À côté d’Apple, Samsung est l’un des mastodontes de la montre connectée. Mais laquelle choisir ? La marque coréenne propose une large choix. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles ci-dessous.

Classement Modèle Notre note Lien du site Samsung Galaxy Watch 5 9,8/10 Acheter Samsung Galaxy Watch 5 pro 9,5/10 Acheter Samsung Galaxy Watch 4 9,4/10 Acheter

Samsung Galaxy Watch 5 : la meilleure montre Android

Caractéristiques techniques Résolution : 396 x 396 px / 450 x 450 px

Taille d’écran : 1,19 pouce / 1,36 pouce

Mémoire interne : 16Go

Autonomie de la batterie : 50 heures

Couleur : Noir, Gris, Mauve

Prix : 249 €

La Samsung Galaxy Watch 5 est le nouveau fleuron de la marque coréenne. Par rapport à la Watch 4, ce n’est pas une grande révolution en soi. Néanmoins, elle hérite de son magnifique design et des améliorations importantes côté software et hardware.

En termes de design, on a en face de soi une montre connectée avec des finitions premium et un design très moderne. Ainsi, que la meilleure montre Samsung soit destinée à un homme ou à une femme, peu importe son âge, elle saura embellir vos poignets.

Côtés fonctionnalités, Samsung n’a pas lésiné et cette tocante est très complète. Doté du « BioActive Sensor », vous pourrez suivre l’ensemble des données sur votre état de santé.

Un design élégant et très soigné

Des fonctionnalités puissantes

Un manque de fonctionnalités pour les activités en extérieur

Un manque de précision au niveau du capteur SpO2

Samsung Galaxy Watch 5 Pro : la meilleure montre Samsung pour les grands sportifs

Caractéristiques techniques Résolution : 450 x 450 px

Taille d’écran : 1,36 pouce

Mémoire interne : 16Go

Autonomie de la batterie : 80 heures

Couleur : Noir, Gris

Prix : 419 €

Lors du développement de cette tocante, il est certain que Samsung avait dans son viseur les montres connectées Garmin. Ainsi, la meilleure montre Samsung pour les grands sportifs a vu le jour.

Taillée pour l’aventure, elle est dotée de toutes les fonctionnalités de la version standard, mais elle en propose en plus des fonctions spécifiques. Par exemple, vous pourrez importer votre itinéraire de course lors de vos séances de cyclisme ou de randonnée.

S’additionnent à cela, une grosse amélioration de l’autonomie, un boîtier en titane et un écran en cristal. Même aux poignets des plus fougueux, la meilleure montre Samsung pour les grands sportifs s’en sortira sans une égratignure.

Une finition ultra premium

D’excellentes fonctionnalités pour les activités en extérieur

Une seule taille disponible

Le bracelet de sport peut se défaire facilement

Samsung Galaxy Watch 4 : la plus accessible des Galaxy Watch

Caractéristiques techniques Résolution : 396 x 396 px / 450 x 450 px

Taille d’écran : 1,2 pouce / 1,4 pouce

Mémoire interne : 16 Go

Autonomie de la batterie : 44 heures

Couleur : Noir, Argent, Or

Prix : 179 €

Si vous ne souhaitez pas faire trop de dépenses et profitez de l’une des meilleures montres Samsung, la Galaxy Watch 4 est un excellent choix. Accessible à partir de 169 €, elle présente toutes les fonctionnalités de ses successeurs.

En outre, on retrouve un design épuré et soigné, un écran tout simplement magnifique et une lunette rotative qui facilite la navigation dans les différents menus.

Par ailleurs, on n’oublie pas les fonctionnalités essentielles à l’image de Google Maps et Google Play qui arrivent directement préinstallées. Le petit bémol sur cette version, c’est son autonomie qu’on revoit légèrement à la baisse en comparaison des nouvelles Galaxy Watch 5.

Un prix très compétitif

Une grande fluidité

Une autonomie d’une journée uniquement

Des fonctionnalités tierces moins performantes que celles d’Apple

Samsung Galaxy Watch 4 Classic : la montre connectée avec la meilleure lunette rotative

Caractéristiques techniques Résolution : 450 x 450 px

Taille d’écran : 1,36 pouce

Mémoire interne : 16Go

Autonomie de la batterie : 48 heures

Couleur : Noir, Argent

Prix : 249 €

Avant la sortie des Galaxy Watch 5, la meilleure montre Samsung était la Galaxy Watch 4 Classic. Pour les fans de la marque coréenne, il s’agissait sans aucun doute de la version la plus élaborée jamais lancée.

L’origine de son appellation est due à son style qui reprend grandement le design des montres classiques. Par ailleurs, elle profite d’une lunette rotative physique qui a fait beaucoup parler d’elle.

Comme ses successeurs et dans sa version de base, on retrouve de nombreux capteurs pour suivre le rythme cardiaque, la composition corporelle, etc. Côté fonctionnalités, on retrouve tout ce qui est recherché sur une montre connectée moderne : GPS, always on display, fonctionnalités de suivi du sommeil…

Une lunette rotative fonctionnelle facilitant la navigation

Un très bel écran

Une autonomie trop juste

Des fonctionnalités tierces moins performantes que celles d’Apple

Samsung Galaxy Watch 3 : la meilleure pour les utilisateurs d’iPhone

Caractéristiques techniques Résolution : 360 x 360 pixels

Taille d’écran : 1.4 pouce

Mémoire interne : 8 Go

Autonomie de la batterie : 56 heures

Couleur : mystic bronze, mystic Noire, mystic Blanche

Prix : 199 €

La Samsung Galaxy Watch 3 a été l’un des plus gros coups de cœur des utilisateurs de montre connectée à sa sortie. Profitant d’un design époustouflant, d’une lunette rotative fonctionnelle et de capteurs dédiés à la santé puissante, c’est encore un excellent choix à l’heure actuelle.

Alimenté par l’écosystème « Tizen » de Samsung, c’est la meilleure montre Samsung pour les utilisateurs d’iPhone. En effet, c’est la seule à fonctionner sur les plateformes Android et iOS.

Côté personnalisation, on n’est pas en manque. Disponible en deux différentes tailles avec de nombreux styles de menus disponibles, vous pourrez configurer la montre comme vous le souhaitez.

Capteur ECG approuvé par la FDA

Une pléthore de styles de menus

Certaines fonctionnalités indisponibles sur iOS

Une autonomie trop juste

Samsung Galaxy Watch Active 2 : la meilleure pour faire de bons plans

Caractéristiques techniques Résolution : 360 x 360 pixels

Taille d’écran : 1.4 pouce

Mémoire interne : 4 Go

Autonomie de la batterie : 96 heures

Couleur : Black, Silver, Gold

Prix : 213 €

La Watch Active 2 est la concurrente directe de la Samsung Galaxy Watch 4. Cela annonce déjà les couleurs. Plus simplement, c’est la meilleure montre Samsung à acheter, surtout lorsqu’elle est sujette à de bons plans.

Si vous ne souhaitez pas acheter un nouveau smartphone, c’est la montre connectée qu’il vous faut puisqu’elle fonctionne avec n’importe quel appareil, que ce soit un Android ou un iOS.

Par ailleurs, elle dispose de toutes les fonctionnalités dont on a besoin au quotidien. De surcroît, elle se dote du GPS, d’un cardiofréquencemètre, d’une fonction de suivi du sommeil et de l’activité physique.

Un style passe-partout

Un excellent prix pour une montre connectée avec un capteur ECG

Le suivi du sommeil manque de précision

Peu de nouveautés par rapport à la version précédente

Samsung Galaxy Watch Active : le meilleur choix pour avoir une montre sport à un petit prix

Caractéristiques techniques Résolution : 360 x 360 pixels

Taille d’écran : 1.1 pouce

Mémoire interne : 4 Go

Autonomie de la batterie : 24 heures

Couleur : Silver, Black, Rose Gold, Sea Green

Prix : 163 €

Si vous êtes un grand sportif, mais que vous n’êtes pas prêt à investir dans une montre Garmin ou une Apple Watch, la meilleure montre Samsung pour vous est la Galaxy Watch Active. À son lancement, c’était la tocante la plus rapide et la plus facile à utiliser en comparaison des autres montres connectées sous Wear OS.

Destinée aux sportifs, elle profite de nombreuses fonctionnalités destinées au sport en extérieur. Certes, elle n’est pas aussi complète que les montres Garmin et Apple, mais elle a tout de même d’excellentes applications.

À l’utilisation, vous profiterez d’une montre design et élégante. Par ailleurs, vous ne rencontrerez aucun gène dans son utilisation. Pour terminer, disons tout simplement que c’est une excellente tocante sportive comme premier achat.

Une interface agréable

De nombreuses fonctionnalités sport

Pas de version LTE

Des bordures voyantes aux alentours de l’écran

FAQ

Quelle est la meilleure montre Samsung ?

La meilleure montre Samsung est actuellement la Samsung Galaxy Watch 5. Elle est très complète, elle présente des fonctionnalités puissantes et un design élégant et raffiné qui va à tous les âges et à tous les genres.

De plus, elle se trouve être moins chère que sa version « Pro », mais concurrence tout aussi bien les Apple Watch. Si vous êtes en possession d’un smartphone Samsung, elle est encore plus intuitive et elle sera complètement débridée.

Samsung Galaxy Watch : LTE ou pas ?

Partir sur une Samsung Galaxy Watch LTE est une option très avantageuse, surtout lors de vos séances sportives en extérieur. En effet, vous n’aurez plus besoin d’avoir votre smartphone à proximité pour profiter de toutes ces fonctionnalités.

Vous pourrez donc recevoir toutes vos notifications, répondre à vos messages ou encore écouter de la musique directement depuis votre poignet.

Qu’est-ce qui différencient les Apple Watch des Samsung Galaxy Watch ?

Mis à part les écosystèmes différents qui équipent chacune des montres de ces deux marques, elles ont également quelques différences. Pour illustrer cela, voici quelques éléments qui contrastent l’Apple Watch Series 8 de la Samsung Galaxy Watch 5.

Déjà, il faut noter la forme de l’écran. Sur les Galaxy Watch, vous retrouverez un écran circulaire qui reprend le design des montres traditionnel. À la place, les Apple Watch ont un écran rectangulaire.

Par ailleurs, en termes de finition, la Series 8 peut avoir un boîtier en acier inoxydable alors que la Galaxy Watch 5 ne possède qu’un boîtier en aluminium. Côté batterie, la Watch 5 présente une meilleure autonomie, mais l’ergonomie de la Series 8 est légèrement supérieure.

Notons également que ces deux montres ne sont compatibles qu’avec des smartphones propriétaires. Cela signifie que la Watch 5 ne pourra pas se connecter à un iPhone et inversement, la Series 8 ne pourra pas se connecter à un smartphone Android.

Pour terminer, les meilleures montres Samsung et Apple sont des excellents choix. Quels que soient vos besoins, elles sont capables de les satisfaire, mais tout dépend réellement des goûts et du prix que vous êtes prêt à investir.

Est-ce que les Samsung Galaxy Watch sont résistantes à l’eau ?

La grande majorité des modèles de Samsung Galaxy Watch sont aux normes 5ATM et IP68. Cela signifie donc qu’elles sont parfaitement étanches et que vous pourrez les porter sous la douche ou encore durant vos séances de natation.

Toutefois, faites attention, même si elle est parfaitement étanche, les produits électroniques sont sensibles à l’eau.

Comment écouter de la musique sur une Samsung Galaxy Watch ?

Pour écouter de la musique sur une Samsung Galaxy Watch, deux options s’offrent à vous. Soit, vous utilisez Spotify, soit vous importez directement votre liste musicale au sein de la tocante. Si vous prenez la première option, il vous faudra un compte Spotify Premium puisque les Galaxy Watch ont déjà l’application qui est préinstallée.

La suite est assez simple, puisqu’il ne vous reste plus qu’à télécharger directement vos playlists sur votre montre pour écouter de la musique hors connexion.

Au contraire, si vous préférez l’option numéro 2, lancez Galaxy Wearable sur votre smartphone. Après, rendez-vous dans « paramètres » et sélectionnez « ajouter de nouveaux contenus ». Vous ajoutez ensuite vos différents morceaux et vous validez votre sélection.

