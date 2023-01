Test de la Samsung Galaxy Watch 5 : que vaut la rivale de l’Apple Watch ?

La Samsung Galaxy Watch 5 est tout simplement l’une des meilleures tocantes au monde, en concurrence directe avec la dernière série d’Apple Watch. Dans ce test, je vous détaille tout ce qu’il faut savoir sur cette montre connectée pour vous aider dans votre prise de décision !

La Samsung Galaxy Watch 5 est la dernière version sortie de la série des montres Samsung Galaxy Watch. Elle offre une prise en main facile, des fonctionnalités puissantes, une finition élégante et bien aboutie. On peut dire que c’est l’une des meilleures montres connectées Android, sauf qu’elle a un petit défaut : son autonomie !

Présentation

À mon humble avis, si vous avez déjà possédé son aîné, la Samsung Galaxy Watch 5 n’est pas une énorme révolution en soi. En outre, on retrouve la même signature que sur la Galaxy Watch 4 et vous ne serez donc pas dépaysé.

Malgré tout, on constate qu’il y a eu des améliorations, que ce soit du côté software ou hardware. Elle vient en deux tailles différentes et le choix des couleurs est très diversifié. Par ailleurs, une version pro de la Samsung Galaxy Watch est également disponible avec de meilleurs matériaux et une plus grande autonomie.

Promo -6% Samsung Galaxy Watch5 Montre connectée Intelligente, suivi de la santé, montre sport, batterie longue durée, Bluetooth, 44mm, Graphite, Extension gara ... Suivi du sommeil : apprenez à ...

Surveillez votre cœur : le cap...

Prenez soin de vous : le capte...

Charge rapide : il vous suffit... 329.99 € 309.00 € Voir l'offre

Caractéristiques techniques Dimension : 39.3 mm x 40.4 mm x 9.8 mm / 43.3 mm x 44.4 mm x 9.8mm

Poids : 28.7 g / 33.5 g

Batterie : 284 mAh / 410 mAh

Autonomie : Variable selon l’utilisation, entre 12 h à 24 h

Taille de l’écran : 1.2 pouce / 1.4 pouce

Technologie de l’écran : Super AMOLED

Définition de l’écran : 396 x 396 pixels / 450 x 450 pixels

Format de l’écran et finition : circulaire, Crystal de Saphir

Mémoire : 16 Go de stockage interne et 1.5 GB de RAM

Connectivité : LTE (en option), Bluetooth 5.2, WiFi a/b/g/n, NFC, GPS, multi-GNSS

Indice de protection : IP68 + 5ATM

Compatibilité : Android 8.0 ou une version supérieure

Capteurs : température, accéléromètre, baromètre, gyroscopique, géomagnétique, lumière et capteurs BioActive de Samsung

Couleurs : Graphite, rose doré, saphir et argent

Prix : À partir de 279 €

Samsung Galaxy Watch 5: design et conception

Côté design et conception, je ne me suis pas particulièrement senti dépaysé. La Samsung Galaxy Watch 5 reprend le style conventionnel des montres traditionnelles, c’est-à-dire une forme circulaire, tout comme sur la Watch 4.

On note également l’absence d’un contour rotatif, à l’avantage d’un contour tactile autour de l’écran pour interagir avec la montre connectée. La conception de cette tocante reprend également les codes des versions précédentes.

J’entends, par cela, un boîtier divisé en deux parties : une partie en aluminium brossé où tous les capteurs sont présents et l’autre partie avec l’écran, sur un disque en métal poli. Selon moi, ce mix est excellent et donne une impression haut de gamme à la Samsung Galaxy Watch 5.

Côté personnalisation, la montre ne manque pas de ressources. En effet, peu importe la taille de votre Samsung Galaxy Watch 5 (40 mm ou 44 mm), quatre coloris sont disponibles.

En addition, grâce au service « Bespoke », vous serez en mesure de faire correspondre le bracelet avec le boîtier de la montre. Les bracelets sont disponibles avec de nombreuses finitions et déclinaisons (Milanaise, sportive, cuir, etc.).

Pour terminer, je dirais donc que la Samsung Galaxy Watch 5 est une tocante avec de belles finitions et un design moderne qui correspondra à tous les générations et genres.

La performance de la Samsung Galaxy Watch 5

En termes de performance, il est juste de dire que la Samsung Galaxy Watch 5 est une montre connectée efficace.Malgré une autonomie tout juste suffisante, elle est intuitive et réactive.

En effet, lors du test, il n’y avait pas particulièrement de tâches où la montre était en grande difficulté. À la place, il était simplement question de geste rapide et de pression sur des boutons.

Par ailleurs, on peut dire que l’ensemble de la montre, même le contour est réactif. Sous Wear OS 3, l’interface de Samsung One UI Watch n’a aucune difficulté à fonctionner.

Très important, il faut noter le fait que malgré la présence de Wear OS, les applications issues de Google ne fonctionneront pas sur la Samsung Galaxy Watch 5. Pour pouvoir installer des applications tierces, il vous faut absolument télécharger l’application dédiée aux montres connectées Galaxy.

Par ailleurs, pour pouvoir profiter des fonctionnalités relatives à la santé, il faut également télécharger une extension. Beaucoup trop de fonctionnalités manquent à l’appel de base, c’est donc une course de fond avant que la Watch 5 soit parfaitement opérationnelle.

Pour les personnes qui n’apprécient pas de devoir faire des réglages ou des paramétrages, la Samsung Galaxy Watch 5 n’est sans doute pas la bonne montre connectée. Toutefois, toutes ces installations terminées, on se rend vite compte de la qualité du produit et de sa fluidité à réaliser de nombreuses tâches.

Promo -6% Samsung Galaxy Watch5 Montre connectée Intelligente, suivi de la santé, montre sport, batterie longue durée, Bluetooth, 44mm, Graphite, Extension gara ... Suivi du sommeil : apprenez à ...

Surveillez votre cœur : le cap...

Prenez soin de vous : le capte...

Charge rapide : il vous suffit... 329.99 € 309.00 € Voir l'offre

Les fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 5

Comme évoqué plus haut, ce qui fait la force de la Samsung Galaxy Watch 5 réside non seulement dans l’amélioration de son hardware, mais aussi de son software. En conséquence, elle est dotée de nombreux capteurs et propose de nombreux types d’exercice.

Ce qui fait sa caractéristique, c’est tout d’abord la qualité de son suivi du sommeil. Samsung promet un suivi précis avec des données complètes sur l’ensemble de vos cycles, sur près d’un mois.

Selon vos habitudes de sommeil, la montre peut vous indiquer votre animal de sommeil. Par exemple, un lion signifie que vous passez beaucoup de temps à dormir. Cela signifie qu’il vous faut être plus actif et essayez de réduire au mieux les siestes durant la journée.

La totalité des fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 5 est gérée par un ensemble de capteurs nommé « BioActive Sensor ». Celui-ci est composé par tous les capteurs qui permettent de connaître en détail votre état de santé.

Côté sport, le suivi d’entraînement s’est avéré très efficace durant nos tests. D’ailleurs, elle détecte automatiquement les exercices et en mode manuel, elle donne de nombreux détails sur l’ensemble de votre activité physique.

Le GPS est également précis. Le seul bémol sur la Samsung Galaxy Watch 5, c’est son capteur de mesure du taux de graisse. Certes, selon le type de mécanisme, les informations peuvent varier, on peut donc excuser la tocante. Toutefois, ne vous fiez pas trop à ces données.

Le verdict final

À un tel niveau de prix, au niveau des fonctionnalités et des capteurs présents sur la Samsung Galaxy Watch 5, on peut dire que c’est une tocante de choix. Cela est le cas surtout si vous n’avez jamais eu de Galaxy Watch ou une montre connectée tout court.

Toutefois, si vous avez déjà la Watch 4 en votre possession, le changement vers la 5 est un peu désuet et au final, cela ne vous apportera pas grand-chose en plus.

Un design intemporel, léger et élégant

Des fonctionnalités riches et diversifiées

Un écran avec une belle colorimétrie et lumineux

Une autonomie décevante

Pas de gros changements vis-à-vis de la dernière génération

Des fonctionnalités et applications tierces uniquement Samsung

Promo -6% Samsung Galaxy Watch5 Montre connectée Intelligente, suivi de la santé, montre sport, batterie longue durée, Bluetooth, 44mm, Graphite, Extension gara ... Suivi du sommeil : apprenez à ...

Surveillez votre cœur : le cap...

Prenez soin de vous : le capte...

Charge rapide : il vous suffit... 329.99 € 309.00 € Voir l'offre

Design et Ergonomie - 10 Utilisation - 9 Fonctionnalités - 9 Rapport Qualité / Prix - 10 9.5 Design et Ergonomie : Un Design élégant avec une finition de qualité. Une certaine ressemblance avec son aîné. Utilisation : Des applications et un fonctionnement à la sauce Samsung, sans la possibilité d'utiliser les applications Wear OS par défaut. Fonctionnalités : De nombreuses fonctionnalités dédiées à la santé et au bien-être. Rapport Qualité / Prix : Un prix très séduisant pour un produit de bonne qualité. User Rating: Be the first one !