution en 4K, d'une finition de qualité et de performances exemplaires. La preuve avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Uniquement pensés pour le gaming, ces contrôleurs sont parfaitement adaptés pour des expériences de jeu.

Pour les plus exigeants et les amoureux de la PSVR 2, il s'agit là de la meilleure alternative possible pour en profiter sur PC.

Excellente résolution

Contrôleurs adéquats pour le gaming

Compatibilité PC encore limitée

Nécessite des techniques de modding

FAQ

Si vous avez maintenant une idée plus précise des modèles à choisir, voici les réponses aux questions essentielles concernant les casques de réalité virtuelle et leur technologie.

Faut-il prendre un casque VR spécial PC ou un modèle hybride ?

Cette question est très importante étant donné que les fonctionnalités, possibilités et surtout les prix entre les modèles exclusivement pc et les hybrides sont très différents.

Un casque VR uniquement pour PC profitera des capacités de votre machine et utilisera le système de ce dernier pour la matérialisation du monde numérique. L'avantage certain de ce modèle est qu'il dispose généralement d'excellents résultats niveaux écrans et qualité son. C'est tout à fait normal étant donné que sans batteries ni carte graphique, il pourra se concentrer sur l'optimisation de l'expérience utilisateur à travers d'autres moyens plus immersifs.

Le casque hybride possède l'avantage d'être autonome, et ne nécessite pas forcément un PC pour fonctionner. Un avantage considérable si vous souhaitez voyager avec votre appareil. D'autant plus que certains modèles récents possèdent des performances très élevées, allant au niveau de certains PC. Toutefois, cette performance a un coût élevé, voilà pourquoi les modèles hybrides coûtent généralement plus cher que les modèles exclusivement PC.

Au final, le choix dépend principalement de vos besoins, mais aussi de votre budget. Choisir un modèle hybride peut être le meilleur choix, à condition d'utiliser pleinement sa fonctionnalité autonome. Dans le cas contraire, il est nettement préférable d'opter pour le modèle pour PC, tout aussi performant (voire plus), mais moins onéreux.

Que faut-il prioriser dans la sélection d'un casque VR pour PC ?

Il est avant tout nécessaire de regarder du côté de la compatibilité avec le système d'exploitation.

En effet, certains modèles de casque VR fonctionnent sur un type de système bien précis. Il en est de même des plateformes de téléchargement de programmes. Si vous désirez expérimenter la technologie VR dans son ensemble, il faut voir du côté de la compatibilité et de la disponibilité des applications sur les magasins numériques. Il existe des modèles particulièrement performants, mais dont la ludothèque est extrêmement limitée en raison d'un manque d'applications et de jeux compatibles.

Il ne faut pas oublier les caractéristiques techniques, éléments très importants puisqu'elles auront un impact sur votre expérience utilisateur. Ainsi, que ce soit le poids, la finition du casque, la présence d'un port audio, le système de tracking ou encore les processeurs et types de batteries utilisées, toutes ces données sont précieuses.

Enfin, le rapport qualité/prix est une donnée indispensable. Il vous permettra notamment de voir si les caractéristiques et capacités d'un appareil s'accordent réellement à vos besoins et budgets. Le choix du modèle de casque VR est une étape cruciale qui ne doit absolument pas être prise à la légère.

Comment connecter un casque VR à un PC ?

Si les étapes d'installations sont foncièrement différentes selon le modèle, il y a des étapes communes pour la connexion de ces appareils sur le PC.

La première étape consiste avant tout à câbler le casque au port du PC, que ce soit le câble USB ou le port HDMI. Par la suite, les étapes d'installation et de mise en place varient. Pour les modèles HTC Vive par exemple, il est question de télécharger au préalable le logiciel d'installation du système puis d'accéder à l'interface avant de télécharger les applications sur les plateformes adéquates. Cela est également valable pour les appareils VR de Meta.

Réalité mixte ou réalité virtuelle : laquelle privilégier ?

Actuellement, plusieurs modèles de casques VR proposent de plus en plus la technologie de la réalité mixte.

Un mélange entre les éléments numériques de la VR qui se superpose avec l'environnement réel. Aussi, entre un casque VR standard et un modèle avec la réalité mixte, il devient de plus en plus difficile de choisir.

Pour les plus curieux, le choix d'un modèle proposant la réalité mixte peut être adéquat. Toutefois il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une technologie en cours de développement et non aboutie. Aussi, que ce soit la ludothèque comme les applications déjà présentes nécessitent des ajouts massifs.

Si vous êtes donc amenés à choisir entre deux modèles, il est plus efficace de choisir un modèle qui pourra vous offrir une expérience VR optimale plutôt qu'une première expérience en réalité mixte à améliorer.

